А у нас в Астане стало в парках немного сов. А ещё завелись зайцы- русаки. И даже какие то водяные ондатры, что ли. А по утрам недалеко от балкона летом с утра поют птахи, которые явно не воробьи и не синицы, выводят рулады.
Я нашла себе хобби, и теперь моя жизнь наполнена ежедневными простыми радостями
Еще недавно мне казалось, что во взрослой жизни сложно найти время на увлечения, да и в принципе не предполагала, что могу чем-то сильно увлечься. Но пару лет назад все изменилось, и теперь я порой не могу выбрать, чем именно я хочу заняться вечером после работы, а поход в гости в выходной с удовольствием отменяю ради тихого вечера наедине с собой.
По характеру я активный интроверт. Мне постоянно нужно что-то делать, но, желательно, не в компании других людей. И хотя я уже 7 лет раз в неделю хожу играть в интеллектуальные квизы, все же в качестве хобби я вижу для себя более тихие занятия.
Например, наблюдение за птицами, или «бердвотчинг». Как-то раз я спонтанно решила сходить на прогулку с орнитологом, который обещал показать различных птиц прямо у нас в городе. И — мама дорогая! Оказывается, нас окружают не только воробьи, вороны и галки — в обычном парке можно встретить малиновку, щеглов и даже некоторые виды ястребов.
Малиновка, или зарянка
С тех пор я стала «ходить на птиц»: наблюдать за ними, фотографировать их и выкладывать в свой маленький канал. Вы не представляете, насколько это успокаивает, расслабляет и утешает — словно мама гладит вас по голове — так становится хорошо от лицезрения птиц.
Здесь есть место и азарту, ведь чаще всего бердвотчеры ведут списки увиденных птиц и стремятся добавить в него новые и новые виды. У меня всего 166 видов. Пока скромно, есть куда стремиться.
Щегол
Второе хобби «перешло» ко мне от мамы. Недавно она вышла на пенсию, времени стало больше, стала искать себе занятие. Я ее в этом поддерживала, предлагала разные варианты. Потом тема затихла. Приезжаю к ней в очередной раз, захожу в квартиру и ахаю: у нее одна стена полностью завешена картинами. Оказывается, мама купила одну картину по номерам — а потом все как в тумане.
Я сперва посмеивалась, а потом взяла и тоже купила себе малюсенькую — просто картинка очень понравилась. С тех пор тоже вечерами закрашиваю номера и параллельно слушаю исторические подкасты.
Я себе тоже купила, но не малюсенькую, а метровую. Уже 4 сделала. Там такие малюсенькие миллимитровые кусочки есть, что с лупой сидела.
Недавно я вспомнила, что аж в далеком 2011 году зарегистрировалась насайте посткроссинга, чтобы обмениваться открытками с незнакомыми людьми из разных стран. Потом как-то дело сошло на нет, но у меня остался целый сундук с открытками. И вот это занятие снова меня увлекло — теперь жду новых марок, которые готовится выпустить почта, и не могу пройти мимо ни одной красивой открытки.
В школе на трудах я не блистала, а вязание, вышивка и шитье ничего, кроме раздражения не вызывали. Поэтому я сейчас немного обалдеваю от самой себя: мне вдруг захотелось научиться вышивать крестиком. На днях я купила свой первый набор, посмотрела обучающие видео. Конечно, без ошибок все равно не обошлось: схему изначально расчертила неправильно, пришлось импровизировать на ходу.
Единственное, что удручает: высокая стоимость наборов для вышивки. Вот думаю, может, есть смысл купить отдельно канву и нитки и искать схемы в интернете? Рукодельницы, буду рада совету.
В интернете действительно много схем, плюс найдите канал рукодельниц, можно обмениваться схемами
Будет синичка
Добавьте сюда латиноамериканские танцы, на которые я записалась этой осенью, и чтение книг, и вы поймете, что я не скучаю никогда. Правда, очень обидно, что времени в сутках по-прежнему всего 24 часа.
А какое у вас хобби?
Шью, вяжу, вышиваю, играю в любительском театре. На работе преподаю вокал
Комментарии
Чтение здешних статей и зависание в комментах можно считать за вариант пассивного хобби)
Про активное и так уже все знают 🐠