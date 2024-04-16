20+ доказательств того, что жизнь родителей полна лихих поворотов

Народное творчество
1 час назад

Многие люди, которые мечтают о детях, думают о розовых пяточках и сладких обнимашках. На самом деле жизнь родителей состоит не только из этих мимимишностей, но и из незапланированных трудностей, хулиганских выходок сыновей и дочек и курьезных моментов. И в этом тоже есть своя прелесть.

А в конце статьи вас ждет бонус о том, что порой родители ради детского спокойствия готовы ну просто на все.

«Короткая история о том, как это — готовить с ребенком на руках»

Anastasiya
1 час назад

Лайфхак - ребенка можно посадить на пол, пока готовишь еду. Не благодарите.

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«Двухлетний сынок решил швырнуть чашку-поильник в наш 65-дюймовый телевизор»

«Я думала, мы все одеваемся, чтобы пойти в магазин, но заглянула в комнату и застала мужа с дочкой за эпичным занятием»

«Видимо, наша полуторалетка просто не могла выйти из дома, пока не заставит папу накрасить ей ногти на ногах в тон ее наряда. Ему пришлось согласиться».

«Спасибо, дети, я очень ценю вашу помощь!»

«Дочка была на батуте. А потом у меня чуть сердечный приступ не случился, когда я увидел эту картину»

«Оказывается, в батуте образовалась дыра. Дочка подумала, что это весело».

«У меня никогда не было хорошей машины, и наконец-то я ее купил. Вот что с ней сотворила моя дочка»

«Сегодня моя 6-летняя малышка тихонько играла во дворе, а потом я заметил эти каракули на авто, которые она сделала камнем. Спасибо, детка!»

«Сын говорил, что голоден как волк. Я купил ему гамбургер за $ 19. Вот сколько он съел»

«Двухлетняя дочь разрисовала мой винтажный твидовый стул мелками. Помогите!»

С этим малышом лучше не играть в прятки

«Десятилетка проделал дыру в стене, разозлившись на то, что у него нет планшета»

Конфуз
42 минуты назад

Во-первых, хрен, а не планшет. А во-вторых, заняться воспитанием и управлением гневом.

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«Потратил кучу денег на поход с сыном в океанариум. Вот какая рыба заинтересовала его больше всего»

Конфуз
42 минуты назад

Детям, особенно таким мелким, то, что можно просто смотреть, но нельзя трогать - деньги на ветер. Тем более. смотреть можно и дома - компьютеры много кого есть

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«Завтра нас с женой и четырьмя детьми ждет 6-часовой перелет. Я заготовил еду в дорогу»

«Мой двухлетний сын нашел фиолетовый перманентный маркер и раскрасил диван»

«Он уверен, что очень помог мне»

Конфуз
39 минут назад

Прааастите, а как еще ему вам помогать? Блин, понятно, что мы не в 16 веке, где и такие дети уже во всю помогали. но можно как-то поощрять желание ребенка помогать вам? А то потом будет стоять вой. что детакчи и за собой убрать не хотят?

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«Вот что мой двухлетка сотворил с моим ноутбуком»

Tina Tanton
15 часов назад

мой племянник сломал кнопку пробел на ноуте, когда пытался ее выковырять, и после его игры, когда он был маленький Альт стал отпадать.

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«Ребенок решил открыть дверь, пнув ее ногой»

«Так выглядят ноги 5-летнего мальчика, который учится кататься на велосипеде и не собирается останавливаться»

SomeOtherWomen
18 минут назад

В мое детство у всех так выглядели ноги и руки тоже))) а вместо шлема, налокотников и наколенников был подорожник

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«Моя дочь наступила на жевательную резинку, а затем забралась в обуви на сиденье в машине»

Tina Tanton
15 часов назад

я как-то в школе села на железный поручень, а потом обнаружила на своей попе слово дурак. пришлось обвязать юбку свитером и так возвращаться домой

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«Встала в 7 утра и увидела, как мои дочки похозяйничали на кухне. Им 3 года и 5 лет»

«Это не я!»

«Вот что бывает, когда твой ребенок кладет пластиковую бутылку в микроволновку и она взрывается»

«Потрудился на кухне, чтобы накормить ребенка... Но придется кормить мусорную корзину»

Конфуз
37 минут назад

Как уже написали 1.съесть самому 2. дать то же самое попозже. Не вижу проблемы вообще.

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«Недавно переехали в новое жилье, и я еще не успел закрепить комоды и шкафы. После сегодняшнего эта задача в приоритете. Повезло, что никто не пострадал»

«Ребенок нашел мой альбом для рисования»

Быть родителем — значит уметь собирать тетрис в реальной жизни

Бонус: когда ради ребенка готова на все

  • У моей подруги в ванне живет карп. Он был куплен на праздничный стол, но 5-летняя дочь подруги грудью встала на его защиту. Вот уже десятый день порядком разжиревший на пшенке и хлебе Карпуша лениво качается в пресных водах Катюхиной ванны. И он, паршивец, прямо ожил: чешуя заблестела, спинка налилась, даже вроде как щечки появились. А вот Катюха который день моет голову над раковиной и на мой вопрос: «Сколько еще это будет продолжаться?» — в ответ робко спрашивает: «А сколько они вообще живут?» © Забава / ADME

Комментарии

Уведомления
Маруся
1 час назад

История про карпа - это самое милое, что я читала за последнее время!...

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Anastasiya
50 минут назад

Считаю, если дети видят, как их "творчество" выкладывают в сети, то это не похоже на "плохой" поступок. Плохо, это плохо. Это нельзя делать. А когда - посмотрите, "что они наделали"... Это условно неправильный поступок.

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Руконожка Ай-Ай
46 минут назад

Как же по-дурацки читается "полуторалетка, трехлетка, десятилетка".
Неужели нельзя нормально по-русски написать?

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SomeOtherWomen
11 минут назад

Девочка, которая пожалела рыбку и спасла от гибели, очень порадовала. Умничка! Растет добрый хороший человек❤️

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