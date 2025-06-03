Всего 2 фильма и уже записали в фишки?
Да я в своей жизни таких "фишек" миллион найду.
6 кинофишек, которые любят повторять именитые режиссеры, а мы и не замечали
Одно из излюбленных занятий киноманов — искать в картинах неточности и ляпы. Но иногда можно найти вещи куда интереснее. Разве вас не посещало дежавю во время просмотра совсем нового фильма? А дело все в том, что некоторые режиссеры, этакие затейники, любят использовать одинаковые приемы.
Официант на все случаи жизни
Всего 2 фильма и уже записали в фишки?
Многие режиссеры часто сотрудничают с одними и теми же актерами. Но Гарри Маршалл пошел еще дальше. Зачем искать нового актера на эпизодическую роль официанта, если уже есть идеальная кандидатура? Более того, и новую реплику придумывать не нужно: уже все отрепетировано. Речь о фильмах «Красотка» (1990) и «Дневники принцессы» (2001). Как только фанаты романтических комедий обнаружили эту деталь, сразу начали делиться нарезками из картин в своих соцсетях и зарабатывать лайки.
В «Красотке» актер Аллан Кент изящно ловит улитку, которая соскальзывает с приборов у героини Джулии Робертс. В «Дневниках принцессы» все тот же седовласый мужчина бережно убирает разбитый Мией (Энн Хэтэуэй) бокал. А во второй части дворцовых приключений молодой принцессы Аллан выступает уже в роли дворецкого, где снова приходит на выручку главной героине и ловит кольцо. И, самое интересное, каждый раз персонаж Аллана Кента говорит одну и ту же фразу: «Это все время происходит» (в оригинале звучит «It happens all the time»). Конечно, не всегда эта фишка Маршалла сохранялась при переводе фильма, но теперь-то мы с вами знаем, что она есть.
Знаменитый «взгляд из багажника»
Пожалуй, первый режиссер, который приходит на ум при упоминании этого киноприема, — Квентин Тарантино. Если вы видите Джорджа Клуни, Уму Турман или Джона Траволта снизу, значит, перед вами фильм этого популярного режиссера. Такой кадр можно увидеть практически в каждом фильме Тарантино: «От заката до рассвета», «Криминальное чтиво», «Бешеные псы» и «Убить Билла», конечно. Кстати, для этого ракурса мастеру запоминающихся кадров вовсе необязательно иметь при себе авто.
Но иногда мы смотрим новый для себя фильм, видим этот характерный кадр и восклицаем: «Но это же не Тарантино!» Хоть «взгляд из багажника» и считают одной из главной фишек создателя претенциозных блокбастеров, многие другие режиссеры так же сильно любят такой ракурс. Взять хотя бы Гая Ричи, который настолько круто вписал Колина Фаррелла и Чарли Ханнэма в крышку багажника, что по этому кадру сразу же узнают «Джентльменов».
Справедливости ради отметим, что Тарантино не был первым киномастером, который использовал прием. Еще в 1948 году «взгляд из багажника» появился в начале фильма «Он бродил по ночам» Энтони Манна, когда полицейские осматривали машину подозреваемого.
В 1985 году этот прием использовал Джордж Миллер в третьем фильме «Безумный Макс 3: под куполом грома» во время побега Макса вместе с Мастером и детьми. Даже «Крепкий орешек» не обошелся без популярного кадра: в пятой части Джон Мур органично снял Джона Макклейна с напарником снизу в момент, когда ребята собирались угнать машину и обнаружили в багажнике «сюрприз».
Перспектива ракурса настолько прекрасна, что режиссер Гор Вербински не побоялся и использовал в своем фильме «Пираты Карибского моря» вместо «взгляда из багажника» «взгляд из ямы»: согласитесь, сними оператор героев сбоку или прямо, Джек Воробей, Элизабет и Норрингтон не выглядели бы при обнаружении заветного сундука так удивленно и харизматично.
Заметим, что не только именитые режиссеры полнометражных картин прибегают к столь популярному приему. Например, Дин и Сэм Винчестеры из «Сверхъестественного» частенько предстают в этом ракурсе. Такие популярные сериалы, как «Во все тяжкие» и «Ходячие мертвецы» тоже богаты на кадры из багажника. А прекрасная поп-певица Шакира даже решила использовать прием великих мастеров кинематографа в своем клипе к песне «Objection».
Разговоры с зеркалом
Такие сцены любят многие режиссеры: сложный диалог героя с самим собой или развивающаяся драма напротив зеркала. К это приему часто прибегает гениальный Мартин Скорсезе. Он не просто любит снимать в своих картинах Роберта де Ниро и Лео ДиКаприо — их герои еще обязательно эмоционально поговорят со своим отражением. Подтверждение тому — фильмы «Волк с Уолл-стрит», «Таксист», «Авиатор», «Бешеный бык» и многие другие шедевры Скорсезе.
Еще один яркий пример бесед у зеркала можно увидеть в «Рокки» Джона Эвилдсена. Герой Сильвестра Сталлоне возвращается домой после публичной жизни и предстает перед нами одиноким и ранимым человеком. Он собирается покормить своих черепах и останавливается у зеркала, на котором висят его детские снимки. И вот Рокки начинает произносить что-то несвязное и непонятное зрителю в тот момент. Чуть позже мы поймем: он репетировал шутку для продавщицы в зоомагазине. Просто крутой боксер хотел доказать, что он может быть мягким и милым.
Цветовая гамма
Многие кинорежиссеры любят поиграть с красками, будто художники-импрессионисты. Например, создатель «Трансформеров» и других противоречивых боевиков Майкл Бэй одевает своих героинь чаще всего в белые наряды, и при этом придает их коже явный оранжевый оттенок. А вот фильмы Дэвида Финчера в общем плане можно назвать коричневыми. Возможно, вы даже не обращали на это внимания. Но теперь, пересматривая «Бойцовский клуб», «Загадочную историю Бенджамина Баттона», «Семь» или третью часть «Чужого», обратите внимание, как много оттенков коричневого существует и как Финчер их гармонично вписывает в свои истории. Иногда режиссер использует очень темные кадры: так сказать, если вы сможете кого-то рассмотреть на экране, то увидите блистательную игру актеров.
Характерные гаммы есть и у Кристофера Нолана. Этот режиссер выбирает основные цвета и строит на основе этой палитры всю съемку. Полноцветное изображение предстает перед зрителем, как черно-белое кино: оно не отвлекает на излишнюю вычурность, а акцентирует внимание на важных объектах. Нолан выбирает один-два главных цвета и варьирует их оттенки от холодных до теплых. Например, в «Интерстелларе» режиссер использует всю желтую гамму, показывая жизнь на Земле и семейные связи. А вот в «Темном рыцаре» преобладают темно-синие краски, что наводит на картину тень таинственности и запутанности.
Зловещие коридоры
Пожалуй, главный фанат коридоров с недоброжелательной обстановкой — Пол Уильям Скотт Андерсон. Начиная с фантастических туннелей в «Мортал Комбат» и космических интерьеров в «Сквозь горизонт», Андерсон сделал этот прием своей главной фишкой. Во франшизе «Обитель зла» коридоры и вовсе стали полноправными героями фильма. Даже отойдя от фантастических сюжетов и взявшись за фильм о мушкетерах, Пол все равно создал коридор, полный опасностей.
Высокая трава
Может ли кто-нибудь посчитать, сколько людей потерялись в высокой траве или кукурузе в кинематографе? Хотя не все режиссеры так категорично награждают заросли негативным смыслом. Например, Терренс Малик совершенно уверен, что в пшенице можно просто поболтать о жизни. Как правило, прогулки по полям сопровождаются музыкой. Особо нежно пейзажи показаны в драме «Дни жатвы». Малик трепетно относится к тому, как ветер колышет растения. Этот режиссер настолько досконально снимает каждую травинку, что всех остальных его коллег сразу же записывают в подражатели. Даже Ридли Скотт известен тем, что позаимствовал этот визуальный эффект в «Гладиаторе».
Еще один режиссер, который перенял стиль Малика в пейзажах — Дэвид Гордон Грин. И не важно, что он снимал комедии: даже в них широко открытые глаза молодых людей, которые пытаются осознать всю бренность бытья на фоне сельской природы, смотрятся органично.
А на какие режиссерские фишки вы обращали внимание? Мы ведь наверняка упустили что-то интересное. Чтобы вспомнить такие киношные моменты было проще, можно зайти сюда:
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