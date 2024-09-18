Ну странно не то, что она поставила пирог в микроволновку, с кем не бывает) а то, что посмотрела она туда после стиралки в ванной и в игрушках в детской😏
20+ историй о женщинах, которые на себе прочувствовали все радости и сложности декретного отпуска
Многие люди, которые не были в декрете, уверены, что это золотое время, когда можно спать до обеда, валяться на диванчике с телефоном и жить в свое удовольствие. Но далеко не у всех женщин, побывавших в декретном отпуске, остались о нем столь радужные воспоминания. А некоторые мамы вообще не могут определиться, как воспринимать этот опыт: то ли плакать, то ли смеяться. Одно можно сказать точно: скучно с младенцами определенно не было.
А в конце вас ждет бонус с рассказом о том, что бывает, когда мужчина точно осознает все перипетии декретного отпуска.
- Год декрета не проходит бесследно... Уложила сына спать, собралась в душ. Взяла с собой обычный набор: ночнушку, халат, белье. Искупалась, беру стопку своих чистеньких приготовленных вещей и обнаруживаю среди них аккуратненько сложенный памперс. И, как бы то ни было странно, первой моей мыслью было не «Что он тут делает?», а «Сначала надеть памперс, а сверху трусы, или сначала трусы?» Подзависла. © Мамдаринка / VK
- Работала вместе с мужем. Потом родила ребенка, ушла в декрет. И внезапно муж стал пропадать на работе с утра до вечера. Я уж начала думать, что он интрижку завел. Позвонила начальнику. Шеф был застигнут врасплох таким вопросом. Сказал, что перезвонит. Но не перезвонил. Зато вечером скинул мне фото, а на нем мой благоверный спит в своем рабочем кресле! Какая милота: даже ботинки снял и в сторону поставил. Я написала начальнику, чтобы не будил его. Хорошо, конечно, что у мужа нет любовницы, но плохо, что не помогает и отлынивает от семьи. ️© admin / y-story
- У меня двое детей. Были периоды, когда почти не спала. И вот очередная неделя, когда дочка просыпается каждые 15-30 минут (зубки режутся). Я в очередной раз ее укачиваю и думаю: «Нужно посчитать, сколько раз за ночь дочка просыпается. Завтра надо принести из сарая топор и ставить зарубки на кровати, как только она проснется». С этой светлой мыслью я и уснула. И только утром, когда вспомнила, поняла, что декрет меня добил. © Мамдаринка / VK
- У меня двое детей: 3 года и 4 месяца. Кручусь, как белка в мясорубке! И меня пугают постоянные провалы в памяти. Например, иду на кухню налить воды или вскипятить чайник. Потом — бамц! — очнулась, когда перемыла полкухни и что-то приготовила (никакой воды и в помине не налила). Пошла в прихожую за телефоном — очнулась со шваброй в руках (телефон так и не взяла, и вообще понятия не имею, где он). Постоянно что-то делаю, не могу сесть. Вот сейчас пишу это сообщение и боюсь в ванну идти... Это пройдет или пора к врачу? © Мамдаринка / VK
- Сразу после моего выхода в декрет муж сказал, что теперь он будет ответственным за семейный бюджет, поскольку я больше не приношу денег в семью. Мне приходилось просить у него деньги даже на самое необходимое. Помню, после родов нужно было купить специальные прокладки, но муж позволил взять только самые дешевые. Они протекали, это был кошмар. Попросила подругу принести вату. Мне стыдно было рассказывать ей о том, для чего она мне была нужна.
Однажды очень захотелось вареной сгущенки. Купила и съела треть банки. Господи, какой скандал закатил муж! Эта банка и стал последней каплей. На следующий день я взяла ребенка, вещи и сбежала к подруге жить. Дальше была нескончаемая череда встреч с юристом и судебных разбирательств. Развелась, выбила из него алименты, вышла на работу. Уже прошло более 1,5 лет с момента развода. Бывший ни разу не навестил дочку. Видимо, не сильно мы ему нужны были. Зачем тогда он устроил этот бытовой кошмар? Можно ведь было прямо сказать, что он никого из нас никогда не любил. Я сейчас вспоминаю все это и корю себя за то, что сразу от него не сбежала. Зачем терпела целый год? © Unknown author / y-story
- Я в декрете с погодками. Мамуля обещала заскочить в гости, я испекла пирог, украсила и в холодильник поставила. Мама приехала, открываю холодос — пирога нет. Закрываю. Снова открываю — все равно нет. Мама ржет. Мне не смешно. Дети туда не дотягиваются. Больше дома никого нет. Спустя полчаса оказалось, что пирог тихо-мирно стоит в микроволновке, а я уже обыскала весь дом — от стиральной машинки до ящика с игрушками. Зачем и почему я пирог туда поставила — понятия не имею. Видимо, на автомате как-то. Все-таки неделя бессонных ночей (у младшего зубки режутся) дает о себе знать.
- После рождения старшей дочери одной из самых больших неожиданностей для меня стало то, что дети, сюрприз-сюрприз, мешают работать. Я же как думала: «Ну, ребенок, он ведь спит? Спит. Что мне мешает работать, когда он спит? Ничего не мешает». Но я не рассчитывала на то, что перед тем дневным сном у меня будет полубессонная ночь, а еще веселое утро, когда ребенка надо одеть, переодеть, умыть, покормить, снова умыть, погулять, поиграть...
В общем, я как-то не представляла, что день с ребенком — это такой полноценный рабочий день, за которым нередко следует рабочая ночь, и если впихивать между ними еще и работу, за которую платят деньги, то можно очень быстро кончиться, как личность, и начаться, как чебурек.
Маленькому ребенку мало, что ты его покормила, одела, погуляла, спать уложила. Ему нужно внимание. Много внимания. «Да, мама, на меня смотри! Ты чего глаза закрыла? Я знаю, что ты живая, я слышу, как ты дышишь». Этого внимания ребенок добивается любой ценой. Мамино внимание не нужно только в одном случае — когда ребенок совершает противоправное деяние (в кошачьем лотке роется или купает телефон в унитазе). Вот тогда, как говорится, «мама, сиди, работай спокойно, что ты орешь, как потерпевшая, нормально же все было, нервная какая, обидела меня, хорошую девочку, рыдать буду, утешай давай». Во всех остальных случаях детям нужно, чтобы мама была рядом и была включена в процесс.
Как выглядит работа в декрете на фото в интернете — мама в белом с чистым-лучистым ребенком на руках, вокруг порядок, на заднем фоне поют птички, зарабатываешь кучу денег, вечером успеваешь вдохновлять мужа, чтобы он заработал вторую кучу. Как выглядит работа в декрете в моем случае? Я в растянутой небелой футболке сижу за ноутом в углу кухни, кофе в чашке подернулся пленкой, глаз дергается после бессонной ночи, младшая дочь хочет на ручки, старшая хочет, чтобы помогли с домашкой, на заднем фоне что-то воняет, и тебе уже все равно, что именно. Вечером окосевший от удаленки муж выползает из своей берлоги, и ты понимаешь: воняло не что, а кто. А куча денег почему-то не зарабатывается. © teiri / Pikabu
Кончиться как личность и начаться как хлебушек. Идеальное описание декрета!
- Решила принять расслабляющую ванну. Включила новый альбом любимой группы, залегла. И тут муж приносит ко мне нашего 1,5-годовалого малыша и такой: «Он хочет искупаться!» У меня сразу же все настроение как ветром сдуло. Муж и так на этой неделе ездил в трехдневную командировку, мы с малышом были одни. Но стоило их оставить на 15 минут вдвоем — и он снова несет мне малыша. Я так разозлилась, что помылась за 2 минуты и вышла, оставив их обоих в ванной. Расслабилась, называется. © firsttimemomincrisis / Reddit
- Были с сыном в магазине. Он хотел велосипед, а я не стала его покупать. Малыш устроил истерику, брыкался и орал, и мне пришлось выносить его из супермаркета на руках. И вот иду я с ним по парковке и вижу другую маму, которая пристегивает своего малыша в автокресле и смотрит на меня. Думала, осудит, а она мне: «Эй, не парься, у меня такой же!» © Fun-Investigator-583 / Reddit
- Дочке 4 месяца. У меня более тысячи фотографий, где она с отцом, и еще сотни снимков малышки с другими родственниками, но при этом мои фотки с дочкой можно по пальцам одной руки пересчитать. Я кучу раз просила мужа фотографировать нас, а он просто не хочет! Но при этом всякий раз, когда его сестра или мама берут малышку на руки, он тут же достает телефон и начинает снимать. Вчера вечером за ужином я высказала ему это, так супруг разозлился на меня, мол, выставила его не пойми кем. Еще и свекровь подливает маслица в огонь. На днях мы отправили ей фотки, а она заявила такая: «Ой, ну, судя по снимкам, папа нянчится с дочкой чаще, чем мама». Вот нормально это все разве? © ThrowRA032223 / Reddit
- Муж говорит: «Вот мне нравится такой подход: машинку стиральную включил — и занимаешься своими делами. Детей родил — и занимаешься своими делами. А они растут». Тут можно было бы и закончить, но он ведь действительно так и поступает. Дети растут (3 штуки, на минуточку), а он занимается своими делами. И это не обеспечение их питания, образования, одежды — это скучно, это пусть кто-то другой делает (стиральная машинка, наверно, которую он включил). Его дела — это сбыча подростковых мечт: какая-то мифическая рок-группа, театр, бесконечные покупки настольных игр. И каждый раз в итоге этих разговоров мне навязывается чувство вины за то, что я считаю копейки, беру какие-то подработки, грызусь за пособия и выплаты — скучно живу, без мечты! У меня, дорогой, тоже свой театр. Театр абсурда! © #щастьематеринства / VK
- Мой ежедневный душ больше похож на скоростной пит-стоп. Я могу нанести шампунь, кондиционер, побриться и ополоснуться за 5 минут — и все это, прислушиваясь к признакам катастрофы по ту сторону двери. Кто бы мог подумать, что материнство превратит меня в ниндзя, принимающего душ? Муж даже стал смеяться надо мной и подписал в телефоне как «Любимый спринтер» из-за этого — настолько быстро я стала делать буквально все! Даже научилась убирать всю квартиру за 15 минут, хотя раньше это занимало час. Материнство, как говорят, и вправду чудо! Только вот жалко, что я пока не научилась высыпаться за 10 минут — это бы очень пригодилось. © Мамдаринка / VK
- Как я отвыкла за декретный «отпуск» тратить деньги на себя! Вышла на работу и всю зарплату спускаю на ребенка, вещи в дом, подарки мужу на все праздники, хотя он мне ничего не дарил уже лет 5. А тут я случайно увидела доходы супруга за прошлый год. Больше 2 миллионов, представляете? И прошлые годы моего декрета, видимо, так же все было. И вспомнилось мне, как он постоянно ныл, что денег нет, какая зарплата у него плохая, что нужно экономить. Как я жрала пустые макароны, так как в холодильнике шаром покати, и многое другое. Поэтому я просто взяла и записалась к лучшему косметологу нашего города за кучу денег. Отдам половину зарплаты за одну услугу. И плевать, я это заслужила! А он пусть и дальше над златом чахнет. © #щастьематеринства / VK
Зачем надо было рожать от человека, который "ничего не дарил уже лет 5" и сейчас ещё покупать ему подарки? Никогда не пойму, почему люди так делают. Мазохизм?
- Пошла на прием к доктору, оставив мужа с двумя нашими детьми (старшему — 2,5 года, младшему — 4 месяца). Сразу сказала, что меня не будет часа два. Муж тут же предупредил, что с малышами, так и быть посидит, но потом ему после такого стресса обязательно надо будет прогуляться одному, чтобы прийти в себя. Еще и свекровь приехала ему помогать, а то мало ли что... Обычно я с малышами как-то справляюсь одна в формате 24/7 (муж проводит с детьми минут 20 в день). Иногда мне даже приходится тащиться на прием к доктору с ними подмышкой. Мамы, я думаю, мы все просто супергероини. © Mk8844 / Reddit
- Я ненавижу, когда мой муж дома, потому что весь режим дня просто вылетает в трубу. Обычно я укладываю детей спать в 21:30. Но если супруг дома, то он хочет сам приготовить ужин и начинает делать это только в десятом часу. Вот сейчас уже 21:40, а ужин будет готов лишь через полчаса. Муж говорит мне: «Расслабься. Это время для семьи». Хороший мой, я и так делаю все для семьи, начиная с 7 утра! Я устала. 8-месячный ребенок тоже устал. Старшие дети взвинчены, они переутомились, потому что мы были на улице весь день. Они катались на великах, а я пробежала за ними километра 3, не меньше. И я очень ждала 21:30, чтобы не сойти с ума. Потому что потом я еще полчаса навожу порядок, а затем наконец-то могу упасть на диван и позалипать в телевизор. Бесит, что муж жертвует моим временем, чтобы поизображать отца года. © Senior-Judgment3703 / Reddit
- Легко и просто делать работу по дому с годовалым ребенком: помыла полы, затем вымыла и переодела ребенка, нырнувшего в ведро, развесила белье после стирки, еще раз развесила то, что успел снять малыш, и, наконец, развесила все еще раз. Приготовила обед, вымыла ребенка, залезшего в мусорное ведро, собрала раскиданную по полу картошку («ура, мячики!»), смыла кетчуп с кота. Можно выпить чаю с валерьянкой 50/50. © Мамдаринка / VK
вот про кетчуп с кота не поняла. он у вас настолько ленивый, что сам вылизаться не может? Тряпкой снять максимум, а дальше шубу сам пусть счищает.
- Недавно задумалась, какие разные мечты бывают в разные моменты жизни. Когда-то я мечтала о кукле Барби, новом телефоне, чтобы мальчик пригласил на танец на дискотеке, о море, ремонте, новой машине. Сейчас я мечтаю поесть, не вставая изо стола, и сходить в туалет с закрытой дверью. Мама погодок, 31 год. © Мамдаринка / VK
- Муж работает, я в декрете с 1,5-годовалым сыном-непоседой. На улице жара. Зашли вчера все вместе к моей маме в гости. Муж сразу на диване развалился, лапки задрал, мол, на работе устал, сил нет. Моя мама: «Зятек, потерпи, сейчас зелень в окрошечку закину и принесу тебе. Может, попить чего хочешь?» Муж, работающий в сфере IT, с 9:00 до 18:00 сидевший в офисе под дорогим мощным кондиционером, слабым голосом тянет: «Лимонадику бы...». Я, вставшая раньше мужа, весь день по адской жаре скакавшая за мелким, готовившая у горячей плиты завтрак и обед для всей семьи, 2 раза постиравшая, 2 раза снявшая и развесившая белье, 50 раз вытаскивавшая из унитаза машинки, кубики и пирамидки, постоянно игравшая с мелким в подвижные игры, за весь день вообще ни разу не присевшая, говорю: «И мне бы лимонада заодно, мам». На что получаю ответ: «Сама наливай! Ишь, сидит дома, ничего не делает, и еще ходи ей лимонады подноси! Ты сама нам всем лимонады таскать должна!» Занавес. Спасибо, мам. © #щастьематеринства / VK
- Подруга недавно приходила в гости, похвасталась тем, что сделала «импульсивную покупку»: приобрела себе новый дорогущий телефон, о котором давно мечтала. Безумно рада за нее, пусть наслаждается жизнью и подобными приобретениями, ибо потом появятся детки, и уже нужно будет сто раз подумать, прежде чем что-то покупать. Хотя я вот на днях тоже позволила себе небольшое «импульсивное приобретение»: взяла дорогую пюрешку для дочки и вареники с картошкой не по акции. © Мамдаринка / VK
- Сижу в декрете уже год, каждый день словно день сурка, все повторяется. Проснулась посреди ночи, покормила ребенка, уснула как попало, встала рано, целый день в домашних заботах, вырубаюсь под вечер — и все заново. Приходит вчера муж с работы, а я на кухне сижу и плачу. Он обнимает, целует, спрашивает, мол, что случилось. Я ему и излила всю душу: «Хочу снова на работу! Мне так не хватает вставать рано утром, бежать на автобус, встречаться и общаться с коллегами... Опаздывать, трудиться, выходить на обед. Мне этого всего так не хватает!» Муж отошел на метр, присмотрелся ко мне и выдал: «А ты случайно не забеременела снова? А то желания какие-то странные!» Да я сама от себя такого не ожидала! © Мамдаринка / VK
- Недавно муж высказал: «Ты очень изменилась после брака и рождения ребенка: из тонкой березки превратилась в кривую и непонятную. Видишь, сколько девушек красивых вокруг? Они следят за собой». Я ему в ответ: «Так им по 16 лет, а мне 35, у них всех забот — за собой следить. Они не платят коммунальные, не таскают продукты, не планируют меню, не копят. На них нет ребенка без сада и обязательств 24/7». Муж мне, мол, ты от темы-то не уходи... И тут меня прорвало: «А ты в браке ну совсем не изменился! Точнее расцвел, хотя мы вместе 10 лет (муж заулыбался). Из мужика с проблемами со здоровьем, долгами и тачкой-развалюхой ты превратился в чистого, здорового мужчину с домами и иномаркой. Почему? Потому что слежу за тобой я. Я тебя одеваю, обстирываю, стригу, готовлю, даю время на спорт, плачу коммунальные и налоги. А ты за мной не следишь. Я из женщины с горящими глазами, с работой, квартирой и двумя дипломами превратилась в нищенку с трясущимися от нервов руками, в тряпье из секонда, без маникюра, без стрижки и покраски, вечно с орущим ребенком подмышкой. Я не буду говорить про гены, но ты видел хоть одно кривое дерево, когда мы были в городском саду? Потому что за ними следят, их поливают, стригут, собирают листву. Даже если это дичок яблони! Да, яблоня не вырастет в пальму, но будет красивой и ровной яблоней. Значит, вот такой вот ты садовник. Вот так ты следишь за своим садом. Хочешь ухоженную женщину — так ухаживай!» Думала, что он хоть что-нибудь понял, и на следующей день спрашиваю: «Готов 15 минут посидеть с ребенком, чтоб я могла спокойно помыться?» Муж: «Нет». Ну тогда какие претензии к моему внешнему виду? © #щастьематеринства / VK
- Мы с подружкой вместе со школьной скамьи. Вышли замуж с разницей в год, еще и забеременели почти одновременно. Теперь видимся только когда гуляем с колясками или водим малых в поликлинику. Но самое смешное, как изменились наши переписки. Обмениваемся фотками разных покраснений и сыпи, списываемся про колики и шлем друг другу ссылки на статьи про зубы. Вчера искала что-то в переписке и случайно пролистала сильно вверх. Там переписка 5-летней давности, где мы обсуждаем, какие напитки выбрать на тусу вечером. Скинула скрин подружке, поржали. Не успели и моргнуть, как самым серьезным вопросом стали памперсы, а не выбор напитков на вечер. © Мамдаринка / VK
Блин, мужик, которому надо, чтоб жена была ухоженной, но который не может 15 минут посидеть с ребенком - вот что у него в голове? Хлебушек? Он не понимает взаимосвязи между этими моментами?
Бонус: когда муж понимает, что такое декрет
- У меня загибался телефон. Стала присматривать себе что-нибудь недорогое, тысяч за 6-8. И тут муж заявляет, что и ему новый телефон надо, мол, поехали, поможешь выбрать. Пошли всей семьей. Супруг выбрал хороший аппарат за 20 тысяч и спрашивает меня:
— Как думаешь, стоит купить?
— Он очень хороший. Бери, ты заработал! Я бы себе такой не купила.
И тут муж оплачивает телефон и говорит:
— Это тебе. Спасибо огромное за твою работу!
— Так я же не работаю...
— Как это не работаешь? А кто документы все ведет, покупки, карты в банке? Ты в садик ребенка водишь, занимаешься с ним, стираешь, гладишь, убираешь, готовишь каждый день. Да ты в месяц экономишь своими ручками и головой больше, чем стоит этот телефон!
Я разрыдалась. Очень приятно. © #щастьематеринства / VK
Счастливая семейная жизнь строится на уважении и заботе — и герои другой нашей статьи точно об этом знают, ведь они сумели пронести свои чувства сквозь года.
Комментарии
как муж может не верить, что в декрете не отдыхают, я понимаю, до моего тоже долго доходило, что это не отпуск. но вот как мама может гнобить свою же дочь, сидящую в декрете - это мне непонятно
Большинство историй сводятся к тому, что муж познается в декрете. И в львиной доле случаев не с лучшей стороны, к сожалению...
Статью в качестве школьной программы для мальчиков бы ввести. А то сломя голову лезут в брак, а потом мучаются. Мужчины, берегите себя.
До сих пор бесит эта статья. Мне аж противна мысль о вынашивании в себе мерзкого паразита. Они же уродливые! Нормальная женщина должна не есть чтоб сама возможность такого издевательства над телом не была возможна. Любая красивая балерина не весила более 45. Просто полностью откажись от еды, чтоб овуляции не было и не было возможности рожать. А то потом я за тебя и твой плод любви плачу налоги и охреневаю от того сколько вы с уродом жрете. Просто не ешьте, свиноматки. Женщинами ни одну не могу назвать. Каждую в концлагерь.