Скорее всего, зайца нашла сразу, но если это были 90-е, стоила эта игрушка хоть и недорого, но сиюминутные хотелки в бюджет всё равно не вписываются, поэтому и была куплена на будущий подарок. По крайней мере, у нас что-то не жизненно нужное покупалось именно в подарок. Другое дело, что повод придумывался - не ДР, так 8 марта, не 8 марта, так окончание или начало учебного года. Ну и НГ само собой!
17 историй об игрушках, которые возвращают в счастливое прошлое лучше машины времени
Игрушки — это не просто пластиковые куклы или плюшевые зверята. Для детей они — верные друзья, которые всегда рядом и в трудную, и веселую минуту. Скромный зайчик способен хранить самые главные тайны, а трансформер стать развлечением на целое лето и даже превратиться с годами в реальную машину времени. Любимая игрушка — это не просто вещь, а верный хранитель наших самых чистых воспоминаний, тихий свидетель первых открытий и, можно сказать, член семьи, способный даже спустя десятилетия вернуть в то время, когда деревья были большими, а мы еще нет.
- Когда мне было лет 8 или 9, мы с мамой поехали в детский санаторий. У одной из девочек, которая тоже там отдыхала, был заяц — я в него тогда влюбилась! Он был коричневый весь, меховой, но ушки, брюшко и лапки у него были радужные, яркие-яркие. Попросить поиграть с ним у меня не хватило смелости, и я просто приходила и смотрела, как та девочка играет с зайцем. Я попросила маму купить мне такого же, и знаю точно, что она спрашивала у родителей той девочки, где достать эту игрушку, но, видимо, ответ был такой, что получить подобного зайца нам не представлялось возможным. Так и уехали мы через 2 недели без плюшевого зверя.
Прошло полгода, и на мой день рождения в августе мама дарит мне такого же зайца! Эти эмоции — удивление, радость и бесконечное счастье — я буду помнить всегда. Сказать, что я была удивлена, — это не сказать ничего. Я до сих пор не знаю, где мама умудрилась найти такого же точно зайца. Но мамы на то и мамы, чтобы совершать чудеса.
- На первом свидании мой папа подарил маме маленького зеленого плюшевого мишку. Когда родилась я, его отдали мне. Это моя самая любимая игрушка! Он был со мной всегда и везде. Он знает все мои самые сокровенные секреты. Думала, что отдам его своим детям, но не могу. Для них мне ничего не жалко, кроме этой игрушки. Это мой друг! Он уже потертый, местами заштопанный, но я его не выкину и никому не отдам.
у меня была кукла с рыжими волосами. я её так любила, что даже, когда у неё поломалась нога, я её не выкинула. потом поломалась и вторая. я с ней спала всегда. а потом уехала на каникулы к бабушке. по возвращении домой узнала, что мама выкинула куклу.
«Слева — моя любимая игрушка из детства. Если на котика нажать, он даже мурлыкать может! А справа — кошка, которая случайно появилась у меня 30 лет спустя»
- В детстве мечтала о кукле Барби, но для нашей семьи такая игрушка была огромной роскошью. И вот в Новый год под елочкой я нахожу Барби в чудесном платье. Сколько счастья было! Она стала моей любимой игрушкой на всю жизнь. И только через много лет я узнала, что мамочка продала свою швейную машинку, чтобы купить мне эту куклу. Кстати, моя Барби до сих пор у меня хранится в идеальном состоянии, хотя мне уже 30 лет.
- Я очень долго хранил своего любимого Пифа — застиранную собаку уже без носа и много раз заново набитую ватой. Пиф мне достался от старшего брата и был «затискан» еще им, а я, что называется, доигрывала. Потом в него играл мой сын, и Пиф все равно уцелел. А дальше я переезжала далеко-далеко и вынуждена была его оставить. Новые жильцы Пифа, конечно же, выбросили. Чувствую себя предателем. Уже 7 лет прошло, а я все еще скучаю.
- Я почти 20 лет искала игрушку, которую потеряла в садике — серого крота. Он был мне очень дорог. За это время я уже смирилась, что никогда его не найду, наверное. А недавно решилась написать об этом пост в интернете, и один человек прислал мне ссылку с сайта аукционов, где была та самая моя игрушка. Я сразу же связалась с человеком, который ее продавал. Прошло 5 дней, и я получила посылку. Я обняла этого крота и ревела. Может, для кого-то это детский сад, но для меня это не описать даже словами как важно и дорого. Спасибо тебе, человек, который по моему описанию нашел нужного крота и помог нам встретиться!
Ой у меня почти такой же крот был, только без лопатки с ведерком, а на груди висела медаль, когда нажимаешь на грудь, крот очень мило смеялся 😄 по моему он ещё до сих пор живёт у мамы, надо поискать 😄
- В детстве у меня была любимая обезьянка Чита, которую сшила мне бабушка. Я без нее спать не хотела ни в какую! Недавно нашла Читу среди старых вещей и обомлела: боковой шов разошелся, а из него торчала причина моей пламенной любви — это засохшая веточка лаванды. Тут я и поняла, почему в детстве так тянулась к обезьянке: этот запах меня успокаивал. Видимо, бабуля спрятала лаванду внутрь игрушки с самого начала. Вот почему без нее я ни в какую не хотела засыпать.
Меня запах лаванды наоборот, раздражает. А вот легкая нотка ванили, или аромат фрезии - самое оно.
- Сегодня мама преподнесла мне потрясающий подарок — она вручила мне Шерлока № 2. Пес Шерлок № 1 со мной с моих 5 лет, а сейчас мне 21. И да, я до сих пор сплю с ним каждую ночь. Очевидно, что за эти годы жизнь его помотала, он поизносился, местами видны проплешины, но это не значит, что я люблю его меньше. Недавно, когда я был в расстроенных чувствах, то признался маме, что переживаю, мол, мой плюшевый друг уже совсем изношен, и скоро мне придется привыкать жить без него. И вот сегодня она подарила мне Шерлока № 2 — еле нашла такого же пса в интернете и заказала для меня. Теперь я даже не знаю, как мне быть со старым Шерлоком, чтобы он не обиделся, но при этом оставался в сохранности и больше не старел. Есть советы?
- Белка появилась в нашем доме в 1942 году. Появилась неожиданно, от того все оторопели. В качестве развлечений у нас были только тряпичные куклы и какие-то бумажные игрушки, вырезанные из газет, а тут вдруг белка, меховая, глазки-пуговки сияют, хвостик пушистенький. И стала это белка символом Нового года: ее доставали перед праздником и сажали под елочку.
Шли годы, появлялись новые игрушки, а белка как-то попала ко мне в дом. Наверное, никто из братьев и сестер не захотел ее брать себе, а мне было жалко выкинуть. Раз в десять лет я ее чинила и заклеивала. И продолжала ставить под елочку. Белкой играли мои дети, потом внуки, потом и правнук. Да, я дождалась уже правнука, я даже дождалась пока он закончит техникум. И белка до сих пор живет у нас каждый год сидит под елочкой.
- У моего друга детства был набор из удочки и рыбок — такая детская рыбалка. Однажды мы играли в него на полу, а потом пришел его отец и закинул этих рыбок в аквариум. Мы оттуда их начали ловить. Сказать, что мы были тогда в восторге — это ничего не сказать о том нашем счастье! А потом пришла мама друга и наругала нас за то, что мы рыбок распугали.
«Мне 31 год, и всякий раз, когда я смотрю „Историю игрушек“, я беру с собой свою любимую мягкую игрушку из детства»
- Лет 30 назад отвезли меня 10-летнего в деревню, а отец подарил трансформер. Для меня это была просто фантастическая игрушка! Я был с ним днями и ночами: разбирал, собирал, таскался везде. Настала осень, и меня отвезли в другую деревню к другим родственникам, а игрушку я с собой не взял. В ту, первую деревню, я больше не возвращался никогда.
И вот прошли годы, я уже взрослый самостоятельный отец семейства. Родители жены покупают дачу, на участке есть гараж, забитый хламом. Я начал его разгребать и увидел знакомую детальку. Очень сложно описать эмоции, что нахлынули в тот момент. Со стороны это выглядело так: взрослый мужик, увидев старую детальку от игрушки, начинает судорожно распихивать груды мусора, как будто он нашел слиток золота. А для меня это словно машина времени. Казалось, вот возьму деталь — и вернусь туда, где я еще малый Серенька, все улыбаются, все счастливы, небо высокое, всегда тепло и беззаботно. С каждой найденной деталью сердце наливалось радостью и благоговением. Нашелся не весь комплект, конечно, но это был он, тот самый трансформер, оставленный в далеком детстве, но с тех пор не забытый. Я отмыл его, склеил то, что было где-то отломано, и теперь он стоит и радует меня, унося мыслями в прошлое.
в начале 90-х часто дарили конструкторы, не Lego. прошло лет 20 с тех пор, а машина, собранная из металлического конструктора долго ещё напоминала о себе, пока не досталась племянникам
- У меня был большой желтый медведь. Он был набит соломой. Я ему лечила зубы: брала маленькое зеркальце, крошила на нем цветные мелки, которыми рисуют на асфальте, смешивала эту кашицу с водой и ставила медведю пломбы. Так что мой медведь всегда был с залеченными зубами. Как ни странно, став взрослой, в стоматологи не пошла.
«Слева — любимая игрушка моей мамы, которую отец подарил ей 44 года назад, справа — такая же новая. Я хочу вставить в нее диктофон с голосовыми записями дедушки»
- Когда мы с моим мужем только начинали встречаться, подарил он мне игрушечного котенка, серенького такого. Сказал, что у него глаза, как у меня. Я брала игрушку во все поездки, даже в походы, не могла без него уснуть. Потом мы с будущим мужем расстались, я вернула ему все подарки, чтобы ничего мне о нем не напоминало. Но через пару лет мы опять сошлись. Из всех подарков, что я вернула, остался тот игрушечный кот. Я так была рада его видеть! С тех пор этот котик путешествует с нами, пережил несколько переездов, постоянно ночевал на кровати рядом с нами. А год назад мы и настоящую кошечку завели — такую же серую.
а что же он сделал с остальными подарками, котоыре она вернула? кому-то подарил?...
- Хочу рассказать о своей любимой детской игрушке — медведе по имени Мих-Мих. Ему 47 лет. Мне было 5, когда мишка появился у нас дома. Он сразу же стал любимой игрушкой. Мих-Мих смешно рычал, если наклонить его в сторону. Он был великолепен! Пытливое детское любопытство со временем заставило меня изучить механизм рычания. Я выдрал из него механизм, в результате чего Миха лишился голоса. Я даже оттачивал на нем приемы каратэ! Миха лишился блестящего носа, шерсть местами повылазила.
Однажды, будучи уже взрослым, я чуть не потерял друга — он был подарен чужому ребенку без моего ведома, но я заставил вернуть мою игрушку назад. И вот сейчас Мих-Мих живет на моей даче. Он сидит на спинке старого дивана в одежде моих сыновей. Приезжая, я всегда здороваюсь с Мих-Михом, разговариваю с ним. Спасибо этой игрушке за то, что могу перескочить в глубокое детство, где строгая бабушка печет любимые лепешки, где высокий и стройный дедушка приносит хлеб, который ему передал какой-то заяц специально для меня... Мальчик Леша, 52 годика.
А я почему-то вспомнила из "Денискиных рассказов" истррию, где Дениске папа вместо боксерской груши медведя предложил. А мальчик не смог его ударить. Я б тоже не смогла
- Мне мама в шестьдесят с лишним лет рассказала, как в детстве ее отец выкинул игрушки, а там была ее любимая обезьянка Чита. Я землю носом рыла, но нашла максимально похожую, подарила маме. И сейчас вижу, насколько же она в детстве не доиграла! Обезьянка всегда при ней, она одевает ее в купленные мною наряды. И я вижу, как моя мама от этого счастлива. В ней как будто появилось что-то новое, ушла какая то часть серьезного взрослого и вернулась искорка детской теплоты.
А если вы хотите оставаться на доброй волне ностальгии, то вот вам фото и истории о неспешной деревенской жизни, которые пахнут поздними яблоками, туманом и свежим хлебом.
Комментарии
У меня есть такая собака - ВерОника (как ВерОника Кастро). Мне ее подарили. когда было мне 2 года. Я с ней засыпала до 16 лет, пока не уехала из отчего дома за 4000 км. Теперь ВерОника живет в родительском доме. И когда я там - она снова со мной))