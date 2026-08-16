"Тискальный и пусичный"- это что? Игрушка или ребёнок? Причём чужой ребёнок, которого родители водят в детский сад не для того, чтобы его тискала воспитательница.
15+ ярких историй от нянь и воспитателей, в которых хватает и маленьких радостей, и сюрпризов
У нянь и воспитателей двух одинаковых рабочих дней просто не бывает. Сегодня ребенок может рассмешить, завтра — растрогать, а послезавтра устроить настоящую комедию, которую потом еще долго пересказывают окружающим. За обычными прогулками и играми прячутся любовь, доброта, семья и самые искренние детские эмоции. Мы собрали светлые, трогательные и смешные случаи из жизни тех, кто каждый день заботится о наших детях. Почитайте.
- Работаю няней. Один раз 6-летний Даня ведет меня к папиному кабинету и шепчет: «Хочешь, покажу, что папа прячет? Он туда вечером уходит, закрывается и с тетей разговаривает». Лезть в чужие тайны — не мое, но любопытно же! Даня заходит в комнату и вытаскивает тетрадку рабочую с упражнениями по английскому. Оказывается, папа занимается втихаря, неловко ему было, что английский знает хуже, чем сын, который чуть ли с рождения с репетиторами занимается.
- Работала в детском садике. Один мальчик, Максим, мне просто невероятно нравился — такой тискальный и пусичный! И вот мы с ним собирались к маме, я спешу, поторапливаю его, а он вдруг разводит свои милые маленькие ручонки, обнимает меня и говорит: «Я тебя люблю!» Я даже сейчас пишу это и плачу. В тот день я сказала мужу, что хочу ребенка. До сих пор вспоминаю этого мальчика, благодаря которому у меня теперь есть сын.
«Всем привет! Я работаю частной няней»
- Сегодня маленькая девочка, за которой я присматриваю, узнала, что мне платят за это. После этого она ушла в свою комнату и не хотела со мной общаться. Я пыталась с ней поговорить, а она спросила: «Значит, ты не просто так меня любишь?!» Девочка моя, я люблю тебя, но счета тоже нужно оплачивать!
Нравится или нет, мамы должны любить просто так. Воспитатели, няни за деньги любят чужих детей.
- Работаю няней. Пришла как-то на собеседование в семью, хотели нанять меня для девочки 2-летней. И родители такие: «Учтите, время, когда ребенок спит, мы оплачивать не будем». Я еле от смеха удержалась, уточняю: «То есть, пока малышка спит, я могу пойти по своим делам?» Что за логика такая странная у родителей?
одну знакомую, которая работала няней, в таких случаях нагружали доп. работой - зашить, погладить и т.п.
- Работаю няней, и иногда это сказывается и на моей личной жизни. Например, проезжаю вместе с кем-нибудь мимо строительной техники, и инстинктивно громко восклицаю: «О, смотри! Экскаватор!» К сожалению, никто никогда не бывает в таком же восторге, как мой 2-летка.
«У меня маленький детский сад прямо в квартире»
- Я с детьми играла в кучу-малу. Это когда садишься на ковер, разводишь руки и кричишь: «Куча-мала пришла, налетай!» И вот эти мелявки бегут к тебе, со всех сторон обнимают, виснут, кричат что-то радостное. А ты сидишь в коконе из человеческих детенышей и тебе хо-ро-шо!
- Наша нянечка придумала «общество чистых тарелок» и «призерам можно не спать». Суть в том, что первые трое, сдавшие чистые тарелки после обеда, могут не спать в тихий час. То есть в кровать-то они ложатся, но можно не спать. Как правило, когда доедал самый последний малоежка, эта троица уже сладко посапывала, потому что просто лежать молча без дела — скучно. А члены «общества чистых тарелок» по пятницам, если все 5 дней сдавали тарелки без еды, на полдник дополнительно получали от нянечки печеньку или конфету. При этом она ни разу не педагог!
У нянечек в детском саду мизерная зарплата, самой бы на печенье и конфеты хватило.🫢
- Работаю воспитателем в садике, и в последнее время стала себя ловить на том, что постоянно поправляю одежду друзей, шарфики, шапочки... Но насторожилась я тогда, когда увидела незнакомого парня без шапки и в расстегнутой куртке и еле сдержала себя, чтобы его не застегнуть.
- Работаю воспитателем. Когда мне грустно или устала, я вручаю детям большие мягкие кисти и прошу меня «красить». Они «красят» лицо, руки, шею, волосы, и это такой кайф! Обожаю свою работу!
«Работаю няней. Стараюсь выбирать одежду с милыми деталями. Сегодня — носки с зайчиками»
- Работаю няней, ребенку 5 лет. Лепим пончики из пластилина, и тут она ни с того ни с сего: «Мы с папой были у другой женщины. Маме не говори! Он сказал, это секрет». Вмешиваться не хотела, но любопытство взяло верх. Спрашиваю осторожно: «И что вы там делали?» А она выдает: «Кота смотрели!» А позже ее мама уже рассказала, что собираются котика взять из приюта, и муж ездил смотреть. У меня аж от сердца отлегло.
- Я должна была сидеть с Машей до 3 лет, потом родители ее собирались отдать в садик. За полтора года, что я работала у этой семьи, мы прямо родными стали — и девочка чудесная, и родители замечательные, очень хорошо ко мне относились. Не хотела от них уходить, а что поделаешь. И вот последняя неделя работы, я психологически готовлюсь к расставанию. И тут мама Маши говорит: «Мы тут подумали, что не хотим вас отпускать... В общем, я беременна. Останетесь?» Так я сыграла свою роль в увеличении семьи!
- Работаю няней, пришла на знакомство к одной семье. Дома были мама и малышка 4 месяца, папа на работе. Все прошло отлично, мы друг другу понравились, мама сказала, что готова меня взять. Вечером пишу ей: «Давайте выберем удобное время для следующей встречи». А она такая: «Наше сотрудничество заканчивается. Вы слишком симпатичная, и я переживаю, что вы у меня мужа уведете». Я в шоке.
«Сегодня с удовольствием собирала осенние листья вместе с 9-летней девочкой, за которой я присматриваю»
- Помню, мне было 18 лет, я поступала в институт и работала нянечкой в круглосуточном садике. Я оставалась на ночь с детками, мы смотрели мультики допоздна или читали сказки, потом мы пили напиток «снежок», я целовала на ночь каждого ребенка, а когда они засыпали, мы с другой няней пили чай...
- Я работала няней у мальчика, и как-то он спросил у мамы: «А когда няня с работы вернется?» Та сначала не поняла: «С какой работы?» Он: «Ну, с ее работы. Я уже соскучился». Мама с удивлением: «Подожди, ты думаешь, что когда ее нет у нас, она куда-то уходит работать?». Мальчик: «Ну да». «И где же?» Он подумал и выдал: «Наверное, в супермаркете. Она туда очень любит ходить!»
- Я месяц работаю в новой семье няней, и меня пригласили на день рождения малыша. Уточнили, что приглашают как на праздник, а не как на работу, так как это был мой рабочий день. Был чудесный праздник, а гостям, в том числе и мне, подарили подарочки. Я в восторге!
Бонус 1
- Моя жена гуляла с нашими двумя детьми на улице. Подходит к ней женщина и говорит: «Здравствуйте, вы жена Димы? Как у него дела? Все такой же оптимист?» Жена: «Да... А вы...?» Женщина: «Я его нянечка из детского сада». Жена: «А меня откуда знаете? Я не помню, что мы раньше встречались.» Женщина: «А я вижу, что дети на Диму похожи, один в один!»
Бонус 2
- У меня была воспитательница — Валентина Егоровна. Город маленький, мы виделись и тогда, когда я в школе училась, и позже. Всегда здоровалась, но пообщаться времени не было. В 20 лет я попала в больницу, и меня не навестила ни одна подруга. Мамы тогда уже не было, отец уехал, я была одна, но думала, что окружена друзьями. И вот на третий день медсестра заходит в палату: «К тебе посетитель». Я думала, что кто-то из подружек. А там Валентина Егоровна. С пакетиком каких-то печенек и конфет, которые тогда было не так-то просто купить.
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