17 светлых историй о воспитателях и нянях, в чьих буднях мило соседствуют и одуванчики, и репейники, и творожники на полдник
Воспитатели и няни на долгие годы запечатлевают в памяти своих подопечных и с большой теплотой вспоминают смешные истории из их детства: с какой охотой те уплетали мягкие свежие булочки с компотом, как лепили куличики из песка и какие уморительные высказывания выдавали. Если вы хотите улыбнуться и вспомнить столь беззаботные и искренние детские годы, от следующих историй вы останетесь под приятным впечатлением.
- Историю друг рассказал. Родители пришли ребенка из сада забрать, а его нет. Родители волнуются, воспитатели себе места не находят. Ситуация разрешилась смешнее некуда — когда всех детей группы разобрали, остался один лишний. Позвонили родителям этого мальчика, а те сказали, что ребенка забрал дедушка, с ним все в порядке. Выяснилось, что этот самый дедушка зашел в группу, крикнул: «Егор», а Егор в это время спокойно играл с другом и ничего не услышал. Зато к дедушке подбежал Захар, который-то, собственно, и потерялся. Дед одел ребенка в одежду своего внука, привел домой, еще поругался дома с бабкой, так как она ворчала, что это вроде бы не их внук. Самое интересное, что Захар все это время вел себя естественно, ничем себя не выдавая.
- Как-то пришла я работать воспитателем в детский сад. Представляюсь детям: «Меня зовут Софья Эдуардовна». И понеслось: «Софья Тротуаровна, я суп не буду». «Софья Дурдовна, когда пойдем гулять?» «Софья Варовна, Сашка меня стукнул». Пришлось прибегнуть к вранью и объявить, что я Софья Андреевна.
Ладно дети, некоторые родители не в состоянии имена воспитателей и нянечек правильно запомнить.
«Я воспитатель детского сада. На фото — с дочкой»
- Работала в саду воспитателем. В моей группе были малыши 4-5 лет, и они не любили есть творог. Как-то принесли его, я открываю кастрюлю и говорю: «М-м-м мороженое... Кто будет мороженое есть?» Все дети хором сказали, что будут. Нянечка разложила по тарелкам, дети начали есть. Один ребенок попробовал и говорит: «Это не мороженое, а творог». А ему другой ребенок отвечает: «Не нравится мороженое — не ешь» В итоге так дети весь творог съели.
- Мы сегодня случайно испортили утро и родителям, и воспитателю детского сада, а всего лишь принесли ребенку костюм! И родители начали нервничать: «А что, надо было красивыми приходить? А что, у них мероприятие сегодня? Почему никто не сказал? Почему воспитатель нас не предупредила?» Мужчины срочно начали набирать жен, а потом все вместе закидывали воспитателя подобными вопросами. А тот не имел никакого понятия, почему конкретно этому ребенку сегодня принесли костюм. А мы просто после садика сразу собираемся ехать на юбилей к бабушке и времени съездить домой и переодеться просто не будет...
- С детства не люблю сладкое. А в детском саду воспитатели часто ругали, если не съел то, что дали. Вот я и стал хитрить: булочки, пирожки и творожники прятать в выдвижной ящик письменного стола, где хранились карандаши, краски и бумага для рисования. Долго это добро там копилась, пока в один прекрасный день воспитатель не объявила следующее: «Дети, сегодня мы будем разбирать выдвижные ящички». И вот когда дошла очередь осматривать мой ящичек с красками и карандашами, то я героически в него вцепился и не позволял открывать воспитателю. А так как я был очень маленький, то долго держать не мог, и воспитательница, выдвинув ящик, чуть было не упала в обморок. Ее зрелищу предстала этакая однообразная мучная масса из булочек и пирожков зеленого от плесени цвета... Больше меня не заставляли есть сладкое.
Ну бред, зачем прятать. Булочки, пряники, зефир, фрукты и тому подобное отдавали родителям, в семье найдется применение.
- Работала педагогом ментальной арифметики [арифметики с использованием счетов — прим. ADME], чаще индивидуально с каждым ребенком. Так вот однажды 4-летний ученик настойчиво приглашал к ним на дачу. На мой вопрос, что мне там делать, посмотрел как на неразумную и ответил, что сначала в баньке париться, а потом в басик нырять.
«Дали задание в саду воссоздать картину. Делали по портрету Зинаиды Серебряковой „На кухне“. В процессе подготовки задания за скумбрией щемился кот»
- В детсаду увидели, что все дети обедают, а моя дочка ест только хлеб с теплой водой. У нее спросили: «Почему ты не ешь обед?» А моя доченька ответила: «Я так дома привыкла кушать». А потом пояснила, что в детском саду готовят без любви, а мама — с любовью. А она без любви есть не хочет.
- Я работаю воспитателем в садике, так там была одна мамаша, которая строила из себя ой-ей-ей кого. Вся из себя такая королева. Но однажды я разместила объявление, что свою сумку даром отдаю. С одной женщиной договорились, выхожу в подьезд, и вижу, к своему удивлению, эту самую мадам. Увидев меня, она чуть не сгорела от стыда.
- Есть у меня знакомая Алена. Родила дочку. Доче исполнилось полгода, решили найти ей няню. Искать долго не пришлось — соседка по лестничной клетке сказала: «Ой, у меня как раз есть знакомая, столько лет проработала нянечкой в детском саду, такая активная пенсионерка...» И вот пришла няня, бросила свое «здрасьте» практически через плечо, уверенно пошла мыть руки, чтобы взять ребенка. После чего подходит к детской кроватке, смотрит на ребенка... Резко разворачивается, смотрит на мать ребенка и чуть ли не кричит:
— Аленка, ты?
— Ну... да, — отвечает с удивлением та. — А вы откуда знаете?
— Да ты ж тридцать лет назад у меня в яслях была, я как дите твое увидела, так будто снова тебя, маленькую, мне принесли! Ну дела...
Теперь она у них няня второго поколения.
«Я воспитатель детского дома. К профессии прилагаются: вредная привычка поправлять речь даже взрослым; навык перевоплощения в любого персонажа; реакция: „Ну что ж, бывает“ на любой экшн, происходящий вокруг; способность сделать что угодно из хлама в короткие сроки»
- Вечер, большую часть детей забрали. Ярик увлеченно строит двухметровое сооружение из конструктора типа лего. Благо, все детали в его распоряжении. Пришедшей за ним маме объявляет, что пока не достроит, домой не пойдет. Тут подрывается другой Ярик. Берет эту чужую маму за руку, и выдает: «Если ваш Ярик домой не хочет, давайте вы меня заберете! А за вашим Яриком потом моя мама придет».
- Работаю воспитателем в детском саду. Пришла сегодня в новую группу. Ко мне подошел мальчик и говорит: «Можно я тебя поцелую?» Я говорю: «Нет». Потом последовало следующее: «Давай ты меня поцелуешь». Сел рядом со мной на стульчик и говорит: «Я тебя люблю». Давно меня так не смущали.
- Работала обычным воспитателем, рабочий день начинается в 7:30. В 7:15 одна мама уже приводила ребенка, я всегда его принимала, так как обычно в 7 утра уже была в детсаду. Один раз я немного проспала и пришла на работу в 7:25. Мама стоит под дверью такая недовольная: «Чего так поздно? Я опаздываю вообще-то». После этого, если я приходила рано, то закрывалась изнутри и раньше 7:30 дверь не открывала.
Котонянька — лучшая нянька из возможных. Очень ласковая и добрая, но с коготками
- Работала в детском саду, и была у меня одна любопытная девочка, Юлечка. Вечно приставала с расспросами: есть ли муж или хотя бы парень? Я поначалу отшучивалась. И вот как-то летом вышли на прогулку, все дети собирают одуванчики, венки плетут или куличики лепят из песка, а она подходит ко мне и выдает прямо в лоб: «Я знаю, почему вы не можете выйти замуж!» Я аж опешила. А она добавляет: «Потому что вы не можете нас бросить, мы же ваши дети. Вот мы вырастем, и тогда вы выйдете замуж».
Юлечка - та самая будущая тетушка, которая на семейных застольях будет одолевать молодых племянниц вопросами "акогдазамуж" 😉
- Прихожу в детский сад забирать дочку. Воспитательница со мной мило беседует и рассказывает историю, как один папа привел ребенка в чужую группу. А я хохочу, мол, какие невнимательные бывают папы, и вообще надо чаще появляться в детском саду, и вообще не приводить ребенка в сад, если он уже ходит в институт, — и все в таком духе. Хохотала до тех пор, пока она, глядя мне в глаза, не сказала, что этим папой был мой муж. Оказывается, она вывела детей на прогулку с утра и увидела, что девочка из ее группы активно бегает на участке, который принадлежит другой группе. Воспитатель другой группы ничего не заметила, потому что она подменяла постоянного воспитателя. А дочери было интересно с новыми детьми. Хорошо, что хоть садик был тот, что надо.
«Я воспитатель в садике. И нам никогда не скучно»
- Наша нянечка придумала «общество чистых тарелок». Суть в том, что первые трое, сдавшие чистые тарелки после обеда, могут не спать в тихий час. То есть в кровать-то они ложатся по-любому, но засыпать не обязательно. Как правило, когда доедал самый последний малоежка, эта троица уже сладко посапывала, потому что просто лежать молча без дела — скучно. А по пятницам те дети, которые все 5 дней сдавали тарелки без еды, на полдник дополнительно получали от нее печеньку, конфету или что-то еще.
- Моя подруга работает воспитателем в детском саду. Зовут ее Елена Валерьевна. И за время работы как только ее дети не называли. И Лена-Валена, и Елена Валеньевна, и Елена Вареньевна, и Елена Валеновна. Но мальчик из младшей группы в этом году переплюнул всех. Он называет ее просто Ивановна.
- Работаю воспитателем. Рисовали мы с ребятами семью, а мальчик Саша нарисовал себя, маму, папу... и еще какую-то женщину. Я спросила: «А это кто?» А он: «Приятная тетя, которая приходит к папе, когда мама работает. Она красивая очень». Я до вечера была как на иголках, а вечером осторожно говорю об этом маме Саши. И тут выясняется, что эта тетя — действительно тетя Саши, младшая сестра его папы. Оказывается, она по образованию логопед, вот в выходные приходит в гости к брату и заодно с ребенком занимается. А приходит только в те дни, когда мама работает (у той график 2/2), потому что они друг с другом не очень ладят. А я уже надумать себе всякого успела!
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