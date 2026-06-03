16 необычных пар животных, чья искренняя дружба ломает привычные стереотипы

Иногда хочется почитать добрые истории о наших любимцах. Мир питомцев полон удивительных союзов: здесь грозные собаки становятся любящими мамами котят, а свинки дружат с цыплятами. Такие душевные фото напоминают нам о том, что для настоящей дружбы нет преград. Мы подготовили для вас подборку, в которой живут искренние маленькие радости и пушистый хаос. Пусть эти трогательные кадры и рассказы помогут вам улыбнуться и почувствовать, как внутри разливается уют.

«Сперва он смущал эту пожилую красотку, а теперь они не разлей вода»

Сначала у меня появился кот, через три года — пес. Я тогда очень переживал на тему того, как они уживутся вместе. Но, вопреки расхожему мнению, они прекрасно поладили. Кот на правах старшего по-своему воспитывал пса: сложилась своего рода иерархия, были установлены определенные правила.Но при этом, если я кого-то из них ругал, второй обязательно заступался за товарища. Ругаю кота — пес лает на меня с безопасного расстояния. Ругаю пса — кот шипит на меня.

Также они вместе проказничали. Как-то вечером сижу в комнате, слышу: с кухни доносится звук — шлеп! Потом какая-то суета и беготня в дальний угол квартиры. Я понял, что планы на ужин меняются. Курицу, которую я за пару часов до этого достал размораживаться, кот скинул со стола, пес подхватил, а потом они вдвоем ее приговорили.

Однажды, после сытного обеда, кот решил устроить себе фиесту и задремал. Псу стало скучно и он решил поприкалываться над котом. И вот пес встает со своего места, подходит к дремлющему коту, клацает зубами у него над ухом и быстро возвращается обратно. Кот пока просыпался, пока пытался понять, что произошло, огляделся вокруг. Вроде ничего странного. И снова потихоньку начинает дремать. Проходит минут двадцать — пес повторяет свой подход к коту. Реакция та же, но кот уже начинает что-то подозревать. На третий раз пес только подходит к коту — получает по морде хороший хук с правой лапы. Пес вернулся на место, но коту уже не до сна. Судя по ехидному выражению морды пса, именно такой реакции он и добивался. © florakrd123 / Pikabu

«Мартин под впечатлением от собаки. С первых минут она вызвала у него интерес: такого он еще не видел — жил среди кошек и людей. Оно большое, шерстяное, хвостатое и с усами... Но, вообще, необычная какая-то кошка. И ладно! Главное, что добрая и терпеливая»

У меня дворняжка. Позапрошлым летом пошли гулять перед работой, нашли в траве кошку-крошку — месяца два, наверное. Пес отказался идти без нее, утащить его не смогла. Пришлось брать эту мадам с нами. Всю прогулку проверял, не оставила ли я ее где-нибудь. karasik_lina

У нас была овчарка килограммов на 60 — мощный парень, с головой как ведро. Одна из кошек родила котят и вообще ими не занималась. Мы выносили их в коробке на газон, а он их сторожил и часами гулял рядом с ними, разбегающимися в разные стороны. Самое смешное — когда он брал в пасть одного-двух котят, чтобы не волноваться за них, и ходил с очень странным выражением морды. Команда «Положи котят!» звучала нон-стоп — мокрые, теплые, они у него в пасти вообще без напряжения отдыхали. nata.bergman

«Наша веселая братия. С крысами все в порядке, просто он вылизал их немножко, потому они такие взъерошенные. Никто никого не ест, не боится. Все мирно сосуществуют вместе»

«Встречайте: два пушистых проказника, живущих с нами, — собакен Анцифер и кот Степан. Кот со мной живет уже давно, а пес появился весной. Поначалу они не ладили. А теперь у них каждый вечер вот такая традиция: пес приходит к коту на умывания»

Полтора года назад ушел наш кот, который на протяжении 18 лет был нам верным и любимым другом. У нас осталось 2 таксы: Чуча и ее дочка Булка. В этом году нас покинула Булочка. Мама говорила, что никогда больше не заведет животных, так как очень тяжело их терять. Но больше всех переживала Чуча. Она постоянно выла, бродила бесцельно.

И тут, когда мама с собакой была на даче, вдруг к нам пришел котенок. К людям она не подходила: шипела, убегала. Но при этом проявляла необычную любовь к моей собаке — постоянно терлась об нее, ложилась с ней спать, ходила гулять. Чуча оживилась. Через какое-то время стало ясно: эту парочку уже не разлучить. Надо забирать кошку домой, потому что начинались холода.

Но в день отъезда кошка куда-то запропастилась. К счастью, ближе к вечеру позвонили соседи и сказали, что «наша» кошка у них на участке. Мама взяла Чучу и пошла ловить кошку на живца. Соседи говорят: «Кошка не подходит, на еду не реагирует, при приближении людей убегает. А чего это ты Чучу взяла? Думаешь, она тебе кошку поймает? Мама посмеялась: «Смотрите». Поставила Чучу на землю и сделала пару шагов назад. Кошка, увидев свою подружку, сразу ринулась к ней, потеряла бдительность — тут мама ее и поймала. Соседи были в шоке от такого проявления любви кошки к собаке. Со временем она к нам привыкла. А мы — к ней. Очень ее любим. Однажды я напомнила маме ее слова. На это мама улыбнулась и сказала: «Это не я. Это Чуча себе кошку завела». © Lena911 / Pikabu

Два друга⁠⁠

А чего это вы тут делаете?

«Пополняю коллекцию котиков и лисят, всем добра и мимишностей»

Моя зверюга дочь вырастила. Я подобрала на проезжей части двух котят. Так моя собака на их писк реагировала молниеносно: к миске их пихала, чтобы ели нормально; если мелкие залезали под холодильник — скулила на весь дом, чтобы их помогли вытащить. Вырастила. accent_by

«Приехала домой, со своим крысенышем, а маман завела котейку, решила их познакомить и все прошло просто шикарно»

Котенок появился у нас полгода назад — его совсем крохотным подбросили в котельную неподалеку, а мы забрали. Попугай Карл уже был членом семьи, и именно он дал котенку кличку — Васька. Он знает больше 50 слов и фраз, и фраза «Вася, мяу!» у него всегда на вооружении. Страшно было знакомить разные звенья пищевой цепочки, хотя сначала было страшнее за маленького котенка. Но Карлуха, при всей своей «быковатости», принял нареченного им братца, и, похоже, у них завязалась дружба. © Fulimet / Pikabu

У нас собаки не заходят в квартиру, пока им не вытрут лапы. Привела Савелия с прогулки — вытерла лапы, отпустила. Через какое-то время меня муж спросил: «Почему собаке лапы не вытираешь? Чего он там сидит?» Пошли разбираться. А у собаки во рту оказался новорожденный котенок! Гуляли на поводке, никуда не подходили... Забрали, помыли, вынянчили. Основная опасность потом была в утоплении кота в собачьей еде: когда Савелия звали есть, он хватал Цезаря, тащил и клал в центр своего тазика. milkremerman

Яичница с беконом. Не удалась