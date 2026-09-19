15+ детских фраз из сочинений, которые подняли настроение учителям на весь день
Проверка сочинений — привычная рутина для учителей. Но некоторые светлые детские головушки от простоты душевной выдают в своих текстах такие перлы, что они невольно поднимают настроение, запоминаются надолго и уходят в золотой фонд школьных цитат.
- Однажды нам сказали в школе написать сочинение про свои мечты. Я написал, что хотел бы, чтобы у курицы были четыре ноги. И тогда бы всем доставалось по ножке: мне, сестре и родителям.
- Сочинение моей племянницы в младших классах началось со слов: «Давным-давно, сорок лет назад, когда еще были динозавры...»
Бабушка смеется до сих пор.
- У братишки классная позвонила с вопросом, все ли хорошо в семье, как с работой у родителей, нормально ли ребенок питается. Дело в том, что накануне они писали сочинение о дне рождения. Так он и написал: «Это мой самый любимый день. Собирается вся семья и в центре огромного стола у нас картошка в мундире». Он понятия не имел, что такое картофель в мундире, но решил, что это крутое блюдо, раз звучит так эпично.
«Младший брат писал сочинение в школу. Хорошо, что не успел сдать»
перевод с русского на русский это очень важно для носителей русского языка которые на могут прочитать написанное по-русски, спасибо вам, переводчики!
«Золотые руки моего папы. У моего папы настоящие золотые руки. И я это тоже знаю! Папа у меня — строитель. Он построил целый дом, в котором мы сейчас живем. А сейчас папа ремонтирует машины. У него это тоже хорошо получается. И поэтому у моего папы золотые руки! Но жаль, вы не видели его ноги».
- Мама недавно рассказала историю, как я в 3-м классе писал какую-то письменную работу. А потом моя классная руководительница позвонила маме, смеясь, потому что я закончил сочинение фразой «Вот такие пироги».
Если бы классные руководительницы звонили домой родителям по поводу каждой странной фразы/рисунка или ляпа в сочинении, времени на преподавание у них бы уже не оставалось)
- Сыну задали написать сочинение по картине Васнецова. Там было что-то типа: «На картине изображена природа средней полосы России, очевидно, позднее лето. В лесу произрастают кустарники, на болоте растет рогоз, в народе именуемый камыш...» После страницы описания всех растений было два предложения про Аленушку: «А на картине еще изображена грустная Аленушка в рваном платье. Она сидит».
- Брат в восьмом классе в то время, когда всем положено было хотеть стать космонавтами, моряками и прочими строителями будущего, написал в сочинении, что хочет быть директором плодово-овощной базы. С полным описанием преимуществ и возможностей этой должности, а также логистики, хранения и фасовки. Никогда не забуду фразу «усушка, утруска и естественное гниение».
Что там было... В школе еле дождались, пока он восьмой класс окончит, и выпроводили...
«Присылает ученица фото работы. Пятый класс, математика. В одном из заданий предполагаю ошибку в вычислениях, о чем и пишу ребенку. Она отвечает»
«И сразу перед глазами картинка сложилась. Бредет по полю стадо девяток и думает, то ли они козы, то ли не козы».
- Моему парню 23. Мама всю жизнь их с братом таскала по Европе. Дошло до того, что когда младшему надо было написать в школе сочинение про поход в зоопарк, он расстроился: единственный зоопарк в котором он был, — Лондонский!
А недавно уговорила парня открыть мне его акк в соцсети. Еще в шутку спросила: «Что у тебя там такого запретного?». Сказал: «Да так, заброшки всякие, подземелья». Внимание: половина фоток это разные города Италии и Пизанская башня. Как вам такие заброшки?
Жаль парня, любящие родители возят своих детей, а этого таскали . Вот только не упомянуто: за шиворот или прямо за волосы?
- Дочери задали сочинение «Мой 3-й Б». Написала строчки три. Я взялась проверять. А текст был вида: «В нашем классе очень скучно. Дни наши школьные проходят уныло». Я поржала и сказала, что так не пойдет, надо бы переписать. На что дочь возразила: «Но, мама, я же правду написала. Что я, врать должна?!»
Задумалась... Врать и правда не стоит. Помогла переписать в более позитивном ключе. Например, в столовой вкусно кормят — можно об этом написать...
«Мое детское сочинение на тему: „Если бы я была богатой“»
«Если была бы я очень багатой. Если была бы я очень-очень багатой. Я бы купила книжки, потом купила бы маме одежду на выход, потом купила своей любимой Ирине Ивановне машину, потом десять машин папе, а ещё бабушке купила дачу, себе сделала второй итаж, я бы учительнице купила дом большой. А себе приключение шрека. Купила бы мусарку нашему класу. Новые пасты нашему классу, лавочки покрасила, купила цветы нашему классу, новую тюль, учительнице отдала долю, большой телевизор себе маме Ирине Ивановне, новый деван. Вот и все мечтанья».
- На уроке дали картинку с пейзажем лесным. На самой картинке вид сверху, небольшая дорога, машина едет. Нужно было написать сочинение на основе этого изображения. Мой одноклассник написал что-то типа: я иду по лесу, а навстречу мне джип Гранд Чероки черного цвета, такого-то года и комплектации. С очень детальным описанием машины, а не пейзажа, в общем. Учительница зачитала нам это — смеялись на всю школу.
- Помню, как все читали мое сочинение и ржали. Там сказка была — вроде бы про лису и козла, но я не уверена насчет лисы. Но закончила я его: «Любовь зла, полюбишь и козла!»
- У нас на уроке литературы раз в неделю один из учеников должен зачитать всему классу сочинение на свободную тему. Каждый ученик обязан презентовать свое сочинение хотя бы раз в год.
И вот на прошлой неделе учительница отсутствовала, и ее заменяла учительница геометрии. Один из учеников совсем забыл, что настала его очередь читать всему классу. Я напомнил ему, что настал его черед, за минуту до занятия.
Он долго не думал. Открыл первый попавшийся текст на его ноуте, которым оказалось обновление к его любимой игре, и начал зачитывать. Все, включая учительницу, слушали, в то время как геймеры вроде меня смеялись и снимали его на телефон. Он закончил, и учительница сказала: «Интересный у тебя текст. Фантастику, наверное, любишь. Молодец, четыре».
«Учился я в 11 классе. И была в параллели одна девушка, которая оказывала мне знаки внимания, и однажды подкинула мне в дневник сей шедевр»
С забором Наполеона вышла маленькая неувязка- не мог забор сгореть при нем в этом годы, Наполеон умер в 1821м.Не стоит дружить с этой девицей- она по истории двоечника.
«Здравствуй, удаленный центр не моего внимания! С тех пор как ты провел перпендикуляр любви на плоскость моего сердца, я не могу найти точку опоры на этой бешено вертящейся земле. Я люблю тебя, как контрольную работу по алгебре, я буду помнить тебя до последней доски моего забора, который сгорел при Наполеоне в 1822 году. Твоя улыбка напоминает мне галоши 50-го размера, а глаза — фары разбитого „Запорожца“. Твой взгляд передает мне 220 вольт. Я не могу жить без тебя! Твоя тайная поклонница».
- Ребенок сказал, что в школе задали сочинение про любимого героя. Спросил, о ком он написал. Оказалось, про завуча — потому что тот отменил последний урок.
- После зимних каникул в школе писали как-то сочинение о зиме. Желательно было описать какую-нибудь историю, которая произошла со мной на каникулах. Так как я все каникулы проторчал на лыжах, то ничего кроме падений в сугроб я не мог описать.
Потому я выдал рассказ о том, как мы ходили с друзьями на лыжах в лес и чего только там не видели: зайца, лавину. Среди прочего был момент, когда мы якобы вышли к поляне, а там на поляне резвился медведь, прыгал радостно в снегу, а потом убежал в лес. Получилось очень реалистично, и учитель заценила рассказ, сказала, что, мол, круто и весело получилось.
Домой я пришел с пятеркой в дневнике и полными штанами радости. Первым делом показал бате свое творение — смотри, как я постарался. Батя читал, и по его лицу все шире расползалась улыбка. К концу сочинения он наконец-то выдал:
— И учительница тебе поставила пятерку?
— Ну да! Сказала, что все так красиво описано!
Тут батя начал уже ржать.
— А учительницу не смутило, что вы встретили медведя в середине зимы?
Такого я не предвидел. Я стал вяло оправдываться, что, мол, медведь-шатун это мог быть, и все такое. На что батя ответил:
— Ага, медведь-шатун «весело резвился в снегу». В нашем лесу, где отродясь медведей не было.
Настроение от пятерки было подпорчено, но с тех пор к сюжету в сочинениях я стал более придирчив.
«Мои внуки решили так. Они еще и „сентябрь“ внизу зачеркнули и написали „июнь“»
- Дочке дали задание написать сочинение про любимую героиню. Сдала, а на следующий день приходит недовольная: «Тебя в школу вызывают». Прихожу. Классрук, еле сдерживая смех, выдает: «Ваша дочка на весь класс заявила, что главное в женщине — это декольте». Похихикали с ней, я пообещала разобраться. Дома спрашиваю у дочки, с чего она так решила. Оказалось, она просто не знала значение слова, но зафиксировала, что автор в какой-то книжке, описывая красивую героиню, постоянно упоминал ее декольте и точеные плечи. Что за книжка была — не помнит, но думаю, что без бабушкиных романов в мягкой обложке не обошлось.
- Когда я работала в частной школе, пятиклассники писали сочинение «Как я провел лето». Посреди урока ко мне подходит мальчик и шепотом такой: «Можно вопрос? Я летом плавал в Карибском море... Там была яхта... Вроде трехэтажная. Я хочу понять: это уже суперъяхта или еще нет? Если я в сочинении напишу „суперъяхта“, это будет ошибкой?» Малыш, понятия не имею. На море я была один раз, моим плавательным средством были руки.
Трехэтажный на море бывает только морской мат, а этажи зовутся палубами . Много открытий чудных ждут любознательного пацана.
- Дочь получила двойку за эссе по Онегину. Классная вызвала меня в школу и строго заявила, что моя девочка совершенно не понимает текст. Я удивилась. Смотрю в ее тетрадь и прыскаю от смеха: «Онегин ехал в деревню к своему дяде, который работал гаишником». Оказалось, строчку «Мой дядя самых честных правил» она восприняла буквально — раз следит за правилами, значит, автоинспектор. Учительница так смеялась над этой детской логикой, что оценку исправила.
Судя по приведенным история, классным руководителям, похоже, просто нечего делать...
Скучают, бедолаги и развлекаются вызовом родителей на каждый чих)
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