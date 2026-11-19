7 фильмов, после которых хочется позвонить маме
Есть фильмы, после которых не сразу выключаешь титры: все сидишь, перевариваешь увиденное и вдруг ловишь себя на мысли, что давно не звонил маме. Просто такие киношедевры мощно напоминают о простых, но важных вещах: о времени, проведенном вместе, несказанных словах, и любви, которую порой принимаешь как должное. Некоторые сцены попадают прямо в сердце, даже если история происходит в совсем непохожей на собственную семье. После таких картин рука сама тянется к телефону — просто узнать, как там у мамулечки дела.
«Мамы»
Автор искренне сомневается, что в наших краях найдется человек, который еще не приобщился к данному творению кинематографа, но тут, знаете, и само название и сквозной сюжет просто обязывают добавить его в нашу подборку. «Мамы» 2012-го — это идеальный выбор, когда хочется чего-то по-настоящему светлого, родного и с хорошим чувством юмора. Перед нами добрый праздничный киноальманах из восьми самостоятельных киноновелл, где каждый режиссер по-своему признается в любви самому главному в своей жизни человеку. В канун 8 Марта у самых разных героев — от простого работяги до успешного бизнесмена — срабатывает одно и то же желание: успеть поздравить маму и сказать ей важные слова, несмотря на расстояния, курьезные препятствия и вечную нехватку времени. В кадре целая россыпь любимых и узнаваемых актеров, а сами истории получились очень разными — от уморительно смешных до пронзительных, на которых внезапно ком подступает к горлу. Смотрится на одном дыхании и оставляет после себя чувство, что самые важные слова нельзя откладывать на потом.
«День матери»
Камерный и душевный фильм с внушительным актерским составом, среди которого такие именитые звезды как Сьюзан Сарандон, Шэрон Стоун, Кортни Кокс и Кристина Риччи. В центре сюжета — фотограф, которая вскоре станет мамой. Она решает снять проект о материнстве и посредством чужих историй пытается разобраться в собственных непростых отношениях с мамой. В произведении переплетаются несколько фабул: о старых обидах, о страхе не справиться с новой ролью родителя и, конечно же, о безусловной любви. Как мне кажется, это очень нежное, немного меланхоличное кино, после которого бежишь обнимать близких, готовая простить им все мелкие претензии.
- Вчера дочь-подросток позвонила от подруги и выпалила: «Мамуль, я тебя так люблю! Сварить ужин или помыть окна?» Опешив, я присела на табуретку и спросила, что стряслось, а дочка призналась, что они с подружкой только что досмотрели «День матери». Я уже растаяла и собралась сказать, какая она у меня золотая, как на заднем плане заголосила подруга: «Отдай трубку, у меня телефон сел, я своей на работу наберу!»
«Обещание на рассвете»
Экранизация автобиографического романа Ромена Гари с блестящей Шарлоттой Генсбур в роли матери главного героя — женщины абсолютно невероятной, упрямой и безгранично верящей в своего сына. С самого его детства она твердо решила, что он станет великим писателем и дипломатом, и всю жизнь положила на то, чтобы эти пророчества сбылись. Местами ее опека кажется немного душной и тяжеловатой, местами — до слез трогательной, но масштаб этой материнской любви просто сбивает с ног. А финальный поворот с письмами и вовсе потянет за все струнки души: сентиментальных людей предупреждаю сразу — без платочков за просмотр лучше не садиться.
- В детстве мама возила меня на музыкалку и в дождь, и в снег — прочила мне будущее великого музыканта. В итоге я бросил скрипку в восьмом классе. На днях полез на антресоли, наткнулся на старый футляр со скрипкой, открываю крышку, а там под инструментом целый ворох аккуратно сложенных мамой моих детских грамот с конкурсов и рядом — свежая канифоль, которую она регулярно меняла... Сразу вспомнился тот пронзительный французский фильм по роману Ромена Гари. Расчувствовался, набрал маму и от всего сердца сыграл ей этюд. После стольких лет получилось не очень стройно, но от души.
«Филомена»
Основанная на реальных событиях история, от которой на губах проступает грустная улыбка. Пожилая ирландка Филомена в исполнении великолепной Джуди Денч спустя пятьдесят лет решается отыскать сына, которого у нее в юности отняли и отдали на усыновление в Америку. Помогать ей по некоторым причинам берется циничный, временно безработный журналист. Их дорожное приключение строится на потрясающем контрасте: он злится на несправедливости мира, а она сохраняет в себе удивительную доброту, свет и умение прощать. Чем же закончится квест Филомены и сумеет ли она воссоединится с сыном? Посмотрите и узнаете сами.
А вообще это очень глубокое и человечное кино о том, что связь между матерью и ребенком не стирают ни десятилетия, ни океаны.
«Август Раш»
Личный фаворит автора на века (очки ношу не розовые, но видеть мир в таком цвете это отнюдь не мешает). Настоящая сказка в жанре реализма про то, что любимые люди способны услышать сердца друг друга на любом расстоянии. Одиннадцатилетний мальчик Эван растет в детском доме, но яро верит, что его родители живы и ищут его. А еще у него феноменальный музыкальный дар — он слышит мелодию буквально во всем, от шелеста ветра до шума городских улиц. Сбежав в Нью-Йорк, он начинает исполнять музыку по всему городу в надежде, что мама и папа узнают его в звуках мелодии. Фильм невероятно красивый, вдохновляющий и светлый, а финальная сцена в парке вызывает восторженные мурашки по всему телу.
«Клуб радости и удачи»
Глубокая семейная драма, после которой вы, возможно, посмотрите на свою маму другими глазами. В центре сюжета — четыре китаянки старшего поколения, эмигрировавшие в Сан-Франциско, и их взрослые дочери, выросшие уже совсем в другой культуре. Дочерям кажется, что матери вечно всем недовольны, слишком строги и просто не понимают современную жизнь. Но по мере течения сюжета начинают раскрываться моменты из прошлого, через которые старшим женщинам пришлось пройти ради будущего своих детей. Тогда дочери наконец осознают, что за всей внешней суровостью и придирками стояла не холодность, а огромный опыт и безграничная любовь. Мудрый и при этом эмоциональный фильм одновременно подсвечивает и ломает стену непонимания между поколениями, и непременно стоит просмотра.
Бонус — автор хотела бы порекомендовать фильм, который вы навряд ли найдете в другом подобном списке:
«Кубо. Легенда о самурае»
Визуальный шедевр от студии «Лайка», пробирающий до мурашек и заставляющий по-новому взглянуть на узы между детьми и родителями. История мальчика Кубо, который с помощью музыки оживляет старинные легенды для жителей своей деревни. Днем его мама погружается в тоску и забытье, но по ночам она сама нежность, мудрость и главная защита для сына, вложившая в него всю свою любовь. Когда мальчику приходится отправиться в нелегкое путешествие, чтобы разгадать тайну своей семьи, именно материнская любовь и напутствия становятся его главным оберегом. А в каком неожиданном образе они предстают — увидите сами. Если бы меня попросили описать фильм одним предложением, то я бы сказала, что это чудесная притча о том, как родители всегда остаются рядом с нами — в наших воспоминаниях, песнях и сердце.
А если вы не прочь еще немного предаться ностальгии и повспоминать теплые бабушкины руки и задушевные разговоры с мамой на кухне, то вот статья, где вы можете присоединиться к людям, принявшим похожее решение: