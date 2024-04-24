20 отелей, которые и хотелось бы вспомнить добрым словом, да для них не находится

Нередко гости ждут от пребывания в отеле не так уж и много: вкусную еду, уютный номер, покой. Но следующих постояльцев работники гостиниц огорошили сюрпризами, от которых становится никак не уютней и не спокойней.

«Заселился в отель, разделся в номере, хотел помыть руки. Но одаренные дизайнеры так потрудились, что свет в ванной включается только кнопкой на наружной двери номера»

«Обшарил весь номер в поисках розеток. Не нашел, пошел на ресепшен. Узнав, почему я бешусь, портье с недовольной физиономией сказал, что сейчас поднимется»

«Думал, это я такой разиня, что розетку не увидел. Куда там! Все оказалось лучше: он притащил переноску и воткнул ее куда-то за кровать».

«В гостинице на курорте мне сказали, что все, что в моем мини-холодильнике — бесплатно»

«Уронил свою ключ-карту от номера»

«Родители остановились в отеле, в котором был включен завтрак. И вот что им подали утром»

«Вот и вся обстановка вестибюля моего отеля»

«Завтрак в моем отеле за $ 1200 в сутки»

Даже я бы не смог хуже приготовить яичницу. © Unknown author / Reddit

«В моем однокомнатном номере всю ночь напролет горит свет аварийного выхода»

© Obvious-Display-6139 / Reddit Огонек 1 час назад Может регион с частыми землетрясениями и аварийное освещение и знаки обязаны быть заметными. Неприятно спать, безусловно, но и завесить его чем-то в принципе несложно. - - Ответить

Об уборке номеров, кажется, в этом отеле и вовсе не слышали

Как-то раз выезжали мы из отеля в Турции. Время выезда было 12:00, а на часах 11:30. Ну, я решила быстро в душ сходить. Выхожу, а тут открывается дверь ключом, заходит дамочка и заявляет: «Мы после вас сюда въезжаем, нам уже ключ дали. Я че пришла-то, вы скоро номер освободите?» © Anniegold / Pikabu

«Посмотрите, куда запихнули телевизор в моем гостиничном номере в Сан-Франциско»

«Кажется, я сэкономлю целую кучу денег»

«Воображаемые друзья ночуют бесплатно».

«Нас с женой поселили в номер, соединенный с соседним дверью. И всю ночь детишки из того номера от скуки тарабанили в дверь, пока я не нажаловался администратору»

Кажется, в число обязательных услуг этого отеля входит «Потрепать нервы клиенту»

Однажды я остановился в отеле. И, не будь дурак, взял закуски не в номере, а купил в магазине напротив отеля — разумеется, раз в 10 дешевле. Съел. А на следующий день получил счет из отеля. Я объяснял, что я не ел их закуски, но мне заявили, что нашли обертки в мусоре. Убеждал их пойти в мой номер и проверить, что продукты по-прежнему на месте. Предлагал поискать чек за мою еду в мусоре — они сказали, что не их дело в нем копошиться, хотя не поленились же заглянуть в мое мусорное ведро до этого. С полчаса длилась эта катавасия, после чего один из сотрудников подошел и сказал, что обнаружил закуски нетронутыми и что я их не ел. © Ill_Function_4919 / Reddit

«Чуть не взбесился из-за необходимости лавировать с багажом по этим бесконечным зигзагам в коридоре отеля»

Отель в Мадриде помечает все предметы их названиями вплоть до пометки «Подстаканник» на подстаканнике и «Почти чистый лист бумаги» на листе в линию

А в этом отеле и вовсе не стали подписывать ничего. Так что остается только угадывать, где шампунь, где гель для душа, а где кондиционер

«Вот такая баночка чипсов продается у меня в номере. Цены не было. Позвонил на стойку регистрации, сказали, что стоит $ 6,99. И это за 4 почти целых чипса и крошки»

© njkauto / Reddit Ichiro Shell 40 минут назад Мне вот интересно, почему стало нормой, что в отеле еда стоит в десятки и даже сотни раз дороже, чем это на самом деле, при этом отвратительного качества и абсолютно всем наплевать - - Ответить

«Пульт от телевизора в моем отеле не работал. Я решил проверить, есть ли в нем батарейки, и обнаружил это. Такое ощущение, что их кто-то жевал»

«Выбрали отель, потому что там обещали, что в стоимость номера включен континентальный завтрак. Вот что под ним подразумевали»

С такими приключениями можно поседеть, не выходя из номера

Заселился в номер в отеле, бросил чемодан в шкаф, не заглядывая туда, а тот ударился о мини-холодильник. Раздеваюсь, устраиваюсь поудобнее в постели, и тут звонит телефон, а сотрудники отеля начинают вовсю тарабанить в дверь. Поднимаю трубку, а администратор требует у меня $ 700 за продукты из моего мини-холодильника. Я в шоке: как так, я ничего и не брал. Пришлось одеться, впустить персонал. Те перезапустили холодильник. Оказалось, что тот загрузили с избытком, и удара о него оказалось достаточно, чтобы сработал датчик на каждый продукт. Хотя дверца холодильника даже не открывалась. В итоге мне лишнюю продукцию подарили в качестве компенсации за беспокойство, но по итогу все равно содрали $ 21. © ChanceFray / Reddit