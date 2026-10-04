20 детей, которые добавили в жизнь взрослых радости и веселья

Моя старшая дочь была тоже самой младшей в её классе. Но вела себя на уроках хорошо. Она очень любила учиться. Любимыми занятием с 3-х лет было чтение. Очень много болела, когда пошла в школу, в одной четверти была, кажется, только 2 или 3 дня. И это были как раз дни, когда были контрольные работы. Моя мама встретила как-то учительницу дочери. Учительница пожаловалась, что дочь так много пропускает. "Так не аттестуйте её в этой четверти". - "А как не аттестовать? Она единственная, кто все контрольные работы на "отлично" написал".

Теперь у дочери два сына-близнеца, которые тоже многим интересуются и много знают.