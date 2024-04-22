20 доказательств того, что жизнь молодых родителей непредсказуема, как полет шмеля

Появление на свет ребенка меняет жизнь его родителей до неузнаваемости. Дети становятся причиной многих курьезных ситуаций, а также учат своих мам и пап терпению и выдержке. Мы решили вспомнить забавные случаи из жизни молодых родителей, которые хорошо знакомы практически всем, у кого есть дети.

Роды — это не тот процесс, который всем хочется повторять. Но все же некоторые мамы решаются более чем на одного ребенка, ведь дети стоят того, чтобы немного потерпеть

Lilit1313 11 минут назад Немного потерпеть?)а чтобы быстрее прошла боль-подуть и приложить подорожник?))) - - Ответить

Первая улыбка, смешная рожица, крохотные пальчики, нахмуренные брови — со временем фото малыша заполняют все гигабайты телефона. А раньше там был кот

Материнство связано с кучей тревог. Первая из них — страх перепутать своего малыша с другими. Но одинаковые с виду «свертки» оказываются абсолютно разными

Родственники любят гадать, на кого похож новорожденный. И нередко случается так, что мама, которая 9 месяцев носила его под сердцем, будто и вовсе ни при чем

Выписка из роддома — знаковый момент. Многие дамы заранее готовят стильный образ, но мужья частенько привозят им совсем не те вещи

A_n_s_y 22 минуты назад Я, кажется, уже даже и здесь писала. Мужу были даны ЦУ и приготовлены сумки с вещами для малыша и для меня. Первые (для сына и для меня для пребывания в роддоме) он привез благополучно. А на выписку приехали бабушки и в приливе радостного экстаза все пересобрали на свое усмотрение. Так что выписывалась я в той же одежде, в которой приехала ))) - - Ответить

Зачастую мамочки болезненно относятся к чужим советам относительно ребенка. Но одно дело, когда что-то говорит собственная мамуля, и совсем другое — когда свекровь

Многие врачи заставляют кормящих мам соблюдать строгую диету. Кефир, гречка, курица через 3 месяца в горло уже не лезут. Хочется чего угодно, только не этого

Катерина 3 минуты назад У нас в роддоме баттл был между гинекологами и неонатологами.) Первые говорили есть все и разнообразно (без перегибов, конечно), а неонатологи ратовали за праноедение и чуть ли не фотосинтез - - Ответить

После родов многие молодые родители впервые знакомятся с соседями. Тем нередко кажется, что ребенок с первых дней жизни создает слишком много шума

Жизнь молодых родителей часто полна бессонных ночей из-за колик или прорезывания зубов. В такие периоды всем приходится несладко. Иногда достается даже котам

Богиня ВДНХ 10 минут назад А кот счастлив! Наконец-то на него опять обратили внимание ) - - Ответить

Еще с наступлением беременности становится ясно, что прежней жизнь уже никогда не будет

Зачастую мамы ходят с гулькой на голове вовсе не потому, что у них грязные волосы, нет. Просто им хочется сберечь те остатки шевелюры, что не выпали после родов

Статус мамы зачастую меняет и привычки женщины. Если раньше после шопинга гардероб пополнялся модными дамскими нарядами, то теперь — игрушками и ползунками

Есть примета: если укачивание ребенка перед сном было долгим, значит наверняка ровно в тот момент, как малыш уснет, у соседей начнутся танцы, ремонт и переезд

В такие моменты с тоской вспоминается период беременности, когда главной проблемой было удовлетворить гастрономические заскоки

Многие мамы уверены: гулять с ребенком надо и в жару, и в метель. Каждый день они выходят с малышом на улицу в любую непогодь. Папы таким обычно не страдают

Родителям зачастую хочется дать ребенку редкое имя, но некоторые боятся, мол, малыша из-за этого могут дразнить. Но мода на имена иногда преподносит сюрпризы

Маруся 36 минут назад Ой, да...

Помню, сын познакомился на площадке с девочкой, года по 4 им было. Я его дома спрашиваю, как девочку зовут, он говорит: "Котлета!" В общем, Николетта оказалась)) - - Ответить

Только став родителями, многие из нас осознают, сколько вокруг неравнодушных людей. Они готовы дать ребенку-аллергику конфетку, а вам — совет на все случаи жизни

Современные отцы все чаще принимают участие в воспитании детей. Не у всех получается, но они стараются. И дарят женам драгоценные минуты отдыха

Ёжик в авокадо 38 минут назад Наш папа делит со мной обязанности пополам. Поэтому он, когда дома, как зомби. К этому его жизнь не готовила.

Думаю, по-настоящему включённые отцы сто раз подумают, прежде чем заговорят о втором! - - Ответить

Говорят, что лучше всех в воспитании детей разбираются те, у кого их нет. Вот и многие из нас думали, что наши малыши будут идеальными, но жизнь внесла коррективы

Растить детей непросто, но увлекательно. В каждом периоде есть свои трудности, и, похоже, совсем легко никогда не будет. Но то, что будет нескучно, — это точно