Порой почувствуешь доносящийся с кухни запах беляшей, пирожков со щавелем или простого домашнего манника, и будто бы на одно мгновение возвращаешься в детство. И сразу вспоминаются каникулы на даче или в деревне, пельмени, которые лепили вместе с бабушкой, или густая пшенная каша, которую больше почему-то никому не удавалось повторить.

Когда бабушка готовила такие вкусные беляши, что перед ними мало кто мог устоять

Мой папа и моя бабушка по материнской линии друг друга не особо любили. Но было кое-что, из-за чего папа испытывал искренний восторг при виде тещи, а та слегка смущалась с довольным видом. Это — бабушкины беляши. Надо сказать, готовила бабуля великолепно, но беляши были одним из ее коронных блюд. Когда я выросла, то тоже научилась их жарить. Правда, тот самый рецепт мне не достался. Вы же знаете этих бабуль: «Налей воды, посоли и подсыпай муку, пока тесто не начнет отлипать». Мне все-таки удалось сделать что-то похожее по вкусу. И пусть это даже и не те самые беляши, но у меня дома пахнет детством. © tttuksa / Pikabu

Да и бабушкины пельмени бывает непросто забыть

Помню, как в детстве мы лепили пельмени. Просыпаешься утром и понимаешь: бабушка спозаранку уже сбегала на рынок и теперь готовит фарш. А как же я?! Выскакиваешь из кровати, кое-как умываешься и бегом на кухню. А там бабушка уже и сырников нажарила, сложила их в кастрюльку и укутала одеялом, чтобы не остыли к моему пробуждению. И сырников хочется, и мясорубку покрутить. «Ба, погоди, не крути, я сейчас позавтракаю и буду помогать!»

Пока лепим, я зорко слежу, чтобы теста было чуть больше, чем фарша: из остатков бабушка жарит сладкие треугольнички, посыпанные сахаром. Еда вроде бы совсем простая, но до чего вкусная.

Рассказываю я все это приятелю, а он мне: «А кто нам мешает налепить пельменей прямо сейчас?» Так мы и решили. Крутим фарш. Кот Карась сразу принимает позу глубоководной рыбы, которая лежит на дне с открытым ртом: авось что-нибудь заплывет. Стратегия, как оказалось, неплохая. Мы оба то и дело что-то роняли и устроили коту праздник живота. © DevonMiles / Pikabu

А вы пробовали помидоры с сахаром?

В детстве я ездил на лето к бабушке на Алтай и помню одно привычное там блюдо. Только представьте: огромная миска, почти тазик, со свежими нарезанными помидорами со своего огорода, засыпанными сахарным песком. Ко всему этому прилагается свежайший хлеб. До сих пор помню, как мы макали хлебушек в сладкие остатки на дне этого тазика. Сейчас я живу на Урале, и, когда рассказываю об этом, мне никто не верит. Сам я потом ни разу такого не повторял. Кто знает, может, помидоры не те. © FrolFrolov / Pikabu Дарья только что Я в детстве тоже помидоры с сахаром ела Ответить

Автору этого фото в детстве бабушка готовила манную кашу с киселем. Теперь он сам иногда пытается повторить это блюдо

Пшенная каша тоже может быть особенной

Каждое лето в детстве я гостила в деревне у бабушки с дедушкой. Бабушка специально для меня варила пшенную кашу. До чего же было вкусно: плотные, чуть слипшиеся зернышки пшена, залитые молоком! Больше ни у кого повторить это не получалось.

С тех пор прошло почти 20 лет, и вот вчера я приготовила то самое деревенское пшено! Оказывается, крупу нужно было не варить, а запаривать и тихонько томить на медленном огне. Вообще-то так делают в печи, но я призвала на помощь современные технологии: сначала поставила мультиварку на подогрев, а потом включила неполный цикл «каша». Попробовала и будто вернулась в детство и в бабушкину деревню. © Jakonya / Pikabu

Молочный суп со вкусом крем-брюле. Вот бы нам такое в детском саду готовили!

В детстве я обожала молочный суп с вермишелькой. Знаете, как его готовили у нас в садике? Вермишель обжаривали с сахаром до карамельного цвета, а потом варили в молоке, и получался вкус как у крем-брюле. И вермишель каким-то образом выходила румяной. Повар у нас вообще была золотая женщина: кормила детей пловом, мантами, разными пирожками. Я обожала эту еду.

amarta0505 Дарья только что Прикольно. Надо детям попробовать сделать Ответить

Рис с помидорами — тоже вкусное блюдо. Особенно если его готовили любящие руки

Было это давным-давно, если верить моему паспорту, а по ощущениям — всего-навсего прошлым летом. Моя бабушка готовила рисовую кашу с огромным количеством помидоров: красных, пахучих, сладких, с крупиночками на изломе. Что-то еще отправлялось в кастрюлю (что именно, по малолетству не запомнила), а сверху выкладывалась картошка, нарезанная дольками. Бабушка называла это блюдо «шуле». А я до сих пор помню вкуснейший запах шуле вперемешку с теплым ароматом деревенского лета под Астраханью. © Fira / ADME

Наверняка вам тоже мама говорила: «Не спеши есть. Надо, чтобы он пропитался»

Как же круто было сидеть на кухне и уплетать угощения с маминой работы!

Вспомнилось, как мама приносила из заводского буфета творожную массу с кусочками шоколада. Брать ее можно было сразу килограммами, хоть один, хоть два. Самое вкусное из детства! С этим сравнится только разве что кусковой кондитерский шоколад или крошки от вафельных стаканчиков пополам с малиновым вареньем. nayri_artdolls

А кое-кто до сих пор не может забыть собственные кулинарные эксперименты

В шестом классе на домоводстве я научилась делать пирожное «картошка» и больше двух недель кормила им всю семью из пяти взрослых. Его ведь можно сделать из любого печенья, а какао приносил дедушка-моряк из судовой лавки. Через две недели взрослые наотрез отказались покупать мне печенье, потому что я упорно делала «картошку» каждый день. © Примула / ADME Дарья только что Я в 6 классе сама пожарила оладьи. И всю следующую неделю каждый вечер мама говорила "а на ужин у нас оладьи, что Даша пожарит". Именно в тот момент я поняла, что надо увлекаться только выпечкой, её не заставят делать каждый день Ответить

Просто? Ну и что! Зато вкусно

Вассали — вот вкус моего детства! Мама готовила нам эти хрустящие и слоистые лепешки с самого детства. Готовит их до сих пор. Сегодня я изменила технологию сворачивания теста, но результат все тот же — тончайшие хрустящие слои. Вода, мука, соль и масло — ничего лишнего, а какая вкуснота! Может быть, у вас в семье их тоже готовят, но просто называют иначе. renetakubus

А этому семейному рецепту уже почти 100 лет

Накатило на меня воспоминание из детства. Я записала рецепт манника у тети, когда мне было 7 лет. Ей тогда было 70. Сейчас мне 50 с хвостиком, так что, думаю, рецептику лет 100, не меньше. Испекла я его первый раз в семилетнем возрасте. Горда была неимоверно.

© MariVera55 / Pikabu

Теплые воспоминания могут нахлынуть и от баночки варенья

С детства не любила варенье. У нас оно всегда стояло на столе: с ним делали бутеры и булочки, добавляли его в кашу. Вроде вкусно, а я не любила. Недавно бабушка передала из дома баночку малиново-смородинового варенья, и я взяла ее с мыслью, что потом скормлю друзьям. Сварила на ужин овсянку, а орехи закончились. Вспомнила про варенье и решила добавить для вкуса. И вот он, вкус детства, которого мне так давно не хватало. Из тарелки пахнет домом и бабушкиной улыбкой. Со временем начинаешь такое ценить. © Подслушано / Ideer

Забыть, как готовится любимый торт, а потом отыскать рецепт — это ли не маленькое счастье?

Живу с отцом в деревне уже больше месяца. Ну, вернее, я учебой занимаюсь, а он работает. В конце пятой недели заметил на журнальном столике ту самую тетрадь, куда раньше переписывались или вклеивались всякие рецепты. © ZorkiTipaFED.ZK / Pikabu

Помню эту мамину тетрадку с самого раннего детства. Но самое главное, что именно в этой тетради, оказывается, был рецепт моего любимого торта, который мы почему-то уже несколько лет не могли найти. Теперь можно повторить. © ZorkiTipaFED.ZK / Pikabu

Иногда начинка в пирогах оказывается с сюрпризом

Мама моя — мастерица на все руки. А какие пироги она печет! Я больше всего любила с яблоками. Как-то мы приехали к маме в деревню погостить и я стала выпрашивать рецепт. А она как рассмеется: «Маша, какие яблоки? Там всю жизнь была тыква с сахаром и корицей. Я даже не знаю, почему ты эти пироги всегда яблочными называла». ADME

Когда дедушка заботился о завтраке для внучки

Мой дедушка делал на завтрак мне вкуснейший сладкий кофе с молоком и два сытных яичка всмятку. На десерт рядом лежали две сахарные печеньки. Любимые сердцу семейные традиции! kamila_stories

Самые летние пирожки — обязательно со щавелем. Вы тоже так думаете?

У меня начало лета ассоциируется с одним летним продуктом. Недавно урожай созрел, и жена напекла пирожки. Со щавелем. Мне кажется, нет другого блюда, которое настолько отражало бы начало лета. Сразу вспоминается лето, маленький дачный домик с большой стеклянной верандой, очень светлой (может, это детские воспоминания добавляют такой яркий, но мягкий свет), тазик этих пирожков, чай на молодых листиках смородины, тихонечко играет радио, а впереди все лето. © Pusistik / Pikabu

У кого-то теплые воспоминания связаны даже с лапшой быстрого приготовления

Когда я была маленькой, в нашей семье бывали «ленивые дни». Маме не хотелось готовить, и тогда папа отваривал на обед курицу, а в оставшемся бульоне прямо в кастрюле запаривал лапшу «Роллтон». Для меня это и есть тот самый неповторимый вкус детства! © Подслушано / Ideer

В детстве минтай мог быть самой вкусной рыбой

В детстве я просто обожала минтай. А моя бабушка почему-то считала его слишком простой рыбой и редко подавала к общему столу. Зато, когда она его варила, я тайком вытаскивала сочные кусочки прямо из кастрюли, пока никто не видел. Недавно бабуля приехала ко мне в гости и снова приготовила минтай. Тот самый простой и родной вкус детства! © Подслушано / Ideer

Бонус от автора, которая в детстве упорно не ела голубцы