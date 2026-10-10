Боюсь представить сколько слез нужно пролить, чтобы такую луковицу почистить
20 человек с урожаем, чья осень пропитана ароматом спелых томатов и терпкой земли
Люди, которые хорошо потрудились летом в садах и огородах, осенью собирают урожай, которым так и тянет похвастаться. Одним удалось вырастить гигантскую тыкву, другим — скромную морковь, а третьим — организовать грядки прямо в квартире. Регулярный полив, прополка, удобрение почвы дали свои плоды, и результат труда стоит того, чтобы его увидеть. А, может, и почерпнуть какие-то полезные советы и попробовать применить их на своей даче или садовом участке.
Вот такой лук-гигант у людей вырос! Сорт называется Эксибишен. Некоторые луковицы весят по килограмму, причем сам лук сладкий и почти не горчит
В этом году — рекордный урожай яблок. Я уже сварила варенье, заготовила на зиму сок, а из яблочного пюре делаю пастилу и зефир. Ну и пироги с яблоками, конечно!
Этот парень, Александр Чусов, увлекается выращиванием гигантских овощей. В прошлом году его тыква чуть не добрала до 1 тонны, а в этом выросла всего до 640 кг
Огород в городской квартире — бесценно!
- А я в этом году молодец: на спор вырастила помидорки черри из покупных с рынка. Просто вытащила семена и посадила. Мне говорили: «Из покупных не взойдет». Когда они взошли, то меня уверяли, что не зацветут. Ну, а потом — что не будет плодов. Ага, сейчас! Я высадила 20 кустов на даче в тепличке и 5 дома, на балконе. Не успеваем собирать урожай. С одной веточки получается где-то ведерко томатов (не большое — как из-под квашеной капусты), а я себя ощущаю просто феерически. Выхожу на балкон с салатником и собираю урожай. Муж мне кричит: «Ты где?» А я такая: «В огороде!»
Просто посмотрите на этот урожай! Какие яркие краски, какие аппетитные формы... Сразу видно, тут живут любители томатов во всех их видах и сортах
Этот куст ежевики несколько лет назад засох, а потом вырос на другом месте в саду. И теперь он плодоносит огромными ягодами. Впрочем, садовод не жалуется
Ежевика мне сразу напоминает летний лагерь. Там росло много кустов и в конце августа дети лазили по кустам и собирали в бутылки сладкие ягоды.
Оцените, какой дайкон! Здоровенный. Мужчина вырастил его не где-то на жарком юге, а в Новосибирске. Кстати, самому садоводу 90 лет
В этом году на даче у мамы тоже просто огромные выросли и забавных форм.
Когда у соседки есть свой маленький секрет
- Соседка по даче все лето порхала над теплицей и никого туда не пускала. В сентябре зовет в гости: «Иди, посмотри, что у меня выросло!» Заглядываю внутрь и аж дышать забываю: там с потолка до самого пола свисают гигантские грозди бархатных, почти черных томатов! Каждый величиной с грейпфрут, пахнет настоящим солнцем и степными травами. Я за всю жизнь таких гибридов не видела! Она сорвала один, разрезала прямо на доске — внутри сплошное сахарное мясо, ни одной косточки. Пришлось умолять ее дать хотя бы пару семечек, чтобы тоже попробовать вырастить такую красоту!"
Помню, в Ташкенте были такие помидоры. Можно было отрезать кусок помидора, размером с ломоть хлеба и положить сверху, слегка присолив, наслаждаться таким бутербродом.
На этом фото прекрасно все: банан для масштаба, котик для красоты, а кабачок — для гордости!
Фон только не прекрасный. Как бы чудесно все смотрелось на фоне этого красивого стола без барахла.
Некоторые люди легких путей не ищут: один мужчина взял семена помидоров из фастфуда, который заказывала его жена, прорастил их и вырастил помидоры!
Недавно ела салат цезарь, в нем такие сладкие помидорки были! надо было взять семена и сохранить!
Как вырастить хороший урожай чеснока
- У меня в этом году просто огромный урожай чеснока! Причем вырастила я их без магазинной промышленной химии и удобрений. Я делаю так: сажаю осенью за две-три недели до заморозков. Пропалываю и рыхлю всего один раз. А секрет в том, что я между грядок делала тропинки и клала туда трухлявые бревна от старого забора, доски, ветки, отходы от морковки и свеклы, сорняки, траву, а сверху покрывала сеном, чтобы можно было по этим тропинкам ходить. Осенью я засыпала эти тропинки землей и сажала туда самые крупные зубчики чеснока. Кстати, после чеснока на том же месте очень замечательно растет дайкон — и урожай есть, и место не пустует.
Мужчина очень рад своему первому урожаю помидоров. Они не успели созреть на ветке, поэтому, скорее всего, он так и будет солить их зелеными. Но все равно счастлив!
Женщина засеяла семенами моркови небольшой поддон, и урожай превзошел все ее ожидания! В итоге она приготовила морковный пирог с соусом из ботвы
Мне всегда было жалко выбрасывать свежую ботву от моркови. Интересно, что за соус женщина приготовила из ботвы?
Эксперимент ради детей приносит свои плоды
- Решили с детьми, в качестве эксперимента, попробовать посадить дома томаты черри. Просто хотелось показать им, как происходит рост растений (детям 2 и 4 года). Купили несколько семечек и в середине апреля закинули их в горшок. Честно говоря, не на что особо не рассчитывали, даже не удобряли. Когда появились первые всходы, младшая несколько раз вырывала их с корнем, но они приживались обратно.
В общей сложности у нас выросло 10 кустов. Кроме полива, больше никак не ухаживали, даже не подвязывали. В июле они зацвели, а к концу августа «поперли» плоды. Супруга уверяла, что они будут кислыми, но нет — они оказались очень вкусными и сладкими. Сегодня с детьми слопали 10 штук. Ждем, пок созреют остальные — из там около 40 штук.
Пишут, что помидоры черри неприхотливы в уходе. Надо будет попробовать вырастить их дома.
На рынке помидоры черри дороже, чем обычные. Но по вкусу намного слаще.
У некоторых в этом году невероятно большой урожай баклажанов, огурцов и тыквы... Баклажаны раздают соседям коробками. Повезло кому-то!
Заядлым огородником можно стать в любом возрасте
- Нам с мужем 28 и 29 лет. В 25 купили участок и построили дом. Но до дома на участке появились яблони, груша, смородина. Первые закатки мы начали делать еще раньше, когда родители уехали отдыхать и оставили на нас свой дом и огород на месяц. Было жалко помидоры с огурцами, поэтому стали делать заготовки из них. Потом собрали вишню — начали варить компоты. В этом году уже сделали сладкие помидоры, маринованные огурцы, бутербродные огурцы, вяленные помидоры, итальянский соус, сацебели, кабачковую икру. Я счастлива, ибо в этом году с двух трехметровых грядок в открытом грунте собрала больше 60 кг помидоров!
Эта скромная морковка выглядит очень мило!
Вообще-то, это не морковка, а редиска!! Но она хорошая, хотя и не человек (кто смотрел, тот понял).
Мужчина за 3 года вырастил у себя в саду японскую хурму. В прошлом году было всего 4 плода, а в этом — посмотрите сколько!
Новый способ избавиться от излишков урожая
- Живу в пригороде Екатеринбурга. Сад, огород. В этом году у меня небывалый урожай всего. Раздавал его родне, соседям, коллегам, зимних заготовок сделал немало. А яблоки, помидоры, огурцы, и, конечно же, кабачки все растут и растут.
Вспомнил, что несколько лет назад наш зоопарк принимал урожай садов и огородов в дар, чтобы разнообразить рацион птиц и животных. Собрал небольшой пакетик созревших огурцов, ведра на два, и решил съездить на пробу. И оказалось, что урожай принимают. Оставил. И видел, что на проходной уже лежат и кабачки, и мешки с ботвой, и огурцы, и прочая вкуснятина. Только яблоки просят уже не приносить: их привезли несколько тонн, хранить негде. Наверное, и в других городах зоопарки принимают излишки урожая.
Вот так всегда, кому-то проблема - некуда девать урожай, а кому-то проблема - дорого покупать на рынке свежие фрукты-овощи.
В этом году было очень много персиков. Женщина рассказала, как они боролись с урожаем: очень много раздали, сделали чипсы, варенье, пастилу и заморозку
Боролась с урожаем-это очень прикольно звучит))
Хлестко, как тут принято выражаться)
Урожай — это далеко не все, чем интересна осень в деревне, и наша статья на эту тему — яркое тому доказательство.
Комментарии
Отличная статья, мотивирует на огородничество. Но я городской житель до мозга костей и не тянет меня к земле, пока что. Хотя не отказалась бы от халявных продуктов. Люблю готовить и ненавижу, когда выбрасывают хорошие продукты. Всегда в голове мысль, что в это самое время кто-то голодает и кому-то нечего есть.
- Эй, вы, городские жители!
Переехать в село не хотите ли?
- Нет,- отвечаем мы смело, -
Копаться в земле, не наше дело.
Нас не заманите хурмой мясистой,
Или крупной красной редиской!
И нет нам дела до вашего урожая,
Мы едем на рынок и там всё покупаем.