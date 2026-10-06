17 дивных историй из цветочной лавки, где каждый заказ — отдельный сюжет
Цветы сами по себе очень красивы, привлекают внимание своими красками и ароматом, но флористам удается собрать их так, что у букета появляется свое настроение и даже характер. Они дарят радость и счастье каждый день, знают что лучше преподнести любимой женщине или детям. Просто удивительная профессия. Кстати, в конце статьи вы найдете бонус от меня: самый необычный букет, который мне приходилось увидеть.
- Работала я когда-то в цветочном, и был такой случай: пришла девушка, вся такая самоуверенная, спокойная — и говорит, что ей нужна лента с логотипом нашего магазина. Ну надо так надо, продала и думать забыла. А назавтра прилетает сообщение: «Это букет из вашего магазина?» И фотография — те самые цветы, с которыми девушка ко мне заходила. Ничего не понимаю. Самое интересное выяснилось потом. Букет не давал покоя ее молодому человеку. Она-то ему рассказала, что купила его сама, просто чтобы порадовать себя. Но парень, похоже, изучил свою девушку вдоль и поперек, и такая версия его не убедила. Вот он и взялся проверить. По всему выходит, что подарил их другой мужчина, а я, ни о чем не подозревая, помогла спрятать концы в воду. Ну, почти спрятать... Такие вот сериалы иногда разворачиваются прямо у меня за прилавком!
- Работаю флористом, и вот на днях приключилась история. Собираю букет для покупателя и интересуюсь: зелени в композицию добавить или пусть будут одни цветы? Бедняга минуты две стоял, морщил лоб, а потом выдал: «Погодите, а что, в букеты правда кладут зелень? Петрушку там, лук, укроп? Даже не представляю, как это будет смотреться с цветами!» В общем, похохотали мы от души. И так на каждый праздник — скучать у нас не приходится.
Чтобы поднять девушке настроение, флорист неожиданно подарил ей вот такой комплимент
- У меня маленький магазинчик комнатных растений. Декор для него обычно покупаю на рынке у одного добродушного дедушки. У него немного дороже, чем на соседних прилавках, но мне очень нравится с ним общаться. Сегодня я поделилась, что после закрытия фирмы решилась на собственное дело. Мы разговорились, я выбрала товары, а на кассе он категорически отказался от оплаты. Сказал, что это его подарок к открытию: в этом городе начинать бизнес непросто. Я едва сдержала слезы, ведь на этом рынке в меня мало кто верил. До сих пор не могу прийти в себя от такой доброты и участия.
- Стою за прилавком в цветочном. На днях к нам заглянули папа с сынишкой лет семи и принялись выбирать букет. Краем уха слышу, как отец наставляет мальчика: «Запомни, сын, девочки обожают цветы. Дарить их надо почаще, а не только по праздникам или когда провинился». Малыш, не задумываясь, интересуется: «Пап, а если не косячить постоянно, как ты, можно ведь и без цветов обойтись?» Тут уж я не выдержала и расхохоталась.
- Как-то в Италии зашла в цветочную лавку за пятью розами. Продавец интересуется: «Это на подарок? А вручать когда собираетесь?» Отвечаю, что иду в театр, так что часа через три. Тут итальянец начинает суетиться: «Да вы что, они же столько не продержатся!» Хотя на улице уже вечерело и особой жары не было. В итоге я ушла из магазина с розами прямо в вазе, которую попросили занести обратно, когда мне будет удобно. Вот это я понимаю сервис!
Розы стоят до недели и плюс. Зачем столько химии?.. они справляются сами! Все хотят жить и добро творить.
Это больше похоже не на цветочный магазин, а уголок из волшебной сказки
- Тружусь в цветочном, и больше всех на свете меня радует один постоянный покупатель. Мужчина лет тридцати пяти раз в пару недель покупает букеты для жены и дочки. Выбирает букеты небольшие, без лишней помпезности, но очень изящные, обходятся ему всего в тысячу-полторы, а по нынешним ценам это сущие копейки. Как-то я спросила, зачем он так часто дарит цветы, тем более пятилетней дочке. Он ответил, что от внимания женщины расцветают, а улыбки его «главных женщин» стоят куда больше, чем он тратит на букеты. И так уже два с половиной года. Глядя на таких людей, снова начинаешь верить в сказку.
- Было время, я работала в цветочном. Накануне праздников нас собрали на планерку и расписали, кто будет на смене: три флориста, три помощника, кассир и оператор. А на деле праздники наступили, и за прилавком оказались только мы со сменщицей. Мало того, начальница еще и отчитывала нас: мол, копаемся, несколько дел сразу делать не умеем, без нее шагу ступить не можем и даже пол подмести не догадываемся. Тут мы и решили — собрали вещи и ушли. Да, прямо перед праздником. Раз она такая крутая, пусть сама и справляется!
Я восхищаюсь тем, как же красиво флористы умеют собирать букеты
- Вчера заскочила в цветочный за букетом для мамы к празднику. Стою в очереди, а передо мной девчушка лет шести. Дошла до нее очередь — она деловито уточняет, почем тюльпан, и берет одну штучку. Продавец заворачивает цветок в бумагу, а малышка твердо заявляет, что ей нужен именно красный, а не тот, что ей подсунули. Видели бы вы, как скривилось лицо у продавца! А девочка все с тем же уверенным видом забирает свой тюльпан и с гордо поднятой головой выходит на улицу. Люди, будьте добрее, особенно к детям, которые хотят порадовать своих родных.
- Собирался на день рождения к подруге и вдруг понял: одного подарка маловато. Решил заглянуть за букетом в ближайший цветочный. Меня встретила очаровательная девушка-флорист и сразу взялась за дело. Расспросила, какой повод, что любит именинница, подсказала, что будет смотреться лучше. Такая внимательная, все время с улыбкой — сразу видно, человек обожает свою работу. Слово за слово, и я сказал, что она явно занимается своим делом. Девушка просияла и поделилась: быть флористом она мечтала всегда, а теперь хочет открыть собственные цветочные точки. Букет вышел просто загляденье, имениннице точно понравится. Поблагодарив, я из любопытства поинтересовался, какие цветы любит она сама. Оказалось, лилии. Тогда я прихватил букет лилий, стоявший рядом, и попросил посчитать оба. А потом вручил его ей и пожелал, чтобы мечта о своем бизнесе поскорее стала реальностью.
Дарить флористу цветы, всё равно что дарить продавцу конфет шоколад
Плохая идея
- Полтора года назад я только-только открыл свой цветочный, и вот в два часа ночи прилетает заказ на сумму, которая для меня тогда казалась огромной. Для новичка в бизнесе это было что-то нереальное: я волновался, а улыбка не сходила с лица. Пока собирал композицию, о себестоимости даже не думал, и в результате букет получился куда роскошнее и дороже, чем задумывалось. Вместо курьера сам отправился по адресу. Дверь открылась, мужчина вышел и вручил мне всю сумму, да еще и с щедрыми чаевыми. От нахлынувших эмоций у меня даже подкосились колени. А он окинул взглядом огромный букет и растерянно протянул: «Я же еду в аэропорт встречать жену... Как я это все потащу?» Я стоял и думал о том, как трогательно он хочет встретить любимую, раз ради этого не поленился сделать заказ среди ночи. Этот момент врезался мне в память. С тех пор он покупает цветы только у нас, и я до сих пор благодарен ему за первый крупный заказ, за доверие и вдохновение. А теперь подумываю раз в месяц дарить таким верным клиентам хорошие букеты — просто от чистого сердца.
Девушка работает флористом, и для свадьбы своей подруги она собрала вот такой красивый букет невесты из искусственных цветов
- Я флорист. Иногда часть цветов идет в списание: долго радовать глаз они уже не смогут и на продажу не подойдут. Но я их не выбрасываю, а по пути домой раздаю всем подряд — малышкам, девушкам, женщинам, бабушкам. И в эти минуты с ними происходит что-то удивительное: они вдруг становятся нежными, женственными, слабыми. Все, что обычно прячется под грузом бытовых забот, работы и обязанностей, будто вырывается на свободу. Стоит им взять в руки цветок, как они вспоминают, что они женщины, и это по-настоящему прекрасно.
- Сегодня с утра к нам в цветочный заглянул пожилой мужчина. Подошел к витрине, посмотрел на цветы и заулыбался. Мы предложили помочь подобрать букет, а он ответил: «Мы с любимой вместе уже сорок лет, так что я прекрасно знаю, что выбрать. Просто радуюсь, что у вас есть ее любимые цветы».
- Мужчина пришел за букетом жене на 10 лет брака. Я предложила роскошные голубые гортензии. Он одобрил, и я упаковала цветы. А спустя два часа в магазин влетела, как позже выяснилось, его жена и стала размахивать лентой от букета. Я стою, глазами хлопаю, а она как выдаст с восторгом, что я, не иначе, волшебница! Потому что вчера она узнала, что ждет мальчика, хотела устроить мужу сюрприз, а он пришел домой с голубым букетом! Первый раз у меня на работе такое совпадение!
У беременных свои причуды,можно и селёдку с арбузом.а чтобы радостью поделиться....
Бонус: однажды, гуляя по рынку в Турции, я обнаружила самые необычные цветы в своей жизни. Продавец сказал, что это писк сезона — капустные розы
Вообще, по работе супруга, мы пару лет прожили в Турции на побережье Средиземного моря. И знаете, я вот что-то не припомню там привычных нам цветочных магазинов на каждом шагу. Они, конечно, имеются, но всего 1–2 на районе. Чаще я приобретала цветы просто на рынке. Их продавали не готовыми букетами, как у нас, а упаковками, как на фото. Иногда мы с соседкой покупали два-три вида цветов и дома сами собирали из них букеты.
Эти «капустные» я, кстати, так и не взяла. Мало ли какой уход нужен этим овощным цветочкам.
А как часто покупаете цветы вы?
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