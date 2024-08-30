15 пар звезд, которые оказались настолько похожими, что у нас аж волосы дыбом встали

Рассматривая снимки актеров и певцов, мы порой не можем отделаться от мысли, что в кино и на сцену берут лишь людей определенных типажей. Потому что среди знаменитостей столько похожих людей, что просто диву даешься. Убедитесь сами.

Телеведущая Ольга Бузова и светская львица Матильда Шнурова

Tarakanov Vadim / East News , Tarakanov Vadim / East News Meritneith 2 часа назад Не вижу особого сходства, разве что цвет глаз и верхние губы похожи. - - Ответить

Актрисы Марина Доможирова и Риз Уизерспун

AA / ABACA / Abaca / East News , A.M.P.A.S. viaThe Grosby Group / Grosby Group / East News Earl Grey 1 день назад Не особо похоже, конечно ;) - - Ответить

Глядя на фото слева, сложно поверить, что это не Риз, а Марина. Кстати, здесь можно узнать, как Риз Уизерспун, которую некогда считали шаблонной блондинкой, смогла стать большим голливудским боссом и символом феминизма.

Актеры Семен Стругачев и Кевин Поллак

East News , Gregorio T. Binuya / Everett Collection / EAST NEWS

Юмористка Марина Федункив и актриса Кристен Джонстон

Актеры Борис Хвошнянский и Роберт Дауни — младший

© Анна-детективъ / Star Media , Scott Garfitt / Invision / East News Scott Garfitt / Invision / East News

Актриса Янина Студилина и звездный стилист Рэйчел Зоуи

Ivanov Sergey / East News , MARCOCCHI GIULIO / SIPA / EAST NEWS

Актеры Максим Аверин и Кирилл Плетнев

East News , EAST NEWS Meritneith 2 часа назад Совсем непохожи - - Ответить

Актрисы Ксения Суркова и Томасин Маккензи

Макеев Иван / Komsomolskaya Pravda / East News , James Shaw / Avalon / Photoshot / East News Катерина 1 день назад И тут нет - - Ответить

Актер Егор Баринов и режиссер Квентин Тарантино

East News , John Barrett-PHOTOlink.net / Everett Collection / East News

Актриса Юлия Снигирь и монакская аристократка Шарлотта Казираги

Pierre Villard / SBM / ALLPIX PRESS / East News

У Юлии Снигирь есть двойник и среди кинодив старого Голливуда. Кто же это — можно посмотреть здесь.

Актеры Антон Макарский и Марк Богатырев

Сетевая знаменитость Дина Саева и актриса Ханде Эрчел

Актеры Максим Матвеев и Сергей Астахов

VALERY HACHE / AFP / East News , EAST NEWS

Актрисы Елена Цыплакова (в молодости) и Ангелина Стречина

Актрисы Наталья Вавилова (в молодости) и Тэмсин Эгертон

А из этой статьи можно узнать историю жизни Натальи Вавиловой и получить ответ на вопрос, почему она уже не появляется на больших экранах.