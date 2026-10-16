12 морских обитателей, которые выглядят как гости с другой планеты

Животные
16.10.2026
12 морских обитателей, которые выглядят как гости с другой планеты

Каждый раз, когда я смотрела документальные фильмы о жизни морских обитателей, мое воображение всегда поражали их яркость и какое-то фантастическое разнообразие. Существа самых невероятных форм и размеров, такие не похожие друг на друга и на все, что мы видим на поверхности суши. Под водой находится не просто другой мир, а целая вселенная, которая никогда не перестанет нас удивлять.

Авторы фото нашли эти штуки на пляже. Они похожи на мармеладки. Или на какие-то здоровенные прозрачные фасолины

© ggdak / Reddit
Гороухща не сдаёцца
только что

У этих брюхоногих (а их в семействе Naicidae овердофига) вообще очень разнообразные кладки. Самая, наверно, известная форма это то, что называют "песчаным воротником" - спиралевидные, полукруглые и прочие. ленты из песка, зачастую с волнистыми краями. И да, "лунная улитка" это очен-очень широкий термин, без конкретной видовой принадлежности.

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  • Лунная улитка — создание необыкновенное. Она передвигается на одной ноге и умеет просверливать раковины моллюсков. Просовывает туда хоботок и лакомится, высасывая содержимое. Размножается она путем откладывания яиц в специальный воротник, состоящий из слизи и песка. После того как воротник готов, улитка начинает размещать слой яиц между воротником и своим телом, а потом покрывает их дополнительным слоем слизи. Так и получаются «мармеладки», которые нашел автор фото.

Трудно представить, что эту удивительной красоты вещицу создала природа, а не какой-то мастер художественной резьбы

© Best_Bid3143 / Reddit
  • Перед нами скелет мозгового коралла. Колонии похожи на шары с искривленными бороздками, которые внешне напоминают мозг, что и послужило основой для научного названия. Эти морские обитатели состоят преимущественно из карбоната кальция, что делает их довольно твердыми. Крупные представители мозговых кораллов могут доживать ни много ни мало — до 900 лет.
  • Это же превосходно сохранившийся скелет мозгового коралла! Он побелел, потому что отломился от колонии, к которой был прикреплен. До чего же он красив! © sora_allite / Reddit

Первое, что я бы подумала, увидев это на пляже: «Как тут оказался ловец снов?» Ведь правда похоже выглядит?

© hannahmontana315 / Reddit
  • Но это вовсе не ловец снов, а морское существо, которое называют синей пуговицей, или Porpita porpita. Они родственницы медуз и полипов, но при этом образуют свое уникальное семейство, в котором являются единственными представителями. Диаметром эти малышки всего около 2,5 см, а питаются зоопланктоном, рачками и мелкими рыбешками.

А эту вещицу нашли на французском пляже. С первого взгляда и не поймешь, что это такое

© Touchofgrey54 / Reddit
Светланка БМВ
только что

Как люди не боятся брать в руки всё, что неизвестно. А вдруг это сейчас каааак прыгнет!! И отхряпает нос...

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  • Так выглядит кость каракатицы. Раньше ей находили множество применений. Например, измельчали в порошок и использовали для чистки зубов вместе с пастой, и оттачивали на ней навыки художественной резьбы. Сейчас такую кость можно встретить в зоомагазинах. Из-за высокого содержания кальция она стала хорошей кормовой добавкой для птиц, грызунов и рептилий.

Автор фото 57 лет прожила на побережье, но ни разу не встречала в своей жизни ничего похожего. Она предположила, что это кусок коралла, но все куда интереснее

© MrFigsMom / Reddit
Светланка БМВ
только что

Интересная находка. Похожа на скелет змеи, хотя я знаю, что змеи не имеют костного скелета.

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  • Это яичная капсула, которая скорее всего принадлежит морской улитке Busycon pulleyi. Взрослые моллюски откладывают яйца и формируют для их хранения длинную спираль, состоящую из 50-175 дисков. Их еще называют «русалочьим ожерельем». Иногда такие кладки могут содержать около 200 яиц.

Девушка, обнаружившая на пляже эту ракушку с желейной пирамидой, сфотографировала ее, но трогать не стала, потому что в Австралии главное правило: «Увидел ракушку — не трожь»

  • Это еще одна яичная капсула, на этот раз от гигантского австралийского трубача — самой большой морской улитки в мире. Размером эта обитательница дна морского примерно с собаку породы бордер-колли. Длина ее раковины составляет примерно 91 сантиметр, а масса моллюска может достигать 18 килограммов.

Этот малыш, напоминающий медузу, был встречен автором фото на берегу Уэльса, в Великобритании. Выглядит как что-то неземное

© Helpful-Scientist-33 / Reddit
  • Существо на фото имеет очень красивое название — португальский кораблик. Он состоит из колонии полипов, которые функционируют, как единое целое. Благодаря пузырю, заполненному воздухом, колония способна держаться на поверхности воды. Его щупальца, как и у медуз, способны ужалить, поэтому встретив португальский кораблик, не стоит пытаться его потрогать.
  • Это целая колония сифонофоров, которые на самом деле представляют собой один суперорганизм. © Reddit

Существо красивого бордового цвета было обнаружено на пляже Вайкики, на Гавайях. Выглядит, как моллюск, но это не так

© shibster99 / Reddit
  • Этого представителя морской фауны называют шлемоносным морским ежом. Обитает он в прибрежных водах Индо-Тихоокеанского региона и частенько может встречаться жителям Гавайских островов. Название он получил из-за своего панциря, состоящего из множества пластин темно-бордового цвета, которые внешним видом и куполообразной формой напоминают шлем.

Автор фото встретил это создание на одном из филиппинских пляжей. Оно до невозможного напоминает уютную мягкую подушку

© Gang-Buster-5000 / Reddit
  • Ученые так и назвали это животное — морская звезда-подушка. Внутри она наполнена водой и поэтому снаружи кажется раздутой. Иногда она раздувается настолько, что внешне больше напоминает шар, нежели звезду. Некоторые виды морских обитателей используют звезду-подушку, как им вздумается. Снизу под ней прячутся маленькие креветки, сверху паразитируют мелкие рачки, а маленький карапус может обитать внутри самой подушки.

Этот объект нашли на канадском побережье. Автор предположил, что это может быть «сумочкой русалки», но не был до конца уверен

© Smooth_Research_8124 / Reddit
Elenaki Kavardaki
только что

Кошелек русалки из прошлых постов превратился в сумочку. Потом в торбочку. Потом в рюкзак. Потом в чемодан.

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  • На самом деле, автор фото не ошибся. Это на самом деле «сумочка русалки», именно так иногда называют капсулу, в которую откладывают яйца большие скаты. Эти капсулы могут достигать довольно внушительных размеров, порой до 30 сантиметров в длину, и хранить в себе от одного до семи яиц.

Женщина рассказала, что ее семилетний сын нашел на пляже «классную ракушку» и принес домой, пока никто не видел. Теперь его мама хочет выяснить, что же это за питомец такой

© MadameChaos2 / Reddit
Асия
только что

Да что ж они все это хватают?! В море обитает дофига и больше ядовитых, заразных (всякие там паразиты) и прочих небезопасных существ - и эти люди, ни на секунду не задумываясь, просто их щупают голыми руками?! Да даже если оно безвредное, не факт, что вы ему не навредите, а вдруг это какой-то хрупкий организм…

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  • Как подсказал пользователь сети, который сталкивался с похожими созданиями, вероятно, это одна из актиний. Они живут на коралловых рифах, не имеют минерального скелета и охотятся на проплывающих мимо мелких рыбешек, парализуя их веществом, содержащимся в щупальцах. К твердым поверхностям они могут крепиться с помощью раковины, как раз такой, как на фото.

Автору фото встретилось выброшенное на берег Сан-Диего создание, и он искренне недоумевает, что это такое

© Reddit
  • Мы покопались в интернете и выяснили, что это мегатура зазубренная — брюхоногий моллюск, который обитает в водах западного побережья Северной Америки. Причем мегатура является единственным представителем своего рода. На фото моллюск выглядит не слишком большим, но вообще-то длина его тела может достигать 130 сантиметров.
Фото на превью ggdak / Reddit

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