Автор искренне сомневается, что в наших краях найдется человек, который еще не приобщился к данному творению кинематографа, но тут, знаете, и само название и сквозной сюжет просто обязывают добавить его в нашу подборку. «Мамы» 2012-го — это идеальный выбор, когда хочется чего-то по-настоящему светлого, родного и с хорошим чувством юмора. Перед нами добрый праздничный киноальманах из восьми самостоятельных киноновелл, где каждый режиссер по-своему признается в любви самому главному в своей жизни человеку. В канун 8 Марта у самых разных героев — от простого работяги до успешного бизнесмена — срабатывает одно и то же желание: успеть поздравить маму и сказать ей важные слова, несмотря на расстояния, курьезные препятствия и вечную нехватку времени. В кадре целая россыпь любимых и узнаваемых актеров, а сами истории получились очень разными — от уморительно смешных до пронзительных, на которых внезапно ком подступает к горлу. Смотрится на одном дыхании и оставляет после себя чувство, что самые важные слова нельзя откладывать на потом.