20+ фото о том, как меняет влюбленных семейная жизнь
Семья
28 минут назад
Одни люди считают, что любви не существует, другие уверены, что она живет 3 года. Но есть еще и такие пары, чьи чувства с годами только крепнут. И наблюдать, какой путь люди прошли от первых встреч до крепких семейных отношений, и как изменились за это время — весьма увлекательное занятие.
«Это мы 36 лет назад и сейчас. Да, мы уже старые, но до сих пор вместе»
- Какие же вы красивые и в молодости, и сейчас! © kovalenu6 / Pikabu
«Слева — наша свадьба, справа — 20 лет спустя мы выдаем замуж старшую дочь»
- Без обид, но вы затмили невесту! © Knyzna / Pikabu
«Это мы с разницей в 30 лет»
- Вы реально как из сериала! © Martin8989 / Pikabu
«Между фото 15 лет разницы. Люблю свою жену больше жизни! Она родила мне двух прекрасных сыновей. Мы молоды, влюблены и счастливы!»
- Интересно, как из юных раздолбаев получаются серьезные люди. © Kabanyra / Pikabu
«На фотографии — мои прекрасные родители! На первом фото им по 25, на втором — 67. Они почти полвека вместе — в ноябре празднуют 48 лет со дня свадьбы!»
«Мы 15 лет вместе. Прошли за эти годы, что называется, и огонь и воду. Она меня во всем поддерживает. Да, мы, как и все, ссоримся. Но, главное, умеем мириться. Люблю ее»
- Мужик, ты очень круто оджоннидеппился! © Po.skidke / Pikabu
- Ух, какие горячие! Вы как киногерои! © Selaton / Pikabu
«На первом фото нам с женой чуть за 20, мы молодые и красивые. А на втором — мы спустя 30 лет с молодыми и красивыми детьми»
«Познакомился с этой красоткой в 2007 на районе. Поженились в 2011. Ну а теперь нас уже четверо»
«Фото с разницей в 21 год. За это время мы пережили 2 переезда, построили дом, посадили деревья, воспитали трех детей — и все еще вместе»
Когда 20 лет точно пролетели не зря
«2010 год, день знакомства — прошу прощения у будущей жены за ушибленную коленку. И 2024 год»
«Мы вместе уже 37 лет, а знакомы и того больше»
«Мы познакомились в 2007 году, в 2011 стали встречаться. С тех пор волосы ушли, килограммы пришли, но мы еще сильнее любим друг друга»
«Когда мы встретились, нам было уже за 40, у обоих за плечами неудачный семейный опыт. И вот мы 17 лет спустя. Годы промчались незаметно»
- Вампиры, что ли? Совсем не изменились. Красавчики! © cardin33 / Pikabu
«Мы с мужем в 2001 году и сейчас. Люблю его только сильнее, горжусь им нереально! Для меня он самый мужественный, заботливый и нежный!»
«Разница между фото — 22 года. Стареем, но не сдаемся»
«Мы познакомились в 2011 году, через 2 года поженились. Люблю ее все больше год от года! Детей нет. Есть ипотека и 3 кота»
«Наша ячейка общества стала совершеннолетней. Живем дружно, весело и вкусно»
«Я предложил ей пожениться на третьем свидании, потому что хороших девушек быстро разбирают, а она была уникальной. Прошло почти 9 лет»
«Жену по-прежнему путают с подростком — настолько она хороша».
«Мы вместе 16 лет. За эти годы успели пожениться, дважды стать родителями, несколько раз сделать ремонт и даже дом и баню построить своими руками»
«Познакомились в 2007, через 5 лет начали встречаться, а сейчас у нас две дочки»
«Мы познакомились в 2011. Время идет, волосы потихоньку покидают голову, борода и сын растут, а супруга остается прежней»
«На первом фото нам по 10 лет. А сейчас мы уже 10 лет официально женаты и растим тройняшек!»
«Это мы 15 лет назад и сейчас»
- Вы реально стали лучше выглядеть! © Konpedaln33 / Pikabu
- Из двух сладких пирожочков вы превратились в красивую пару! © MrRerered / Pikabu
«2008 и 2024 год. Мне кажется, что между фото всего лишь пару лет, а на самом деле там два кота, одна собака и 13-летний сын»
«Познакомились в 2007 году. За 16 лет нажили двух пацанов и дочь»
«Мы вместе уже 20 лет. У нас две прекрасные дочки, любовь-морковь, семья и ипотека»
- Женщина очень красивая. Просто огонь! © DimaFleen / Pikabu
«13 лет назад и сейчас. У нас свой дом, двое детей, 2 кота, и собака»
«Мы 20 лет вместе. А кажется, будто только вчера встретились взглядами на танцполе... И все 20 лет наш увлекательный танец играет новыми красками!»
Наблюдать за крепкими семьями — одно удовольствие, и у нас есть еще статьи на эту тему.
Фото на превью user8116671 / Pikabu
Комментарии
Уведомления
Ужасно то, что в эту подборку попали семьи, образованные в 2010-11гг. Серьезно? 13 лет- и это очень серьезный срок?..
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