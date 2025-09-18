17 архивных фото наших мам и бабушек, которые доказывают, что чувство стиля не купишь ни за какие деньги
Есть такие архивные фото, которые не просто показывают моду прошлых лет, а буквально излучают невероятную энергию и стиль. На них — наши мамы и бабушки, которые доказывают, что для того, чтобы быть иконой стиля, не нужны модные бренды и тренды, а достаточно лишь уверенности в себе и хорошего вкуса.
А в бонусе вас ждет доказательство того, что десятилетия назад даже дети излучали нереальную крутизну.
«Бабушка в 1977»
- Она случайно не сражалась с Терминатором? © Coil17 / Reddit
«Моя прекрасная двоюродная бабушка Лилиан»
«Бабуля была еще той чертовкой в 1940»
- Мне просто физически необходимо такое же платье. © thebluemorpha / Reddit
«Бабушка в своем запрещенном бикини»
Если это было в 77году. , то этот купальник никто не запрещал. ОБЫЧНЫЙ КУПАЛЬНИК ДЛЯ ТЕХ ЛЕТ.
«Бабушкин стиль и в 70-х был феноменальным, и сейчас все еще такой»
«Мама держит меня на руках, 1999»
«Моя великолепная бабушка в 1950-е. Выглядит очень изысканно»
- Обожаю-обожаю-обожаю ее пальто! © hoppyspider / Reddit
- Сохранил фотку. Передай ей, что она была обалдеть как горяча. © Release82 / Reddit
«Бабушка на свидании с моим дедушкой в 1945 году. Она сама шила свои платья!»
«Бабушка вышагивает на каблуках на 8-м месяце беременности, 1961»
«Мама в 1983. Вот и понятно, почему я самая не-крутая на свете — она забрала весь запас крутости себе! Ах, да — этот байк она собрала сама»
«Фотография моей таиты (бабушки) во времена золотого века Бейрута. 1950-е годы»
- Да изобретите уже машину времени! © LuckyRuss / Reddit
«Это моя бабушка и ее сестры демонстрируют свои крутые наряды»
«Дедушка и бабушка нарядились для вечеринки в честь Хеллоуина предположительно в 1948 году. Кстати, платье сшила вручную моя прабабушка»
«Моя бабушка, 1949 год. Соседка сшила ей свадебное платье, а моя мама снова его надела уже на свою свадьбу в 1983 году!»
«Моя швейцарская бабушка в 1940-х»
«Бабушка в день свадьбы, 1950-е»
- Боже, я бы с удовольствием носила такие платья каждый день. © littlemorte / Imgur
«А это моя бабушка в 1960-х»
- Классика и современность. Какая же она стильная леди! © HotPocketHeart / Reddit
Бонус: дети раньше тоже ого-го выглядели
Ну что, пробежали мурашки? Какое фото впечатлило вас больше всего? И есть ли в вашем семейном архиве подобные снимки, которые доказывают, что ваше старшее поколение — настоящие иконы стиля? Делитесь своими воспоминаниями и впечатлениями в комментариях!
