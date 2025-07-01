20 фотоснимков бабушек в молодости, которые хоть на обложку журнала бери

Ох уж эти бабушки! Кого из нас в детстве не откармливали на каникулах пирожками и не журили за джинсы, которые «в наше время такое не носили». Вот только иногда за просмотром одной из главной семейной реликвии — большого фотоальбома, из которого карточки вываливаются, — можно обнаружить снимки очень даже стильных модниц. Внуки подбирают челюсти и смотрят на дату на обороте: кто эта дама? Может, открытка с тогдашней знаменитостью? Ан-нет, это бабуля после выпускного встречает рассвет. Одним словом, наши бабушки в молодости были не так уж просты, и эти снимки — тому доказательство.