20+ человек хотели просто нормальный отдых в отеле, но не тут-то было

Когда бронируешь
отель, на фотографиях все кажется чудесным. А потом ты заселяешься, и вот тут-то и случается пресловутое «ожидание/реальность». Причем порой это может быть просто сюрприз от персонала, а порой — серьезный прокол. «Когда я въехал в свой номер, оказалось, что он немного не доделан» «Вот как выглядела доставка еды в номер, которую я так сильно ждал» «Так выглядит душ в номере, который я снял на всю неделю» «Войдя в номер, мы увидели это. Гостиничному персоналу потребовалось 7 чистых полотенец, 1 пульт и 2 крышки от бутылок, чтобы создать это произведение искусства» Порой логика сотрудников отеля не поддается никакому объяснению В отеле был под ноль забит водосток, принять душ было невозможно. Попросила исправить. А тетя на ресепшене заявила, что все так и должно быть. Незамутненно так выдала: «Вы что, не знаете, что душевые кабины не для того, чтобы мыться, а чтобы обмыться!» © Nadya Filippova «Хм, не совсем понимаю, что двигало сотрудниками отеля, когда они решили сделать это» Вот какой вид на самом деле открывается из комнаты в знаменитом дорогом отеле в Лас-Вегасе «Даже и не знаю, кому тут больше повезло с видом» Когда ты просто хотел открыть дверь в ванную А вот и тот самый знаменитый вид из номера на 65-м этаже в отеле на Таймс-сквер «Ночевал в отеле. Проснулся и увидел это» Порой отдых в отеле делают незабываемым наши самые близкие люди Поправилась после родов. Долго пыталась похудеть, но как-то слабо получалось. Стеснялась себя в купальнике. И вот летом поехали отдыхать, заселились в отель. Пока я разбирала чемоданы, муж пошел в бассейн. Через 10 минут прибегает такой радостный и вопит: «Срочно беги в бассейн, дорогая! Я все проверил, ты там самая стройная будешь!» © Подслушано / Ideer Вот как выглядит еда в отеле за $ 25 «Вот номер в котором я жил, пока был в Праге» В номере находится чайник, но рядом лежит журнал, где сказано, что за его использование полагается штраф
«Использовать электрический
чайник запрещено. Штраф — € 40» Бутылка воды из отеля
«Пожалуйста, наслаждайтесь. Мы выставим вам счет $ 4 за бутылку».
«Вот как выглядит дверной стоппер в моем отеле. Представляю вам „Разрушитель пальцев — 5 000“»
Огуречик, огуречик,
Не ходи на тот конечик: Там стоппер живет- Тебе ножки отобьёт! «Зеркало в моем номере повесили так, что с улицы можно увидеть, что происходит на кровати, даже когда шторы плотно закрыты»
Номер для застенчивых эксгибиционистов.
«В моем 5-звездочном отеле чашки выглядят так, словно кто-то уже попил из них кофе до меня» «Комбо из фена и душа в моем номере» «Мне обещали номер с видом на море. Технически они не соврали, но что-то здесь не так»
А вот еще несколько отелей, проживание в которых уже не забудешь:
Внимание: в июле 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.