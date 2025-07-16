10 популярных актеров, которые идеально подошли бы для адаптации «Игры в кальмара»

Пак Хэ Су, сыгравший друга детства главного героя и одного из самых ярких игроков, прекрасно справился со своей задачей. На протяжении первого сезона его персонаж показывает себя неоднозначным человеком, способным как на предательство, так и на благородные поступки.

Мы думаем, что в нашей версии этого героя мог бы отлично сыграть Павел Прилучный. Этот талантливый актер не раз доказал, что способен создавать образы персонажей с двойным дном: внешне уверенных и расчетливых, но внутри переживающих глубокий кризис и готовых на компромиссы. Его актерская харизма и умение передавать внутреннюю борьбу и отчаяние, сохраняя хладнокровие, идеально подходит для сложной и неоднозначной фигуры Чхо Сан У, который, несмотря на свой ум и успех, оказывается загнанным в угол и совершает ужасные поступки.