По характеру я активный интроверт. Мне постоянно нужно что-то делать, но, желательно, не в компании других людей. И хотя я уже 7 лет раз в неделю хожу играть в интеллектуальные квизы, все же в качестве хобби я вижу для себя более тихие занятия.

Например, наблюдение за птицами, или «бердвотчинг». Как-то раз я спонтанно решила сходить на прогулку с орнитологом, который обещал показать различных птиц прямо у нас в городе. И — мама дорогая! Оказывается, нас окружают не только воробьи, вороны и галки — в обычном парке можно встретить малиновку, щеглов и даже некоторые виды ястребов.