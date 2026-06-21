16 светлых историй о людях, которые вовремя выбрали себя и свое счастье — и ни разу не пожалели
Иногда мы так увлекаемся попытками оправдать чужие ожидания, что совсем забываем о собственных желаниях и мечтах. Ведь чудо случается тогда, когда мы разрешаем себе прислушаться к своему внутреннему голосу. Вот и герои нашей подборки нашли в себе смелость сделать шаг навстречу мечте — и получили от жизни самый приятный и светлый ответ.
- Я не доучилась в университете. Бросила, когда остался один год, потому что больше не могла жить в постоянном напряжении. В итоге постоянно путешествую: каждый месяц в новой стране, я абсолютно свободна и безгранично счастлива принадлежать самой себе. Люди продолжают говорить, что без образования я не справлюсь. А я сейчас на Бали, после очередного дня серфинга, фруктов, общения с интересными людьми со всего света и ежедневного 10-часового сна. За свободу от общественного мнения!
- Помешалась на розовом цвете. А мне, на минуточку, 35 лет. Розовые кроссовки, туфли, носочки, сумочка, кофточка, юбочка, трусики... Не все разом, конечно, надеваю! По отдельности. Даже косметику преимущественно в розовой упаковке беру: зубная щетка, зубная паста, розовый лак для ногтей, резинка для волос, расческа розовая. А все почему? Потому что наконец-то позволила себе жить так, как хочу. Всю жизнь игнорировала розовый цвет, считая его цветом легкомысленности, наивности. Но нет. Он просто нежный и женственный!
- Моя хорошая подруга купила дом в небольшом поселке, что было непривычно, потому что она всю жизнь прожила в городе и ни разу о таком своем желании не заикалась. Наконец-то там закончили все ремонты, можно уже было жить и мы с друзьями приехали к ней на новоселье. Из большого интереса я прямо спросила, почему она приняла такое решение. Думала, из-за свежего воздуха, но все оказалось намного проще. В ответ я услышала: «Это все было сделано ради леса, который тут за 200 метров. Теперь я каждый день могу ходить кричать туда, как всегда и хотела ». Причина, возможно, несерьезная, но я так подругу понимаю.
Главное чтобы в этом посёлке не жили бродячие собаки, а то будет как в пос Васильево 28 ноября 2025, где стая собак сожрала девочку Варвару Блохину.
- 15 лет назад завалила ЕГЭ. Для моих родителей это было большим разочарованием. Но еще сильнее они расстроились, когда я поступила на повара в ПТУ после 11 класса. Они искренне не понимали моего выбора. Но я успешно окончила и стала работать в восточном кафе, где и мужа нашла. Со временем мы с ним открыли свое кафе, которое мои родители скептически называли «забегаловкой». Спустя годы у нас премиум-ресторан, автосервис. Родители до сих пор относятся к моему успеху сдержанно, но я точно знаю, что нашла свое место в жизни.
- С детства мечтал открыть свой бизнес. Учился на это, целенаправленно искал работу в продажах и маркетинге. И вот нашел нишу, после чего встал вопрос стартового капитала. Не придумал ничего лучше, чем продать машину и квартиру — все, что заработал до 30 лет. Многие не поняли моего поступка, крутили пальцем у виска. Продать все, что есть, и переехать в комнату ради мечты и светлого будущего — и это в 30 лет? Прошло 5 лет... Купил несколько квартир и крутую машину, объездил весь мир. У меня все получилось!
На одну таку историю штук 30 историй банкротств.. штук 40 баоансирования на грани...
- Родители никогда не спрашивали моего мнения. После школы поставили перед фактом: «Будешь финансистом». Отучилась кое-как, а все вокруг язвили: «Олечка, тебя и на кассу в магазин не возьмут!» А я просто взяла и все бросила. И как же все через год удивились, когда я решила пойти на курсы латиноамериканских танцев и так втянулась, что потом уже сама вела группы и зажигала на конкурсах. Знакомые и родня очень сильно удивились. Зато я впервые почувствовала, что живу своей жизнью. Вот так я наконец-то выбрала себя.
- Сестра решила научиться рисовать. Ей 31 год, а мне 35. И как же обидно, что никто из наших близких не поддержал ее. Муж сказал: «Дурью маешься». Родители вообще восприняли это как несерьезную затею. А я пошел и купил сестре самые лучшие краски, кисти и полотна (все подсказали консультанты). Она так обрадовалась. А я счастлив, когда счастлива сестра. Ведь она для меня всегда моя маленькая и любимая сестричка.
- У нас была соседка, занимающая довольно жирную должность. Все завидовали ей. Но в один момент ее будто переклинило, изменилась на все 180 градусов. Бросила работу, сдала свою прекрасную трехкомнатную квартиру успешной молодой семье и уехала жить на дачу. Навсегда. До пенсии ей оставалось еще лет 15-20. Окружающие недоумевали. Бросить такую работу? Такую квартиру? Променять все на деревянную халупу с сиренью под окном и видом на болотце? Это ненормально. А она абсолютно счастлива. И остаток жизни собирается провести на маленькой деревянной террасе, читая книги, сажая на выделенном под огород квадратном метре петрушку и готовя детям борщи. Она куда-то что-то пишет. Где-то читает какие-то лекции. Что-то делает и что-то зарабатывает. Но это настолько незначительно и неутомительно по сравнению с ее прошлой жизнью, что даже упоминания не стоит.
- Я правда старался быть взрослым и рассудительным человеком, но каждый день меня сильно манила одна штука, на которую я «пускал слюни» каждый день, когда возвращался с работы. Я откладывал деньги, я экономил, я строил собственный бюджет на будущее, планировал чуть ли не каждый день... А позавчера не выдержал. Заехал после работы в тот самый магазин и купил себе огромный набор «Лего». Сижу второй выходной дома, собираю копию футбольного стадиона Барселоны из конструктора. Да, я взрослый мужик, но у меня наконец-то исполнилась моя давняя детская мечта!
я один раз из лего построила целый замок Эльзы из холодного сердца до сих пор не понимаю как я умудрилась
- Долго нравился один парень на работе, но очень стеснялась даже с ним заговорить. Красивый, умный, уверенный в себе, девушки прямо-таки и липли к нему. Пыталась выбросить его из головы, но как-то раз случайно встретила, пока гуляла со своим псом. Больше он от меня не отходил... Вы только представьте, как серьезный взрослый мужик в костюме почти бросает свой портфель, встает на колени и с фразой «вот это шабака» тискает твоего песеля, нацеловывает его, играет. А потом сам просится к тебе в гости и весь вечер ухаживает за псом, играет с ним. А позже в знак благодарности ухаживает за тобой, заказывает еду и уходит только утром после романтичной ночи. Сейчас, спустя 1,5 года после той встречи, у меня дома уже 2 песеля. Я замужем и ношу под сердцем ребенка этого человека. И ведь все так просто. Всего-то нужно было воплотить детскую мечту человека...
Ну так всегда бывает с виду серьёзный здоровый мужик а в характере:Вот эта шабака.
Только что шел с работы, видел как мужик с собакой гуляет, немецкая овчарка. А на голове у нее розовая панама с отверстиями для ушек
- В семье меня считали недотепой, а сестру — гением. Когда делили наследство, ей отдали элитный участок у озера, а мне — полуразрушенный курятник на окраине. Родня откровенно посмеивалась: «Тая, ну, на большее ты не потянешь». Они еще не знали, что их ждет, когда спустя год я превратила этот «бабушкин хлам» в стильный домик и начала сдавать его в аренду для романтических уикендов. Свободных дат у меня нет на два месяца вперед, а доход превысил годовую зарплату сестры. Теперь мама с сестрой обрывают мне телефон, нахваливают мою деловую хватку и настойчиво «напрашиваются в гости на шашлыки» — естественно, за бесплатно.
- С детства любила волков. И как-то, будучи 10-летним ребенком, сказала бабушке, что уйду в лес жить с волками. Она единственная всю осознанную жизнь поддерживала меня в этом, пока все друзья и даже мама с папой смеялись. Бабуля покупала мне плюшевых волчат, вместе с ней впервые увидела волка в зоопарке. А недавно ее старый друг лесник позвонил ей и попросил помощи. К нему на территорию пришла стая волков без альфа-самки, и волчатам нужен был уход и помощь. Забавно, ведь на тот момент я только закончила учебу на ветеринара и искала работу. Теперь я действительно живу в лесу с волками. Спасибо, бабуль, если бы не твоя вера и поддержка, я так бы и не пришла к своей мечте.
..."И попрощалась она с людьми, и перестала брить ноги, облохматилась, встала на четвереньки и ушла в стаю альфа-самкой." Книга "Квадроберы. Как стать", часть 1.
- Работала учителем химии. В свои 47 решила увольняться: за копейки пахать больше не хочу. Все крутили у виска и не верили, что хватит смелости. Захожу подписать обходной, а завуч с ухмылкой: «Вернешься через месяц проситься обратно!» И тут я прямо перед ее носом кидаю яркую цветастую коробочку: за месяц до увольнения я запустила свой авторский интерактивный набор для химических экспериментов. Рискнула продавать через маркетплейсы и неожиданно наборы начали брать. Родители в восторге, раскупают их ради моих безопасных «вулканов» и светящихся лизунов. Теперь у меня свой магазин, доход отличный. Чувствую, скоро и школы начнут делать заказы, ведь увлечь детей — это настоящее искусство.
Представляю,как завучиха испугалась и задергалась-мало ли что в этой цветной коробке😮😆
- В 16 лет у меня была мечта: работать в библиотеке. Родители эту мечту не оценили, так как у нас в стране библиотекарям платят очень мало, да и они считали эту работу скучной и абсолютно непрестижной. И я выучилась на переводчика. Работа мне нравилась, но мечта о библиотеке осталась. И вот два года назад я неделю работала персональным переводчиком у одного австралийца. И так вышло, что мы влюбились. Он часто прилетал, а через год сделал мне предложение, и мы поженились. Я уехала в Австралию, выучилась на библиотекаря и сейчас работаю в детской библиотеке. И она такая прекрасная, я о таком и мечтать не могла. И пусть я не представляла свою жизнь далеко от дома, но сейчас я счастлива. Рядом мой любимый человек, я работаю на работе мечты, а мои замечательные родители уже два раза прилетали к нам в гости!
- Моя мама раньше работала учителем. Немного средств из каждой зарплаты откладывала на свою мечту, а спустя несколько лет открыла недалеко от дома маленький приют для животных. Все знакомые тогда говорили, что она зря потратила большие деньги и свои силы, мол, все закроется спустя время. Но благодаря животным она нашла свою любовь — моего отца. И теперь у них два больших приюта для животных! Мама с папой посвятили всю свою жизнь спасению собак, кошек и других бедняг, которые попали в беду. Я восхищаюсь этими людьми, потому что они не слушали советы других, они слушали только свое сердце.
А я вот смотрю, как постоянно собирают деньги на приюты для животных, и что-то как-то не сильно верится в счастливое и солнечное...
- Когда дочери было семь лет, она попросила отдать ее в художественную школу. Я воспитывала дочь одна. Денег тогда было немного, и я устроилась на вторую работу — по вечерам убиралась в школе возле дома. Этих дополнительных денег хватало на художественную школу, качественные материалы и проезд. И вот спустя 17 лет дочь подарила мне машину. Красную «Ауди» моей мечты. И эти деньги она заработала, продав одну из своих картин. Ведь моя девочка — талантливая и успешная, выставляет свои работы в Нью-Йорке. Безумно горжусь ею. А еще я немножко горжусь собой, что когда-то давно послушала свое материнское сердце и помогла дочери добиться своей мечты.
Опять вопрос о периоде событий. Худ.школы или бесплатные, или за весьма умеренные деньги даже платные отделения. Если. конечно, не приспичит заниматься в чем-то "илитном"
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