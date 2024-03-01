20 дизайнеров, которые выложились по полной, пока придумывали вещи

Есть дизайнеры и производители, которые думают над каждой мелочью в создаваемом продукте. И тогда на выходе получается вещь, которой хочется поставить 5 звезд, а также рекомендовать всем друзьям и знакомым. В этой подборке собран как раз такой дизайн, который так продуман, что не может не радовать.

«Взяла новое средство для посуды и приятно офигела: на флаконе указали, для чего нужен каждый из ингредиентов»

«Прихожу домой, а макароны мамы поют! Оказывается, она использует специальный плавающий таймер для пасты, который наигрывает 4 разных мелодии»

«Зашел в кафе, а там в холодный латте кладут кубик замороженного эспрессо в виде плюшевого медвежонка»

В кабинете врача ручку разместили намеренно высоко, чтобы дети не могли сбежать

«Зашел в туалет при кабинете моего врача и заметил эту металлическую трубу»

Такие унитазы есть в больнице, где я работаю. А трубка в них сделана для того, чтобы вылавливать прокладки и несмываемые салфетки, которые забивают сток. © Wetstew_ / Reddit

В Сингапуре табло вызова для пешеходов позволяет добавить больше времени на переход дороги людям с ограниченными возможностями

«Проведите картой, чтобы продлить время перехода улицы».

«В Стокгольме некоторые мусорные корзины оборудуют контейнером для пластиковых бутылок и жестяных банок, за сдачу которых можно выручить наличные»

«Вскрыл упаковку смеси для оладий, и — опаньки! — меня ждало это»

«Я вижу оладушки в твоем будущем».

На вокзале Парижа установили зарядные устройства для телефонов, где, чтобы получить электричество, нужно крутить педали

В центре рулона туалетной бумаги в Перу есть рулон меньшего размера, который можно взять с собой в дорогу

Эта флэшка внутри USB-порта содержит микро-USB

На ручку скамейки в австралийском городе Мельбурне закрепили точилку для карандашей

Этот лифт показывает, насколько близко он подошел к своему пределу веса

Глядя на эту чашку, трудно не засмеяться

В туалет для родителей с детьми добавили дверцу для малышей

На окне этого экскаватора есть маленькое изображение экскаватора

«Эти вазы выглядят так, словно собираются на меня за что-то накричать»

Каждая из этих конфет в коробке имеет свой вкус и изысканный дизайн

Это микроволновая печь со встроенным радио

Этот набор Lego так продуман, что в нем даже есть мелочь, закатившаяся под диван