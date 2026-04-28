18 добрых семейных историй, наполненных смехом и теплом
В семье может случиться всякое: от неожиданного превращения болонки в огромного алабая до тимбилдинга по лепке пельменей. Мы собрали живые и невероятно душевные истории, в которых забавные недоразумения и простые радости создают ту самую неповторимую атмосферу дома. В этих светлых зарисовках каждый узнает себя, ведь именно из таких добрых моментов и строится наше общее счастье. От этих воспоминаний на сердце становится теплее, словно от чашки чая в кругу самых близких людей.
- Возвращается как-то муж из гаража весь такой загадочный, а под курткой у него что-то топорщится. Мало того, он с этой курткой разговаривает, и лыба до ушей. Вот, говорит, щеночка нашел. Хорошенький, сил нет! Пусть останется, будет у нас пуделек или болонка. Ну, не на мороз же его выкидывать? Даже слезу пустил. Ну, ладно, думаю, пусть живет. Стал пуделек расти не по дням, а по часам. И превратился в алабая. А так хорошо прикидывался! Хотела обоих из дома выставить, да жалко стало. Привыкла к ним, они мне как родные уже.
- Была у нас с мужем янтарная свадьба. Вечером он мне говорит: «Я за подарком!» Я губу раскатала, подумала, сейчас мой милый мне янтарь подарит. И он вручил мне янтарь. Только вот это оказался сыр «Янтарь» в коробочке. Посмеялись вместе. Уж сколько лет прошло с того момента, а я каждый раз тот прикол вспоминаю, когда сыр этот в коробочке вижу!
- Заехала один раз к родителям, они пельмени как раз лепили. Домой вернулась с прокачанным от смеха прессом, ибо они сначала спорили, чьи пельмени вкуснее, а потом устроили мне «слепые прокушивания» — пришлось мне с закрытыми глазами пробовать их творения и на вкус определять, чьих это рук дело — маминых или папиных. Тесто одно, фарш тоже.
Пельмени, видимо, сырые кушала, ибо при вырке можно добавить специи, лавровый лист и т.д. на личное усмотрение, и вкус будет другим
- Муж был болельщиком. Однажды не успевал к началу матча вернуться домой, позвонил мне и говорит: «Посмотри игру, потом расскажешь. Я скоро буду». Я включила, смотрю. На первых минутах забивает гол игрок по фамилии Россети. Ну, думаю, итальянец. Молодец, забил! Муж приезжает, и я сразу:
— Дорогой, наши уже забили первый гол! Забил Россети!
— Да нет такого игрока в команде.
— Есть. Я сама видела! У него на футболке фамилия написана — Россети. Итальянец.
— Посмотри, у них у всех на футболках такая фамилия написана.
— В смысле у всех? Это что, в память о каком-то футболисте Россети игра, поэтому все в футболках с его фамилией?
— Любимая, «Россети» — это компания такая, спонсор команды! Так кто забил-то?
я так Бундеслигу смотрела. а они сверху пишут команду, а фамилию - внизу. и вот смотрю я - Хофенхайм, вот ещё Хофенхайм. братья, наверно, подумала я.
- Люблю слушать, как мои родители по-разному рассказывают историю их знакомства. Мама: «Ехали в колхоз на катере, там и познакомились». Папа: «Поворачиваюсь я, а там вся такая необыкновенная она — в лучах солнца улыбается и светится. Я так и замер! Сразу влюбился и понял, что надо срочно знакомиться».
- Однажды отправила сына за луком, а он принес чеснок. Пошла я сама в магазин, а там женщина возмущается: «Вот, сына послала за оливковым маслом, он сказал, что его нет. Так вот, есть же все!» Я говорю, мол, да, с моим сыном то же самое, а ведь ему уже 12. Женщина мне в ответ: «А моему 30!» Надо, пожалуй, с детства учить сыночков за продуктами ходить.
Пока мама выбирает себе подарок...
- Я в первую беременность смотрела сериал «Великолепный век». Однажды мы пили чай с мужем и моей мамой, и в какой-то момент меня вдруг осенило... Я с искренним удивлением, легким состраданием и большим пузом спрашиваю их: «Интересно, а как вот женщины раньше узнавали, что они в положении? Тестов не было же!» Мама такая: «Ну, как... Ты серьезно?» Видели бы вы удивленные и смущенные лица мамы и мужа! Мне до сих пор смешно.
Я думаю, только во время родов. Постфактум. - Ух ты! А я, оказывается, беременная была!
- Приехала к папе на дачу. Надела свою шелковую ночнушку: она огромная, а цвет изумрудный с яркими малиновыми цветами. Папа смотрит на меня и такой: «Я подумал, ты в вечернем платье!» Когда есть папа, то всегда есть, кому говорить комплименты и дарить цветы!
- Мама моя была студенткой, училась в другом городе. Звонит домой, говорит, что приедет не одна. Ее родители засуетились: убрали квартиру, накрыли на стол, ждут. Приезжает. Бабушка с порога: «Ну, где твой парень? Пускай заходит!» А мама засмеялась и достала из сумки малюсенького котенка . Он у них потом 15 лет прожил и стал настоящим членом семьи. Счастливо тебе, Рыжик, жить сейчас на облачке!
«В браке важно уметь идти на компромисс. Например, я не очень хотел заводить собаку, а жена хотела. Мы пришли к компромиссу... И вот наш щенок!»
- Диалог соседки с подругой.
— Посередине зала в линолеуме образовалась солидная дыра. Естественно, надо менять весь линолеум в комнате. А муж деньги на лодочный мотор копил, и вместо замены всего покрытия предложил аккуратно обрезать и заменить только испорченный кусок — там где-то 30 на 40 сантиметров. Я удивилась: линолеуму-то больше 30 лет, такого давно не делают, а он уверил, что знает место, где можно такой достать. И действительно: через пару дней, придя с работы, я увидела вклеенную заплатку. Поразительно, но линолеум в ней оказался прямо один в один как наш!
— А потом-то ты узнала, где он его достал?
— Да, узнала.
— Он сам сказал?
— Нет. Генеральную уборку делала, диван отодвинула и нашла это место.
- Жена сидит, грустит чего-то. Спрашиваю:
— Тебе с кухни принести чего-нибудь вкусненького?
— Ну, принеси...
Улыбаюсь, так как дела уже неплохо. Уточняю:
— А чего именно?
— А удиви меня!
Нарезал дольками яблоко, грушу, мандарин. Выложил на тарелке в виде какой-то сколопендры. Назвал ябландарушей. Жена смеялась — помогло.
Жена спросила, какой цвет лака мне больше нравится...
- Мы как-то с мужем в первый год брака купили палатку. Поехали к реке с ночевкой, но начался внезапный ливень. Вернулись, не доехав. А мы были веселые, задорные, разложили палатку в квартире, достали вкусняшки, устроились внутри и смеялись, что это программа «Доступное жилье молодым семьям».
- Я купила маме новый телефон. Переименовала себя в контактах на «любимая дочь». Мама: — Брата своего запиши как «любимый сын».
— Вот купит тебе новый телефон сам — пусть называется, как хочет. А пока будет по имени и фамилии.
Мама не умеет переименовывать контакты в телефоне. Ха-ха.
- Готовили пиццу в выходные. Взяли готовое тесто, а оно же как резина. Его раскатываешь, а оно — пуньк! — и обратно сжимается. Муж пытался раскатать его минут 15 — и ничего не получалось. Говорю, что приду и сама сделаю. Прихожу, муж сидит злющий. Спрашиваю: «Мой хороший, кто тебя обидел?» А он зыркнул в угол, где на самом краю столешницы лежит тесто, и такой: «Оно!» Вспоминаю и ржу каждый раз.
«Наш котяра не хочет сидеть у меня на руках — позволяет брать его только жене. Но я нашел способ полежать с котом»
- С первым мужем много лет назад купили холодильник серебристого цвета, привезли домой — голубой. Ну, ладно, время позднее, завтра будем разбираться. Посидели, посмотрели на него, подумали: «А что, голубой даже прикольнее смотрится. Креативненько! Странно, что в магазине голубой расцветки не было, ну, ладно, может, на складе какие остатки завалялись». И решили оставить. Через неделю случайно коцнули дверь и увидели серебристость. С каким изумлением мы отдирали эту пленку!
— Поехали к маме лепить всей семьей пельмени! — сказала жена. По тону это был не вопрос.
— Можно не лепить? Давай в магазине купим. — Попытался съехать с темы я.
— Нельзя. Это тимбилдинг!
Прошло два часа. Кричу младшей дочке:
— Тая, ты зачем такие некрасивые пельмени лепишь?
— Ты на свои посмотри! Это пельмени? Их как будто моль поела! — Парировала дочь.
— Саша, у тебя производственный брак! — Добавила моя мама.
— Мама! Я не знаю, к чему докопаться у тебя — они у тебя все аккуратные. Это бесит!
Реально тимбилдинг. Рекомендую.
«Жена такая: «Давай остановимся у этого садового центра. Только посмотреть!»
- Дед у нас — человек строгий, но веселый. И вот в свою семейную молодость, работая водителем автобуса, приехал дедушка домой на обед. А там его теща варит макароны-трубочки.
— Петровна, макароны варишь, а ты их продувала? — На полном серьезе поинтересовался дед.
— Нет. А зачем?
— Как зачем? На заводе кто ж тебе следить будет? Попадет какой мусор внутрь — и в кастрюлю потом!
Бабушка, вернувшись с работы, застала странную картину: ее мама, сидя у раковины, заглядывала в каждую макарошку, а после прополаскивала ее под струйкой воды.
— Мам, ты что делаешь?
— Так Виктор сказал, что надо продувать!
— Да пошутил он!
— А я и не все продувала! — Махнула рукой прабабушка.
По возвращению домой дед получил знатный нагоняй.
- Когда нам с сестрой было лет 6-7, мы нашли коробочку с фотками. На снимках была свадьба нашей мамы с каким-то дядькой. Стало жалко папу: он хоть знает, что у мамы другой муж есть? Долго не решались открыть ему глаза. Но все же показали фотки, а папа как засмеется! Оказывается, 10 лет назад он выглядел совсем иначе без усов и в другой весовой категории. Мы очень обрадовались, что все так разрешилось, и папа с мамой женаты друг на друге.
