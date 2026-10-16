12 морских обитателей, которые выглядят как гости с другой планеты

Каждый раз, когда я смотрела документальные фильмы о жизни морских обитателей, мое воображение всегда поражали их яркость и какое-то фантастическое разнообразие. Существа самых невероятных форм и размеров, такие не похожие друг на друга и на все, что мы видим на поверхности суши. Под водой находится не просто другой мир, а целая вселенная, которая никогда не перестанет нас удивлять.

Авторы фото нашли эти штуки на пляже. Они похожи на мармеладки. Или на какие-то здоровенные прозрачные фасолины

© ggdak / Reddit Гороухща не сдаёцца только что У этих брюхоногих (а их в семействе Naicidae овердофига) вообще очень разнообразные кладки. Самая, наверно, известная форма это то, что называют "песчаным воротником" - спиралевидные, полукруглые и прочие. ленты из песка, зачастую с волнистыми краями. И да, "лунная улитка" это очен-очень широкий термин, без конкретной видовой принадлежности. Ответить

Лунная улитка — создание необыкновенное. Она передвигается на одной ноге и умеет просверливать раковины моллюсков. Просовывает туда хоботок и лакомится, высасывая содержимое. Размножается она путем откладывания яиц в специальный воротник, состоящий из слизи и песка. После того как воротник готов, улитка начинает размещать слой яиц между воротником и своим телом, а потом покрывает их дополнительным слоем слизи. Так и получаются «мармеладки», которые нашел автор фото.

Да это же яйца лунной улитки! © viablespider / Reddit

Трудно представить, что эту удивительной красоты вещицу создала природа, а не какой-то мастер художественной резьбы

Перед нами скелет мозгового коралла. Колонии похожи на шары с искривленными бороздками, которые внешне напоминают мозг, что и послужило основой для научного названия. Эти морские обитатели состоят преимущественно из карбоната кальция, что делает их довольно твердыми. Крупные представители мозговых кораллов могут доживать ни много ни мало — до 900 лет.

Это же превосходно сохранившийся скелет мозгового коралла! Он побелел, потому что отломился от колонии, к которой был прикреплен. До чего же он красив! © sora_allite / Reddit

Первое, что я бы подумала, увидев это на пляже: «Как тут оказался ловец снов?» Ведь правда похоже выглядит?

Но это вовсе не ловец снов, а морское существо, которое называют синей пуговицей, или Porpita porpita. Они родственницы медуз и полипов, но при этом образуют свое уникальное семейство, в котором являются единственными представителями. Диаметром эти малышки всего около 2,5 см, а питаются зоопланктоном, рачками и мелкими рыбешками.

А эту вещицу нашли на французском пляже. С первого взгляда и не поймешь, что это такое

Так выглядит кость каракатицы. Раньше ей находили множество применений. Например, измельчали в порошок и использовали для чистки зубов вместе с пастой, и оттачивали на ней навыки художественной резьбы. Сейчас такую кость можно встретить в зоомагазинах. Из-за высокого содержания кальция она стала хорошей кормовой добавкой для птиц, грызунов и рептилий.

Автор фото 57 лет прожила на побережье, но ни разу не встречала в своей жизни ничего похожего. Она предположила, что это кусок коралла, но все куда интереснее

Это яичная капсула, которая скорее всего принадлежит морской улитке Busycon pulleyi. Взрослые моллюски откладывают яйца и формируют для их хранения длинную спираль, состоящую из 50-175 дисков. Их еще называют «русалочьим ожерельем». Иногда такие кладки могут содержать около 200 яиц.

Девушка, обнаружившая на пляже эту ракушку с желейной пирамидой, сфотографировала ее, но трогать не стала, потому что в Австралии главное правило: «Увидел ракушку — не трожь»

Это еще одна яичная капсула, на этот раз от гигантского австралийского трубача — самой большой морской улитки в мире. Размером эта обитательница дна морского примерно с собаку породы бордер-колли. Длина ее раковины составляет примерно 91 сантиметр, а масса моллюска может достигать 18 килограммов.

Этот малыш, напоминающий медузу, был встречен автором фото на берегу Уэльса, в Великобритании. Выглядит как что-то неземное

Существо на фото имеет очень красивое название — португальский кораблик. Он состоит из колонии полипов, которые функционируют, как единое целое. Благодаря пузырю, заполненному воздухом, колония способна держаться на поверхности воды. Его щупальца, как и у медуз, способны ужалить, поэтому встретив португальский кораблик, не стоит пытаться его потрогать.

Это целая колония сифонофоров, которые на самом деле представляют собой один суперорганизм. © Reddit

Существо красивого бордового цвета было обнаружено на пляже Вайкики, на Гавайях. Выглядит, как моллюск, но это не так

Этого представителя морской фауны называют шлемоносным морским ежом. Обитает он в прибрежных водах Индо-Тихоокеанского региона и частенько может встречаться жителям Гавайских островов. Название он получил из-за своего панциря, состоящего из множества пластин темно-бордового цвета, которые внешним видом и куполообразной формой напоминают шлем.

Кстати, на гавайском языке этих ежиков называют Ha’uke’uke. © No-light-noob / Reddit

Автор фото встретил это создание на одном из филиппинских пляжей. Оно до невозможного напоминает уютную мягкую подушку

Ученые так и назвали это животное — морская звезда-подушка. Внутри она наполнена водой и поэтому снаружи кажется раздутой. Иногда она раздувается настолько, что внешне больше напоминает шар, нежели звезду. Некоторые виды морских обитателей используют звезду-подушку, как им вздумается. Снизу под ней прячутся маленькие креветки, сверху паразитируют мелкие рачки, а маленький карапус может обитать внутри самой подушки.

Этот объект нашли на канадском побережье. Автор предположил, что это может быть «сумочкой русалки», но не был до конца уверен

На самом деле, автор фото не ошибся. Это на самом деле «сумочка русалки», именно так иногда называют капсулу, в которую откладывают яйца большие скаты. Эти капсулы могут достигать довольно внушительных размеров, порой до 30 сантиметров в длину, и хранить в себе от одного до семи яиц.

Женщина рассказала, что ее семилетний сын нашел на пляже «классную ракушку» и принес домой, пока никто не видел. Теперь его мама хочет выяснить, что же это за питомец такой

© MadameChaos2 / Reddit Асия только что Да что ж они все это хватают?! В море обитает дофига и больше ядовитых, заразных (всякие там паразиты) и прочих небезопасных существ - и эти люди, ни на секунду не задумываясь, просто их щупают голыми руками?! Да даже если оно безвредное, не факт, что вы ему не навредите, а вдруг это какой-то хрупкий организм… Ответить

Как подсказал пользователь сети, который сталкивался с похожими созданиями, вероятно, это одна из актиний. Они живут на коралловых рифах, не имеют минерального скелета и охотятся на проплывающих мимо мелких рыбешек, парализуя их веществом, содержащимся в щупальцах. К твердым поверхностям они могут крепиться с помощью раковины, как раз такой, как на фото.

Автору фото встретилось выброшенное на берег Сан-Диего создание, и он искренне недоумевает, что это такое