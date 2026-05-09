14 идей маникюра, которые радуют глаз похлеще душистой сирени
Кто бы что ни говорил, а жизнь складывается из маленьких радостей. Чашка пряного чая, удачно уложенная челка, красивый закат. Почему не пополнить этот список и не порадовать себя любимую новым маникюром? Мы собрали несколько дизайнов, от которых не только ногти сияют, но и настроение поднимается. Между нами: им даже майская гроза не страшна.
Нюдовый маникюр
Давайте начнем с классики! Нюдовый маникюр всегда придает образу свежести, актуальности и дороговизны. Эксперты модного издания Grazia UK подчеркивают, что он будет отлично смотреться на разной длине и форме ногтей.
«Молочно-розовый на миндальной форме»
Если хотите разнообразить, то можно попробовать трендовые оттенки, например, верблюд, серо-бежевый, розовый песок, почти белый. Или, может, хотите добавить перламутровую втирку или френч? Нюд прекрасен в разных вариациях. Весной он придаст рукам нежности и цветущий вид.
«Маникюр на день рождения»
Пастельная палитра
«Весенний маникюр»
Хотите вывести привычный нюдовый маникюр на новый уровень? Тогда присмотритесь к пастельным оттенкам. Это совсем другое дело. Они считаются визитной карточкой весеннего маникюра. Эксперты модного издания Vogue рассказывают, что нужно правильно выбрать цвет, ориентируюсь на оттенок вашей кожи. Холодным подтонам подходят сиреневый, нежно-голубой и аквамарин, в то время как теплые тона буквально расцветают с персиковым, розовым и масляно-желтым.
«Влюбилась в этот зеленый»
Фисташковый, киви, мятный, цвет морской пены — выбор безграничен. Пастель так же хорошо сочетается с французским маникюром. А пользователи в сети, например, миксуют его с весенними мотивами.
«Весенние ноготки»
Омбре
Эксперты делятся модной фишкой: дизайн омбре — это всегда хорошая идея для не очень длинных ногтей. Сочетание сочного персика, розового и солнечного желтого особенно популярно весной. Актуальны и более спокойные варианты.
Френч
«Френч с изюминкой»
Еще один из классических дизайнов — френч. Как мы подметили ранее, френч отлично смотрится в сочетании с пастельными оттенками, например нежно-голубым или желтым. Кроме того, эксперты рекомендуют этой весной попробовать такие дизайны: «обратный» френч, цветочный ободок, ретромотивы, разноцветные, голографические или цветные кончики. Ней-стилисты особенно советуют попробовать двойной френч. А как любите носить френч вы?
Обилие деталей вместо однотонности
«Сардины и лимоны для итальянского лета»
Если вы хотите попробовать что-нибудь более интересное, чем спокойный пастельный монохром, то этот тренд для вас. Такое сочетание — самый сок! В этом дизайне акцент делается на множестве деликатных деталей, которые собирают образ и придают ему цельности. Особенно шикарно это смотрится на миндальной форме ногтей.
Маленькие детали вместо больших
«Впервые делаю такой маникюр и не могу понять, нравится ли мне»
Объемные и громоздкие 3D детали отходят на второй план. В актуальных дизайнах преобладают более легкие, разнообразные детали, которые выделяются, но при этом не спорят между собой. Собирайте любимые принты в одном дизайне и дерзайте! Автор статьи проверила на себе, что очень стильно смотрится сочетание горошка и полоски. Так и хочется воскликнуть: «Крутяк!»
Принт в полоску
«Фруктовые полосочки»
Как раз мы с вами заговорили про полоску — вот и она! Полоска — это хит, который просто покоряет мир моды, особенно этой весной. Эксперты предлагают «впустить» ее и в маникюр. Почему бы и нет? Дизайны с таким принтом добавляют образу динамики и элегантности. Шик, а не маникюр!
Зеленая лужайка
Яркий, сочный оттенок свеже скошенной лужайки — один из трендовых цветов этого сезона. Эксперты шутят, что на ногтях он смотрится зеленее, чем на самом деле. Оттенок может быть разным, от более приземленного мха вплоть до дорогого изумруда.
Голубой
«Кошачий глаз смотрится по разному под светом»
Если вам нравится голубой, то у нас для вас хорошие новости. Почти все оттенки голубого — в тренде этой весной. Ледяной, небесный, морской, пастельный или яркий голубой — выбор за вами. Хватайте любой оттенок — не прогадаете!
Яркие аура ногти
«Обожаю свой новый маникюр»
Отличное настроение в течение дня обеспечено тем, кто сделает такой маникюр. Только взгляните на это буйство красок и цвета! Аура ногти — это яркий дизайн, который притягивает взгляд. Оттенки для него могут быть выбраны как из соседей по спектру, так и из совершенно противоположной гаммы: сиреневый с розовым, желтый с оранжевым, синий с белым — сочетаний миллион.
Принт под корову
«Твердый гель на натуральной длине»
Анималистичные принты были в тренде зимой и осенью. Узор под корову продолжает оставаться актуальным весной. Несмотря на свою активность, он достаточно нейтральный по цветам, что облегчает подбор образа. Такой дизайн хорошо впишется в любой аутфит. Лепота!
Светло оранжевый
Оранжевый и коралловый очень популярны этой весной. До вас уже донеслись легкие мандариновые нотки? В дизайнах используют как пастельный оранжевый, так и более яркий и сочный цитрусовый оттенок. Правильно подобранный оранжевый красиво подчеркнет цвет кожи.
Красный с оранжевым оттенком
«Обожаю классический красный»
Кто не любит классический красный? Это просто палочка-выручалочка в мире маникюра. Всегда смотрится уместно и стильно. По словам эксперта и опытного мастера маникюра Меделин Лаллавей этой весной особенно популярен красный с оранжевым подтоном. Он выглядит гораздо эффектнее на солнце.
Принт в горошек
«Кошачий глаз и принт в горошек»
Так полюбившийся многим тренд на принт в горошек продолжает оставаться актуальным. Этой весной эксперты предлагают сочетать его с пастельными оттенками. А как вы относитесь к этой тенденции? Уже успели опробовать?
