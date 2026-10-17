17 потешных ситуаций на осенних утренниках, где звездами были то дети, то родители
Истории
17.10.2026
Утренник в детском саду — это большое событие, хоть его герои — сплошь маленькие детишки, но не только они. Какой придумать костюм и как выучить, наконец, это смешное стихотворение, да еще и так, чтоб сиять на этом празднике жизни — эти вопросы не дают покоя любому родителю. Но и решаются эти вопросы всегда по-разному: с помощью семьи, смекалки и капельки веселья.
- У сына в саду сегодня был осенний утренник. Вместе выбрали наряд: бежевые шорты и кремовую муслиновую рубашку. Когда переоделись, в раздевалке бабушка одного из детей сказала: «Бедная мамочка, как же вы потом эту красоту отстирывать будете». Я лишь улыбнулась и сказала, что это не проблема. Пришла забирать сына и вновь столкнулась с этой бабулей. Видели бы вы ее лицо, когда мой ребенок вышел в том же наряде идеально чистый!
a.dilevskaya
«Сама сделала костюм сыну на утренник. Теперь я готова презентовать этот шедевр всему интернету! Оцените старания, я неделю на это потратила»
marvi.life
- Я вспомнила свою историю с ребенком. Один раз осенью он пришел из садика и мне говорит: «Воспитательница сказала завтра принести костюм». Ну, думаю, ладно, раз сказали принести, то принесем. Дома был его прошлогодний костюм волка, хороший такой, меховой и с шапкой в виде волчьей головы. Я еще тогда подумала, что воспитательница такая молодец, рано начала подготовку, хочет основательно детей подготовить. А у меня четверо детей, работа, дом и мне некогда вникать в детали. В итоге следующий день — картина маслом: прихожу вечером за ребенком, они меня зовут на выступление. Я смотрю: а все дети — овощи и праздник называется типа «Осенний бал» или «Праздник урожая». И мой сын — волк. Я как давай смеяться! И там сценка в формате: я абрикос, на юге рос, я слива, росла у залива, и воспитатель говорит в конце: «Вот такой у нас получился салат, а потом пришел волк и все это съел!» Меня вынесло.
wild_puma_kz
- Мой дядя открыл тайну, почему его в школе до десятого класса называли Зайкой. В первом классе перед утренником выяснилось, что петь он не умеет, танцевать тоже, а стихи от ужаса перед публикой напрочь забывает. И учительница-таки нашла ему роль. Он должен был после стишка про зайчика пропрыгать по-заячьи. Рассказывает мне: «Мама сшила мне шикарный костюм: стоячие ушки, пушистый хвостик на штанишки, даже белые перчатки нашлись. Стишок про зайку благополучно прочитали, я выпрыгиваю на сцену и давай скакать. В зале бурная овация, полный восторг, смех, я тоже в восторге от своего бешеного успеха. Пропрыгав один круг, пошел на второй, аплодисменты не смолкают, я раззадориваюсь на третий... Но тут почему-то на сцену выходит учительница и, что-то сказав, уволакивает меня за кулисы. Оказывается, я зайкины штанишки задом наперед надел».
«У человека в этом году должен был быть первый в жизни костюмированный утренник. И я решила сама сделать костюм. Сшила шляпу, связала жилет»
- Выпускной у сына в садике. Дети поют песню «Прекрасное далеко». В какой-то момент все замолкают, и играет просто музыка. Я подумала, что они забыли слова, и начала громко петь с задних рядов, чтобы помочь. А оказалось, что это была сольная часть девочки из группы, но она пела очень тихо, и я не услышала. В итоге я запорола видео из детского сада.
feana_hair
- Недавно на мероприятии репортер брала интервью о школе. Дети сонные, громкая музыка, сонная я, но как всегда активная — поднимаю руку и говорю: «Прекрасная школа, замечательные учителя. Это просто (...долго подбираю слово) рассадник!» Тут пытаюсь исправить ситуацию: «В хорошем смысле этого слова! Рассадник всего лучшего и талантливого!» Наверное, я хотела сказать «цветник».
sabeat
«У моего братишки в саду утренник в стиле Гарри Поттера, мой муж сделал для него Нимбус 2000»
nnova.i
- В садике попросили к утреннику подготовить костюм ребенку. Я запомнила «костюм, утренник». Купила костюм. Теперь сижу думаю, а не будет ли такого, что все будут в костюмах (брючки, пиджак, платья), а мой ребенок — Медведь.
dianeportnova
- Работаю воспитательницей в детском саду. Проводили как-то утренник, все дети выступали со стишком, пришла очередь Димы. Выходит на сцену, такой красивый, в костюме ослика, собирается с мыслями и объявляет: «Кхм-кхм. Внимание! Песенка Шрека!» И как давай во весь голос петь ту самую песню: «Самбади ванс толд ми!» Все смеются, улыбаются, аплодируют, подпевают, но вот одному мальчику вообще не весело — наш пианист, который вообще не понимал, как играть эту песню на пианино, просто сидел и грустно смотрел со стороны на выступление Димы. Наверное, он больше не будет смотреть Шрека.
- Помню, как в детском садике у меня была подружка, с которой мы постоянно вместе игрались. Но вот была одна дилемма: нам нравился один и тот же мальчик из нашей группы. У нас был утренник, до которого мы немного поссорились. Она играла королеву, он короля, а я — куст красных роз. Тяжко мне давались слова, поэтому пришлось хоть какую-то роль отыгрывать. Оказалось, что этот мальчик выбрал меня, поэтому, когда его королева спросила: «Ты любишь меня?» Он отошел от нее, подошел к «кусту роз» и начал танцевать со мной, а не с ней. Такого сюжетного поворота не ожидал никто, родители были в восторге! Сейчас я даже не помню его имя, но история смешная, спасибо тому пацану за такое смелое решение!
Когда в садике вместо поделок затеяли осенний показ мод и в дело вступил папа — получается спартанец
- У нашего сына в детском саду утренник, и мы впервые нарядили его в строгий костюм с бабочкой. Он недовольно заявляет: «Я хотел быть фиксиком. А вы меня кем одели?» Отвечаю ему: «Даже не знаю... Мы одели тебя в костюм важной персоны. Посмотри в зеркало!» Сын подбегает к зеркалу и кричит: «Ура! Я официант!»
- Был у нас утренник в детском саду. Дочь сказала, что ей досталась роль принцессы, я обрадовалась, ибо давно хотела увидеть ее в красивом розовом платье, с бантиками, на милых каблучках. Но она решила сама выбрать платье, да еще и с папой поехали выбирать. Их выбор меня сильно расстроил. Черное платье и кеды, уж вовсе не похоже на принцессу. Не стала противиться, потому что это выбор дочери, не хочу рушить ее мечты. На самом утреннике я была в полнейшей растерянности. Дочь так хорошо сыграла свою роль, а какая из нее получилась прекрасная современная принцесса! В шикарном платье, в кедах. Эх, дети растут не по дням, а по часам!
Художником ты можешь и не быть, но классным папой быть — обязан!
- Прихожу я в детсад забирать своего младшего сына. Тут подходит воспитатель нашей группы и говорит мне, мол, у нас скоро праздник осени. Надо нарисовать девушку-осень, никто не согласился, а ей сказали, что я рисовать умею. Я в некотором недоумении. Во-первых, рисовал в школе на уроках ИЗО, не более. Во-вторых, закончил строительный и не занимаюсь ничем похожим. Но тут подбегает сына и заявляет: «Надо рисовать!» На все ушло два вечера.
- У сына осенний утренник. Заказали костюм грибочка, но пришло какое-то недоразумение. Муж заявил, что в этом сына не пустит и полночи мастерил костюм из картона. Утром приходим в сад, а воспитатель брови подняла и аж воздух ртом ловит. А все потому, что выяснилось: детям выдавали в саду красивущие костюмы, и все родители об этом знали. Вот и не читай после этого родительские чаты.
ADME
- Сегодня у моей дочки первый утренник в саду. «Праздник осени». Я отнесла ей платье. И сделала банты. Банты — больше, чем ее голова. Ровно такие же когда-то делала мне моя мама. Помню это чувство — ты самая красивая, потому что мама постаралась. Сегодня я стояла в раздевалке сада, завязывала эти банты и вдруг поняла: Я — мама. Я теперь по эту сторону зеркала. И почему-то захотелось плакать. Но я держалась. Потому что дочка смотрела на меня и улыбалась. Ей еще не важно, как я выгляжу. Ей важно, что я рядом. А банты... Банты — это для меня. Это моя ниточка в детство. Это способ сказать ей без слов: «Я тебя очень люблю. И я очень старалась».
a.sska
Детские праздники проходят за час-два, но воспоминания, фотографии и семейные истории остаются в нашей памяти. Кто-то был на утреннике грибочком, а кто-то стал легендой. Так или иначе, вечера, проведенные с семьей за созданием костюмов или поделок из чего попало, — это время, которое ничем не заменишь.
Прокатимся на волне ностальгии:
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