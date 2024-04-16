Лайфхак - ребенка можно посадить на пол, пока готовишь еду. Не благодарите.
20+ доказательств того, что жизнь родителей полна лихих поворотов
Многие люди, которые мечтают о детях, думают о розовых пяточках и сладких обнимашках. На самом деле жизнь родителей состоит не только из этих мимимишностей, но и из незапланированных трудностей, хулиганских выходок сыновей и дочек и курьезных моментов. И в этом тоже есть своя прелесть.
А в конце статьи вас ждет бонус о том, что порой родители ради детского спокойствия готовы ну просто на все.
«Короткая история о том, как это — готовить с ребенком на руках»
«Двухлетний сынок решил швырнуть чашку-поильник в наш 65-дюймовый телевизор»
«Я думала, мы все одеваемся, чтобы пойти в магазин, но заглянула в комнату и застала мужа с дочкой за эпичным занятием»
«Видимо, наша полуторалетка просто не могла выйти из дома, пока не заставит папу накрасить ей ногти на ногах в тон ее наряда. Ему пришлось согласиться».
«Спасибо, дети, я очень ценю вашу помощь!»
«Дочка была на батуте. А потом у меня чуть сердечный приступ не случился, когда я увидел эту картину»
«Оказывается, в батуте образовалась дыра. Дочка подумала, что это весело».
«У меня никогда не было хорошей машины, и наконец-то я ее купил. Вот что с ней сотворила моя дочка»
«Сегодня моя 6-летняя малышка тихонько играла во дворе, а потом я заметил эти каракули на авто, которые она сделала камнем. Спасибо, детка!»
«Сын говорил, что голоден как волк. Я купил ему гамбургер за $ 19. Вот сколько он съел»
«Двухлетняя дочь разрисовала мой винтажный твидовый стул мелками. Помогите!»
С этим малышом лучше не играть в прятки
«Десятилетка проделал дыру в стене, разозлившись на то, что у него нет планшета»
Во-первых, хрен, а не планшет. А во-вторых, заняться воспитанием и управлением гневом.
«Потратил кучу денег на поход с сыном в океанариум. Вот какая рыба заинтересовала его больше всего»
Детям, особенно таким мелким, то, что можно просто смотреть, но нельзя трогать - деньги на ветер. Тем более. смотреть можно и дома - компьютеры много кого есть
«Завтра нас с женой и четырьмя детьми ждет 6-часовой перелет. Я заготовил еду в дорогу»
«Мой двухлетний сын нашел фиолетовый перманентный маркер и раскрасил диван»
«Он уверен, что очень помог мне»
Прааастите, а как еще ему вам помогать? Блин, понятно, что мы не в 16 веке, где и такие дети уже во всю помогали. но можно как-то поощрять желание ребенка помогать вам? А то потом будет стоять вой. что детакчи и за собой убрать не хотят?
«Вот что мой двухлетка сотворил с моим ноутбуком»
мой племянник сломал кнопку пробел на ноуте, когда пытался ее выковырять, и после его игры, когда он был маленький Альт стал отпадать.
- Я бы даже не стал его чинить, а сразу купил нового ребенка. © Unknown author / Reddit
«Ребенок решил открыть дверь, пнув ее ногой»
«Так выглядят ноги 5-летнего мальчика, который учится кататься на велосипеде и не собирается останавливаться»
В мое детство у всех так выглядели ноги и руки тоже))) а вместо шлема, налокотников и наколенников был подорожник
«Моя дочь наступила на жевательную резинку, а затем забралась в обуви на сиденье в машине»
я как-то в школе села на железный поручень, а потом обнаружила на своей попе слово дурак. пришлось обвязать юбку свитером и так возвращаться домой
«Встала в 7 утра и увидела, как мои дочки похозяйничали на кухне. Им 3 года и 5 лет»
Ну, тут или кухню запирать на ключ, или детей. Или вставать раньше, чем вредители)
«Это не я!»
«Вот что бывает, когда твой ребенок кладет пластиковую бутылку в микроволновку и она взрывается»
«Потрудился на кухне, чтобы накормить ребенка... Но придется кормить мусорную корзину»
Как уже написали 1.съесть самому 2. дать то же самое попозже. Не вижу проблемы вообще.
«Недавно переехали в новое жилье, и я еще не успел закрепить комоды и шкафы. После сегодняшнего эта задача в приоритете. Повезло, что никто не пострадал»
«Ребенок нашел мой альбом для рисования»
Быть родителем — значит уметь собирать тетрис в реальной жизни
Бонус: когда ради ребенка готова на все
- У моей подруги в ванне живет карп. Он был куплен на праздничный стол, но 5-летняя дочь подруги грудью встала на его защиту. Вот уже десятый день порядком разжиревший на пшенке и хлебе Карпуша лениво качается в пресных водах Катюхиной ванны. И он, паршивец, прямо ожил: чешуя заблестела, спинка налилась, даже вроде как щечки появились. А вот Катюха который день моет голову над раковиной и на мой вопрос: «Сколько еще это будет продолжаться?» — в ответ робко спрашивает: «А сколько они вообще живут?» © Забава / ADME
Комментарии
Не могу даже представить карпа с щечками, точнее могу и так ржачно 😂
Считаю, если дети видят, как их "творчество" выкладывают в сети, то это не похоже на "плохой" поступок. Плохо, это плохо. Это нельзя делать. А когда - посмотрите, "что они наделали"... Это условно неправильный поступок.
Как же по-дурацки читается "полуторалетка, трехлетка, десятилетка".
Неужели нельзя нормально по-русски написать?
Девочка, которая пожалела рыбку и спасла от гибели, очень порадовала. Умничка! Растет добрый хороший человек❤️