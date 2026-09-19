15+ детских фраз из сочинений, которые подняли настроение учителям на весь день

«Здравствуй, удаленный центр не моего внимания! С тех пор как ты провел перпендикуляр любви на плоскость моего сердца, я не могу найти точку опоры на этой бешено вертящейся земле. Я люблю тебя, как контрольную работу по алгебре, я буду помнить тебя до последней доски моего забора, который сгорел при Наполеоне в 1822 году. Твоя улыбка напоминает мне галоши 50-го размера, а глаза — фары разбитого „Запорожца“. Твой взгляд передает мне 220 вольт. Я не могу жить без тебя! Твоя тайная поклонница».