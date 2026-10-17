17 потешных ситуаций на осенних утренниках, где звездами были то дети, то родители

Утренник в детском саду — это большое событие, хоть его герои — сплошь маленькие детишки, но не только они. Какой придумать костюм и как выучить, наконец, это смешное стихотворение, да еще и так, чтоб сиять на этом празднике жизни — эти вопросы не дают покоя любому родителю. Но и решаются эти вопросы всегда по-разному: с помощью семьи, смекалки и капельки веселья.