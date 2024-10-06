20+ совпадений, которые похожи на дело рук самой судьбы

Иногда кажется, что все мы загружены в матрицу, которая выдает нам те еще совпадения. Некоторые из них поражают воображение, другие заставляют улыбнуться, а третьи — поверить в судьбу и высшие силы.

На планете обнаружено новое животное — котозавр

«У нас с дочкой родинки на одном и том же месте»

Чудеса случаются

Нужно было собрать дочку в школу, а денег нет. Сижу ночью на даче, думаю, где взять нужную сумму. И такая безнадега накатила, что я аж разрыдалась! Чтоб успокоиться, решила разобрать вещи, которые нам отдали на даче донашивать. Достала одну юбку, а у нее в кармане лежит толстенный золотой браслет и два кольца. Все это попалось мне в одну грустную бессонную ночь! Чьи это были вещи и кто их отдал, никто из семьи не помнил. Это было так похоже на чудо! © divaliya / Pikabu

«В 4-х часах езды от дома на случайной железнодорожной станции увидел эту наклейку. Жена говорит, что она похожа на меня»

«Если я не буду одеваться на пенсии в точности как мои лучшие подруги, жизнь можно считать прожитой зря»

Когда от мамы ничего не скроешь

Мой одногруппник встречался с молодой преподавательницей. Видная барышня была, 30 лет, в разводе. А потом она встретила нормального мужика своего возраста и рассталась со студентом, подарив ему на прощание свою фотку. Его мать нашла эту фотку и оказалось, что дамы хорошо знакомы: маман шила одежду на заказ, а преподавательница была ее постоянной клиенткой. © Fuggedaboudit / Pikabu

«Сосед по комнате зашел спросить, что я читаю, и увидел это»

«Купила сегодня кроссовки, и оказалось, они подходят сразу ко всем моим сумкам»

Когда бразильские сериалы отдыхают

Сын встречается с девушкой. Мы ее видели — симпатичная такая, вежливая. Она пригласила нас на свой день рождения. Приходим, а за столом ее родители. Мы с мужем сначала побледнели, потом покраснели, потом натянуто улыбнулись. Они нас тоже узнали и обалдели, ведь 25 лет назад я встречалась с отцом девушки, а мой муж — с ее мамой. Мы один раз пересеклись в общей компании, и между мной и супругом сразу вспыхнули чувства. Мы расстались со своими «половинками», быстро поженились, переехали в столицу из пригорода и больше с бывшими не пересекались. И, надо же, они тоже поженились, родили дочь, и теперь наши дети встречаются... Как тесен мир!

«Этот оттенок лака для ногтей совпал с цветом черешни. Заказала сразу еще 3 флакона»

«Я в восторге от принта на юбке, которую нашла. Он так удачно совпал с брошками на моей блузке»

Когда приметы работают

Я ходила на пол-дэнс. Там был «беременный пилон», за который мне посоветовали не вставать, если не хочу уйти в декрет. Я занималась недолго, мне надоело, ушла. А спустя 6 лет лучшей подруге вздумалось пойти в ту же студию, и я рассказала ей этот прикол. Она тот еще скептик, поэтому легко встала за тот самый пилон. Успела сходить всего на несколько тренировок — и все, две полоски. Половину срока уже отходила, пацана ждет. © julietta14 / Pikabu

«Года 1,5 назад на благотворительной ярмарке купили кружку. А недели 3 назад пришло к нам жить это чудо»

«На жену случайно села бабочка. Любо-дорого взглянуть, как гармонично она вписалась в палитру макияжа жены»

Когда дома поселился не просто умный кот, а прямо кот-имиджмейкер

Как-то кот украл у меня блузку и отгрыз завязочки на рукавах. Я его отругала. На следующий день он опять ее украл и отгрыз кусок рукава. Я опять его ругаю и говорю: «Да сколько же можно, это когда-нибудь прекратится?» А он вдруг взял и так уверенно помотал головой. Я аж опешила. Переспрашиваю: «Не прекратишь?» И он опять мотнул башкой. Даже ругать расхотелось. Но больше ничего не грыз. © Хильдур / ADME

«Вчера купила книгу в комиссионном магазине. Листая ее, увидела эту картинку. А на ней точно такое зеркало, как у меня»

«Стена этого магазина почти идеально сочетается с небом»

Когда куда б ни поехал, всюду одни и те же люди

У меня товарищ полетел в отпуск в Таиланд с семьей, заселился в отель, пошли они на ужин — а за соседний столик матрица подгрузила ему соседа по этажу из его дома. Но по-настоящему удивился мой приятель, когда за день до вылета зашел в лифт отеля. И встретил там мужика, который ему машину обычно ремонтирует. © Abraham.Simpson / Pikabu

«Эта фотография не отредактирована, мой друг сделал ее случайно. Просто в момент снимка как раз сверкнула молния»

«Моя девушка встретила человека с прямо противоположным вариантом своей татуировки»

Когда промахнулась с нарядом

Было это в начале 90-х. Мама сшила мне из бордового дерматина костюм — узкую юбочку и куртку по типу джинсовки. Выглядело это очень стильно вплоть до того момента, когда я вошла в городской автобус с точно такими же сидениями. © Galina Biroun

«Мы с девушкой купили друг другу одинаковые подарки. Никогда я так не смеялся»

«Посылка, которую я заказал, идеально уместилась в доме»

А это то ли совпадение века, то ли медсестры изрядно повеселились, распределяя пациенток по палатам

В 1990 году легла на сохранение, было нас в палате 4 беременных. Одну из женщин звали, как и меня, Ларисой. Вскоре выписали одну беременную, и к нам приходит новая женщина — тоже Лариса. Так и лежим три Ларисы и Валя... И тут Валю выписывают... На ее место заваливается этакий юный колобок. И я у этой новой беременной спрашиваю: «А тебя, случаем, не Лариса зовут?» Та, недоумевая, кивает головой. Картина маслом... И мы хохочем на всю палату. © Лариса Лубчук

«Мой сын играл с мыльными пузырями, и жена ухитрилась сделать это крутое фото»