20+ историй о первой любви со вкусом ранеток и воспоминаниями из школьных коридоров
Первая любовь редко проходит совсем бесследно. Даже спустя десятилетия люди помнят школьные записки, случайные встречи во дворе, нелепые попытки понравиться и человека, ради которого когда-то решались на совершенно несвойственные себе поступки. В этой подборке — истории о первых чувствах, которые у кого-то остались воспоминанием, а у кого-то неожиданно получили продолжение.
- Мне было 17, и я по уши влюбилась в одноклассника. Он постоянно крутился рядом, но на свидание не звал. А потом вдруг попросил: «Оль, дай свою фотографию. Только где ты одна». Я решила: ну все! Через неделю зашла к нему за учебником и вижу свое лицо на фигурке. Оказалось, они с младшим братом придумали игру и каждому персонажу назначили кого-то из знакомых. «А я кто?» — спрашиваю. «Королева». Я уже растаяла, а он добавил: «Она самая сильная и всех строит». Строю его уже 20 лет.
- Еду в машине, и тут в подборках песен высветилась та, которая ассоциируется с моей первой любовью. Я скинула ему скрин. Мы посмеялись над тем, что с тех пор прошло уже больше 20 лет. Да, у нас остались хорошие отношения.
- Свою настоящую первую любовь я встретила только в 29 лет. До этого у меня как-то не складывалось. В какой-то момент я чувствовала себя очень скучной: обычная внешность, дома приготовлю еду, буду рядом и не стану устраивать эмоциональные качели, потому что стабильность — мое спокойствие. Мне казалось, что я совсем не та безумная девчонка, в которую влюбляются с первого раза. Но однажды в мою жизнь пришел хороший парень. И все сложилось.
Любовь — удивительная штука: вроде бы идешь в магазин за чем-то, а выйти из него больше не можешь, потому что влюбился в кассира
Он впервые увидел будущую жену в гипермаркете, где они оба тогда работали. Девушка сидела за одной из касс, а он, по собственному признанию, буквально остолбенел. «Я сразу понял, что она именно та», — вспоминает мужчина. Но из-за стеснительности долго не решался заговорить и просто подолгу находился рядом с ее кассой. Постепенно они начали общаться, а примерно через год стали встречаться. «Много всего было, пару раз почти разошлись, но все равно вместе», — говорит он. В сентябре у пары уже 21 год со дня свадьбы, и сегодня они растят троих детей.
- Когда моя сестра еще дружила со своим будущим мужем, он однажды нашел в траве золотую цепочку. Найденное украшение он подарил ей. Вот только цепочка оказалась моей: я потеряла ее и несколько дней безуспешно искала. Сестра сразу узнала украшение по одной отличительной особенности.
- Моя первая любовь была еще в детском саду. Мальчик был кудрявым голубоглазым блондином и очень хулиганистым. Его постоянно ругали, а мне было его жалко. Фамилия у него была Макаров, поэтому ему дали кличку «Макарона».
- Дело было в поселке. Я вышла после музыкалки и села с подругой на лавочку, а за спиной на гаражах сидела компания парней. Каждый раз, когда мы открывали рот, они начинали стучать палками по железу. Нам это надоело, и мы пошли разбираться. В итоге эти разборки превратились в любовь на 5,5 лет. Кто бы мог подумать, что стук по металлу окажется таким романтическим подкатом.
Счастье — когда время летит, а обнять любимого человека хочется все сильнее и сильнее
Вместе они еще со школьных времен, а почти сразу после выпуска стали жить вдвоем. «Нашей любви уже 13 лет», — говорят они.
- Во дворе стали тусоваться ребята постарше, и один из них мне очень понравился. Я решила поразить его красотой и «взрослостью»: накрасилась, сделала начес, надела мамины каблуки, напихав в носки ваты, и золотые наручные часы. План был такой: сделать вид, будто я кого-то жду, а потом спросить у него, не видел ли он парня, очень на него похожего. Я вышла, походила, несколько раз посмотрела на часы, а ребята наблюдали за мной. Собралась с остатками смелости, решительно пошла в их сторону и тут же распласталась. После этого я побежала домой. Потом еще долго ходила возле дома, оглядываясь.
- Когда мне было 5 лет, мы с родителями ездили в дом отдыха «Нарочь». Там я встретила мальчика Рому, ему было 4 года. Он мне так сильно понравился, что потом я назвала в его честь своего попугая — тоже Ромой.
- Спустя годы я набрался смелости и признался своей школьной любви. Я даже написал об этом рассказ на своей странице и переживал, что она рассердится из-за моей графомании и неуместных признаний. На очередной встрече одноклассников я спросил, не сердится ли она. Она ответила, что тогда думала о совсем других мальчиках, но меня будет помнить до конца жизни и рада, что стала той, в кого я влюбился впервые. Еще она поблагодарила меня за то, как я написал о ней, своих чувствах и ее юности. Теперь мы пересекаемся нечасто, но при этих редких встречах между нами остается теплое чувство. А на школьном выпускном именно она пригласила меня на белый танец.
Приятно осознавать, что прошло два десятка лет с момента знакомства, а улыбаться хочется все сильнее
Они встретились взглядами на школьной дискотеке и несколько песен смотрели друг на друга через весь танцпол. «А потом заиграл медляк...» — вспоминает мужчина. С того вечера прошло почти 20 лет, но, как говорит он сам, их увлекательный танец до сих пор играет новыми красками. «Моя половинка, мое счастье и любовь с первого взгляда».
- Я обожала Драко Малфоя и постоянно читала фанфики про него и Гермиону. В соцсети я нашла парня из другого района своего города и влюбилась с первого взгляда, потому что он был копией Драко. На фотографиях он выглядел высоким и атлетичным платиновым блондином, к тому же у нас совпадали музыкальные вкусы. Я написала ему первой, мы начали общаться, и вскоре он позвал меня гулять. Прихожу на встречу, а там парень ростом примерно полтора метра и с тоненьким голосом. Моя любовь еще никогда не проходила так быстро. Но блондином он действительно оказался.
- В школе, примерно в четвертом или пятом классе, я была влюблена в одного мальчика. В то время он встречался с моей сестрой. Прошло много лет, и он женился на девушке, которую зовут так же, как мою сестру. Теперь они наши соседи. А моего мужа зовут так же, как того мальчика из школы. Сейчас мы дружим семьями.
Когда время летит, но любовь лишь крепнет
Они познакомились, когда девушка заканчивала школу. «С тех пор прошло уже 13 лет», — говорит ее муж. И все эти годы они идут по жизни вместе.
- С мужем у нас долгие и сложные отношения. Все началось с первой школьной любви и отношений на расстоянии. Потом был долгий перерыв, другие отношения, а у него — первый брак. Позже он снова появился и несколько лет морочил мне голову. В итоге мы приняли друг друга такими, какие есть, расслабились и открылись. Сейчас я уже 7 лет счастливо замужем, и мы растим любимую малышку. Иногда счастливые отношения действительно становятся результатом долгого пути и работы над собой.
- Во втором классе мне с первого дня очень понравилась одноклассница Света Захарова. Однажды я набрался смелости и после уроков предложил понести ее портфель. Для меня это было практически равнозначно признанию в любви, и Света отдала мне портфель с улыбкой. Мы шли, разговаривали, смеялись и обсуждали все на свете. По дороге я залез на яблоню, чтобы угостить ее ранетками, а потом увидел, что Света тоже лезет следом. Мы сидели на ветках, кормили друг друга сладко-кислыми плодами и смеялись над перепачканными лицами. Это осталось одним из самых светлых моментов моего детства, и с тех пор я никогда не относился пренебрежительно к детским влюбленностям.
Вот так смотришь на некоторые пары спустя десятилетия и понимаешь, что любовь словно эликсир молодости
«2007 год, школа, 10-й класс. А это уже 2024-й», — рассказывают они, сравнивая два снимка. Столько лет прошло, а любовь до сих пор в их сердцах.
- В 10-м классе у нас появился новенький, и я тихо по нему сохла. Однажды мы переписывались записочками с другим одноклассником, и я упомянула, что мне нравится новенький. Он очень удивился и оживился: оказалось, что новенькому я тоже нравилась, причем все вокруг уже об этом знали. Нам организовали встречу, чтобы мы могли поговорить наедине, и после нее мы начали встречаться. На следующий день я пришла в школу и подумала: «А может, это сон был?» Но в гардеробе подруга тут же спросила: «Вы что, теперь встречаетесь?!» Позже выяснилось, что наши папы когда-то учились вместе, а бабушки жили в одном доме в квартирах на соседних этажах.
- Я не любил лапту, но каждый день приходил играть из-за Ирки. Ее дом стоял рядом с полем, а играл я плохо, поэтому в команду меня обычно брали одним из последних. Однажды пришел и увидел, что все столпились возле пихты: на самой макушке сидел котенок и жалобно мяукал. Я боялся высоты, но, когда услышал, как плачет Ирка, полез наверх. Не помню, как добрался до котенка и как спустился обратно. Я передал Ирке царапающегося котенка, а она вдруг обняла меня и поцеловала в щеку. В лапту мы в тот день уже не играли: сначала пошли в кино, куда нас не пустили, а потом отправились на реку, разговаривали и смеялись, и котенок был с нами. Это один из немногих моментов детства, которые я вспоминаю с улыбкой.
Когда собрался силами и все-таки пригласил девочку на танец на школьной дискотеке
«На первом фото нам по 10 лет», — рассказывают супруги. Тогда они еще не знали, что однажды станут семьей. А сейчас они уже 10 лет официально женаты и растят тройняшек.
- В первом классе я узнала, что мальчик, который мне нравится, любит играть в «пробки». В этой игре у пробок была своя градация по старшинству — от зубной пасты до одеколонов, а игроки их как-то пинали и сбивали. Я пришла домой и свинтила все пробки, которые нашла: с зубной пасты, духов и других флаконов. Потом вышла во двор и подарила их мальчику. После этого у меня состоялась беседа с мамой. Но она больше смеялась, чем ворчала.
- Мне сообщили телефон моей первой девушки из далекой молодости. Я ее не забыл, хотя прошли десятилетия, нас разделяли расстояния и теперь у каждого своя семья. Мы проговорили час, потом еще час, а после продолжили переписываться. Она понимала меня с полуслова, слушала не перебивая и давала советы по моим проблемам — такое было ощущение, будто все это время она находилась где-то рядом и наблюдала за моей жизнью. А я вспоминал ее стройной светловолосой девушкой, наши парки, прогулки и встречи. Выяснилось, что мы оба помним даже то, как еще в детском саду ходили за ручку вместе с мамами. Я чуть все не испортил вопросом: «Получается, мы с тобой сидели на одних горшках?» Она ответила: «Ну да» — и засмеялась так же, как полвека назад, словно колокольчик.
Наверное, поэтому воспоминания о первой любви так легко переживают десятилетия: отношения могут закончиться, человек может давно жить совсем другой жизнью, а одна песня или школьная фотография мгновенно возвращает в прошлое. Если хочется еще немного задержаться в этом настроении, можно почитать еще подборку историй о первой любви и рассказы людей о встречах со своей первой любовью спустя годы.