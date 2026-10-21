Мы променяли город на деревенскую тишину и в первую же ночь поняли, как ошибались
Мы с женой позвали сестру в гости, давно не виделись. Она с мужем недавно переехала в деревню, хотя мечтали они об этом уже несколько лет. Ну я и спросил: «Как вам на новом месте? Нравится? Тихо хоть?» Сестра засмеялась, достала телефон и говорит: «Я тут пост про нашу первую ночь написала, но пока не выложила. На, почитай. Офигеешь!» Вот что она написала.
Купили домик: старый, с печкой и яблоней у крыльца. Приехали затемно и сразу легли спать. И вдруг среди ночи стук в дверь. Открываю, а на пороге бабка в пуховом платке и с фонарем, который лупит как прожектор. Я понять ничего не успела, а она молча как давай в дом шагать. И под мой обалдевший взгляд направилась прямиком в гостиную.
Села на диван и с ходу: «Ну, рассказывайте. Кто такие, откуда, надолго ли. И почему ваша машина на общем месте стоит?» Мы с мужем переглянулись. Какое еще общее место? Мы же у своих ворот припарковались. А бабка уже недовольна: приехали, мол, непонятно кто, машину бросили где попало. Ни здрасьте, ни как зовут. Я вообще спросонья не сразу сообразила, что мы уже перед кем-то оправдываемся.
Потом разобрались. Мы в темноте чуть-чуть заехали на общую площадку между участками. Проезд никому не перекрыли, но старушке это все равно не понравилось. «Сегодня машину поставили, завтра досок каких-нибудь навалите. А потом и не пройти будет!» Ну ладно, спорить не стали. Муж извинился и пошел машину переставлять. А бабулька осталась со мной. Сидит себе на диване, будто мы ее специально в гости звали.
«Вы городские? А сюда насовсем или на лето?» Говорю, что насовсем. Тут муж вернулся, сказал, что машину переставил. Соседка выглянула в окно, проверила и вдруг спрашивает: «Собака-то у вас есть?» Услышала, что нет, аж руками всплеснула: «А кто двор сторожить будет?» И давай нам советовать поскорее собаку завести. Мы еще собственные вещи не разобрали, какая собака!
Потом до колодца добрались. «Новый копать будете?» Я честно ответила, что понятия не имею. Мы сегодня только приехали, еще даже вещи не разобрали. А она уже про старый колодец рассказывает, что с ним не так и где лучше новый копать. Я слушаю вполуха. Мне бы только до кровати добраться, а тут еще колодец какой-то.
И тут она увидела возле печки две старые табуретки. Подошла, потрогала одну и говорит: «Вот эти не вздумайте выбрасывать! Их Семен Палыч своими руками делал». Мы-то вообще не знали, кто такой Семен Палыч. Бабулька начала рассказывать, какие табуретки хорошие и что сейчас таких не купишь. Я сказала, что выбрасывать их не будем. Она еще переспросила, точно ли оставим. Пришлось второй раз пообещать.
А потом пошли вопросы про печку, огород и старый сарай. Узнала, что крыльцо ремонтировать собираемся, сразу велела яблоню не повредить. Муж зевает, я тоже уже глаза еле держу открытыми. А бабушка сидит себе, все советы раздает. И время у нее, похоже, есть на все это.
Я наконец спрашиваю: «А вы ко всем новым соседям так среди ночи приходите?» Она даже не поняла, к чему я это: «А как же? Надо ведь знать, кто рядом жить будет». Говорит, прежних хозяев хорошо знала, да и вообще в деревне почти со всеми знакома. Тут муж опять зевнул, даже рот прикрыть забыл. Я говорю: «Мы с дороги, завтра рано вставать». Старушка посмотрела на часы: «Ой, и правда, засиделась я у вас». Засиделась! А мы ее даже не приглашали.
Она поднялась, поправила платок и пошла к двери. Уже на крыльце обернулась: «Я потом зайду, посмотрю, как вы тут устроились». Муж закрыл за ней дверь, повернулся ко мне и спрашивает: «Ну что, тихое место нашли?» Я рассмеялась. А потом на всякий случай пошла проверять, хорошо ли закрывается замок. И вот как теперь с ней общаться? Ругаться с соседями с первых же дней не хочется, но и таких гостей каждый вечер я не выдержу.
Мы с женой над рассказом сестры посмеялись. Я ей пока только посоветовал дверь на ночь запирать, а вот что делать с соседкой — даже не знаю. У нас, кстати, уже выходили истории о деревенской жизни и о соседях по даче. Там тоже хватает подобных случаев.