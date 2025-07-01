20 фотоснимков бабушек в молодости, которые хоть на обложку журнала бери
Ох уж эти бабушки! Кого из нас в детстве не откармливали на каникулах пирожками и не журили за джинсы, которые «в наше время такое не носили». Вот только иногда за просмотром одной из главной семейной реликвии — большого фотоальбома, из которого карточки вываливаются, — можно обнаружить снимки очень даже стильных модниц. Внуки подбирают челюсти и смотрят на дату на обороте: кто эта дама? Может, открытка с тогдашней знаменитостью? Ан-нет, это бабуля после выпускного встречает рассвет. Одним словом, наши бабушки в молодости были не так уж просты, и эти снимки — тому доказательство.
«Бабушке здесь около 30 лет, а родилась она в 1930-м»
- У твоей бабушки крутой образ! Мне так нравится ее купальник. © AstronautIcy42 / Reddit
«Моя бабушка на мопеде. Увы, мы с ней так и не познакомились»
«Прически моей бабули — это отдельная песня»
«1963 год. Мои прабабушка и бабушка в Диснейленде»
- Их наряды выглядят очень современно. © Uvabird / Reddit
«Моя бабушка и ее бойфренд много лет назад»
«Фото моей бабушки из 60-х»
- Я бы точно пригласил ее на танцы. © Peachykeenpal / Reddit
«Моя бабуля в молодости»
- В какое интересное время мы живем. От просмотра таких фотографий возникает когнитивный диссонанс: просто сделали снимок современной девушки и немного обработали. Образ — огонь! И эта горячая штучка — чья-то бабка. Не верю. © ReadRightRed99 / Reddit
«Моя прабабушка в 50-х занималась танцами»
- Я пытаюсь понять, сколько лет вам, если ваша прабабка так молодо выглядела в 50-х. © tonywestcoast / Reddit
- Моя прабабушка родилась в 1941 году и на фото ей около 10 лет. Мне сейчас за 20. © morbidpixi / Reddit
«Фото моей бабушки в 1928 году»
- Она уже в столь юном возрасте просто великолепна. © dainty_petal / Reddit
«Бабуля на свидании с дедом в 1948»
- В то время брюки считались неподобающей одеждой для женщин. Круто, что твоя бабушка пошла против всех этих условностей. Выглядит она стильно. © Artislife61 / Reddit
«Свадебное платье моей бабули такое стильное, что я ничего в нем не хочу менять»
«Моя бабушка в 50-х»
- Будь у меня машина времени, я бы стал твоим дедулей. © CapTexAmerica / Reddit
«Так выглядела моя бабушка в молодости»
«Моя великолепная бабушка. 70-е»
«Моя бабушка в течение 47 лет была моим лучшим другом»
- Твоя бабушка на всех фото такая «зажигалочка»! © Buffyoh / Reddit
«Единственное сохранившееся фото моей прабабушки»
«Моя бабушка Ирен»
«Здесь моей бабушке 16. Обожаю ее»
- Настоящая голливудская старлетка! © la_capitana / Reddit
«Моя прабабушка всегда выглядела стильно вопреки всем бедам в ее жизни»
«Моя бабушка и ее пианино, выпущенное в 1920-м. Я на нем тоже играл»
Что же тут еще сказать? Бабушки в молодости были стильными и сногсшибательными. И хочется верить, что они смогли сохранить этот задор на протяжении всей жизни. Делитесь фотографиями своих бабуль, ведь со старых потрепанных снимков они смотрят на нас с огоньком. Еще немного ностальгии здесь:
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