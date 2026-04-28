18 добрых семейных историй, наполненных смехом и теплом

— Поехали к маме лепить всей семьей пельмени! — сказала жена. По тону это был не вопрос.

— Можно не лепить? Давай в магазине купим. — Попытался съехать с темы я.

— Нельзя. Это тимбилдинг!

Прошло два часа. Кричу младшей дочке:

— Тая, ты зачем такие некрасивые пельмени лепишь?

— Ты на свои посмотри! Это пельмени? Их как будто моль поела! — Парировала дочь.

— Саша, у тебя производственный брак! — Добавила моя мама.

— Мама! Я не знаю, к чему докопаться у тебя — они у тебя все аккуратные. Это бесит!

Реально тимбилдинг. Рекомендую.