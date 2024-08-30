Не вижу особого сходства, разве что цвет глаз и верхние губы похожи.
15 пар звезд, которые оказались настолько похожими, что у нас аж волосы дыбом встали
Знаменитости
4 часа назад
Рассматривая снимки актеров и певцов, мы порой не можем отделаться от мысли, что в кино и на сцену берут лишь людей определенных типажей. Потому что среди знаменитостей столько похожих людей, что просто диву даешься. Убедитесь сами.
Телеведущая Ольга Бузова и светская львица Матильда Шнурова
Tarakanov Vadim / East News, Tarakanov Vadim / East News
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Актрисы Марина Доможирова и Риз Уизерспун
AA / ABACA / Abaca / East News, A.M.P.A.S. viaThe Grosby Group / Grosby Group / East News
Глядя на фото слева, сложно поверить, что это не Риз, а Марина. Кстати, здесь можно узнать, как Риз Уизерспун, которую некогда считали шаблонной блондинкой, смогла стать большим голливудским боссом и символом феминизма.
Актеры Семен Стругачев и Кевин Поллак
East News, Gregorio T. Binuya / Everett Collection / EAST NEWS
Юмористка Марина Федункив и актриса Кристен Джонстон
Актеры Борис Хвошнянский и Роберт Дауни — младший
Актриса Янина Студилина и звездный стилист Рэйчел Зоуи
Ivanov Sergey / East News, MARCOCCHI GIULIO / SIPA / EAST NEWS
Актеры Максим Аверин и Кирилл Плетнев
East News, EAST NEWS
Актрисы Ксения Суркова и Томасин Маккензи
Макеев Иван / Komsomolskaya Pravda / East News, James Shaw / Avalon / Photoshot / East News
Актер Егор Баринов и режиссер Квентин Тарантино
East News, John Barrett-PHOTOlink.net / Everett Collection / East News
Актриса Юлия Снигирь и монакская аристократка Шарлотта Казираги
Pierre Villard / SBM / ALLPIX PRESS / East News
У Юлии Снигирь есть двойник и среди кинодив старого Голливуда. Кто же это — можно посмотреть здесь.
Актеры Антон Макарский и Марк Богатырев
Сетевая знаменитость Дина Саева и актриса Ханде Эрчел
Актеры Максим Матвеев и Сергей Астахов
VALERY HACHE / AFP / East News, EAST NEWS
Актрисы Елена Цыплакова (в молодости) и Ангелина Стречина
Актрисы Наталья Вавилова (в молодости) и Тэмсин Эгертон
А из этой статьи можно узнать историю жизни Натальи Вавиловой и получить ответ на вопрос, почему она уже не появляется на больших экранах.
Фото на превью Tarakanov Vadim / East News, Tarakanov Vadim / East News, Pierre Villard / SBM / ALLPIX PRESS / East News
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