17 отелей, которые подготовили для своих гостей не только шикарный номер, но и эпичный сюрприз
Ожидания от отеля различаются у многих людей, но основное требование — это комфортное пребывание. Однако некоторые гостиницы запросто могут удивить своих постояльцев. Наша подборка именно о таких случаях.
«Отель в Греции предлагает постояльцам взять деревянные велосипеды. Но не похоже, что ими часто пользуются»
Главное, вовремя придумать легенду
- Ездили с мамой на отдых за границу. Как-то раз заходим в номер, а там в нашей кровати лежит какой-то турок. Мы в непонятках, а тот говорит, мол, вот такой тут сервис, а я — специально обученный человек, который «обогревает» кровати. Выпроводили его, а потом выяснилось, что никакого такого сервиса в отеле нет. © ПОЗОР / VK
«В гостинице можно одолжить растение на время пребывания»
Надпись: «Растения делают людей счастливыми. Хотите себе растение? Мы вас понимаем»
«Ключи от моего номера сделаны из дерева»
В каждом отеле должна быть своя изюминка
- Поехали с мужем в другой город. Заселяемся в гостиницу. Мое внимание сразу привлекает попугайчик ара. Ходит такой гордый, на ноге цепочка белая со стразами. Стоим с мужем, заполняем бланки, попугай крутится вокруг нас, а потом вдруг подходит ко мне, смотрит внимательно и выдает: «Пойдем?» Я думала, мне послышалось. Но судя по смеху персонала и моего мужа, я все услышала верно. © Рабочие истории / VK
«Высота душа в моем номере. Я всего лишь 170 см ростом»
Как-то небритость с полотенцем на уровне груди не сочетается)
А что странного -то? Может,дело было в Азии.
В любой непонятной ситуации нужно сохранять спокойствие
- Поехали отдыхать с друзьями, заселились в гостиницу. Я с девушкой в одном номере, друзья — отдельно на другом этаже. Утром, пока Настя мылась и красилась, я решил заскочить к друзьям. Разбудил их, пошел обратно. Захожу в номер, дверь открыта. Настя стоит ко мне спиной. Подхожу, сзади обнимаю ее. И вдруг она поворачивается, и я вижу, что это совсем другая девушка! Я ей: «Ни слова не говори, желаю хорошего дня». И ушел. Оказалось, не на тот этаж попал, они там все похожи. Вернулся в наш номер, Насте, конечно, эту историю не рассказал. © Палата № 6 / VK
«В отеле установлен бильярдный столик прямо в помещении с бассейном»
Что-то я сомневаюсь,что бильярдные сукно долго выдержит сырость. Да и дерево тоже не будет в восторге. И кии. Так себе идея. Ну и играть на бильярде в плавках тоже как-то сильно сомнительно
«Когда я позвонил с этой проблемой на ресепшн, они ставили мой вызов на удержание 5 раз. Думаю, им просто наплевать»
Некоторые постояльцы развлекаются, как могут. Да и работники гостиниц тоже
- Была на ленивом отдыхе на море и уже не знала, чем себя занять. Все интересные места посетила, в море поплавала, на пляже загорела, местные блюда попробовала. Стало откровенно скучно. Из-за этого совершенно случайно придумала себе увлечение. Заметила, что фигурки из полотенец, которые делают горничные, зависят от количества чаевых. Так я постепенно оставляла больше и больше и восхищалась творчеством этих людей. В свой последний день отдыха я получила человека в полный рост из полотенец, на котором лежали фрукты. Кажется, тут скучно не только мне. © Палата № 6 / VK
«В моем эко-френдли отеле поставили таймер в душевой»
И что происходит когда время заканчивается? Душ отключается?
Иногда к хорошему так и не получается привыкнуть
- Поехали с мужем в Турцию. Сервис был шикарным, отель изумительный, пять звезд, все включено. Но муж к таким прелестям не привык. Заправлял кровати, выносил мусор, убирал все, что не так лежит — никак без этого не мог выйти из номера. Мне оставалось лишь представлять глаза горничных, которые заходили убираться. А потом дело дошло до абсурда. Возвращаемся в номер, а там сюрприз — лежат наши «чаевые» в виде сладостей от работников отеля. Не умеет у меня муж отдыхать. © Мамдаринка / VK
«У меня в номере унитаз расположен как-то глупо»
унитаз для моего кота: он любит так, отвернувшись в угол, сидеть. И на лотке, и на стуле, когда еду просит. Типа, я гордый, а вы могли бы сами догадаться что котинька голоден
Бывает и так, что плохая ситуация оборачивается отличной возможностью
- Когда мне было восемь лет, я ездила с папой в командировку в курортный город, где он меня благополучно забыл. Выхожу из бассейна, подхожу к двери, а ключ не работает, иду на стойку, а мне говорят, что отец уже выписался. Когда ему позвонили, оказалось, что он уже в другом городе. И вот тогда персонал гостиницы выделил мне целый номер и сказали, что будут за мной присматривать, пока меня не заберут. Администратор приходил каждые два часа и проверял, все ли у меня хорошо. Днем я плавала в бассейне, вечером ходила по номерам с горничной, которая показывала мне, как заправлять постельное белье. Ночью смотрела мультики и спала до обеда. Когда за мной все-таки приехали, я не очень-то хотела уезжать. © Палата № 6 / VK
«В одну из дверей моего номера встроена микроволновка»
Забыть ребенка и не вернуться за ним тот час же? В какой сказке это было?
Некоторые работники отеля чересчур стараются угодить гостям
- Поехали с мужем на отдых в Турцию, путевка горящая, почему бы и нет. Отель попался прекрасный, вид на море, все как положено. И тут заходит утром к нам горничная, явно местная, в руках у нее поднос с кофе. Смотрит на нас и выдает на нашем языке: «Вам кофе в постель или ну его нафиг?». Мы, конечно, аж растерялись на пару минут, но потом поняли, что до нас тут жили земляки. © Палата № 6 / VK
«Дизайн мужского туалета в спа-отеле»
Отели и их работники иногда могут сильно удивить, но, к сожалению, не всегда приятно. У нас есть подборка о том, как постояльцы получили за свои деньги не самый лучший сервис.
Комментарии
Как-то в круизе по греческим островам нам горничная тоже вертела всякое из полотенец.
Вершиной ее творчества был лемур, висящий на кронштейне для телевизора, еще и с глазками из тюбиков с шампунем.
Мы его сначала не заметили, а потом увидели и чуть не заорали от неожиданности)
Пытаюсь вспомнить впечатления от отелей, обычно пофиг, если чисто и душ, все равно ж только ночевать
- понтoвый Софитель в Рио. Первое, что увидели в номере, был трoпический тaракан кoнских размеров на стене в ванной комнате.
- в разы более пoнтовый Тадж в Бомбее. Через несколько дней бесконечных аcиcяев с поклонами было желание испaриться на другую планету. Из плюсов - отличный мишленовский ресто в отеле и куча селебов за ужином, ну, кто из туристов знает этих селебов😄 Айшварию Рай, например, видела
- лодж в Амазонии. Спала, обернувшись простыней, как в кoконе, потому что думала, что вся известная науке живность будет по мне ползать, а то и внутрь заползет. Над душевой лейкой висел паук с нее размерами. Они же были по периметру потолка. А ночью, как мне после отъезда рассказали, кишмя кишели сороконожки и вот это всё. Ах да, мобильной связи не было, в домиках телефона тоже не было. Т.е. если что случится, хз что делать
- гест в Гленко, где нас встретил громкий шотландец два на два, поприветствовав на русском, от души накормил, и у кого мы себя чувствовали не клиентами, а именно как в гостях.
- хостел на Скае, настолько клёвый, что мы даже вечером не пошли в город, а балдели в общей зоне
- гест на Харрис&Льюис, где не было связи и никакого намека на ресепш, чтобы выяснить, в какой из домиков мы можем заселиться. Помог один из постояльцев. Сказал, мол, вон хозяйка. А хозяйка увидела нас и.... села в машине и помчала прочь 🙄 кинулись в погоню 😁с недовольным лицом вернулась, и бурчала, мол, ну вон же дом, там всё открыто, пошли бы и заселились без меня. А оплата? Ну, оставили бы деньги, или завтра бы заплатили. И правда что