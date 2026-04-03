Как выглядят одни и те же сказочные герои в разных странах

А мне кажется много Божественного Смысла заложено в русских сказках. Слова Богу, что наши киноматографисты в последние годы вернулись к съёмкам фильмов в жанре сказки. Хотя многие не понимают истинный духовный и Христианский Смысл в поведении героев сказок. Прочитал как-то отзывы про сказки, которые вышли на экран зимой 2023-2024 и в марте 2024 года. Много негатива. Полностью не согласен с мнением о сказке "По щучьему велению". Хочу высказать своё мнение. Для меня этот фильм оказался шедевром. Не ниже уровня "Морозко". Актёры, которые играли сказочных персонажей, по-моему очень точно психологически раскрыли суть героев. Я несколько раз уже пересмотрел эту сказку. Смотрю её, когда хочется чего-то душевного и доброго. Очень сильно понравилась молодая актриса МилаЕршова. Она смогла показать всю мудрость и в то же время душевность, глубину и простоту Василисы. Да, она подтрунивает над Емелей-дурачком, но в тоже время видит, как он идёт на любой риск ради цели (и сначала, чтобы спасти её от разбойников, которые потом подвесили его за ноги и оставили умирать) - жениться на дочери царя не по волшебству, а по любви. И постепенно из легкомысленного самоуверенного, но добродушного парня становится сильным духом добрым мужчиной, а именно такой и оказался по сердцу Василисе, поэтому и она в конце делает для него всё, что может. И Емеля ощущает настоящую любовь к Василисе. Не знаю как в сказке, а в жизни именно так и приходит настоящая любовь. Ты сначала не понимаешь что с тобой происходит. Просто хочется быть с ней рядом, просто как-то на душе особенно хорошо. И лишь когда на время расстаёшься, то вдруг понимаешь, что она стала частью твоей души и ты не понимаешь как дальше жить без неё. Критики, которые не оценили этот фильм, по-моему ждали просто сказочного сюжета в советском стиле Александра Роу. Но тут соединили советскую душевность, проникновенность и драматизм с современной графикой и новыми возможностями показать сказочный мир. Ставлю фильму 5 с плюсом!!! И буду пересматривать его ещё не раз. Отдельное спасибо Миле Ершовой за созданный прекрасный образ Василисы. Некоторые моменты в фильме смотришь с замиранием сердца. Настолько она завораживает! Сцена, где Емеля тренируется дарить цветы, спрашивает согласия, и берёт Василису за руки, а она наверняка от его неожиданного прикосновения к ней испытала бурю чувств (я такое в жизни испытал, когда первый раз любимую за руку взял), и Василиса так искренне от сердца отвечает, что согласна - что это просто верх искусства. По Станиславскому коротко скажу: "Верю!" Настолько искренне и классно сыграно. И момент, когда Василиса принимает решение плыть в царство Кащея, хотя выполнила все желания и свободна. Но она уже полюбила этого горячего, доброго и искреннего парня, а потому будет с ним до конца. Мне, честно говоря, не хватило их совместных с Емелей приключений. Хотелось, чтобы сказка длилась дольше и чтобы сближение главных героев было показано более подробно, чтобы подольше понаблюдать за этой магией.

Очень хочется продолжения, хотя я понимаю, что сказка закончилась...Но может найдётся кто-то, кто придумает интересное продолжение их истории. Мало ли, может Анфиса будет как-то вредить им, или морской царь разочаруется в Анфисе и захочет вернуть Василису и Емеле придётся уже совершать подвиги, чтобы вернуть себе свою любимую жену. А ещё хотелось бы увидеть из-за чего Кащей заколдовал свою дочь в щуку, за какие такие противоречия с ним.

Жалею, что не сходил на этот фильм в кинотеатр, так как природа там настолько прекрасна, что лучше было бы посмотреть этот фильм на широком экране. Но почему-то решил, что ничего наши снимать не умеют. Хотя этот либеральный прозападный взгляд на российский кинематограф на сегодняшний день полностью изменился. Вижу, как много стали снимать умных сериалов и фильмов. Верю после этого шедевра, что будет ещё много хороших, добрых и интересных фильмов снято, которые потом будут пересматривать по несколько раз, как я этот фильм. Спасибо создателям и актёрам!