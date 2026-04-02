16 персонажей из любимых мультиков, которые могли бы сойти за наших соседей, если бы стали людьми

Чуточку волшебства, щепотка новых технологий — и мы превратили знакомых персонажей мультфильмов в людей. Давайте узнаем, насколько реалистично они могли бы выглядеть в нашем мире. А чтобы было интереснее, мы взяли не только из старых героев, но и фаворитов из современных мультфильмов.

Кролик из мультфильма «Винни-Пух идет в гости». Местный интеллектуал, который прочел все энциклопедии. Соседи любят ходить к нему в гости по утрам

Миледи из мультфильма «Пес в сапогах». Светская львица, та самая la femme fatale, известная своей любовью к красному цвету. Все бабули у подъезда обсуждают ее наряды

Волк из мультфильма «Ну, погоди!». Хулиган, но в определенной харизме ему не откажешь. Занимается спортом, однажды даже попал на ТВ

Тигренок из мультфильма «По дороге с облаками». Милый и общительный ребенок. Ходит в танцевальный кружок и любит петь песни с друзьями

Осьминог из мультфильма «Осминожки». Тот самый батя, который не знает, в каком классе учатся его дети и когда у них день рождения

Юлий из мультфильма «Три богатыря и Шамаханская царица». Балабол и лоботряс. Все уверены, что он использует «Тафт три погоды».

Волк из мультфильма «Волк и теленок». Отец года, сына воспитывает один, все кумушки от него в восторге. Уважает ЗОЖ, гоняет хулиганов

Филин из мультфильма «Большой Ух». Социально неловкий мужчина, который не знает, как общаться с соседями

Антилопа из мультфильма «Золотая антилопа». Студентка по обмену из Индии. Красивая девушка, которая и мухи не обидит (обычно), но не стоит ее злить

© Золотая антилопа / Союзмультфильм , AI-generated image AI-generated image

Волк из мультфильма «Иван-царевич и Серый Волк». Простой мужик, готов помочь соседям занести мебель на 5-й этаж. Широкие плечи говорят о любви к качалке

Нюша из мультфильма «Смешарики». Юная романтичная особа, в меру любопытна. Влюблена в музыканта, который выступает под псевдонимом Черный ловелас

Совунья из мультфильма «Смешарики». Все знают, что она любит готовить и ищет необычные рецепты вкусных блюд. Почему-то ходит в шапке даже летом

Гаврюша из мультфильма «Трое из Простоквашино». Простой мальчик, который любит играть и любит собак. Играть с собаками — самое то!

Черепаха из мультфильма «Как Львенок и Черепаха пели песню». Добродушная и мудрая пенсионерка, которая обожает солнце, море и пляж. Иногда поет в караоке

Гусеница из мультфильма «Путешествие муравья». Вечно невыспавшийся работник на удаленке. Очень нервная соседка, которая ко всем придирается

Крот из мультфильма «Дюймовочка». Очень солидный бизнесмен, который любит все считать. Говорят, от него сбежала невеста