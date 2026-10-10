20 человек с урожаем, чья осень пропитана ароматом спелых томатов и терпкой земли

Люди, которые хорошо потрудились летом в садах и огородах, осенью собирают урожай, которым так и тянет похвастаться. Одним удалось вырастить гигантскую тыкву, другим — скромную морковь, а третьим — организовать грядки прямо в квартире. Регулярный полив, прополка, удобрение почвы дали свои плоды, и результат труда стоит того, чтобы его увидеть. А, может, и почерпнуть какие-то полезные советы и попробовать применить их на своей даче или садовом участке.

Вот такой лук-гигант у людей вырос! Сорт называется Эксибишен. Некоторые луковицы весят по килограмму, причем сам лук сладкий и почти не горчит

В этом году — рекордный урожай яблок. Я уже сварила варенье, заготовила на зиму сок, а из яблочного пюре делаю пастилу и зефир. Ну и пироги с яблоками, конечно!

Этот парень, Александр Чусов, увлекается выращиванием гигантских овощей. В прошлом году его тыква чуть не добрала до 1 тонны, а в этом выросла всего до 640 кг

Огород в городской квартире — бесценно!

А я в этом году молодец: на спор вырастила помидорки черри из покупных с рынка. Просто вытащила семена и посадила. Мне говорили: «Из покупных не взойдет». Когда они взошли, то меня уверяли, что не зацветут. Ну, а потом — что не будет плодов. Ага, сейчас! Я высадила 20 кустов на даче в тепличке и 5 дома, на балконе. Не успеваем собирать урожай. С одной веточки получается где-то ведерко томатов (не большое — как из-под квашеной капусты), а я себя ощущаю просто феерически. Выхожу на балкон с салатником и собираю урожай. Муж мне кричит: «Ты где?» А я такая: «В огороде!» © Яна / ADME

Просто посмотрите на этот урожай! Какие яркие краски, какие аппетитные формы... Сразу видно, тут живут любители томатов во всех их видах и сортах

Этот куст ежевики несколько лет назад засох, а потом вырос на другом месте в саду. И теперь он плодоносит огромными ягодами. Впрочем, садовод не жалуется

© mlong14 / Reddit Светланка БМВ только что Ежевика мне сразу напоминает летний лагерь. Там росло много кустов и в конце августа дети лазили по кустам и собирали в бутылки сладкие ягоды. Ответить

Оцените, какой дайкон! Здоровенный. Мужчина вырастил его не где-то на жарком юге, а в Новосибирске. Кстати, самому садоводу 90 лет

Когда у соседки есть свой маленький секрет

Соседка по даче все лето порхала над теплицей и никого туда не пускала. В сентябре зовет в гости: «Иди, посмотри, что у меня выросло!» Заглядываю внутрь и аж дышать забываю: там с потолка до самого пола свисают гигантские грозди бархатных, почти черных томатов! Каждый величиной с грейпфрут, пахнет настоящим солнцем и степными травами. Я за всю жизнь таких гибридов не видела! Она сорвала один, разрезала прямо на доске — внутри сплошное сахарное мясо, ни одной косточки. Пришлось умолять ее дать хотя бы пару семечек, чтобы тоже попробовать вырастить такую красоту!" ADME Светланка БМВ только что Помню, в Ташкенте были такие помидоры. Можно было отрезать кусок помидора, размером с ломоть хлеба и положить сверху, слегка присолив, наслаждаться таким бутербродом. Ответить

На этом фото прекрасно все: банан для масштаба, котик для красоты, а кабачок — для гордости!

Некоторые люди легких путей не ищут: один мужчина взял семена помидоров из фастфуда, который заказывала его жена, прорастил их и вырастил помидоры!

Как вырастить хороший урожай чеснока

У меня в этом году просто огромный урожай чеснока! Причем вырастила я их без магазинной промышленной химии и удобрений. Я делаю так: сажаю осенью за две-три недели до заморозков. Пропалываю и рыхлю всего один раз. А секрет в том, что я между грядок делала тропинки и клала туда трухлявые бревна от старого забора, доски, ветки, отходы от морковки и свеклы, сорняки, траву, а сверху покрывала сеном, чтобы можно было по этим тропинкам ходить. Осенью я засыпала эти тропинки землей и сажала туда самые крупные зубчики чеснока. Кстати, после чеснока на том же месте очень замечательно растет дайкон — и урожай есть, и место не пустует. ir_versia Светланка БМВ только что Люблю чеснок. Добавляю почти во все блюда (кроме сладких, конечно). Ответить

Мужчина очень рад своему первому урожаю помидоров. Они не успели созреть на ветке, поэтому, скорее всего, он так и будет солить их зелеными. Но все равно счастлив!

nvrbrr Наталья Огневая только что Созреют, никуда не денется. Яблоки подложить и в темное место Ответить

Женщина засеяла семенами моркови небольшой поддон, и урожай превзошел все ее ожидания! В итоге она приготовила морковный пирог с соусом из ботвы

Эксперимент ради детей приносит свои плоды

Решили с детьми, в качестве эксперимента, попробовать посадить дома томаты черри. Просто хотелось показать им, как происходит рост растений (детям 2 и 4 года). Купили несколько семечек и в середине апреля закинули их в горшок. Честно говоря, не на что особо не рассчитывали, даже не удобряли. Когда появились первые всходы, младшая несколько раз вырывала их с корнем, но они приживались обратно.

В общей сложности у нас выросло 10 кустов. Кроме полива, больше никак не ухаживали, даже не подвязывали. В июле они зацвели, а к концу августа «поперли» плоды. Супруга уверяла, что они будут кислыми, но нет — они оказались очень вкусными и сладкими. Сегодня с детьми слопали 10 штук. Ждем, пок созреют остальные — из там около 40 штук. © Alexograf / Pikabu Светланка БМВ только что Пишут, что помидоры черри неприхотливы в уходе. Надо будет попробовать вырастить их дома. Ответить

У некоторых в этом году невероятно большой урожай баклажанов, огурцов и тыквы... Баклажаны раздают соседям коробками. Повезло кому-то!

Заядлым огородником можно стать в любом возрасте

Нам с мужем 28 и 29 лет. В 25 купили участок и построили дом. Но до дома на участке появились яблони, груша, смородина. Первые закатки мы начали делать еще раньше, когда родители уехали отдыхать и оставили на нас свой дом и огород на месяц. Было жалко помидоры с огурцами, поэтому стали делать заготовки из них. Потом собрали вишню — начали варить компоты. В этом году уже сделали сладкие помидоры, маринованные огурцы, бутербродные огурцы, вяленные помидоры, итальянский соус, сацебели, кабачковую икру. Я счастлива, ибо в этом году с двух трехметровых грядок в открытом грунте собрала больше 60 кг помидоров! © Yastimin / Pikabu Светланка БМВ только что Я бы тоже была счастлива с такой кладовочкой. Ответить

Эта скромная морковка выглядит очень мило!

Мужчина за 3 года вырастил у себя в саду японскую хурму. В прошлом году было всего 4 плода, а в этом — посмотрите сколько!

Новый способ избавиться от излишков урожая

Живу в пригороде Екатеринбурга. Сад, огород. В этом году у меня небывалый урожай всего. Раздавал его родне, соседям, коллегам, зимних заготовок сделал немало. А яблоки, помидоры, огурцы, и, конечно же, кабачки все растут и растут.

Вспомнил, что несколько лет назад наш зоопарк принимал урожай садов и огородов в дар, чтобы разнообразить рацион птиц и животных. Собрал небольшой пакетик созревших огурцов, ведра на два, и решил съездить на пробу. И оказалось, что урожай принимают. Оставил. И видел, что на проходной уже лежат и кабачки, и мешки с ботвой, и огурцы, и прочая вкуснятина. Только яблоки просят уже не приносить: их привезли несколько тонн, хранить негде. Наверное, и в других городах зоопарки принимают излишки урожая. © DedX5 / Pikabu Светланка БМВ только что Вот так всегда, кому-то проблема - некуда девать урожай, а кому-то проблема - дорого покупать на рынке свежие фрукты-овощи. Ответить

В этом году было очень много персиков. Женщина рассказала, как они боролись с урожаем: очень много раздали, сделали чипсы, варенье, пастилу и заморозку