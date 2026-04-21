18 добрых историй о свекровях, которые стали ближе родной мамы

Я свекровь. Люблю своего сына и не меньше люблю невестку. Радовалась, что ему так повезло с этой девочкой. Прожили 10 лет, растили замечательного сыночка, потом как гром среди ясного неба - развелись. Прошло почти пять лет, мне до сих пор больно и непонятно, почему так. Невестку по-прежнему люблю, не могу назвать её бывшей, она навсегда мне родная. Сейчас налаживает свою жизнь, и её кавалер недоволен тем, что она со мной общается, не понимает он. Но она ему сказала просто: это бабушка моего сына. Она у меня всегда была очень мудрая не по годам, я, бывает, даже советуюсь с ней по житейским вопросам.