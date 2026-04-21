Мы тоже с бывшей свекровью в хороших отношениях. А что нам делить? Я, может, и не была идеальной невесткой, но ее за 10+ лет жизни только однажды прорвало, так что не считается)) Может, следующая невестка будет лучше - я не против. А свекров у меня женщина умная, красивая, ребенка нашего любит (тем более, он у них единственный внук пока). Она навсегда останется его бабушкой - и это прекрасно. Так что общаемся мирно, хоть и не часто))
18 добрых историй о свекровях, которые стали ближе родной мамы
Если верить анекдотам, свекровь — это человек, который приходит в дом с проверкой чистоты и списком замечаний к обеду, но некоторые мамы мужей ломают эти стереотипы. Мы нашли самые светлые и простые истории о женщинах, которые сменили ледяной взгляд на душевные разговоры до рассвета и стали для своих невесток настоящей опорой в трудную минуту. От этих добрых зарисовок на сердце становится теплее, чем от чая с домашними пирожками любимой свекрови.
- У меня есть свекровь от первого брака. Я была замужем за ее любимым сыночком, но уже 12 лет с ним не живу и даже не разговариваю. Он случайно узнал, что мы до сих пор общаемся, и поставил маме ультиматум: «Или я, или она!» Свекровь тут же выдала ему: «Сынок, иди лесом!» Я называю ее мама, она моих детей (от другого мужа) — внуками. Живет в Польше, и каждое лето приезжает ко мне в гости. С моим новым мужем она в отличных отношениях.
- Первое, что я услышала от будущей свекрови в день знакомства: «А в жизни ты еще красивее!» Оказалось, она уже тогда нашла меня в соцсети и «подсматривала». И до сих пор я для нее лучшая, ни разу слова критики я от мамы мужа не услышала. Наоборот: может даже совет у меня попросить иногда. Добрая, мягкая, очень заботливая.
- Никогда не забуду свой первый в жизни пирог! Я запамятовала загасить соду, и пирог можно было кусать с любой стороны — это был просто испеченный кусок соды. Муж мой крякнул и есть не смог. Я очень расстроилась. А моя свекровь съела кусок и взяла второй со словами: «А что? Очень даже неплохо!»
Потом, когда я научилась печь пироги и делать торты, я всегда вспоминала ее реакцию в тот момент. Она стала мне настоящей второй матерью и всегда поддерживала меня. Свекрови нет уже почти 40 лет. Не проходит и дня, когда я бы не вспоминала ее с любовью и благодарностью за все.
Пирог на алтарь любви. Судя по тому, что муж всё еще жив, он был прав, отказавшись есть соду в тесте.
«У моей лучшей подруги нет мамы, а у ее свекрови не было дочери. Это они на свадьбе моей подруги»
- Я — плохая хозяйка. Вот прям совсем. Ну, не люблю я это дело. А свекровь моя — чудеснейшая женщина. И хозяйка безупречная. Каждый день четыре смены блюд, на одежде ни складочки, цветочки прут что твои джунгли, а кошка ходит по струночке. И вот эта чудеснейшая женщина мне постоянно комплименты отвешивает.
— Ах, Юленька, какой стол ты накрыла, я бы так красиво ни в жизни не сделала!
— М-м-м, что за салат, ну диво, а не салат! Я такие не умею готовить.
— Ой, какие шторки! Где ты нашла такие восхитительные шторки, моя хорошая?!
А я прижимаю к себе салатник с криво нарезанными крабовыми палочками вперемешку с недоваренным рисом и пытаюсь сдвинуть в угол чудовищные шторы за тысячу рублей.
Первые годы мне казалось, что свекровь издевается. Но нет, ей уже под 80, и она реально такая: смотрит на жизнь с оптимизмом и замечает лучшее.
- Мама рассказывала: «С будущей свекровью мы работали в разных цехах на заводе. Она всегда одаривала меня ледяным взглядом и губки поджимала. Когда будущий муж пригласил меня домой, я аж дрожала от волнения. Заходим — и я выдыхаю, потому что вижу в углу их единственной комнаты швейную машинку — не такую, как у меня, но очень похожую. Я не удержалась и подошла погладить блестящий корпус. „Шитьем интересуешься?“ — вдруг раздался за спиной голос мамы парня. Мы проговорили два часа, рассматривая швы на моих юбках. Оказалось, свекровь все это время была уверена: я — транжира, которая всю зарплату спускает на модные наряды, потому что часто видела меня на проходной в чем-то новеньком. И, конечно, она переживала, что ее сын будет работать только на мой гардероб. А я просто очень любила шить! Плюс у меня три сестры, и я шью и себе, и им, а гардероб у нас общий. Сама свекровь шила мало, только по необходимости — считала, что ей наряжаться некуда. А я стала шить и для нее тоже, и мама мужа расцвела. Она приняла меня в семью как родную дочку, которой у нее никогда не было. И если у нас с мужем что-то не ладилось, она всегда была на моей стороне. А какие она пекла пирожки!» Чудесная, говорит, женщина была.
«Моя свекровь — профессионал высочайшего класса в вязании. Она связала это пальто для меня. Цены ему нет! Такое достается только по блату»
- У меня золотая бывшая свекровь. Когда муж ушел к другой, заявив, что «встретил такую, как ты была раньше: веселую, легкую и не уставшую», я ошалела от происходящего. Было не понятно, как мне жить дальше, потому что я нарисовала в своей голове один брак на всю жизнь, как у моих родителей, а тут облом. И в этот момент меня очень сильно поддержала свекровь. Она помогала мне нянчиться с ребенком, много со мной разговаривала и таскала меня с собой на йогу, чтоб я ожила. Извинялась за своего сына, говорила, как ей жаль, что мне приходится проживать такое. До конца дней своих буду ей благодарна! И даже сейчас, когда мы редко общаемся, я вспоминаю ее с теплом и благодарностью за тот период, когда она меня морально буквально спасла.
Веселая, лёгкая и не уставшая с таким мужчиной очень скоро превратится в угрюмую, тяжёлую и задолбанную бытом.
- Я коллекционировала кружки. Первая свекровь считала это моей блажью. Вторая через 5 стран везет мне в рюкзаке четыре новые кружки. Эта женщина шла бонусом к замечательному мужу! Свекор тоже клевый. Денежку мне сует в карман со словами: «Шоколадку себе купи!» Мне 33, к слову.
- К нам приехала как-то папина мама. Папа пришел с работы после второй смены. Мама уже спала, но встала, чтобы его накормить. Ее свекровь, глядя на это, заявила: «Ты что, за день не устала? Тебе завтра рано на работу вставать. Иди спать!» А папе, сыну своему, сказала, чтоб сам еду разогревал. С тех пор моя мама перестала вставать ночью, чтобы накормить папу, а он и не возражал — отец прекрасно мог позаботиться о себе и вообще умел готовить. Повезло маме со свекровью!
Странные мужики - сами себе еду разогреть не могут. Странно - что пожевать не требуют.
«У свекрови 5 сыновей. Когда мы с мужем приезжаем к ним в гости, она всегда выдает мне корзинку с девчачьими вещами, чтобы я чувствовала себя как дома!»
- Мы с мужем были 12 лет в браке, двое детей. Жили, как мне казалось, хорошо. Однако у меня начались проблемы со здоровьем — мне тогда еще и 45 лет не было. Муж благородно выдержал полгода, а затем признался, что ему тяжело тащить на себе дом, быт, детей, работу и жену. И ушел в закат к новой пассии, моложе меня лет на 20. Дети помогали как могли, но в силу возраста могли они мало. А через неделю после ухода мужа звонок в дверь. Открываю — стоит свекровь с чемоданом в руке. Надо сказать, что мы с ней никогда не были близки. Свекровь молча зашла в дом, сыну моему сказала распаковать ее чемодан и постелить раскладушку. Потом переоделась и пошла на кухню убираться и готовить. После этого пошла к детям — помогла сделать уроки. Я лежала в своей спальне — она тихо зашла, села на кровать, погладила меня. Сказала, что ей очень стыдно за сына, не знает, что она упустила в его воспитании, однако она здесь и будет помогать до последнего. Свою квартиру свекровь сдала, переехала к нам, возила меня на процедуры, забирала детей со школы и ходила к ним на школьные собрания. А вечерами садилась со мной в зале, включала фильм и держала меня за руку. Только благодаря ей моя жизнь наладилась.
Грустно, что матери приходится косяки сына исправлять, а у него самого и не шевельнулось ничего, как будто жена - предмет одноразового пользования
- У меня была замечательная свекровь! Когда мы только познакомились и остались ночевать дома у родителей мужа, она тихонечко разбудила меня в пять утра, повела на кухню, налила попить и сказала: «Ну, давай, рассказывай. Не обижает тебя? Если что, ты мне скажи, я его на место поставлю!» Жаль, рано она ушла — в 59 лет.
Почему этот разговор надо было вести именно в 5 утра, интересно?)))
- Когда мы женились, свекровь сказала, что мы никогда не будем жить вместе, чтобы не портить наши отношения. У нее самой был такой опыт. Она всегда была готова даже с нуля замутить мне вареники с картошкой или сварить невероятно вкусный куриный суп. Она могла легко отправить меня поспать. Она связала мне классную кофту. Когда свекровь приезжала ко мне гости, хозяйничала под мой треп на кухне и закармливала всю семью мантами, пельменями, чебуреками, беляшами. С внуками тоже помогала. Я не хвастаюсь — хочу, чтобы хорошие человеческие отношения были нормой.
«Моя любимая фотография этого года на данный момент — это снимок моей свекрови и моих песелей, сделанный сегодня утром!»
- Моя свекровь — золотой человек! Как на свадьбе сказала, что у нее теперь появилась дочь, так и было. Даже когда мы с ее сыном разошлись, она поддерживала и успокаивала меня. А когда моя мама слегла, свекровь была единственным человеком, который помогал мне за ней ухаживать. Когда мамы не стало, свекровь сказала: «Что бы ни случилось, мои двери всегда открыты для тебя. Ты навсегда мой ребенок!» И она держит свое слово. Свекровь — самый близкий человек для меня сейчас.
Я читаю и плачу. Я знаю, что так бывает.
И моя свекровь, в целом, очень неплохой и умный человек..
Но меня она просто уничтожала, когда я ухаживала за своей лежачей мамой, меня просто добивали.
- Иногда читаю истории про родственников и думаю: как мне повезло со свекровью! Серьезно. С мужем так не повезло, как с ней. Всегда деликатная, смешливая, никаких вмешательств или непрошенных советов. Мама троих мальчиков. В 40 лет сдала на права, ходит на йогу, учит английский. На 50 лет сделала себе подарок — поехала в Париж. Одна. Я побаиваюсь одна ехать куда-то, а она нет. Глядя на нее, я с оптимизмом смотрю в будущее!
Прикол про 40 лет и права.
Ну, да, в 40 лет уж пора бы о вечном думать, выходит?
А в 50 в Париж? Одна? Оооо)))
Действительно, очень странные дела.
На самом деле детей вырастила и, 6аконнц, о себе вспомнила, молодец!
Но очень интересно, чего так боится автор в Париже? Прям что там такого страшного может случиться?
- Когда я была первый месяц замужем, все переживала: чем бы впечатлить свекровь, что приготовить? А она вдруг пишет: «Ты уже устала. Давай, я сегодня ужин сделаю, а ты отдыхай». У меня было ощущение, будто я попала в параллельную вселенную. Дальше больше: она советуется со мной насчет подарков сыну, иногда вместе можем и посмеяться над его странностями. Нет контроля, ревности, разборок — только поддержка и юмор. Я поняла: гармония в отношениях между свекровью и невесткой наступает, когда обе не тянут внимание мужчины на себя, а создают в семье одну большую зону комфорта друг для друга.
«Моя дочь и свекровь родились в один и тот же день. Сегодня они отмечали праздник в местном парке в костюмах динозавров — незабываемый день рождения!»
- Я со своей будущей свекровью очень боялась знакомиться. Когда через полгода мы все же познакомились, я была приятно удивлена — такого радушного приема не ожидала. Уже 15 лет она меня называет дочей (у нее 2 сына, но она всегда мечтала о дочери). Она любит меня наряжать, хоть мы с мужем и сами можем полностью себя обеспечить, покупает мне украшения по любому поводу. Первые две шубы купила мне свекровь! Есть у нее и другая невестка, жена старшего сына, но я — любимая, потому что и появилась раньше, и благодарная и ношу все, что она мне покупает, и сама звоню ей рассказать, какие успехи у внука. И она мне звонит даже чаще, чем родному сыну.
На фразе "Первые две шубы купила мне свекровь!" я вдруг поняла, что у меня в мои 40+ так и не было пока ни одной шубы. Как-то обидно что ли... Не то чтобы я сильно их хотела... Но никто и не настаивал!))
- Когда мы с мужем расстались, я ждала от свекрови чего угодно, но она, вопреки всему, стала моей главной опорой. Это она нашла мне нового мужа из числа своих сотрудников и даже гуляла у нас на свадьбе! Но недавно она меня вообще поразила: заявила, что ждет моего ребенка от второго брака как родного внука. Пока ее собственный сын живет в свое удовольствие, бывшая свекровь нянчит моих детей и называет его глупцом за то, что потерял такую женщину. Теперь я знаю: родные люди — это не только родственники, но и те, кто не бросает тебя в беде. Больше я не верю в анекдоты про злых свекровей, ведь моя «бывшая» стала мне ближе родной матери.
Я свекровь. Люблю своего сына и не меньше люблю невестку. Радовалась, что ему так повезло с этой девочкой. Прожили 10 лет, растили замечательного сыночка, потом как гром среди ясного неба - развелись. Прошло почти пять лет, мне до сих пор больно и непонятно, почему так. Невестку по-прежнему люблю, не могу назвать её бывшей, она навсегда мне родная. Сейчас налаживает свою жизнь, и её кавалер недоволен тем, что она со мной общается, не понимает он. Но она ему сказала просто: это бабушка моего сына. Она у меня всегда была очень мудрая не по годам, я, бывает, даже советуюсь с ней по житейским вопросам.
«Я в подарок от свекрови получила вот такие кеды. Это ее новое хобби: она покупает скучную обувь и творит чудеса»
- Я уехала на целый день по делам. Трое моих детей остались дома со свекровью. Когда я вернулась в 21:00, меня ждала пустая раковина, сытые дети, еда в холодильнике, и даже домашка у старшего была сделана! Обычно мы с мужем справляемся со всем этим вдвоем, а тут я приехала — и мне просто можно было ничего не делать. Это так классно!
- У меня очень заботливый муж, который проверен и в горе в радости, и родители у него такие же. У меня не поворачивается язык называть их свекром и свекровью, я их искренне люблю. А самое приятное, в том что и родители мужа тоже искренне считают меня второй дочерью. Однажды после свадьбы я забежала к ним чай попить с тортиком, и в это время пришла близкая подруга их семьи. И вот она начала восхищаться, как им повезло с невесткой. На что мама мужа искренне удивилась: «С какой еще невесткой? У нас нет невестки. У нас есть вторая дочь!» Сейчас у меня растет сын, и я всем сердцем буду равняться на свою свекровь, чтобы быть такой же мамой его будущей жене.
А если вы хотите оставаться на доброй и позитивной волне, то вот вам статья с теплыми историями из аэропорта, которые пропитаны ароматом кофе и надеждами на классный отпуск.
хорошая подборка! А то я, честно сказать, уже устала от однообразных постов о гадинах-свекровях. Или, как тут иной раз называют, свекрухах