23 истории про грибников, которые вышли из леса с полной корзинкой впечатлений и маленьких радостей

Грибники знают, что за любым невзрачным листиком может скрываться красноголовый подосиновик или белый крепыш. Осенний лес дарит любителям тихой охоты не только щедрый улов, но и неожиданные приключения с лосями, ностальгические воспоминания и забавные встречи. Каждая зарисовка про наполненную доверху корзину согрета теплыми эмоциями, благодаря которым простые прогулки на свежем воздухе обретают уют и дарят людям море маленьких радостей.

Пошла по грибочки в лес, набрала целую корзинищу и села перекусить. Достала огурчик, яичко и хлебушек. Сижу, лопаю. Тут прямо над ухом слышу: «Ф-р-р». Оборачиваюсь, а за спиной стоит лось! Я кинула ему кусок хлеба, а сама бежать. И вдруг слышу — он меня догоняет. Я прижалась к дереву, а он подошел и морду в корзину — там еще хлеб остался. Пока весь ему не отдала, не отстал. Постоянные грибники мне рассказали потом, что это добрый лось-попрошайка: унюхает хлеб — не отвяжется. Как запах хлеба пропадает — он уходит. © Светлана Х / Dzen Эдуард Никаноровка только что Добрый лось-попрошайка это лучше чем вежливый лось из анекдота 😀 Ответить

Однажды пошла в лес за грибами по знакомым с детства местам. Встречаться с людьми в лесу не люблю, поэтому, завидев издалека, меняю направление или пережидаю в зарослях. Сижу, срезаю грибочки, и тут в заросли ко мне вламывается мужик с криками: «Девушка!» Я думаю, мол, все, не к добру это, сейчас начнется... И тут он внезапно такой: «Девушка, какое счастье, что я наконец-то вас встретил! Я с утра здесь хожу. Как отсюда выйти?!» © Подслушано / Ideer Михаил Бархударов только что после того, как вы вывели заблудившегося мужика, обязаны на нём жениться, иначе в дальнейшем без вас он пропадёт, а мы в ответе за тех кого вывели.... Ответить

Тот случай, когда грибалка была максимально удачной. Настолько удачной, что невозможно не похвастаться уловом!

Ходили с друзьями за грибами. В какой-то момент один из парней перестал откликаться, а мы в 30 км от города, связи нет. Бегали, искали его, кричали, у всех голоса охрипли. Каким-то чудом нашли его на полянке, а он сидит, грузди собирает... В наушниках! © Подслушано / Ideer Caleb Vivas только что В Америке произошел реальный случай, когда турист застрял в горах и вызвал спасателей. Чтобы найти потерявшегося, спасатели наяривали ему на мобильный, а он не брал трубку... Потому что не берет телефон, когда с незнакомого номера звонят Ответить

Однажды пошел в лес, а за мной соседские собаки увязались — лайки, наточенные на охоту. Пытался прогнать — бесполезно, пошли вместе. Сижу такой, в общем, лисички кромсаю, никого не трогаю, и тут — бац! — лай, хруст. Гляжу — они на меня кабанчика гонят. Я полез на дерево — а куда деваться? Эти чудики остановились, смотрят на меня, мол, ты чего тормозишь, мы ж тебе добычу пригнали? Когда соседу рассказал эту историю, он очень смеялся. © Чеприн И. / Dzen SeledkinaMama только что Работящие псины)) Ответить

Так выглядит 229 белых грибов и еще всякая мелочевка, которую девушка собрала в лесу за 3 часа. Часть грибов она раздала желающим, потому что их некуда класть

© AnchelChe / Pikabu Евга только что Это не просто девушка. Она больничный клоун Кнопка. Она помогает детям с онкологией и их родителям.

Если кому интересно, то пройдите в первоисточник, почитайте её посты. Чудесный человек. Пусть хоть все грибы соберёт Ответить

Много-много лет назад пошли с мужем в горы за грибами. Набрали маленький полиэтиленовый мешочек, сели усталые у горной речки. Смотрим: идут вниз два парня, несут три огромных ведра отменных груздей. Спрашиваю: «Далеко до груздей?» Парни внимательно оглядели нас, двух ботаников в очках, и такие: «Вам не дойти!» © Бруннера / ADME Котёнок по имени Кусь только что - Далеко до груздей?

- Там, где мы были их всё равно уже нет Ответить

История произошла с моей тетей. Поехала она со своими друзьями в лес за грибами в первый раз. Ее привезли, показали, в какую сторону идти и где ждать, все объяснили. Разошлись. Насобирав грибов, возвращаются мужики на место: ждут ее, ждут, а она не появляется ни через десять минут, ни через сорок, ни через час... Пошли искать: кричат, зовут — ответа нет. Долго ходили. Вспомнили, что километрах в 16 от места есть сторожка, решили проверить: вдруг она туда добралась? Выезжают они на развилку: одна дорога к сторожке, вторая дальше в лес, и видят такую картину: на камне сидит потеряшка — вся грязная, без одного сапога, свитер где-то порвала. И знаете, чем она занималась? Красила губы! На немой вопрос ответила очень просто: «Ну а что? Нужно всегда красиво выглядеть!» © Палата №6 / VK Olga Dubrowski только что Это не тётя, это балласт для грибников. Ответить

Можно набрать в лесу полкило грибов, а можно сорвать один гриб, но какой!

Когда мне было лет 6 или 7, был у нас сиамский кот, умный до невозможности! Мы брали его с собой в лес за грибами, и он бегал за нами, как собачка, и даже в городе шел всегда рядом. Однажды мы были в лесу, собирали грибы, кот терся рядом со мной. Я была увлечена поиском грибочков, по сторонам не смотрела. И вдруг кот грозно заорал, шерсть дыбом. Я поднимаю глаза, а недалеко от меня стоит лось! Он испугался кота, повернулся и пошел прочь. Кот — телохранитель. © Подслушано / Ideer

В течение года периодически общались с одним парнем в интернете. Как-то раз решила я съездить за грибами за город, но было не с кем, и я пригласила его. Съездили, познакомились в живую, наконец, пообщались, я набрала целую корзину грибов... Только через полгода он признался, мол, сперва был уверен, что я его в лес позвала вовсе не грибы собирать. Пока не увидел меня реально с корзинкой наперевес. © Подслушано / Ideer Маловато будет только что Представляю, если бы я в грибной экипировке (высокие резиновые, закрытая одежда от клещей, косынка и все такое) пришла на свидание. Вот бы парень офигел!)) Ответить

Собирать грибы любят многие, а вот чистить — единицы. Вот и бабушка жалуется, что грибов набрали мелких, зато большим радуется от души

© formakrika / Pikabu Евга только что О да, это моя боль. Я не то чтоб страстный грибник, но люблю раз в год погулять по лесу и пособирать.

Но вот чистить потом... Страдание Ответить

Два года назад поехали за город грибы собирать. Оставили машину на обочине, углубились в лес. Ходили часа три по лесу, а, вернувшись, обнаружили в багажнике закрытой машины молодую собачку полугодовалую. До сих пор для нас загадка, как она туда попала. Но мы, естественно, приняли ее в нашу семью. Считаем, что это подарок свыше. © Подслушано / Ideer Рамбацамба только что Скорей всего нехороший человек бросил... Повезло собачке с новой семьёй. Ответить

Пошли с дочкой на даче в лесок за лисичками. Я увлеклась поисками, а мелкая крутилась рядом и деловито складывала что-то в свою корзинку. Приходим домой, я заглядываю к дочке в лукошко и теряю дар речи: там вместо грибов аккуратно лежат шесть желтых резиновых уточек для ванны! Оказалось, накануне в лесу местный детский лагерь устроил квест с поиском сокровищ, а убрать за собой забыли. Дочка была уверена, что нашла какой-то редкий сорт лисичек. ADME Олег только что ,,Мелкая", тогда мама - корова крупная. Ответить

Сразу видно, что девушка обожает ходить за грибами и меры не знает. Говорит, что пришла в себя только тогда, когда грибы стало складывать некуда

Наша дача находится в деревне довольно далеко от города, ее построил ещё мой дедушка на месте старого дома своих родителей. Дедушка учил меня уважать лес, который окружает нашу деревню. Как-то пошли мы с ним за грибами, и я увидела, как он пару пирожков из тех, что бабушка испекла нам в дорогу, положил под куст. Я спросила, кого он кормит: зайчика или белочку? А дедушка мне сказал, что раз уж мы у леса что-то собираемся взять, то должны и что-то дать взамен. Бабушки с дедушкой давно уже нет, а я учу этому ритуалу своих детей. Что любопытно, мы никогда не возвращались из леса без грибов или ягод. © Подслушано / Ideer Евга только что Я тоже так делаю. В юности начиталась про леших и домовых, и стала так делать. Теперь это просто милый ритуал для меня Ответить

Соседка по даче позвала меня прогуляться до ближайшей рощи, а собаку взяла как «главного эксперта по грибам». Пес и правда всю дорогу что-то деловито обнюхивал и в итоге сел у пня как вкопанный, отказываясь идти дальше. Разгребаю листву под его лапами и немею: под ней лежит небольшая горка лисичек. Оказалось, соседка нашла это место еще утром, когда гуляла, но как раз в тот момент заметила свою корову, отошедшую слишком далеко от загона на соседском участке. Лисички девать было некуда, для поимки коровы нужны были свободные руки, и она сложила уже сорванные грибы у пня и листьями присыпала. Пока гонялась за коровой, про грибы забыла — а вспомнила только сейчас. ADME

Просто полюбуйтесь, какой грибной пень в лесу вырос!

Помню, как однажды папа взял меня маленькую за грибами. Самым веселым было высматривать из окна автомобиля грибы среди зарослей кустарников и орать: «Грибы!» Машина останавливалась, из нее вываливались хохочущие мужики и я, мелкий шпингалет, и неслись наперегонки к предполагаемому грибному месту. Эх, было время! © Подслушано / Ideer Евга только что Вот это зрение! Ответить

Когда я маленькая ходила с братом по грибы, он говорил мне: «Посмотри вон под тем листочком». Я смотрела, и — надо же! — там обязательно был гриб. Как я радовалась, что я — такой ловкий грибник! И только уже повзрослев, поняла, какой классный у меня брат. © Ника_А / ADME

Встретить такую дружную семейку в лесу мечтает, пожалуй, каждый грибник. Но не всякому так везет

Поехал знакомый с другом в лес за грибами. Грибов было много, собрал большую корзину, но тут приспичило ему в кусты отлучиться. Присел он в ельничке, сидит, думает... Тут за плечом кто-то как фыркнет. Он оборачивается, а в шаге от него стоит огромный лось с большущими рогами и его корзину с грибами нюхает! Короче, мой знакомый, едва подобрав штаны, драпанул в одну сторону, а лось — в другую. © Подслушано / Ideer Олег только что А, где смеяться? Ответить

Раннее утро. Дед трясет за плечо, прикладывает палец к губам. Вскакиваешь, тут же проснувшись: дед уже в панаме и резиновых сапогах, готов. Бабушка еще спит; значит, сегодня без ненавистной овсянки на завтрак. Быстро и бесшумно собираешься — и прямиком в лес. Бегаешь неуклюже по покрытому росой мху, сам с собой соревнуешься в поисках самого большого и красивого подосиновика, но нашел его дед. Он этот гриб не берет — только показывает, чтобы ты срезал его сам. Берешь бережно и дрожащими руками, счастливый до последней степени, и кладешь это сокровище в корзину, на кучу ярких сыроежек, а потом — домой, где бабушка отругает за то, что ушли без спроса, а потом нажарит целую гору бесподобной, божественной картошки с грибами... И тут просыпаешься. Будильник. Мегаполис. Толком глаза еще не разлепил, а уже предчувствуешь очередной разнос — вчера не сдал отчет, хотя надо было... Ох, как же я скучаю по бабуле и дедуле! © Палата №6 / VK