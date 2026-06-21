16 светлых историй о людях, которые вовремя выбрали себя и свое счастье — и ни разу не пожалели

Иногда мы так увлекаемся попытками оправдать чужие ожидания, что совсем забываем о собственных желаниях и мечтах. Ведь чудо случается тогда, когда мы разрешаем себе прислушаться к своему внутреннему голосу. Вот и герои нашей подборки нашли в себе смелость сделать шаг навстречу мечте — и получили от жизни самый приятный и светлый ответ.