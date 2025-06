6 кинофишек, которые любят повторять именитые режиссеры, а мы и не замечали

Многие режиссеры часто сотрудничают с одними и теми же актерами. Но Гарри Маршалл пошел еще дальше. Зачем искать нового актера на эпизодическую роль официанта, если уже есть идеальная кандидатура? Более того, и новую реплику придумывать не нужно: уже все отрепетировано. Речь о фильмах «Красотка» (1990) и «Дневники принцессы» (2001). Как только фанаты романтических комедий обнаружили эту деталь, сразу начали делиться нарезками из картин в своих соцсетях и зарабатывать лайки.

В «Красотке» актер Аллан Кент изящно ловит улитку, которая соскальзывает с приборов у героини Джулии Робертс. В «Дневниках принцессы» все тот же седовласый мужчина бережно убирает разбитый Мией (Энн Хэтэуэй) бокал. А во второй части дворцовых приключений молодой принцессы Аллан выступает уже в роли дворецкого, где снова приходит на выручку главной героине и ловит кольцо. И, самое интересное, каждый раз персонаж Аллана Кента говорит одну и ту же фразу: «Это все время происходит» (в оригинале звучит «It happens all the time»). Конечно, не всегда эта фишка Маршалла сохранялась при переводе фильма, но теперь-то мы с вами знаем, что она есть.