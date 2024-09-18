20+ историй о женщинах, которые на себе прочувствовали все радости и сложности декретного отпуска

До сих пор бесит эта статья. Мне аж противна мысль о вынашивании в себе мерзкого паразита. Они же уродливые! Нормальная женщина должна не есть чтоб сама возможность такого издевательства над телом не была возможна. Любая красивая балерина не весила более 45. Просто полностью откажись от еды, чтоб овуляции не было и не было возможности рожать. А то потом я за тебя и твой плод любви плачу налоги и охреневаю от того сколько вы с уродом жрете. Просто не ешьте, свиноматки. Женщинами ни одну не могу назвать. Каждую в концлагерь.