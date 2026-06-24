17 светлых историй о воспитателях и нянях, в чьих буднях мило соседствуют и одуванчики, и репейники, и творожники на полдник

Воспитатели и няни на долгие годы запечатлевают в памяти своих подопечных и с большой теплотой вспоминают смешные истории из их детства: с какой охотой те уплетали мягкие свежие булочки с компотом, как лепили куличики из песка и какие уморительные высказывания выдавали. Если вы хотите улыбнуться и вспомнить столь беззаботные и искренние детские годы, от следующих историй вы останетесь под приятным впечатлением.