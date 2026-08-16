15+ ярких историй от нянь и воспитателей, в которых хватает и маленьких радостей, и сюрпризов

У нянь и воспитателей двух одинаковых рабочих дней просто не бывает. Сегодня ребенок может рассмешить, завтра — растрогать, а послезавтра устроить настоящую комедию, которую потом еще долго пересказывают окружающим. За обычными прогулками и играми прячутся любовь, доброта, семья и самые искренние детские эмоции. Мы собрали светлые, трогательные и смешные случаи из жизни тех, кто каждый день заботится о наших детях. Почитайте.



