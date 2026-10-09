20+ историй о первой любви со вкусом ранеток и воспоминаниями из школьных коридоров

Он впервые увидел будущую жену в гипермаркете, где они оба тогда работали. Девушка сидела за одной из касс, а он, по собственному признанию, буквально остолбенел. «Я сразу понял, что она именно та», — вспоминает мужчина. Но из-за стеснительности долго не решался заговорить и просто подолгу находился рядом с ее кассой. Постепенно они начали общаться, а примерно через год стали встречаться. «Много всего было, пару раз почти разошлись, но все равно вместе», — говорит он. В сентябре у пары уже 21 год со дня свадьбы, и сегодня они растят троих детей.