Мы променяли город на деревенскую тишину и в первую же ночь поняли, как ошибались

Я наконец спрашиваю: «А вы ко всем новым соседям так среди ночи приходите?» Она даже не поняла, к чему я это: «А как же? Надо ведь знать, кто рядом жить будет». Говорит, прежних хозяев хорошо знала, да и вообще в деревне почти со всеми знакома. Тут муж опять зевнул, даже рот прикрыть забыл. Я говорю: «Мы с дороги, завтра рано вставать». Старушка посмотрела на часы: «Ой, и правда, засиделась я у вас». Засиделась! А мы ее даже не приглашали.