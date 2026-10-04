Читала историю, как маленький мальчик чуть бабушку до инфаркта не довёл, ибо ходил за ней весь день и повторял: "Молись и кайся". Пришедшие вечером родители объяснили, что он просто просил поставить ему мультик "Малыш и Карлсон"
20 детей, которые добавили в жизнь взрослых радости и веселья
Сын или дочка — это маленький человечек, у которого уже есть свое мнение: какую манную кашу считать вкусной и как правильно надо писать письмо Деду Морозу. А еще дети могут поддержать, когда грустно или рассмешить без повода. Они делают милые подарки родителям, поражают учителей своей логикой и веселят реакцией на всем известные мультфильмы. А еще из этой подборки вы узнаете, что такое сухой суп.
- Смеюсь в голос. Включила дочке «Вовку в Тридевятом царстве», пошла кофе налить. Дочь прибегает на кухню с криками: «Мама, там леди Баг!» А вот и леди Баг:
- Мои приемные пацаны как-то прониклись ко мне чувством благодарности и утром ввалились ко мне в комнату с огромным букетом полевых цветов, корзиной ягод/фруктов, свежеиспеченными собственноручно блинчиками и рисунком на ватмане «Ты — лучшая мама!» Им было 15-18 лет.
- У меня сын (5 лет) посмотрел Карлсона, так понравилось ему, так смеялся! На следующий день подходит, просит включить «тот мультик». Спрашиваю, какой, говорит: «Ну, тот, где к мальчику прилетел мужик с вентилятором».
«Это моя тетя писала моей бабушке поздравление на 8 Марта. Учительница поставила пять. Где-то 70-е»
- Мой ребенок 9 лет в письме Деду Морозу первым делом попросил подарки нам с мужем и маленькой сестренке. Пожелал Деду Морозу много денег. На мой вопрос: «А себя забыла?» она ответила, что лучший подарок для нее — это совместное празднование Нового года.
- Я после линейки в первом классе на вопрос: «Зачем учиться?», ответила: «Чтобы удачно выйти замуж!» На родителей на собрании очень красноречиво смотрели. Но никому претензий не высказывали, просто поржали.
- Моя маленькая дочка 1,7 часто смотрит мультик "Жихарка«,там есть момент когда лиса выскакивает из печки и бежит. Моя маленькая увидела и говорит: «Ой, зомби». Я чуть не упала, вообще-то, там бабайка из лисы получилась.
- В этом году мой сын пошел в первый класс. 1 сентября прошло хорошо и все было нормально. Так как работаю я с 8:00 и сыну в школу к 8:00, то на семейном совете мне торжественно поручили отвозить ребенка в школу. Сегодня, 2 сентября, я повез своего первоклашку на занятия. Выйдя у школы из машины, я сочувствием посмотрел, как мой ребенок волочит свой ранец. Решив помочь малому, я взял его ранец в одну руку, второй взял сына за ладошку и мы пошли к школе. Передав ученика учительнице, я отправился на работу.
Каково же было мое удивление, когда в обед я получил смс от жены: «Ты почему у ребенка ранец забрал и на работу увез?» Оказывается, я так с ранцем и ушел к машине, машинально закинув его на заднее сиденье. То есть мой ребенок без сменной обуви, без тетрадок и карандашей/фломастеров просидел целый день. При этом на вопрос: «Где твой портфель?» он ответил: «Его папа забрал на работу. А что? Я-то здесь!»
Завтра повезу сына второй раз в школу, не забыть бы чего...
- В детстве я не понимала, почему Дед Мороз оставляет подарок под елкой только мне, а родителям — нет. Пришла к выводу, что подарки он дарит только детям. А за родителей было очень обидно, ведь они столько трудятся весь год, а Дедушка Мороз даже маленького подарочка им подарить не может! Поэтому решила действовать самостоятельно и на каждый Новый год делала родителям маленькие сувенирчики, подписывала «от Деда Мороза» и втихую клала их под елку. Считала эту идею офигенно гениальной.
Наверное, такое фото есть у каждого
«Вот мое фото, я там медвежонок, это где-то 1983».
- У меня в школе завели электронный дневник, и я сразу смекнула, что к чему. Когда 1-го сентября попросили написать два адреса электронной почты (свою и одного из родителей), я написала две своих. Поэтому доступ был только у меня, а маме все время лапшу на уши вешала.
У нас это не прокатило, классная писала напрямую родителям. Но у нас в классе был Денис, который учился не очень, а в программах и компьютерах шарил очень. В один день наш класс и ещё несколько (для отвода глаз) получили пятёрки по всем предметам, а учитель потеряла доступ к сайту.
- Мой сын пошел в школу в 6 лет. И пошел не просто в школу, а в физмат лицей. Ибо это было единственное учебное заведение, куда не нужно было переходить дорогу. Остальным детям в классе было уже 7-8 лет, мой был самый маленький, низкорослый и неусидчивый. То на физкультуре весь строй сломает, потому что жука увидел. То весь класс с урока уведет в соседний подвал котят смотреть. То под парту залезет полежать, потому что устал. Дневник был красным от замечаний. Но оценки — 4 и 5. Родителей в школу вызывали только в крайнем случае. Нас жалели и говорили, что «с возрастом пройдет».
В старших классах шалости стали покруче. Но замечания в дневнике стали появляться реже. А потом сын закончил лицей безо всяких репетиторов, потом универ и магистратуру с красным дипломом. Программист, работает в крупной фирме, сам уже отец.
Моя старшая дочь была тоже самой младшей в её классе. Но вела себя на уроках хорошо. Она очень любила учиться. Любимыми занятием с 3-х лет было чтение. Очень много болела, когда пошла в школу, в одной четверти была, кажется, только 2 или 3 дня. И это были как раз дни, когда были контрольные работы. Моя мама встретила как-то учительницу дочери. Учительница пожаловалась, что дочь так много пропускает. "Так не аттестуйте её в этой четверти". - "А как не аттестовать? Она единственная, кто все контрольные работы на "отлично" написал".
Теперь у дочери два сына-близнеца, которые тоже многим интересуются и много знают.
Ну что, сезон поделок в детский сад открыт? Родителям приготовиться
- У подруги сын когда-то считал, что школьные, состоящие в основном из хлеба, котлеты вкуснее домашних мясных.
- По рассказам мамы я, будучи маленькой, тоже с удовольствием лопала столовские котлеты (в Магадане, кажется). А домашние ни за какие коврижки не шли. Меня вообще трудно было накормить. А вот столовские котлеты шли на ура.
- У меня с манной кашей такая беда. Как я ее только не готовила! И просто на молоке, и водой разбавляла, и с маслом, и без, а надо было с комочками, так, оказывается, вкуснее. А я не могу, не получается. Дочь все время говорит: «Ну когда ты уже научишься нормальную кашу готовить?» Нормальную — это с комочками".
«Я вот такую сделал в этом году в садик дочке. Талантливые у нас дети растут»
- Моя дочка ела в садике «суп сухой». Я аж вздрогнула: какой суп?
— Сухой!
— А что там было?
— Водичка, рыбка, картошка.
— А, уха...
- Я помню, что просила маму вести меня в садик не проходными дворами, а «мимо свинок». Это были сфинксы на Египетском мосту в Петербурге.
- Сестре 5 лет. Она сказала, что хочет красную ягоду. Бабушка нарвала клубники, а сестра говорит: «Не эта». Сбегала за малиной — нет. Дед полез за черешней — неа. Помидоры, вишня, смородина, даже арбуз — все не то. Дед с бабкой чешут репу. Как вдруг приезжают родители. Отец выгружает гостинцы, мать несет пакет с овощами. Дед описал ситуацию отцу, и тот тоже призадумался. Тут на кухню забегает сестра, смотрит на маму, готовящую окрошку и восклицает: «Къясная ягода!» Кто бы мог подумать, что этой самой ягодой окажется редиска.