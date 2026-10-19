20+ курьезных историй о первой работе, которые не стереть из памяти никаким ластиком

Что ни говори, а первая работа запоминается навсегда. Для кого-то она становится отличным стартом, другие сталкиваются с чем-то, что ни в какие рамки не лезет, и в первый же день пишут заявление по собственному. Но несмотря на все забавные и не очень ситуации на старте, многие из нас с особой ностальгией вспоминают те дни. Именно такие истории мы и собрали в подборку.

Как у многих, первая работа была на стройке. В 18 лет устроились туда с другом. С утра таскали асфальт, а после обеда бригадир дал задание: «Слейте с трактора ведро солярки и поставьте в нее лопаты. Пусть откисают». А мы были совершенно домашними мальчиками. Как сливать солярку, откуда ее сливать и даже как она выглядит, понятия не имели. Дважды обошли трактор. Я наконец ткнул пальцем в какую-то пробку:

— Она?

— Она, других-то нет.

Набрали ведро мутной жидкости, сунули туда лопаты. Я остался наблюдать за процессом, а друг пошел звать бригадира. Лицо бригадира мне сразу не понравилось. Оказалось, что мы слили из трактора масло. А тут как раз с обеда вернулся тракторист. © Adera / Pikabu

Было это в эпоху перехода от кассетных плееров к MP3-плеерам. Как же мне хотелось самый крутой из трех-четырех видов, которые продавались в нашем сельском магазине. Помимо того, что провод от наушников был еще и шнурком на шею, ходили легенды, что зарядку держит очень долго. Целый июль я махал тяпкой в поселковом совете. И вот она — первая получка. Наверное никогда в жизни не было большей мотивации на работу. © RTagl / Pikabu

У этого малыша первый рабочий день. Этого красавца зовут Румер

В далеком 2012 году, я был студентом, с очень большим желанием работать. Я только приехал в Москву из глубинки. Поэтому я написал на малопопулярный тогда ресурс, за советами и с просьбой помочь найти работу. Было много советов, но особенно выделились два человека. Первый договорился встретиться у метро и дал тысячу. Второй же «по знакомству» дал мне возможность пройти собеседование в одном из хостинг-провайдеров. И благодаря ему я устроился на свою работу, как только мне стукнуло 18 лет. Эта работа стала существенным толчком в моей карьере программиста. Отработал я там полтора года, потом продолжил учиться, а теперь я уже год как работаю программистом, во многом благодаря первой работе, ибо именно она мне дала понять, как мне нравится эта сфера. © nazomg / Pikabu

Моей первой работой был магазин с товарами для кур. Друг моего отца настолько их обожал, что открыл целый «музей кур», который одновременно был магазином. Там продавалось все, что только можно представить. На полу лежали опилки и корм. А по магазину совершенно свободно разгуливали курочки. Еще у нас можно было купить инкубатор и яйца, чтобы вырастить цыпленка. © Skeeders / Reddit

Первая работа мужчины пришлась на далекий 1989 год. В кассе ему выдали вот такой конверт. Хранит он его до сих пор

В далеком 1997 году проходил практику на заводе. Все потратил на приставку, о которой давно мечтал. Приношу я значит ее домой, собираюсь подключить, и оказывается, что на моем телевизоре нет входов-тюльпанов. Целый месяц я сидел в обнимку с этой приставкой и ждал тот самый момент, чтобы купить новый телевизор. Это был самый долгий месяц в моей жизни. © tufgu / Pikabu

В начале 2000-х я училась в колледже, и у некоторых ребят уже появились мобильники. Я очень хотела, но возможности купить, увы, не было. Больше всего мне нравилась черно-красная Нокиа 7260 — та самая «змейка» с необычной клавиатурой. Ее часто крутили по телевизору, и была очень дорогой. В 18 лет я устроилась на работу, но первую зарплату все никак не выдавали. Через три месяца выдали сразу 3. Получка была маленькой, поэтому я пошла искать самый простой телефон. И вдруг увидела ее — свою Нокию 7260. С рук, зато почти как новую. Конечно, купила. Какая же я была счастливая! © Салтанат / ADME

Ну куда же без котиков. Этот пушистик устроился в кофейню и теперь помогает делать самый вкусный кофе

Моя мама работала кассиром в гипермаркете. И вот за пару недель до Нового года решили там нанять помощника, который бы складывал покупки клиентов в пакеты. Разрешили мне ходить туда после школы на 4-5 часов. В первый день у меня все шло не очень: путал пакеты для продуктов и хозтоваров, но старался со всеми здороваться, улыбаться и поздравлять с наступающим. На второй день освоился. А вскоре заметил, что покупатели начали оставлять мне чаевые. В итоге за две недели их набралось прилично. Я давно мечтал о приставке, но тут в школе предложили поехать всем классом на экскурсию в другой город. Я выбрал поездку и ни разу не пожалел. Это было мое первое путешествие без родителей, да еще и с друзьями. © Miemie101 / Pikabu

Моя первая работа была просто мечтой. В 17 лет я на праздники устроилась в большой детский магазин. Я просто показывала родителям и их детям, как работают те или иные игрушки. Больше всего мне нравился радиоуправляемый робот. Он был размером с ребенка. Я целыми днями катала его по магазину. © Reddit

А тут у девушки была довольно необычная история. Еще в подростковом возрасте она работала аниматором в костюме рыбки возле магазина аквариумов. Тогда ей казалось, что это очень круто

Искал себе работу. Устроился продавцом напольных покрытий. Вроде работа как работа. Пришел в магазин, провели со мной собеседование. Рассказали, как тут классно и то, что полы нужны всем. Стажироваться надо было неделю. И вот первый день. Тут же выяснилось, что работать нужно с раннего утра до позднего вечера, бесконечные инструкции, запрет на минуту присесть в торговом зале и еще много чего. В итоге я записался в листочке, что ушел на перерыв и не вернулся, как и еще 2 стажера. © koromag / Pikabu

Сразу после универа я устроилась дизайнером. Опыта работы у меня не было. Начальник был непрост, люди у него долго не задерживались. Я продержалась два года. Когда увольнялась, сказали, что зарплату отдадут позже. Я спокойно передала дела, обучила человека и ушла. Прошло полгода. И вдруг звонит бывший шеф и просит зайти к нему. Пришла. Он достал деньги и добавил сверху сумму почти в пять раз больше. Извинился и поблагодарил за честную работу. Они мне были очень нужны. Купили все необходимое к рождению малыша. Спасибо шефу за такое отношение. © Deliria00 / Pikabu

Парень в 16 лет устроился на свою самую первую работу, стал курьером. Ему радостно, что таким образом он помогает людям

В 18 лет устроилась я уборщицей в офис, чтобы накопить на поездку в Германию. Хотела попасть на концерт японской рок-группы. Однажды встретила в лифте японца, который работал этажом выше. Поздоровалась с ним по-японски, еще и поклонилась. А владельцем клининговой фирмы у нас был француз Жан-Поль. И вот как-то он приехал в офис. Искал сотрудницу на временную работу. На собеседование я пришла первой и решила блеснуть школьным французским. При нем же поздоровалась с японцем. У Жан-Поля глаза округлились: уборщица свободно здоровается с японцами и еще с ним пытается говорить по-французски. Через пять месяцев мне поставили новую начальницу, которая объявила, что до сих пор я все делала неправильно. Я разозлилась, сняла фартук, эффектно бросила его на пылесос и сказала: «Я увольняюсь». Надеюсь, что ее еще и поругали, за то что потеряли уборщицу со знанием двух иностранных языков. © a.evalia / Pikabu

Искал, чем бы заняться. Летом делать было особо нечего, поэтому пошел на рынок. Был там продавец арбузов по имени Айдер. Подхожу к нему и спрашиваю нужен ли помощник. Он отнекивается. Я уселся рядом и наблюдал, как он продает арбузы туристам. Потом Айдер куда-то отошел и бросил мне: «За арбузами присмотри». Почти сразу подошли покупатели. Я выбрал арбуз, важно по нему постучал, взвесил и назвал цену. Когда он вернулся, я уже успел немного наторговать. Он посмотрел на меня и сказал:

— Ладно, будешь работать.

Так в восемь лет я получил свою первую работу. Платили немного, но на мороженое, сок и сладости хватало. А арбузы я домой приносил. © PunkStaR / Pikabu

А тут у нас котик, который работает в цветочном магазине. Он отлично справляется с работой и дарит покупателям позитив

Закончила учебу и нашла первую в своей жизни работу — секретарем. Дали мне ключи от офиса, я должна была открывать его первой утром и закрывать последней вечером. Офис был на сигнализации, был специальный ключик, который работал через раз. Прихожу такая, открываю. Тут звонок в дверь! Открываю — стоят крепкие парни. Говорю им, что вот, первый день, еще ничего не знаю. Они, в принципе, сразу все поняли. К вечеру все сотрудники разошлись, мне надо было все отключить, закрыть, сигнализацию включить. В общем, не знаю, как у меня это вышло, но, когда я уже почти все закрыла, за моей спиной снова стояли те же парни. Сказали, что еще один такой ложный сигнал, и они оштрафуют организацию. На следующий день ключик мне отремонтировали, и все дальше было благополучно. © Lebyxer / Pikabu

Было мне лет 15. Мне очень хотелось заработать. Сосед дядя Сережа предложил раздавать листочки, ну я сразу и согласился. Каждый день ходил по пять часов в день. Только спустя годы дядя Сережа признался, что промоутер ему тогда вообще-то был не особо нужен. Он просто решил дать мне возможность честно накопить и заодно проследить, чтобы на первой работе неопытного пацана никто не обманул. Получается, тогда он дал мне гораздо больше, чем несколько купюр. Заодно показал, что труд чего-то стоит, а хорошие люди иногда помогают безвозмездно. © pikabyschnik / Pikabu

Мужчина делится фотографиями со своей работы. Первое фото было сделано в первые месяцы практики. А второе уже спустя несколько лет работы на все том же заводе

В двадцать лет на первой работе я так хотела всем понравиться, что принесла к чаю печенье. За весь день к вкусняшкам никто не притронулся, а коллеги шушукались и улыбались в сторонке. Решила забрать коробку домой, перевернула ее и ахнула. Там была мелкая надпись: «Лакомство для собак»! Я готова была провалиться сквозь землю, но отдел наконец дружно расхохотался. Оказалось, они весь день ждали, когда же до меня дойдет! ADME

Моей первой официальной работой стало агентство социальных и маркетинговых исследований. Я тогда училась на 3-м курсе, в агентстве начала работать со 2-го курса. Отвечала на звонки. И тут через полгода мне предложили повышение до координатора. С официальным трудоустройством, пятидневкой и з/п нормальным. Как я была счастлива. На предложение о работе я согласилась. Кое-как договорилась с преподами в универе и стала работать. С первой зп я купила себе отличные кожаные сапоги — как они мне нравились! Даже сейчас помню это чувство эйфории и собственной значимости (сама ж купила!), когда я вышла с пакетом из магазина. А еще через 3 месяца я накопила немнного, сняла маленькую квартиру и переехала из общежития. Тут меня настиг еще больший восторг и чувство самостоятельности и независимости. Эх, хорошее было время. © KokoChoco / Pikabu

А эта девушка работает специалистом по охране труда