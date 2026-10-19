20+ курьезных историй о первой работе, которые не стереть из памяти никаким ластиком

Что ни говори, а первая работа запоминается навсегда. Для кого-то она становится отличным стартом, другие сталкиваются с чем-то, что ни в какие рамки не лезет, и в первый же день пишут заявление по собственному. Но несмотря на все забавные и не очень ситуации на старте, многие из нас с особой ностальгией вспоминают те дни. Именно такие истории мы и собрали в подборку.
- Как у многих, первая работа была на стройке. В 18 лет устроились туда с другом. С утра таскали асфальт, а после обеда бригадир дал задание: «Слейте с трактора ведро солярки и поставьте в нее лопаты. Пусть откисают». А мы были совершенно домашними мальчиками. Как сливать солярку, откуда ее сливать и даже как она выглядит, понятия не имели. Дважды обошли трактор. Я наконец ткнул пальцем в какую-то пробку:
— Она?
— Она, других-то нет.
Набрали ведро мутной жидкости, сунули туда лопаты. Я остался наблюдать за процессом, а друг пошел звать бригадира. Лицо бригадира мне сразу не понравилось. Оказалось, что мы слили из трактора масло. А тут как раз с обеда вернулся тракторист.
- Было это в эпоху перехода от кассетных плееров к MP3-плеерам. Как же мне хотелось самый крутой из трех-четырех видов, которые продавались в нашем сельском магазине. Помимо того, что провод от наушников был еще и шнурком на шею, ходили легенды, что зарядку держит очень долго. Целый июль я махал тяпкой в поселковом совете. И вот она — первая получка. Наверное никогда в жизни не было большей мотивации на работу.
У этого малыша первый рабочий день. Этого красавца зовут Румер
- В далеком 2012 году, я был студентом, с очень большим желанием работать. Я только приехал в Москву из глубинки. Поэтому я написал на малопопулярный тогда ресурс, за советами и с просьбой помочь найти работу. Было много советов, но особенно выделились два человека. Первый договорился встретиться у метро и дал тысячу. Второй же «по знакомству» дал мне возможность пройти собеседование в одном из хостинг-провайдеров. И благодаря ему я устроился на свою работу, как только мне стукнуло 18 лет. Эта работа стала существенным толчком в моей карьере программиста. Отработал я там полтора года, потом продолжил учиться, а теперь я уже год как работаю программистом, во многом благодаря первой работе, ибо именно она мне дала понять, как мне нравится эта сфера.
- Моей первой работой был магазин с товарами для кур. Друг моего отца настолько их обожал, что открыл целый «музей кур», который одновременно был магазином. Там продавалось все, что только можно представить. На полу лежали опилки и корм. А по магазину совершенно свободно разгуливали курочки. Еще у нас можно было купить инкубатор и яйца, чтобы вырастить цыпленка.
Первая работа мужчины пришлась на далекий 1989 год. В кассе ему выдали вот такой конверт. Хранит он его до сих пор
- В далеком 1997 году проходил практику на заводе. Все потратил на приставку, о которой давно мечтал. Приношу я значит ее домой, собираюсь подключить, и оказывается, что на моем телевизоре нет входов-тюльпанов. Целый месяц я сидел в обнимку с этой приставкой и ждал тот самый момент, чтобы купить новый телевизор. Это был самый долгий месяц в моей жизни.
- В начале 2000-х я училась в колледже, и у некоторых ребят уже появились мобильники. Я очень хотела, но возможности купить, увы, не было. Больше всего мне нравилась черно-красная Нокиа 7260 — та самая «змейка» с необычной клавиатурой. Ее часто крутили по телевизору, и была очень дорогой. В 18 лет я устроилась на работу, но первую зарплату все никак не выдавали. Через три месяца выдали сразу 3. Получка была маленькой, поэтому я пошла искать самый простой телефон. И вдруг увидела ее — свою Нокию 7260. С рук, зато почти как новую. Конечно, купила. Какая же я была счастливая!
Ну куда же без котиков. Этот пушистик устроился в кофейню и теперь помогает делать самый вкусный кофе
- Моя мама работала кассиром в гипермаркете. И вот за пару недель до Нового года решили там нанять помощника, который бы складывал покупки клиентов в пакеты. Разрешили мне ходить туда после школы на 4-5 часов. В первый день у меня все шло не очень: путал пакеты для продуктов и хозтоваров, но старался со всеми здороваться, улыбаться и поздравлять с наступающим. На второй день освоился. А вскоре заметил, что покупатели начали оставлять мне чаевые. В итоге за две недели их набралось прилично. Я давно мечтал о приставке, но тут в школе предложили поехать всем классом на экскурсию в другой город. Я выбрал поездку и ни разу не пожалел. Это было мое первое путешествие без родителей, да еще и с друзьями.
- Моя первая работа была просто мечтой. В 17 лет я на праздники устроилась в большой детский магазин. Я просто показывала родителям и их детям, как работают те или иные игрушки. Больше всего мне нравился радиоуправляемый робот. Он был размером с ребенка. Я целыми днями катала его по магазину.
А тут у девушки была довольно необычная история. Еще в подростковом возрасте она работала аниматором в костюме рыбки возле магазина аквариумов. Тогда ей казалось, что это очень круто
- Искал себе работу. Устроился продавцом напольных покрытий. Вроде работа как работа. Пришел в магазин, провели со мной собеседование. Рассказали, как тут классно и то, что полы нужны всем. Стажироваться надо было неделю. И вот первый день. Тут же выяснилось, что работать нужно с раннего утра до позднего вечера, бесконечные инструкции, запрет на минуту присесть в торговом зале и еще много чего. В итоге я записался в листочке, что ушел на перерыв и не вернулся, как и еще 2 стажера.
- Сразу после универа я устроилась дизайнером. Опыта работы у меня не было. Начальник был непрост, люди у него долго не задерживались. Я продержалась два года. Когда увольнялась, сказали, что зарплату отдадут позже. Я спокойно передала дела, обучила человека и ушла. Прошло полгода. И вдруг звонит бывший шеф и просит зайти к нему. Пришла. Он достал деньги и добавил сверху сумму почти в пять раз больше. Извинился и поблагодарил за честную работу. Они мне были очень нужны. Купили все необходимое к рождению малыша. Спасибо шефу за такое отношение.
Парень в 16 лет устроился на свою самую первую работу, стал курьером. Ему радостно, что таким образом он помогает людям
- В 18 лет устроилась я уборщицей в офис, чтобы накопить на поездку в Германию. Хотела попасть на концерт японской рок-группы. Однажды встретила в лифте японца, который работал этажом выше. Поздоровалась с ним по-японски, еще и поклонилась. А владельцем клининговой фирмы у нас был француз Жан-Поль. И вот как-то он приехал в офис. Искал сотрудницу на временную работу. На собеседование я пришла первой и решила блеснуть школьным французским. При нем же поздоровалась с японцем. У Жан-Поля глаза округлились: уборщица свободно здоровается с японцами и еще с ним пытается говорить по-французски. Через пять месяцев мне поставили новую начальницу, которая объявила, что до сих пор я все делала неправильно. Я разозлилась, сняла фартук, эффектно бросила его на пылесос и сказала: «Я увольняюсь». Надеюсь, что ее еще и поругали, за то что потеряли уборщицу со знанием двух иностранных языков.
- Искал, чем бы заняться. Летом делать было особо нечего, поэтому пошел на рынок. Был там продавец арбузов по имени Айдер. Подхожу к нему и спрашиваю нужен ли помощник. Он отнекивается. Я уселся рядом и наблюдал, как он продает арбузы туристам. Потом Айдер куда-то отошел и бросил мне: «За арбузами присмотри». Почти сразу подошли покупатели. Я выбрал арбуз, важно по нему постучал, взвесил и назвал цену. Когда он вернулся, я уже успел немного наторговать. Он посмотрел на меня и сказал:
— Ладно, будешь работать.
Так в восемь лет я получил свою первую работу. Платили немного, но на мороженое, сок и сладости хватало. А арбузы я домой приносил.
А тут у нас котик, который работает в цветочном магазине. Он отлично справляется с работой и дарит покупателям позитив
- Закончила учебу и нашла первую в своей жизни работу — секретарем. Дали мне ключи от офиса, я должна была открывать его первой утром и закрывать последней вечером. Офис был на сигнализации, был специальный ключик, который работал через раз. Прихожу такая, открываю. Тут звонок в дверь! Открываю — стоят крепкие парни. Говорю им, что вот, первый день, еще ничего не знаю. Они, в принципе, сразу все поняли. К вечеру все сотрудники разошлись, мне надо было все отключить, закрыть, сигнализацию включить. В общем, не знаю, как у меня это вышло, но, когда я уже почти все закрыла, за моей спиной снова стояли те же парни. Сказали, что еще один такой ложный сигнал, и они оштрафуют организацию. На следующий день ключик мне отремонтировали, и все дальше было благополучно.
- Было мне лет 15. Мне очень хотелось заработать. Сосед дядя Сережа предложил раздавать листочки, ну я сразу и согласился. Каждый день ходил по пять часов в день. Только спустя годы дядя Сережа признался, что промоутер ему тогда вообще-то был не особо нужен. Он просто решил дать мне возможность честно накопить и заодно проследить, чтобы на первой работе неопытного пацана никто не обманул. Получается, тогда он дал мне гораздо больше, чем несколько купюр. Заодно показал, что труд чего-то стоит, а хорошие люди иногда помогают безвозмездно.
Мужчина делится фотографиями со своей работы. Первое фото было сделано в первые месяцы практики. А второе уже спустя несколько лет работы на все том же заводе
- В двадцать лет на первой работе я так хотела всем понравиться, что принесла к чаю печенье. За весь день к вкусняшкам никто не притронулся, а коллеги шушукались и улыбались в сторонке. Решила забрать коробку домой, перевернула ее и ахнула. Там была мелкая надпись: «Лакомство для собак»! Я готова была провалиться сквозь землю, но отдел наконец дружно расхохотался. Оказалось, они весь день ждали, когда же до меня дойдет!
- Моей первой официальной работой стало агентство социальных и маркетинговых исследований. Я тогда училась на 3-м курсе, в агентстве начала работать со 2-го курса. Отвечала на звонки. И тут через полгода мне предложили повышение до координатора. С официальным трудоустройством, пятидневкой и з/п нормальным. Как я была счастлива. На предложение о работе я согласилась. Кое-как договорилась с преподами в универе и стала работать. С первой зп я купила себе отличные кожаные сапоги — как они мне нравились! Даже сейчас помню это чувство эйфории и собственной значимости (сама ж купила!), когда я вышла с пакетом из магазина. А еще через 3 месяца я накопила немнного, сняла маленькую квартиру и переехала из общежития. Тут меня настиг еще больший восторг и чувство самостоятельности и независимости. Эх, хорошее было время.
А эта девушка работает специалистом по охране труда
- Решил я однажды благим делом заняться — дать возможность племянникам поработать. Нужно было собрать мебель. Выдал им шуруповерты, приехали на первый адрес. За девять часов каждый осилил по одному коробу из шестнадцати, остальное пришлось мне самому собирать. Дал им в конце дня гонорар и сказал быть завтра утром у меня. Утром никто не пришел. Сказали, мол, лучше будут раздавать листовки. А потом позвонила их 14-летняя сестра и стала проситься со мной. Говорила, что и бесплатно готова работать. Я согласился. Она все схватывала на лету. В сентябре племянница сама договорилась со своей школой собрать мебель для трех классов. Всю работу она сделала сама. Заплатили нормально. Я приехал к ним домой, отдал ей всю сумму и подарил шуруповерт. Мама расплакалась, а папа никак не мог поверить. Племянница купила мощный комп. Вырос из нее отличный помощник.
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