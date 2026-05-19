15 смешных историй о бабушках и дедушках на пенсии, у которых каждый день — маленькое приключение
Когда люди приближаются к пожилому возрасту, им порой кажется, что жизнь уже прожита, а дальше не светит ничего интересного. Но следующие истории показывают: на пенсии можно открыть для себя много маленьких радостей, найти повод улыбнуться или согреть теплом или заботой чью-то жизнь. Эта статья дает надежду и ощущение, что жизнь еще впереди, даже если человеку уже за 60. А те, кто еще не достиг этого возраста, прочитав ее, просто насладятся смешными историями.
- Будний день, раннее утро. Собираю мужа на работу и старшего ребенка в школу. Тут звонок в дверь, и влетает свекровь. Заходит, возмущается, что троллейбус забит пенсионерами. Мол, куда они все прутся в час пик, когда люди на работу или учебу едут. Неужели часик подождать нельзя, куда это им так срочно надо на пенсии? А я смотрю на нее и думаю: «Ну, действительно, мама, куда?»
- Муж на нашу годовщину свадьбы заказал мне букет. Но доставка цветов привезла цветы не в 3-ю квартиру, а в 23-ю. А там жила наша одинокая соседка-пенсионерка. Ей сказали: «Это вам от Николая». А она стала рассказывать, что у нее День рождения и не могла поверить, что кто-то вспомнил и решил ее поздравить. Она была очень счастлива, со слов оператора. А мне доставили другой букет спустя 6 часов и сказали, что соседка очень долго думала о каком-то Николае.
- В селе жили соседи-пенсионеры. Дети выросли да уехали, остались старики одни, вдова и вдовец по соседству. Решили жить вместе, потому как не так одиноко. А мужик, видать, поле еще пахал в шестьдесят два года. Стало у тетки пузо расти, фельдшер сельский сказал, что газы, съела что-то не то. Вариант с беременностью никто не рассматривал в принципе. В итоге родила тетка девочку. Папаша, когда видел фельдшера, потом прикалывался над этим: «Иди, поздоровайся с газами!»
«Моя бабуля — настоящий босс среди кошатниц»
- Пришел домой и понял, что утром, когда закрывал дверь на замок, не закрыл ее до конца, и она осталась открытой. С бешеными глазами залетаю в квартиру и вижу картину: в кресле сидит соседка-пенсионерка и читает журнал. Увидела меня и говорит: «А вот и вы. Я увидела, что у вас дверь открыта, заглянула, а никого нет. Решила вас дождаться». Я: «Спасибо большое! Простите, вы тут, наверное, давно уже сидите». Она: «Да ничего, я все равно дома сижу одна, хоть людям помогла». Пойдем сегодня к ней вечером, с тортом и благодарностями.
- В автошколе группа в основном состояла из молодежи. Выделялась лишь женщина лет 65, которая пришла получать права потому, что у нее мужа не стало, а ей надо на дачу ездить и потом на рынок продавать овощи и фрукты. Все относились к ней снисходительно, пока она на экзамене не прошла дистанцию просто как заправский гонщик, безупречно, без единой ошибки. И теорию знала практически наизусть. А потом мы еще и узнали, что она всю жизнь проработала главным инженером в каком-то конструкторском бюро, связанном с аэродинамикой. А еще во время учебы за ней начали прям ухлестывать два поклонника, причем один лет на 10 моложе ее. Причем ухаживали по всем правилам: цветы, кафе, сюрпризы, забирали ее с курсов, как-то приехали одновременно и чуть не разругались. Мы шутили, что нам бы, молодым, такую активную личную жизнь.
Исключение из правил. Со мной в автошколе училась женщина 65, тоже, чтобы возить мужа, больше не способного водить автомобиль, на дачу. И учёба ей давалась очень тяжко.
«У мамы на пенсии появилось хобби. Домиков, что она сделала, уже на сказочный поселок хватит. Все идет в работу, до чего может добраться: картон, шишки, ветки, мох, лак»
- Была свидетелем, как пожилая пара — лет 70 — выбирала одежду для женщины. Она в примерочной, он рядом стоит, держит одежду и оценивает луки. Она:
— Котик, розовое вроде полнит...
А он:
— Зая, нет, конечно! Оно такое откровенное, — тут дедуля аж мяукнул от восторга.
— Котик, ну куда мне его носить? Один раз в ресторан сходить и будет висеть...
— Зая, оно так тебе идет — бери хоть и на один раз!
Короче, выбрали штук 5 платьев, расплатились и пошли, держась за руку. Я аж позавидовала...
Используя лексику предыдущей истории - мяукающий дедуля тоже поле пашет)
- У одного моего друга была соседка, пенсионерка, которая решила взять над ним шефство. Типа, как бабушка. Приходила у него убирать, готовить. Он очень на нее раздражался, и я спросил, а почему? Она же ничего плохого не делает! На это он мне ответил фразой, которую можно ставить в рамку, и вешать на стену: «Если человек тебе хочет зла, его легко поставить на место. Но если человек тебе хочет добра, то от него, блин, никакого спасенья нет!»
«Я пенсионер, главная моя задача — отдыхать. А вот мой улов сегодня. Обычно красноперку ловлю. Сегодня щука попалась. Грибы собрал в сквере возле дома. А вишни можно было набрать и ведро»
- Мама-пенсионерка живет одна в деревне. Говорит, что ей нескучно. Любит пить кофе в беседке на улице. Вышла с ней посидеть с кофейком. Справа собака лезет, мама ей: «Иди на место!» Слева кот облизывает руку, мама ему: «Отстань!» Две другие собаки лают на мимо проходящего второго кота. За спиной крякают утки. Выйдет, всех покормит, на всех проорется. И правда, нескучно.
- Зашла в магазин, стою в колбасном отделе, впереди меня обслуживается пожилая пара, муж спрашивает: «Зачем ты набираешь столько колбасы? Кто ее будет есть?» А жена: «Как кто? Кошки, собаки, ты!»
«Мне 63, и жизнь на пенсии — кайф. Проснулся — и на рыбалку, с собакой погулять, на квадроцикле покататься по лесу. Вечерком можно в баньку, а потом игры на компе, книги, сериалы — все для тебя!»
Чего не хватает пенсионерам - это социальное значимости. Не всем, но многим, особенно деятельным мужчинам, которые до пенсии занимались активной деятельностью: руководители, военные, полицейские. Многие попивают от безделья, если не находят себе применения. Пару месяцев радуются спокойствию, а потом все эти рыбалки-прогулки-вечера с сериалами перестают приносить удовлетворение. Моему отцу в этом году 80, он после отставки переучился, и до сих пор работает. А его пенсионеры-сослуживцы на встречах говорят "работай, пока работается".
«Раз в год с женой гоняем в отпуск — когда на машине, когда самолетом. Дети взрослые, сами по себе, у внуков свои заботы, не обременяют особо».
- Моему папе почти 80. Недавно брат зарегистрировал его в соцсетях и на аву поставил папино студенческое фото, снятое 60 лет назад в ателье — черно-белое, стильное, очень крутое. Теперь папе каждый день добавляются в друзья и пишут девицы, желающие познакомиться, а он звонит мне и смеется: «Доча, ну как мне им признаться, что я уже пенсионер?»
- Сегодня в парке видела самого роскошного пенсионера в мире. Дедушка 70 лет был в золотой шляпе, в расстегнутой золотой рубашке из шелка, в золотых кедах, с наушниками, в золотых штанах и с лазерной указкой на поясе. Он пробежал мимо меня и принес в мою жизнь стиль.
- Я сидела на лавке в парке и смотрела на влюбленные парочки. Сначала прошла молодежь лет по 20, и девушка так хорошенько шлепнула парня по пятой точке. Тот ужасно засмущался, накричал на нее, ведь люди смотрят, а затем оглянулся по сторонам и извинился. За ними сразу же шла пара пенсионеров, которые похихикали над ситуацией, а затем бабушка решила тоже повторить действия той девушки и шлепнула своего любимого со словами: «Смотри, а мой не смущается, моему на старости лет лишь таких развлечений и не хватает».
«Мама у меня вышла на пенсию... А руки требуют выхода энергии, вот и увлеклась вязанием. Вяжет для котиков и собачек подстилки-пледы всякие, вот сумку связала»
- Стою в очереди в супермаркете. Передо мной расплачивается пожилая женщина. Нервничает, копаясь в сумке, пытаясь найти мелочь. Ей не хватало каких-то копеек. Я: «Бабушка, не переживайте, я помогу». И даю ей недостающую сумму. Бабуля недовольно посмотрела на меня и сказала: «Себе помоги». Затем достала из сумки пачку купюр по 5000.
- Сегодня шел на работу без настроения. У метро увидел доброго пенсионера, раздающего флаеры. Тот протягивал флаер такой же пенсионерке и хитро так говорил: «Парикмахерская. Приходите к нам поманикюриться» А бабуля ему гордо так в ответ: «А я и так красивая!» Этот пенсионный флирт сделал мой день.
- Папа вышел на пенсию и сказал: «Буду вязать крючком». Я подумала — просто блажь. А он через полгода начал продавать мягкие шапки и жилетки для собак через интернет, а также вязать наборы из смешных шапок и шарфиков для детей и взрослых. Недавно звонит: «Дочь, тут твой бывший муж заказал шапку для своего йорка. Что ему ответить?» Я говорю: «Напиши что-нибудь смешное». Спрашиваю, что написал в итоге, а папа в ответ: «Я написал: „Шапка будет готова через 2 недели. Раньше не могу: вяжу шарф для нового мужа дочери. У него, знаешь ли, и шея есть, и голова на ней. Йорку привет“». Бывший, говорит, обиделся, но заказ ждет, потому что у папы пока самые выгодные цены в городе.
