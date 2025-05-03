Проверьте себя на знание кино: кто из этих актеров сыграл в известном фильме?

Кино
3 часа назад

Некоторые любимые фильмы мы пересматривали столько раз, что, кажется, помним до мельчайших деталей. И уж точно ни за что не перепутаем актеров, которые в них снимались. Но давайте проверим. В каждом вопросе этой викторины только два актера действительно появлялись в указанной картине, а вот третий — даже не мелькал в кадре. Сумеете найти «лишнего»? Учтите, что зная насколько вы наблюдательны, мы постарались максимально вас запутать.

«Самая обаятельная и привлекательная»

«Служебный роман»

«Чародеи»

«Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»

«Вокзал для двоих»

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© Бриллиантовая рука / Мосфильм, © Покровские ворота / Мосфильм, © Сладкая женщина / Ленфильм, © Вокзал для двоих / Мосфильм

«Джентльмены удачи»

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© Большая перемена / Мосфильм, © Чародеи / Гостелерадио СССР, © Белорусский вокзал / Мосфильм, © Джентльмены удачи / Мосфильм

«Женитьба Бальзаминова»

«Москва слезам не верит»

«Собака на сене»

«Место встречи изменить нельзя»

«Формула любви»

«12 стульев» (1971)

Комментарии

Уведомления
Светлана БМВ
21 час назад

Фильмы все очень известные, пересмотрены не один раз. И актёры советского кино популярные и любимые. Конечно угадать легко. Хорошая подборка. Мария, спасибо и лайк 👍

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