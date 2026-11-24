19 историй из детства, когда на кухне шкворчали беляши и томился малиновый кисель
Интересное
24.11.2026
Порой почувствуешь доносящийся с кухни запах беляшей, пирожков со щавелем или простого домашнего манника, и будто бы на одно мгновение возвращаешься в детство. И сразу вспоминаются каникулы на даче или в деревне, пельмени, которые лепили вместе с бабушкой, или густая пшенная каша, которую больше почему-то никому не удавалось повторить.
Когда бабушка готовила такие вкусные беляши, что перед ними мало кто мог устоять
- Мой папа и моя бабушка по материнской линии друг друга не особо любили. Но было кое-что, из-за чего папа испытывал искренний восторг при виде тещи, а та слегка смущалась с довольным видом. Это — бабушкины беляши. Надо сказать, готовила бабуля великолепно, но беляши были одним из ее коронных блюд. Когда я выросла, то тоже научилась их жарить. Правда, тот самый рецепт мне не достался. Вы же знаете этих бабуль: «Налей воды, посоли и подсыпай муку, пока тесто не начнет отлипать». Мне все-таки удалось сделать что-то похожее по вкусу. И пусть это даже и не те самые беляши, но у меня дома пахнет детством.
Да и бабушкины пельмени бывает непросто забыть
- Помню, как в детстве мы лепили пельмени. Просыпаешься утром и понимаешь: бабушка спозаранку уже сбегала на рынок и теперь готовит фарш. А как же я?! Выскакиваешь из кровати, кое-как умываешься и бегом на кухню. А там бабушка уже и сырников нажарила, сложила их в кастрюльку и укутала одеялом, чтобы не остыли к моему пробуждению. И сырников хочется, и мясорубку покрутить. «Ба, погоди, не крути, я сейчас позавтракаю и буду помогать!»
Пока лепим, я зорко слежу, чтобы теста было чуть больше, чем фарша: из остатков бабушка жарит сладкие треугольнички, посыпанные сахаром. Еда вроде бы совсем простая, но до чего вкусная.
Рассказываю я все это приятелю, а он мне: «А кто нам мешает налепить пельменей прямо сейчас?» Так мы и решили. Крутим фарш. Кот Карась сразу принимает позу глубоководной рыбы, которая лежит на дне с открытым ртом: авось что-нибудь заплывет. Стратегия, как оказалось, неплохая. Мы оба то и дело что-то роняли и устроили коту праздник живота.
А вы пробовали помидоры с сахаром?
- В детстве я ездил на лето к бабушке на Алтай и помню одно привычное там блюдо. Только представьте: огромная миска, почти тазик, со свежими нарезанными помидорами со своего огорода, засыпанными сахарным песком. Ко всему этому прилагается свежайший хлеб. До сих пор помню, как мы макали хлебушек в сладкие остатки на дне этого тазика. Сейчас я живу на Урале, и, когда рассказываю об этом, мне никто не верит. Сам я потом ни разу такого не повторял. Кто знает, может, помидоры не те.
Автору этого фото в детстве бабушка готовила манную кашу с киселем. Теперь он сам иногда пытается повторить это блюдо
Пшенная каша тоже может быть особенной
- Каждое лето в детстве я гостила в деревне у бабушки с дедушкой. Бабушка специально для меня варила пшенную кашу. До чего же было вкусно: плотные, чуть слипшиеся зернышки пшена, залитые молоком! Больше ни у кого повторить это не получалось.
С тех пор прошло почти 20 лет, и вот вчера я приготовила то самое деревенское пшено! Оказывается, крупу нужно было не варить, а запаривать и тихонько томить на медленном огне. Вообще-то так делают в печи, но я призвала на помощь современные технологии: сначала поставила мультиварку на подогрев, а потом включила неполный цикл «каша». Попробовала и будто вернулась в детство и в бабушкину деревню.
Молочный суп со вкусом крем-брюле. Вот бы нам такое в детском саду готовили!
- В детстве я обожала молочный суп с вермишелькой. Знаете, как его готовили у нас в садике? Вермишель обжаривали с сахаром до карамельного цвета, а потом варили в молоке, и получался вкус как у крем-брюле. И вермишель каким-то образом выходила румяной. Повар у нас вообще была золотая женщина: кормила детей пловом, мантами, разными пирожками. Я обожала эту еду.
amarta0505
Рис с помидорами — тоже вкусное блюдо. Особенно если его готовили любящие руки
- Было это давным-давно, если верить моему паспорту, а по ощущениям — всего-навсего прошлым летом. Моя бабушка готовила рисовую кашу с огромным количеством помидоров: красных, пахучих, сладких, с крупиночками на изломе. Что-то еще отправлялось в кастрюлю (что именно, по малолетству не запомнила), а сверху выкладывалась картошка, нарезанная дольками. Бабушка называла это блюдо «шуле». А я до сих пор помню вкуснейший запах шуле вперемешку с теплым ароматом деревенского лета под Астраханью.
Наверняка вам тоже мама говорила: «Не спеши есть. Надо, чтобы он пропитался»
Как же круто было сидеть на кухне и уплетать угощения с маминой работы!
- Вспомнилось, как мама приносила из заводского буфета творожную массу с кусочками шоколада. Брать ее можно было сразу килограммами, хоть один, хоть два. Самое вкусное из детства! С этим сравнится только разве что кусковой кондитерский шоколад или крошки от вафельных стаканчиков пополам с малиновым вареньем.
nayri_artdolls
А кое-кто до сих пор не может забыть собственные кулинарные эксперименты
- В шестом классе на домоводстве я научилась делать пирожное «картошка» и больше двух недель кормила им всю семью из пяти взрослых. Его ведь можно сделать из любого печенья, а какао приносил дедушка-моряк из судовой лавки. Через две недели взрослые наотрез отказались покупать мне печенье, потому что я упорно делала «картошку» каждый день.
Я в 6 классе сама пожарила оладьи. И всю следующую неделю каждый вечер мама говорила "а на ужин у нас оладьи, что Даша пожарит". Именно в тот момент я поняла, что надо увлекаться только выпечкой, её не заставят делать каждый день
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Просто? Ну и что! Зато вкусно
- Вассали — вот вкус моего детства! Мама готовила нам эти хрустящие и слоистые лепешки с самого детства. Готовит их до сих пор. Сегодня я изменила технологию сворачивания теста, но результат все тот же — тончайшие хрустящие слои. Вода, мука, соль и масло — ничего лишнего, а какая вкуснота! Может быть, у вас в семье их тоже готовят, но просто называют иначе.
renetakubus
А этому семейному рецепту уже почти 100 лет
- Накатило на меня воспоминание из детства. Я записала рецепт манника у тети, когда мне было 7 лет. Ей тогда было 70. Сейчас мне 50 с хвостиком, так что, думаю, рецептику лет 100, не меньше. Испекла я его первый раз в семилетнем возрасте. Горда была неимоверно.
Теплые воспоминания могут нахлынуть и от баночки варенья
- С детства не любила варенье. У нас оно всегда стояло на столе: с ним делали бутеры и булочки, добавляли его в кашу. Вроде вкусно, а я не любила. Недавно бабушка передала из дома баночку малиново-смородинового варенья, и я взяла ее с мыслью, что потом скормлю друзьям. Сварила на ужин овсянку, а орехи закончились. Вспомнила про варенье и решила добавить для вкуса. И вот он, вкус детства, которого мне так давно не хватало. Из тарелки пахнет домом и бабушкиной улыбкой. Со временем начинаешь такое ценить.
Забыть, как готовится любимый торт, а потом отыскать рецепт — это ли не маленькое счастье?
- Живу с отцом в деревне уже больше месяца. Ну, вернее, я учебой занимаюсь, а он работает. В конце пятой недели заметил на журнальном столике ту самую тетрадь, куда раньше переписывались или вклеивались всякие рецепты.
- Помню эту мамину тетрадку с самого раннего детства. Но самое главное, что именно в этой тетради, оказывается, был рецепт моего любимого торта, который мы почему-то уже несколько лет не могли найти. Теперь можно повторить.
Иногда начинка в пирогах оказывается с сюрпризом
- Мама моя — мастерица на все руки. А какие пироги она печет! Я больше всего любила с яблоками. Как-то мы приехали к маме в деревню погостить и я стала выпрашивать рецепт. А она как рассмеется: «Маша, какие яблоки? Там всю жизнь была тыква с сахаром и корицей. Я даже не знаю, почему ты эти пироги всегда яблочными называла».
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Когда дедушка заботился о завтраке для внучки
- Мой дедушка делал на завтрак мне вкуснейший сладкий кофе с молоком и два сытных яичка всмятку. На десерт рядом лежали две сахарные печеньки. Любимые сердцу семейные традиции!
kamila_stories
Самые летние пирожки — обязательно со щавелем. Вы тоже так думаете?
- У меня начало лета ассоциируется с одним летним продуктом. Недавно урожай созрел, и жена напекла пирожки. Со щавелем. Мне кажется, нет другого блюда, которое настолько отражало бы начало лета. Сразу вспоминается лето, маленький дачный домик с большой стеклянной верандой, очень светлой (может, это детские воспоминания добавляют такой яркий, но мягкий свет), тазик этих пирожков, чай на молодых листиках смородины, тихонечко играет радио, а впереди все лето.
У кого-то теплые воспоминания связаны даже с лапшой быстрого приготовления
- Когда я была маленькой, в нашей семье бывали «ленивые дни». Маме не хотелось готовить, и тогда папа отваривал на обед курицу, а в оставшемся бульоне прямо в кастрюле запаривал лапшу «Роллтон». Для меня это и есть тот самый неповторимый вкус детства!
В детстве минтай мог быть самой вкусной рыбой
- В детстве я просто обожала минтай. А моя бабушка почему-то считала его слишком простой рыбой и редко подавала к общему столу. Зато, когда она его варила, я тайком вытаскивала сочные кусочки прямо из кастрюли, пока никто не видел. Недавно бабуля приехала ко мне в гости и снова приготовила минтай. Тот самый простой и родной вкус детства!
Бонус от автора, которая в детстве упорно не ела голубцы
- Бабушка моя была мастером готовить всякие вкусные для взрослых блюда — от голубцов до холодца. Стоит ли говорить, что я морщила нос и не признавала вареную капусту. Да и процесс приготовления холодца, который я видела от начала и до конца, тоже энтузиазма не вызывал. Но с возрастом будто что-то изменилось: теперь я легонько подшучиваю над своим ребенком, который задумчиво смотрит на голубцы и говорит что-то типа «никогда-никогда». Ага, я тоже в детстве так думала. Сейчас я ни за что не откажусь от голубцов. В плане вкуса, естественно, ностальгии нет — я же не знала, какими они были, но их запах из детства до сих пор остался в памяти. Только теперь он мне нравится.
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