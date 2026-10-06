17 дивных историй из цветочной лавки, где каждый заказ — отдельный сюжет

Вообще, по работе супруга, мы пару лет прожили в Турции на побережье Средиземного моря. И знаете, я вот что-то не припомню там привычных нам цветочных магазинов на каждом шагу. Они, конечно, имеются, но всего 1–2 на районе. Чаще я приобретала цветы просто на рынке. Их продавали не готовыми букетами, как у нас, а упаковками, как на фото. Иногда мы с соседкой покупали два-три вида цветов и дома сами собирали из них букеты.

Эти «капустные» я, кстати, так и не взяла. Мало ли какой уход нужен этим овощным цветочкам.