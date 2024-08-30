15 пар звезд, которые оказались настолько похожими, что у нас аж волосы дыбом встали

Знаменитости
4 часа назад

Рассматривая снимки актеров и певцов, мы порой не можем отделаться от мысли, что в кино и на сцену берут лишь людей определенных типажей. Потому что среди знаменитостей столько похожих людей, что просто диву даешься. Убедитесь сами.

Телеведущая Ольга Бузова и светская львица Матильда Шнурова

Tarakanov Vadim / East News, Tarakanov Vadim / East News
Meritneith
2 часа назад

Не вижу особого сходства, разве что цвет глаз и верхние губы похожи.

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Актрисы Марина Доможирова и Риз Уизерспун

AA / ABACA / Abaca / East News, A.M.P.A.S. viaThe Grosby Group / Grosby Group / East News

Глядя на фото слева, сложно поверить, что это не Риз, а Марина. Кстати, здесь можно узнать, как Риз Уизерспун, которую некогда считали шаблонной блондинкой, смогла стать большим голливудским боссом и символом феминизма.

Актеры Семен Стругачев и Кевин Поллак

East News, Gregorio T. Binuya / Everett Collection / EAST NEWS

Юмористка Марина Федункив и актриса Кристен Джонстон

Актеры Борис Хвошнянский и Роберт Дауни — младший

© Анна-детективъ / Star Media, Scott Garfitt / Invision / East News

Актриса Янина Студилина и звездный стилист Рэйчел Зоуи

Ivanov Sergey / East News, MARCOCCHI GIULIO / SIPA / EAST NEWS

Актеры Максим Аверин и Кирилл Плетнев

East News, EAST NEWS

Актрисы Ксения Суркова и Томасин Маккензи

Макеев Иван / Komsomolskaya Pravda / East News, James Shaw / Avalon / Photoshot / East News

Актер Егор Баринов и режиссер Квентин Тарантино

East News, John Barrett-PHOTOlink.net / Everett Collection / East News

Актриса Юлия Снигирь и монакская аристократка Шарлотта Казираги

Pierre Villard / SBM / ALLPIX PRESS / East News

У Юлии Снигирь есть двойник и среди кинодив старого Голливуда. Кто же это — можно посмотреть здесь.

Актеры Антон Макарский и Марк Богатырев

Сетевая знаменитость Дина Саева и актриса Ханде Эрчел

Макеев Иван / Komsomolskaya Pravda / East News, © Sen Çal Kapimi / MF Yapim

Актеры Максим Матвеев и Сергей Астахов

VALERY HACHE / AFP / East News, EAST NEWS

Актрисы Елена Цыплакова (в молодости) и Ангелина Стречина

Актрисы Наталья Вавилова (в молодости) и Тэмсин Эгертон

© Москва слезам не верит / Мосфильм, Think Film / Courtesy Everett Collection / East News

А из этой статьи можно узнать историю жизни Натальи Вавиловой и получить ответ на вопрос, почему она уже не появляется на больших экранах.

Фото на превью Tarakanov Vadim / East News, Tarakanov Vadim / East News, Pierre Villard / SBM / ALLPIX PRESS / East News

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