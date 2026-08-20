15+ историй о возвращении из отпуска, когда дорога домой оказалась ярче самого отдыха
Чемоданы застегнуты, сувениры распиханы по сумкам, впереди только дорога назад и родная кровать. Но иногда самое интересное начинается именно на обратном пути. То рейс отменят, то случайные пассажиры придут на помощь, то дома встретит такая картина, что отдых сразу отходит на второй план. Порой именно в такие моменты и рождаются самые теплые истории, те, что вспоминаются спустя годы.
- Вернулись из отпуска поздно вечером: уставшие, с чемоданами и пакетами. Поднимаемся на свой этаж, а у нашей двери огромный торт, связка шариков и записка: «С новосельем, дорогая!» Квартира наша, но новоселье было семь лет назад. И какая «дорогая»? Мы стоим и переглядываемся. Оказалось, курьер перепутал подъезды: сюрприз должен был ждать девушку в соседнем корпусе, в такой же квартире 68. Мы помогли перенести все по нужному адресу, а потом женщина принесла нам кусок торта «за моральный ущерб». Ребенок сказал, что это был лучший финал отпуска.
- Перед отпуском оставила папе ключи: поливать цветы и кормить кота. Через две недели возвращаюсь, а мой ключ к двери не подходит. Звоню папе. Он приезжает, открывает новым ключом и говорит: «Ну, принимай работу». Захожу в квартиру, а там под потолком полки, мостики, лесенки и даже маленький гамак — вся квартира превратилась в кошачий парк развлечений. Кот важно наблюдает за нами сверху. Оказалось, в первый же день папа решил, что ему «скучно на одном диване», и две недели мастерил. А замок сменил после того, как кот захлопнул дверь, и пришлось вызывать мастера. Теперь папа всем рассказывает, что сделал ремонт «по просьбе главного жильца».
Отец автора — настоящий архитектор в мире котов
- Оставили ключи племяннице: кормить Кешу и поливать цветы. Возвращаемся, а квартира сияет: полы вымыты, даже на шкафах ни пылинки. Муж восхищается: «Вот это помощница!» А я посмотрела на эту подозрительную чистоту и сразу поняла, что в квартире была вечеринка. В ее возрасте я точно так же отмывала дом перед возвращением родителей. Расспрашивать не стала: попугай сыт и доволен, цветы целы, а такой чистоты у нас еще никогда не было.
- Последний день в Стамбуле. Сели в такси до аэропорта. Самолет через два часа, муж сладко уснул на соседнем сиденье, а я в окно смотрю. И вдруг понимаю, что мы едем вообще не туда — дорогу я уже наизусть знаю. Смотрю в зеркало на водителя, он — на меня и хитро так улыбается. Я только рот открыла, как он стал что-то объяснять по-турецки и показывать вперед. Муж проснулся. Через минуту водитель остановился у маленькой пекарни, зашел внутрь и вернулся с теплым хлебом и двумя стаканами чая. Поставил перед нами, улыбнулся: «Завтрак. Бесплатно. Дорога долгая». В аэропорт мы успели. Хлеб был лучшим за всю поездку.
Автор проснулся и увидел в своем номере вот такого гостя
- Возвращались из отпуска всей семьей. Выехали в 6 утра, больше часа добирались до аэропорта. Приезжаем, идем на регистрацию, и тут нам сообщают, что рейс отменили. Я открываю приложение, там ни слова: ни отмены, ни даже задержки. По словам сотрудницы, рейс отменили: мы оказались его единственными пассажирами. Следующий — только в 8 вечера, багаж можно сдать с 4 часов, а нас пятеро, включая годовалого ребенка, плюс 6 сумок, коляска и автокресло. Машину мы к тому моменту уже сдали. В итоге брат сказал, что посидит с вещами, а я с малышом поехала в аквариум. День вышел длинным, но все же лучше, чем сидеть на лавке в аэропорту.
- Уезжали на две недели, попросили соседку присмотреть за кошкой. Вернулись вечером, заходим за своей кошкой, а она бежит навстречу, и следом семенят семь котят. Я чуть чемодан не выронила: перед отпуском ветеринар подтвердил, что котят она не ждет. Соседка виновато смотрит и выдает: «Это не ее». Оказалось, она нашла возле дома коробку с котятами и стала кормить их из бутылочки. А наша кошка приняла малышей: грела, вылизывала и ни на шаг не отходила. Всем семерым потом нашли хозяев, а одного соседка оставила себе.
- Вернулся из отпуска и обнаружил, что одного беспроводного наушника нет. Открыл приложение, чтобы проверить геолокацию, и обомлел: один наушник находился рядом со мной, а второй — на другом берегу Атлантики. Видимо, мы с ним разошлись во взглядах на то, когда пора возвращаться домой. Теперь один наушник живет у меня, а второй продолжает путешествовать.
Автор вернулся из отпуска, и пришлось знакомиться с гостями
- Когда мы жили в Японии, у нас две недели гостил старый друг мужа. Человек он оказался самоуверенный: уже через пару дней считал себя экспертом по Японии, хотя мы к тому моменту прожили там два года. В пятницу он наконец уехал, и мы с мужем выдохнули. На следующий день у нас были разные планы. Я вернулась домой днем, вижу: дверь не заперта, из квартиры слышен телевизор. Подумала, что муж пришел раньше. Но нет. На диване сидел тот самый старый друг. Оказалось, он решил, что мы уехали на все выходные, пробрался к нам в квартиру и собирался пожить еще пару ночей. А когда увидел меня, возмутился: «А что ты тут делаешь?» И уходить отказался, пока муж не вернулся и лично не объяснил старому приятелю, что тот у нас уже конкретно загостился.
- Вернулись из отпуска, поднимаемся на этаж, а из квартиры отчетливо пахнет краской. Муж смотрит на меня, я на него. Открываем: прихожая другого цвета. Я остолбенела, муж не понимает, что происходит. Выяснилось, свекровь зашла «проведать цветы», увидела облупившуюся стену и решила, что мы не против. Купила краску, позвала знакомых, покрасили, поставили на место горшки и ушла. Сделано, конечно, аккуратно: стена ровная, цвет свекровь выбирала «со вкусом». Просто теперь у нас бежевая прихожая вместо белой. Муж говорит, что так даже лучше. Я пока думаю.
- В 19 лет я впервые за много лет поехала на море. Денег было впритык, и за отпуск я незаметно потратила все до копейки. В день отъезда приехала на вокзал и только там поняла, что мой автобус ушел еще вчера. В кассе сначала сказали, что обменять старый билет нельзя. Тогда я постучала в административную комнату и честно рассказала, что перепутала дату, а новый билет купить мне не на что. Сотрудница помогла оформить возврат и посадила меня на ближайший автобус без доплаты.
Вернулись из свадебного путешествия, а в доме сидит незнакомый кот
- Возвращались с моря на поезде. Всю дорогу шестилетняя дочь таскала с собой любимого плюшевого зайца: кормила его печеньем, укладывала возле окна, показывала станции. Дома открываем чемоданы — зайца нет. Дочь в слезы, я звоню на вокзал, хотя ни на что уже не надеюсь. На следующее утро приходит сообщение с незнакомого номера. На фотографии наш заяц сидит в купе проводников перед стаканом чая. Подпись: «Пассажира нашли. Немного перепутал станцию». Через два дня поезд снова проходил через наш город, и проводница передала нам игрушку на платформе. Дочь обняла зайца и сказала: «Ну ничего себе, он без нас дальше всех съездил!»
- Вернулись домой после пятидневных выходных. Никто в наше отсутствие заходить не должен был. Но на кухне нас ждал сюрприз: в раковине лежало мокрое полотенце и какие-то кусочки еды, очень похожие на нарезанный редис. Мы точно помнили, что оставляли раковину чистой, а любое мокрое полотенце за 5 дней давно бы высохло. Самое странное: редис мы не покупали уже много лет. Кто хозяйничал на нашей кухне незадолго до возвращения, мы так и не выяснили.
Вернулись и обнаружили это...
- Возвращалась домой после отпуска на междугороднем автобусе. На одной из остановок вышла купить воды, а автобус уехал без меня, зато с моим багажом. Я бежала, кричала, но он спокойно уезжал дальше. Позвонила диспетчеру, потом догнала автобус на такси и отдала за это последние деньги. А на следующей остановке стали проверять билеты, и я с ужасом поняла, что свой выронила, пока судорожно искала телефон. Денег на новый билет уже не было. В итоге пассажиры по своей инициативе собрали мне нужную сумму. Спасибо добрым людям!
В конце концов, даже самый удачный отпуск особенно хорош тем, что после него возвращаешься домой. Но иногда дорога назад и родной порог подбрасывают столько сюрпризов, что именно они становятся последней и самой яркой главой путешествия. Бывали случаи, когда возвращение запоминалось ярче самого отдыха? Расскажите в комментариях!
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