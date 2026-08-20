15+ историй о возвращении из отпуска, когда дорога домой оказалась ярче самого отдыха

В конце концов, даже самый удачный отпуск особенно хорош тем, что после него возвращаешься домой. Но иногда дорога назад и родной порог подбрасывают столько сюрпризов, что именно они становятся последней и самой яркой главой путешествия. Бывали случаи, когда возвращение запоминалось ярче самого отдыха? Расскажите в комментариях!

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