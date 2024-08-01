20+ человек хотели просто нормальный отдых в отеле, но не тут-то было

Когда бронируешь отель, на фотографиях все кажется чудесным. А потом ты заселяешься, и вот тут-то и случается пресловутое «ожидание/реальность». Причем порой это может быть просто сюрприз от персонала, а порой — серьезный прокол.

«Когда я въехал в свой номер, оказалось, что он немного не доделан»

«Вот как выглядела доставка еды в номер, которую я так сильно ждал»

«Так выглядит душ в номере, который я снял на всю неделю»

«Войдя в номер, мы увидели это. Гостиничному персоналу потребовалось 7 чистых полотенец, 1 пульт и 2 крышки от бутылок, чтобы создать это произведение искусства»

Порой логика сотрудников отеля не поддается никакому объяснению

В отеле был под ноль забит водосток, принять душ было невозможно. Попросила исправить. А тетя на ресепшене заявила, что все так и должно быть. Незамутненно так выдала: «Вы что, не знаете, что душевые кабины не для того, чтобы мыться, а чтобы обмыться!» © Nadya Filippova

«Хм, не совсем понимаю, что двигало сотрудниками отеля, когда они решили сделать это»

Вот какой вид на самом деле открывается из комнаты в знаменитом дорогом отеле в Лас-Вегасе

«Даже и не знаю, кому тут больше повезло с видом»

Когда ты просто хотел открыть дверь в ванную

А вот и тот самый знаменитый вид из номера на 65-м этаже в отеле на Таймс-сквер

«Ночевал в отеле. Проснулся и увидел это»

Порой отдых в отеле делают незабываемым наши самые близкие люди

Поправилась после родов. Долго пыталась похудеть, но как-то слабо получалось. Стеснялась себя в купальнике. И вот летом поехали отдыхать, заселились в отель. Пока я разбирала чемоданы, муж пошел в бассейн. Через 10 минут прибегает такой радостный и вопит: «Срочно беги в бассейн, дорогая! Я все проверил, ты там самая стройная будешь!» © Подслушано / Ideer

Вот как выглядит еда в отеле за $ 25

«Вот номер в котором я жил, пока был в Праге»

В номере находится чайник, но рядом лежит журнал, где сказано, что за его использование полагается штраф

«Использовать электрический чайник запрещено. Штраф — € 40»

Бутылка воды из отеля

«Пожалуйста, наслаждайтесь. Мы выставим вам счет $ 4 за бутылку».

«Вот как выглядит дверной стоппер в моем отеле. Представляю вам „Разрушитель пальцев — 5 000“»

«Зеркало в моем номере повесили так, что с улицы можно увидеть, что происходит на кровати, даже когда шторы плотно закрыты»

«В моем 5-звездочном отеле чашки выглядят так, словно кто-то уже попил из них кофе до меня»

«Комбо из фена и душа в моем номере»

«Мне обещали номер с видом на море. Технически они не соврали, но что-то здесь не так»

Внимание: в июле 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.