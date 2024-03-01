20 дизайнеров, которые выложились по полной, пока придумывали вещи
Дизайн
2 часа назад
Есть дизайнеры и производители, которые думают над каждой мелочью в создаваемом продукте. И тогда на выходе получается вещь, которой хочется поставить 5 звезд, а также рекомендовать всем друзьям и знакомым. В этой подборке собран как раз такой дизайн, который так продуман, что не может не радовать.
«Взяла новое средство для посуды и приятно офигела: на флаконе указали, для чего нужен каждый из ингредиентов»
«Прихожу домой, а макароны мамы поют! Оказывается, она использует специальный плавающий таймер для пасты, который наигрывает 4 разных мелодии»
«Зашел в кафе, а там в холодный латте кладут кубик замороженного эспрессо в виде плюшевого медвежонка»
В кабинете врача ручку разместили намеренно высоко, чтобы дети не могли сбежать
«Зашел в туалет при кабинете моего врача и заметил эту металлическую трубу»
- Такие унитазы есть в больнице, где я работаю. А трубка в них сделана для того, чтобы вылавливать прокладки и несмываемые салфетки, которые забивают сток. © Wetstew_ / Reddit
В Сингапуре табло вызова для пешеходов позволяет добавить больше времени на переход дороги людям с ограниченными возможностями
«Проведите картой, чтобы продлить время перехода улицы».
«В Стокгольме некоторые мусорные корзины оборудуют контейнером для пластиковых бутылок и жестяных банок, за сдачу которых можно выручить наличные»
«Вскрыл упаковку смеси для оладий, и — опаньки! — меня ждало это»
«Я вижу оладушки в твоем будущем».
На вокзале Парижа установили зарядные устройства для телефонов, где, чтобы получить электричество, нужно крутить педали
В центре рулона туалетной бумаги в Перу есть рулон меньшего размера, который можно взять с собой в дорогу
Эта флэшка внутри USB-порта содержит микро-USB
На ручку скамейки в австралийском городе Мельбурне закрепили точилку для карандашей
Этот лифт показывает, насколько близко он подошел к своему пределу веса
Глядя на эту чашку, трудно не засмеяться
В туалет для родителей с детьми добавили дверцу для малышей
На окне этого экскаватора есть маленькое изображение экскаватора
«Эти вазы выглядят так, словно собираются на меня за что-то накричать»
Каждая из этих конфет в коробке имеет свой вкус и изысканный дизайн
Это микроволновая печь со встроенным радио
Этот набор Lego так продуман, что в нем даже есть мелочь, закатившаяся под диван
А иногда дизайнеры идут в отрыв и создают совершенно нездоровые вещи. Вроде тех, что собраны в этой статье.
Фото на превью -WOWZ- / Reddit
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