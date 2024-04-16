20+ доказательств того, что жизнь родителей полна лихих поворотов

Многие люди, которые мечтают о детях, думают о розовых пяточках и сладких обнимашках. На самом деле жизнь родителей состоит не только из этих мимимишностей, но и из незапланированных трудностей, хулиганских выходок сыновей и дочек и курьезных моментов. И в этом тоже есть своя прелесть.

А в конце статьи вас ждет бонус о том, что порой родители ради детского спокойствия готовы ну просто на все.

«Короткая история о том, как это — готовить с ребенком на руках»

«Двухлетний сынок решил швырнуть чашку-поильник в наш 65-дюймовый телевизор»

«Я думала, мы все одеваемся, чтобы пойти в магазин, но заглянула в комнату и застала мужа с дочкой за эпичным занятием»

«Видимо, наша полуторалетка просто не могла выйти из дома, пока не заставит папу накрасить ей ногти на ногах в тон ее наряда. Ему пришлось согласиться».

«Спасибо, дети, я очень ценю вашу помощь!»

«Дочка была на батуте. А потом у меня чуть сердечный приступ не случился, когда я увидел эту картину»

«Оказывается, в батуте образовалась дыра. Дочка подумала, что это весело».

«У меня никогда не было хорошей машины, и наконец-то я ее купил. Вот что с ней сотворила моя дочка»

«Сегодня моя 6-летняя малышка тихонько играла во дворе, а потом я заметил эти каракули на авто, которые она сделала камнем. Спасибо, детка!»

«Сын говорил, что голоден как волк. Я купил ему гамбургер за $ 19. Вот сколько он съел»

«Двухлетняя дочь разрисовала мой винтажный твидовый стул мелками. Помогите!»

С этим малышом лучше не играть в прятки

«Десятилетка проделал дыру в стене, разозлившись на то, что у него нет планшета»

«Потратил кучу денег на поход с сыном в океанариум. Вот какая рыба заинтересовала его больше всего»

© EfficientInitial0 / Reddit Конфуз 42 минуты назад Детям, особенно таким мелким, то, что можно просто смотреть, но нельзя трогать - деньги на ветер. Тем более. смотреть можно и дома - компьютеры много кого есть - - Ответить

«Завтра нас с женой и четырьмя детьми ждет 6-часовой перелет. Я заготовил еду в дорогу»

«Мой двухлетний сын нашел фиолетовый перманентный маркер и раскрасил диван»

«Он уверен, что очень помог мне»

© Rusted-Jim / Reddit Конфуз 39 минут назад Прааастите, а как еще ему вам помогать? Блин, понятно, что мы не в 16 веке, где и такие дети уже во всю помогали. но можно как-то поощрять желание ребенка помогать вам? А то потом будет стоять вой. что детакчи и за собой убрать не хотят? - - Ответить

«Вот что мой двухлетка сотворил с моим ноутбуком»

Я бы даже не стал его чинить, а сразу купил нового ребенка. © Unknown author / Reddit

«Ребенок решил открыть дверь, пнув ее ногой»

«Так выглядят ноги 5-летнего мальчика, который учится кататься на велосипеде и не собирается останавливаться»

«Моя дочь наступила на жевательную резинку, а затем забралась в обуви на сиденье в машине»

«Встала в 7 утра и увидела, как мои дочки похозяйничали на кухне. Им 3 года и 5 лет»

«Это не я!»

«Вот что бывает, когда твой ребенок кладет пластиковую бутылку в микроволновку и она взрывается»

«Потрудился на кухне, чтобы накормить ребенка... Но придется кормить мусорную корзину»

«Недавно переехали в новое жилье, и я еще не успел закрепить комоды и шкафы. После сегодняшнего эта задача в приоритете. Повезло, что никто не пострадал»

«Ребенок нашел мой альбом для рисования»

Быть родителем — значит уметь собирать тетрис в реальной жизни

Бонус: когда ради ребенка готова на все