20+ живых примеров того, что на барахолке можно урвать вещи дивной красоты
Истории
30 минут назад
Для кого-то это просто груды старых вещей и пыльные прилавки, но для настоящих ценителей блошиный рынок — это портал в другое измерение и легальный способ найти что-то поистине ценное. Именно здесь среди копеечных вещей порой прячутся вещи, достойные музейных витрин или исторических картин. Главное — иметь желание, терпение и капельку везения.
«Купила в секонде сапоги за копейки, а в одном из них был спрятан пакетик с кольцами. Большинство имеют клейма»
И вроде бы сидеть и радоваться, да вот нюанс — я не знаю, как отнести их в ломбард — не буду ли выглядеть подозрительно с такой партией?
- За это и люблю барахолки — всегда есть шанс найти сокровище! © five7off / Reddit
«Безумный жакет-болеро из индийского шелка, полностью расшитый бисером»
«Туфли с комиксами на высоком каблуке»
«Находка дня — красное мини-платье от Emilio Pucci»
«Потерять и найти»
- Когда-то, еще в конце 80-х годов, я потеряла одну, очень дорогую для меня, вещь. Это была серебряная пудреница моей бабушки. Я не знаю, сколько ей лет было, но точно знаю, что бабушка моя, 1914 года рождения, будучи еще девушкой, ею пользовалась.
И вот представьте себе — поехала к подруге в другую страну. И вот ходим мы там с сыном подруги по лавочкам старьевщиков в городе, я ищу подарок мужу и вдруг... вижу! Мою пудреницу! Я была настолько поражена, что буквально дар речи потеряла.
Цену продавец заломил, конечно, крутую, увидев мою радость от встречи. Но я готова была заплатить и ее, лишь бы вернуть дорогую для меня вещь. И что вы думаете! Сын подруги подвинул меня в сторонку и начал разговор с продавцом. Он его дожал до такой степени, что тот согласился продать эту штучку за треть первоначальной цены.
В общем, я была счастлива до невозможности! Чудеса случаются!
«Зонт от Louis Vuitton!»
«Шелковый шарф Salavatore Ferragamo»
«Потрясающая находка!»
«Было такое в детстве у вас?»
Нужно было вернуться
- Посмотрев на свой склад компьютерных запчастей, я увидел пару уже ненужных игровых видеокарт. Чего им пылиться, выставил на интернет-барахолке. Ни шатко ни валко, месяца за три одна продалась, потом и за второй заехал парень студенческого возраста. Я карточку вынес (на работе дело происходит), он посмотрел как-то немного удивленно, ничего не сказал, расплатился и ушел, даже не спросив про гарантию. Я вернулся к себе и понял, что вынес не ту карту, случайно взял из нерабочих, под разборку — если понадобятся конденсаторы или кулер. Модель вдвое более мощная, только не работает совсем — сгорела. Я звоню парню, пока далеко не ушел, он сбрасывает, видно обрадовался, что урвал карточку за полцены. Так и убежал с нерабочей, потом уже не перезванивал...
«Прикольные туфли стоимостью 300 долларов всего за 10 баксов? Конечно!»
Очаровательные, туфельки. Сама элегантность, красота, изящность! Дайте две!
Ответить
«Вчерашний улов!»
«Неоновые сапоги ROC из змеиной кожи всего за 15 долларов. Я влюбилась!»
«Ухватила такие туфельки Moschino. Заплатила 9,99 долларов. В то время как их стоимость превышает 570!»
- Да такие обычно с руками отрывают! © MotherDepartment1111 / Reddit
Странное хобби
- Я коллекционирую старые фотографии незнакомых людей. Такие часто попадаются на барахолках в Европе среди открыток, иногда с подписями. Начала после того, как забрала фотоальбом одинокой бабушки-соседки, ушедшей недавно. Столько воспоминаний человека, важных и родных только для него, могли оказаться на помойке! Я не помешанная, просто хочу сохранить чужие воспоминания, пока могу. Мне кажется, это важно и ценно: моменты счастья, путешествия, первый дом. Когда-нибудь сделаю фото-музей.
«Свадебное платье. Оно стоило 40 долларов, только мне не подошло»
- Это легко исправить. Оставь платье себе! Ты в нем выглядишь просто потрясно! © Hungry_Ad_8180 / Reddit
«Еще не распакованный свитер приуроченный к выходу „Гарри Поттера“»
«Моя первая в жизни сумка Coach!»
Хобби с сюрпризом
- На барахолках я покупаю за копейки старых пупсов и реставрирую их: отмываю, чиню, шью новую одежду. Куколка иногда выглядит интереснее, чем новая. Бывало всякое. Только я никак не ожидала достать из очередной куклы три старинных золотых кольца, золотую монетку и маленький мешочек с брюликами.
«Нашла джинсовую юбку ручной работы»
«Эти штанишки сделали мой день!»
«Понятия не имею, каких это годов, но родители говорят, что 70-х»
Для кого-то мусор, для другого — сокровище
- 1992-й год. Родители дарят мне на 14-летие гитару. Битую, в трещинах, ужас. Как объяснили, денег на новую у них не было, а рядом была барахолка, где все, кто мог, торговали всем, чем могли. Там и гитарку прикупили. «Ты же так хотел на гитаре научиться играть, вот тебе гитара». И главное, я еще и доволен был, так как богатыми мы не были никогда. Полгода еще ее клеил и лакировал...
«Такая вот сумочка. Мое почтение!»
- Несколько лет назад купила. Я знала, что это дорогой бренд, потому не упустила возможность урвать за гроши. Никогда ее не носила, но как-то раз моя дочь нарядилась в стиле поп-арт на Хэллоуин и собирала в нее гостинцы. © FunKyChick217 / Reddit
Фото на превью MockTapestry / Reddit
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
