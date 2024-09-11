20+ фото о том, как меняет влюбленных семейная жизнь

Одни люди считают, что любви не существует, другие уверены, что она живет 3 года. Но есть еще и такие пары, чьи чувства с годами только крепнут. И наблюдать, какой путь люди прошли от первых встреч до крепких семейных отношений, и как изменились за это время — весьма увлекательное занятие.

«Это мы 36 лет назад и сейчас. Да, мы уже старые, но до сих пор вместе»

Какие же вы красивые и в молодости, и сейчас! © kovalenu6 / Pikabu

«Слева — наша свадьба, справа — 20 лет спустя мы выдаем замуж старшую дочь»

Без обид, но вы затмили невесту! © Knyzna / Pikabu

«Это мы с разницей в 30 лет»

Вы реально как из сериала! © Martin8989 / Pikabu

«Между фото 15 лет разницы. Люблю свою жену больше жизни! Она родила мне двух прекрасных сыновей. Мы молоды, влюблены и счастливы!»

Интересно, как из юных раздолбаев получаются серьезные люди. © Kabanyra / Pikabu

«На фотографии — мои прекрасные родители! На первом фото им по 25, на втором — 67. Они почти полвека вместе — в ноябре празднуют 48 лет со дня свадьбы!»

«Мы 15 лет вместе. Прошли за эти годы, что называется, и огонь и воду. Она меня во всем поддерживает. Да, мы, как и все, ссоримся. Но, главное, умеем мириться. Люблю ее»

«На первом фото нам с женой чуть за 20, мы молодые и красивые. А на втором — мы спустя 30 лет с молодыми и красивыми детьми»

«Познакомился с этой красоткой в 2007 на районе. Поженились в 2011. Ну а теперь нас уже четверо»

«Фото с разницей в 21 год. За это время мы пережили 2 переезда, построили дом, посадили деревья, воспитали трех детей — и все еще вместе»

Когда 20 лет точно пролетели не зря

«2010 год, день знакомства — прошу прощения у будущей жены за ушибленную коленку. И 2024 год»

«Мы вместе уже 37 лет, а знакомы и того больше»

«Мы познакомились в 2007 году, в 2011 стали встречаться. С тех пор волосы ушли, килограммы пришли, но мы еще сильнее любим друг друга»

«Когда мы встретились, нам было уже за 40, у обоих за плечами неудачный семейный опыт. И вот мы 17 лет спустя. Годы промчались незаметно»

Вампиры, что ли? Совсем не изменились. Красавчики! © cardin33 / Pikabu

«Мы с мужем в 2001 году и сейчас. Люблю его только сильнее, горжусь им нереально! Для меня он самый мужественный, заботливый и нежный!»

«Разница между фото — 22 года. Стареем, но не сдаемся»

«Мы познакомились в 2011 году, через 2 года поженились. Люблю ее все больше год от года! Детей нет. Есть ипотека и 3 кота»

«Наша ячейка общества стала совершеннолетней⁠⁠. Живем дружно, весело и вкусно»

«Я предложил ей пожениться на третьем свидании, потому что хороших девушек быстро разбирают, а она была уникальной. Прошло почти 9 лет»

«Жену по-прежнему путают с подростком — настолько она хороша».

«Мы вместе 16 лет. За эти годы успели пожениться, дважды стать родителями, несколько раз сделать ремонт и даже дом и баню построить своими руками»

«Познакомились в 2007, через 5 лет начали встречаться, а сейчас у нас две дочки»

«Мы познакомились в 2011. Время идет, волосы потихоньку покидают голову, борода и сын растут, а супруга остается прежней»

«На первом фото нам по 10 лет. А сейчас мы уже 10 лет официально женаты и растим тройняшек!»

«Это мы 15 лет назад и сейчас»

Вы реально стали лучше выглядеть! © Konpedaln33 / Pikabu

Из двух сладких пирожочков вы превратились в красивую пару! © MrRerered / Pikabu

«2008 и 2024 год. Мне кажется, что между фото всего лишь пару лет, а на самом деле там два кота, одна собака и 13-летний сын»

«Познакомились в 2007 году. За 16 лет нажили двух пацанов и дочь»

«Мы вместе уже 20 лет. У нас две прекрасные дочки, любовь-морковь, семья и ипотека»

Женщина очень красивая. Просто огонь! © DimaFleen / Pikabu

«13 лет назад и сейчас. У нас свой дом, двое детей, 2 кота, и собака»

«Мы 20 лет вместе. А кажется, будто только вчера встретились взглядами на танцполе... И все 20 лет наш увлекательный танец играет новыми красками!»