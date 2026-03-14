15 бабушек, чья любовь и житейская мудрость приправлены такой щепоткой драйва, что скучно с ними точно не бывает
Истории
1 час назад
Согласитесь, в мире нет более надежного способа разгрузиться, чем навестить бабушку, у которой любая проблема решается чашечкой горячего чая и метким советом? В нашей подборке сегодня — живые истории о бабулях, которые садятся на шпагат в 83 года, хитрят с фитнес-браслетами и точно знают, что делать, если вы ненароком забыли у них баночку солений.
- Подарила бабуле фитнес-браслет. Чтобы ходила и шаги считала. Поохала, но согласилась. Через неделю вижу, что она шпарит по 20 тысяч шагов в день! Звоню ей: «Ба, ты куда так много ходишь?» — «Да по дому, по огороду». Захожу в гости, а она этот браслет на стиралку приклеила. Хитрости бабуле не занимать! © katya_shego
- Дедушка дарит бабушке серьги и колье с драгоценными камнями. Красота невероятная. Бабушка открывает, радуется, сияет. И выдает: «Это все очень красиво, я счастлива. Но, кажется, тут не хватает браслета». Закрывает коробочку и возвращает деду. На следующий день дедушка приносит набор — серьги, колье и браслет. Бабушка смотрит и говорит: «Какой чудесный подарок. Я как раз о таком мечтала». Моя бабушка — легенда! © bby__naya
- Стою на остановке, трамвай жду. Рядом старушка от нечего делать начинает со мной разговаривать. За квартиру платить надо, за свет тоже... Я киваю, чтобы поддержать разговор. Вдруг подъезжает к остановке очень крутая машина. Неужели я еще так неплохо выгляжу, что сейчас меня предложат подвезти? Но тут старушка встрепенулась, сказала: «Это за мной!» — и быстренько села рядом с водителем. © Ludmila Zalozina
«Бабулечка мне фрукты постоянно шлет. Поддерживает так свою беременную внучку»
- В нашей семье есть замечательная бабушка. Адекватная, гостеприимная и с чувством юмора. Кроме обязательной, по ее мнению, программы в виде пирожков и борща, существует еще произвольная программа. Это когда она берет на выходные детей. С вечера пятницы до обеда воскресенья раз в месяц. Не за хорошее поведение, на Новый год или день рождения, а просто так. С фразой «вам есть чем заняться». Я очень люблю своих детей, но выспаться два выходных подряд я тоже очень люблю. © ZloyProvisor / Pikabu
- Моя мама — медик, старшая сестра отделения. Сидит в кабинете, работает. Ей тогда было около 63. Открывается дверь и с порога продавец заводит песню про «чудо-крем» от морщин. Мол, превратит вас прямо в девочку. А мама ему:
— Молодой человек, у меня красота от природы! Закройте дверь.
И ведь не возразишь! © Юлия / Dzen
- Встречался с женщиной старше меня. Мне 27, ей 32. И ребенок у нее был от первого брака. И вот рассказываю я бабушке про свой новый роман. Бабушка сразу изменилась в лице: «Ах, у нее ребенок?» С минуту молчала, а потом протянула задумчиво: «Значит, она нормальная!» © Даниил Горбунов / Dzen
«Бабулечка принесла мне пионы из своего огорода»
- Шел сегодня мимо детской площадки, а по игровой зоне с горками и лесенками вяло бродил мальчишка (3-4 года), а за ним по пятам — мама. Рядом на лавочке сидела бабушка.
— Алка, а Алка? — позвала она. — Ты мне скажи, кем станет Андрюша, когда вырастет?
— Странный вопрос. Вырастет и сам решит.
Бабушка посмеялась:
— Как же он решит-то, если ты ему и шагу самому сделать не даешь?
Мать подумала немного и наконец отпустила ребенка играть. © Zeppilin / Pikabu
- Моя бабушка в молодости была отъявленная модница и нам всегда говорила: «Хочешь сейчас, деньги есть — бери! Завтра может не быть ни денег, ни желания». До сих пор помню свои первые джинсы бананы Montana. Бабушка, даже не поняв, что это за «штаны», молча достала из-под подушки купюры. Все понимала лучше всех! © Марина Марина
«Бабушка каждый год дарит мне украшения в виде выпечки. Уже целая коллекция собралась»
- Захожу я в продуктовый, болтаю с сестрой через наушники. Стою у молочки и думаю, что брать на ужин. Рядом милая бабулечка изучает ассортимент. Я сестре говорю: «Слушай, какое масло лучше взять?» Бабушка резко разворачивается: «Не бери эту дрянь!» — и сует мне другое. Я улыбаюсь, благодарю, продолжаю разговаривать с сестрой.
Через секунду бабушка переходит на следующий уровень экспертной помощи: «А сметану вот эту бери! Она вкусная». Я снова улыбаюсь и показываю на ухо, мол, я по телефону говорю. Бабушка смотрит на меня, потом на ухо и как гаркнет: «Ты не слышишь, что ли, деточка?» © daryaa_kosh
- Бабушка мужа проснулась с утра, пока мы собирали чемоданы. Нажарила нам котлет и сделала пюре в дорогу. Пока разложились в купе, уже обед наступил. Разворачиваю, а там такой запах домашних котлет — еще горячих, вкусных! В отдельном контейнере домашние соленья и хлеб. Уплели с мужем и сыном, и я аж расплакалась. Меня никто никогда так в путь не провожал. Деньги давали, вещи давали. Но вот это — это отдельный язык любви. © aliya.talks
«Настроение в последнее время что-то не очень, но бабуля знает, как это исправить! Передала мне печенюшки»
- У меня соседи — баба Шура 86 лет и дед Толя 87 лет. Купила я домашних яиц и несу им в пакетике десяток. Со словами: «Вот вам гостинчик от зайчика». Дед Толя мне:
— О! Снесла уже?
Я давай отшучиваться:
— А то! Теть Шур, вы тоже давно дома сидите, занялись бы делом. И бизнес какой-никакой.
Ответ бабы Шуры:
— Да я бы не против, вот только петух уже не тот. © светлана васильева
- Когда я училась в универе, у нас на первых курсах была физкультура, которую преподавала баба Лена. Ее все так называли. Бодрая такая бабулька. Когда руководство хотело отправить ее на заслуженный отдых, она прямо в кабинете начальника взяла и села на шпагат со словами: «А вы так можете?» Это в 83 года! Так что ее оставили работать. © Marie Redstone Lily
«Моя бабушка вручную расписывает упаковочную бумагу для подарков»
- Деду было 94 года, а бабуле — 84. Она попросила меня отвезти ее в магазин купить пару платьев для дома. Приехали. Бабуля стоит перед зеркалом, примеряет, крутится. Надевает очередное платье, а я ей и говорю: «Вот это тебе идет, сидит прямо идеально. Да и длина хорошая». А в ответ слышу: «Нет, его нужно подкоротить, а то дедушка любит, когда мои коленки чуть видны». © Lana Zsvetone
- Когда я была маленькой, то очень не любила есть — впихнуть в меня завтрак, обед и ужин было той еще задачкой. И бабушка придумала метод под названием «Таинственный ужин». Выключался свет, зажигались свечи, и бабуля рассказывала мне «страшные истории» (само собой, соответствующие моему возрасту). Я так увлекалась, что съедала все подчистую и даже просила добавки, чтобы только продлить эту атмосферу. © Valerie Roshkovenska
- Едем от бабушки с сыном, и я вдруг вспоминаю, что мы у нее забыли банку с соленьями. Тут же чувствую какую-то нервозность водителя троллейбуса. Смотрим в окно — наша бабуля едет на велике за нами и машет нам, чтобы мы вышли и забрали забытую банку. Едет по обочине, правил не нарушает. В прошлом велогонщица. © Сабина Скурихина
Мы часто забываем, что наши бабули не всегда были старенькими — когда-то они были юными, задорными девчонками.
