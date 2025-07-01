20 фотоснимков бабушек в молодости, которые хоть на обложку журнала бери

Ностальгия
34 минуты назад

Ох уж эти бабушки! Кого из нас в детстве не откармливали на каникулах пирожками и не журили за джинсы, которые «в наше время такое не носили». Вот только иногда за просмотром одной из главной семейной реликвии — большого фотоальбома, из которого карточки вываливаются, — можно обнаружить снимки очень даже стильных модниц. Внуки подбирают челюсти и смотрят на дату на обороте: кто эта дама? Может, открытка с тогдашней знаменитостью? Ан-нет, это бабуля после выпускного встречает рассвет. Одним словом, наши бабушки в молодости были не так уж просты, и эти снимки — тому доказательство.

«Бабушке здесь около 30 лет, а родилась она в 1930-м»

«Моя бабушка на мопеде. Увы, мы с ней так и не познакомились»

«Прически моей бабули — это отдельная песня»

«1963 год. Мои прабабушка и бабушка в Диснейленде»

«Моя бабушка и ее бойфренд много лет назад»

«Фото моей бабушки из 60-х»

«Моя бабуля в молодости»

  • В какое интересное время мы живем. От просмотра таких фотографий возникает когнитивный диссонанс: просто сделали снимок современной девушки и немного обработали. Образ — огонь! И эта горячая штучка — чья-то бабка. Не верю. © ReadRightRed99 / Reddit

«Моя прабабушка в 50-х занималась танцами»

  • Я пытаюсь понять, сколько лет вам, если ваша прабабка так молодо выглядела в 50-х. © tonywestcoast / Reddit
  • Моя прабабушка родилась в 1941 году и на фото ей около 10 лет. Мне сейчас за 20. © morbidpixi / Reddit

«Фото моей бабушки в 1928 году»

«Бабуля на свидании с дедом в 1948»

  • В то время брюки считались неподобающей одеждой для женщин. Круто, что твоя бабушка пошла против всех этих условностей. Выглядит она стильно. © Artislife61 / Reddit

«Свадебное платье моей бабули такое стильное, что я ничего в нем не хочу менять»

«Моя бабушка в 50-х»

«Так выглядела моя бабушка в молодости»

«Моя великолепная бабушка. 70-е»

«Моя бабушка в течение 47 лет была моим лучшим другом»

  • Твоя бабушка на всех фото такая «зажигалочка»! © Buffyoh / Reddit

«Единственное сохранившееся фото моей прабабушки»

«Моя бабушка Ирен»

«Здесь моей бабушке 16. Обожаю ее»

«Моя прабабушка всегда выглядела стильно вопреки всем бедам в ее жизни»

«Моя бабушка и ее пианино, выпущенное в 1920-м. Я на нем тоже играл»

Что же тут еще сказать? Бабушки в молодости были стильными и сногсшибательными. И хочется верить, что они смогли сохранить этот задор на протяжении всей жизни. Делитесь фотографиями своих бабуль, ведь со старых потрепанных снимков они смотрят на нас с огоньком. Еще немного ностальгии здесь:

Фото на превью Piglet_Lady / Reddit

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