Тут нет. Михалкова выглядит тут как типичная чиновница. Дажк взгляд такой же, мол, чё пришли, холопы, нам, барям, мешаете сплетн сплктничать и чаи гонять.
Все остальные, как ни странно, более-менее в цвет. Только что Стоянов на "смертельно больного" не тянет, но грим может исправить.
10 популярных актеров, которые идеально подошли бы для адаптации «Игры в кальмара»
Появление любимицы зрителей Кейт Бланшетт в 3 сезоне сериала вызвало бурный отклик у зрителей и дало старт к подготовке голливудской версии шоу. Мы не смогли пройти мимо такого события и решили пофантазировать о том, как бы выглядела наша адаптация «Игры в кальмара».
Игрок 456 — Александр Петров
В оригинальном корейском сериале главного героя сыграл актер Ли Джонджэ, который за великолепную актерскую работу был номинирован сразу на несколько престижных наград, включая «Золотой глобус».
В адаптации этого персонажа мог был воплотить Александр Петров. Он хорошо справляется с ролью «простого парня с нашего двора», который частенько влипает в неприятности, но при этом сохраняет человечность. Его способность быть одновременно отчаявшимся, инфантильным и способным на эмпатию — это стопроцентное попадание в образ главного героя.
Игрок 218 — Павел Прилучный
Пак Хэ Су, сыгравший друга детства главного героя и одного из самых ярких игроков, прекрасно справился со своей задачей. На протяжении первого сезона его персонаж показывает себя неоднозначным человеком, способным как на предательство, так и на благородные поступки.
Мы думаем, что в нашей версии этого героя мог бы отлично сыграть Павел Прилучный. Этот талантливый актер не раз доказал, что способен создавать образы персонажей с двойным дном: внешне уверенных и расчетливых, но внутри переживающих глубокий кризис и готовых на компромиссы. Его актерская харизма и умение передавать внутреннюю борьбу и отчаяние, сохраняя хладнокровие, идеально подходит для сложной и неоднозначной фигуры Чхо Сан У, который, несмотря на свой ум и успех, оказывается загнанным в угол и совершает ужасные поступки.
Игрок 067 — Аглая Тарасова
Образ юной девушки, которая так отчаянно хочет помочь своей семье, что решается на участие в жестокой игре, отлично удался корейской актрисе Чон Хо Ен. Ее героиня, с ранних лет сталкивающаяся с суровыми реалиями мира, научилась быть стойкой и сохранять холодный рассудок даже в самых критичных ситуациях.
Нам кажется, что Аглае Тарасовой удалось бы убедительно сыграть эту героиню. Актриса обладает яркой и сильной внешностью, в которой при этом присутствует хрупкость и беззащитность. Она способна играть трогательных, но стойких молодых женщин, которым досталась не самая легкая судьба. Тарасова сумела бы передать внутреннюю замкнутость и одиночество, характерные для Сэ Бек, и показать, что ее героиня — отчаянный борец и готова пойти на все, чтобы помочь близким.
Игрок 001 — Юрий Стоянов
О Иль Нам в начале сериала выглядит мудрым, но уставшим от жизни человеком, который безнадежно болен и решается стать участником игры, чтобы напоследок испытать яркие эмоции. Он вызывает доверие и уважение у других участников игры, и нередко благодаря его уму испытания для главных героев заканчивались благополучно. Однако чем ближе зритель знакомится с игроком 001, тем в больший шок впадает. Потрясающая игра корейского актера О Ен Су, на наш взгляд, является одним из главных достояний оригинального сериала.
Наша адаптация могла бы не менее эффектно ворваться в умы зрителей, если бы роль пожилого игрока, ищущего острых ощущений в конце жизни, сыграл Юрий Стоянов. Конечно, нам он в первую очередь известен по юмористическим ролям, но его драматические работы показывают огромный талант к созданию глубоких и неоднозначных образов. Он мог бы сыграть героя, поначалу вызывающего улыбку, немного комичного, но затем поражающего своей безжалостностью и масштабом личности. Этот контраст между привычным образом актера и коварством персонажа мог бы произвести мощное впечатление.
Игрок 101 — Дмитрий Нагиев
Чан Док Су — один из антагонистов первого сезона, который предстает перед зрителями как агрессивный и жестокий человек. В корейской версии сериала роль злобного гангстера исполнил Хо Сон Тхэ. Ему убедительно удалось сыграть эмоционального и враждебно настроенного человека, готового идти по головам, не проявляя к другим участникам игры особого сострадания.
Дмитрий Нагиев с его фирменной харизмой, брутальностью и умением быть одновременно смешным и по-настоящему пугающим, создал бы незабываемый образ главного антагониста на арене. Классический бандит, который решает все вопросы силой и наглостью, не слишком считаясь с чувствами окружающих его людей.
Игрок 212 — Юлия Пересильд
Очень запоминающаяся героиня по имени Хан Ми Не показала себя как неуравновешенная манипуляторша, которая в любой момент готова переметнуться на сторону противника, если это покажется ей наиболее выгодным. У исполнительницы этой роли Ким Чжу Рен получилось сыграть яркого и неоднозначного персонажа, который может казаться отталкивающим, но в то же время проявлять силу духа и удивлять неожиданными поступками.
Юлия Пересильд сумела бы мастерски воплотить образ Хан Ми Не в нашей адаптации сериала. Она очень сильная драматическая актриса, способная играть многогранных героинь, одновременно демонстрируя их уязвимость и невероятную внутреннюю мощь.
Игрок 199 — Риналь Мухаметов
Али Абдул — самый трогательный и добрый герой первого сезона. Он искренне готов помогать другим игрокам, даже если сам при этом подвергается опасности. Его роль в оригинальном исполнил южнокорейский актер индийского происхождения Анупам Трипати. Ему удалось обаять зрителей, создав образ простодушного, доброго парня, который сильно выделялся на фоне других игроков.
Риналь Мухаметов обладает подходящей актерской харизмой для воплощения роли трагически доверчивого и открытого молодого человека, который искренне любит и оберегает свою семью, и решается пойти на жестокую игру, чтобы поправить свое бедственное финансовое положение. Но, к сожалению, из-за своей наивности, недальновидности и альтруизма он часто попадает в опасные передряги.
Хван Чун Хо — Роман Курцын
Хван Чун Хо не является участником игр. Он оказывается там, притворяясь работником шоу, чтобы отыскать информацию о своем пропавшем брате. Будучи детективом в реальной жизни, он внимателен к деталям, сдержан и готов на быстрые решительные действия. В корейской версии «Игры в кальмара» образ Хван Чун Хо исполнил Ви Хаджун, что принесло актеру международную известность.
В нашей версии в этот образ отлично бы вписался Роман Курцын. За свою карьеру он представал на экране в самых разных образах, доказав тем самым, что ему по плечу сыграть как глуповатого качка, так и благородного офицера.
Вербовщик — Анна Михалкова
Тут нет. Михалкова выглядит тут как типичная чиновница. Дажк взгляд такой же, мол, чё пришли, холопы, нам, барям, мешаете сплетн сплктничать и чаи гонять.
В первом сезоне мы знакомимся с человеком, который испытывает ужасающее удовлетворение от участия и важности своей роли в происходящих событиях. Он искренне убежден, что создан для этой работы, и порой готов идти ради нее на чудовищные шаги. В корейской версии сериала этого персонажа сыграл актер Кон Ю. Последний сезон «Игры в кальмара» неслабо взбудоражил зрителей появлением Кейт Бланшетт в качестве вербовщика участников для американской версии жестокого шоу, разогрев интерес к голливудскому спин-оффу сериала.
Наш вариант выбора актрисы может показаться странным, но если вдуматься, то из этой идеи может получиться очень яркий образ, который будет отличаться от оригинала, но при этом может стать по-настоящему пугающим. Анна Михалкова — актриса редкого таланта, она мастерски играет сложные, порой отталкивающие, но при этом очень характерные роли. Она могла бы блестяще воплотить образ пресыщенной, циничной и наблюдающей за страданиями личности, для которой игра с человеческими жизнями — лишь развлечение.
Распорядитель — Константин Хабенский
Личность загадочного ведущего в маске — одна из главных интриг первого сезона, которая шокирует своей развязкой в самом конце. Актеру Ли Бенхон, сыгравшему этого героя, чье лицо и эмоции целиком скрыты от зрителя, тем не менее удалось передать холодное спокойствие, расчетливость и непоколебимую строгость в отношении соблюдения правил игры.
За маской должен скрываться кто-то, чей голос мгновенно кажется очень знакомым. Спокойный, глубокий и властный голос Хабенского идеально подошел бы для роли таинственного ведущего. А момент, когда он снимет маску, стал бы настоящим событием.
А кого бы вы хотели увидеть в нашей версии этого популярного сериала? Смело делитесь своими мыслями в комментариях, а заодно загляните и в другие наши фантазийные подборки:
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