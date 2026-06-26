18 светлых историй о мамах и бабушках, которым при жизни хочется отлить памятник из золота за их труд

Добро
26.06.2026
18 светлых историй о мамах и бабушках, которым при жизни хочется отлить памятник из золота за их труд

Когда мы вырастаем и погружаемся во взрослые заботы, то начинаем совсем иначе оценивать то, что делали для нас старшие поколения. Воспитать троих детей, выстроить собственный игрушечный домик в кустах сирени или окружить внуков такой безоговорочной любовью, которая дарит железную уверенность на всю жизнь, — все это бесценный человеческий труд. Эти простые живые зарисовки напоминают о самом главном и вызывают лишь одно желание: крепко обнять своих родных и поблагодарить их за все тепло, которое они нам дарили и дарят.

  • В детстве был привередой: ел только простое пюре с котлетами. Бабуля мечтала накормить меня супом, но я отнекивался. Так она придумала хитрый план, и я стал уплетать суп за обе щеки! Мама даже удивлялась, в чем секрет. А бабушка моя как-то прознала, что я коплю деньги, чтобы потом купить что-нибудь «серьезное», ну она и ввела «зарплату за суп»: тарелка — пять рублей.
Алина
только что

Я тоже так ела 😅 очень много продуктов/блюд с детства не ем, но некоторые могла согласиться поесть за оплату😂😂

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  • Всегда поражала забавная бабушкина метаморфоза, когда родители навещали меня у нее во время каникул. Будто перед каким начальством, она специально наводила экстра-уборку в и без того чистейшей квартире, наряжала меня как пай-мальчика и убирала чипсы, пирожные и прочие сласти. Дальше шло показательное выступление: как она держит меня в строгости, сколько мы выучили стихов и прорешали задач. Но едва они за порог — я снова любимый внучок, и мне даже можно лечь спать в 22:30!
Ver Gal
только что

Сколько в этом любви! Бабушки — это мамы в квадрате.

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  • Все началось, когда я был мелким. Жили мы небогато, и мама ума не могла приложить, что подарить нам на Новый год. Бюджет был такой, что особо не разбежишься. Но... наскрести на банку соленых огурцов было можно. А мы, мелкие, эти огурцы просто обожали!
    И вот мы выросли, сейчас у всех все благополучно. Мама приехала в гости на Новый год, разложила подарки и сладости... Мы не смогли промолчать:
    — Мам, а где огурцы?
    — Что? Вам правда это нравилось?
    — Да! Конечно! Я весь год жду этих новогодних огурцов! Ну мам! Разве это праздник без огурцов?! А как же мои дети? У них вообще ни одного праздника без них не было!
    Моя мама не стала напоминать, что я уже взрослый детина и могу сам обеспечивать семью. Она поняла, что дело тут вообще не в огурцах (хотя похрустеть огурчиком я до сих пор люблю). И с тех пор каждый год нас обязательно ждет баночка солений.
Людмила
только что

Как вы уже подметили, взрослый детина, так устройте своим детям праздник🎉🎊🎁 сами, и я не знаю, правда ли для ваших детей огурцы - прям торжество, обычно они просят что-то из ряда вон выходящее...

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  • Не знаю, что случилось со мной в прошлой жизни, но в этой мне невероятно повезло. В нашей семье есть замечательная бабушка — адекватная, гостеприимная и с чувством юмора. Кроме обязательной, по ее мнению, программы в виде пирожков и борща, существует еще произвольная программа. Это когда она берет на выходные детей: с пятницы вечера до обеда воскресенья раз в месяц. Причем не за хорошее поведение, не на Новый год или день рождения, а просто так, со словами: «Вам есть чем заняться». Я очень люблю своих детей, но и отоспаться два выходных подряд я тоже очень даже не против.
Маруся Маруся
только что

Папа мой забирал в пятницу моего сына и мне отдавал в воскресенье после обеда. Практически каждые выходные. Папы нет два года….. Сын взрослый….Далеко…Всё-таки не ценишь, что имеешь…

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  • Моя мама, когда навещала меня в общаге, всегда делала генеральную уборку, все перестирывала и варила обед. Те три дня, на которые она приезжала, мы с соседками становились примерными девочками и любимыми дочерьми. До сих пор подружки передают приветы маме и вспоминают ее рыбные котлеты — очень вкусные и пышные. Она и нас научила их делать: надо взбивать фарш, пока он не увеличится в три раза, и добавлять только соль, перец и воду, иначе котлеты будут сильно пахнуть рыбой. Правда, рыба должна быть свежей, морской, а не перемороженной. Можно еще черемшу добавить.

«Шить я начала относительно недавно, но сам процесс и освоение новых фишек меня просто покорили. Вот платье, которое я на днях сшила для своей 4-летней дочки»

За основу взяла ее другое платье. Для меня это был первый опыт работы со сборками и оверлоком. Следующим шагом планирую сшить такое же для ее младшей сестренки. Очень надеюсь, что вещички выдержат все активные игры и проверку на прочность, которая их точно ждет!

  • По работе нужно было на полгода переехать в другой регион, жилье оплачивала фирма. Нашел по объявлению недорогую комнату в большой квартире, хозяйкой оказалась приятная пожилая женщина. Комната отличная, со всей мебелью — я, конечно, согласился. Первое утро, встаю на работу — из кухни потрясающий запах. Захожу, а там стол ломится: блины, пирожки, мясо, яичница. Наелся я тогда от пуза. Прихожу вечером — снова накрыт шикарный ужин. Насторожился, но она уговорила поужинать с ней, травила разные байки. Так продолжалось неделю. Я и деньги ей предлагал, и продукты сумками таскал — отказывается. Рассказал на работе, и одна коллега, как оказалось, знала хозяйку. Выяснилось, что бабушка состоятельная, дети уехали на ПМЖ за границу, ей безумно скучно и просто некуда деть всю свою заботу. А тут я подвернулся. В общем, мировая оказалась женщина. За эти полгода я даже поправился. На прощание тайно оставил ей в шкафу подарок, понимая, что лично она его не возьмет. Все мечтал снова попасть туда в командировку, но, увы, больше не отправили.

«Моя мама относительно недавно начала заниматься лоскутным шитьем. В этом году подарила нам это впечатляющее творение, которое она создала с любовью»

Ver Gal
только что

Не бейте тапком, а это точно не ковер? Как раз для гостиной по размеру ))

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  • Ко мне перед третьими родами пришла бабушка, соседка по лестничной клетке, чтобы сказать, что я всегда могу на нее рассчитывать и она с удовольствием посидит с моими детьми — со всеми сразу или по отдельности, если мне будет нужно. Пока мне это ни разу не понадобилось, но это так трогательно, что меня окружают такие добрые и отзывчивые люди.
asiatsynova
  • Мне было десять лет, и я тогда жила с бабушкой. Чтобы порадовать свою внучку, она сшила мне юбку с запахом из фиолетового шелка с красивыми цветами! Я была на седьмом небе от счастья! Топик, кстати, тоже был — только не черно-белый, а цветной. Я его вместе с юбкой практически не снимала. До сих пор помню эту юбку, как и костюм Мальвины из красивой голубой парчи, который бабушка сшила мне на новогодний утренник всего за одну ночь!
saniya_family08
Курага
только что

Почему-то все новогодние костюмы шьются мамами и бабушками непременно за одну ночь. Новый год всегда неожиданно наступает.

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«Бабуля испекла этот торт для моей мамы, мне кажется, он выглядит замечательно!»

Патрикеевна
только что

Конечно, торт должен выглядеть красиво, но всё же в первую очередь он должен быть вкусным🤷‍♀️

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  • Я абсолютно простая деревенская девушка. Нас в семье три девочки. Родители с утра до ночи работали, поэтому воспитала нас бабушка. Для нее мы были самыми красивыми, умницами, добрыми, хозяйственными и вообще лучшими. Сама могла нас и ругать, и воспитывать строго, но другим было нельзя — не дай бог кто-то скажет нам обидное слово. Как-то нам троим привезли шорты из города. Идем по улице в деревне, а в те времена не особо так ходили. Но бабушка мигом всем закрыла рты: «Молодым девочкам можно!» Эта безоговорочная любовь и дала нам железную уверенность в себе. Муж сейчас говорит, что я веду себя так, будто я единственная наследная принцесса всего королевства. Поклонников всегда было много, а если где-нибудь на меня не обратили внимания парни — это их проблемы. Замечания по поводу внешнего вида? Фи... Бабушка учила: одежда должна быть чистой и опрятной, а остальные параметры — по возможности. Хочу быть такой же бабушкой.
Lisenok22
только что

Моя бабушка тоже разрешала носить, что угодно, лишь бы чисто и опрятно. Нет, это было не так давно, уже современная мода, но бабушка, хоть и старой закалки, никогда не придирались, что юбка или шорты коротковаты и т.д. Ну, я не особо изощрялась, всё прилично)) Помню, как она решила мне на ДР подарить обувь, вместе поехали в магазин. Мне понравились странные (это сейчас понимаю) сабо на высоченной платформе, ещё и красного цвета. И она их купила, просто из-за того, что мне очень понравились. А заодно, купила классические туфли тёмного цвета, уже на свой вкус, чтобы разбавить это безумное веселье. 🤣🤭

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«Мама приехала и привезла своей „деточке“ ее любимую вишню. 42-хлетняя деточка в восторге. Даже не знала, что так можно»

Станислав Карасев
только что

Раньше, в моём детстве, на стоянках поезда, так продавали вишню и черешню, заплетённые на палочке. Напомнили! А мне восьмой десяток идёт.

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  • Лет до семи жил у бабушки. Новый год. А бабушка почти всегда предлагала мне делать что-то развивающее с элементами игры. И вот на праздник она завела традицию: мы должны были построить домик из картона, раскрасить его, сделать окошки с занавесками и посадить туда пить чай маленькие игрушки, чтобы им не было скучно. Тридцать первое число, я сижу клепаю дом, бабушка готовит на стол, я не отвлекаю ее (а здорово она это придумала, я только сейчас понял). Вечером, когда дом прошел проверку, я помогаю бабушке накрывать на стол. Где-то в 23:45 она отправляет меня в душ, потому что потом мне будет лень. В полночь бьют куранты, я жду подарок и тут замечаю, что в окошке домика, который по традиции стоял рядом с елкой, что-то не то. Снимаю крышу, а там подарок. Я даже не помню, что именно там было, зато эмоции помню до сих пор.
  • Муж ездил по работе в соседний город и по пути заглянул к моей маме на дачу. Та дала ему с собой коробку с овощами, ягодами и зеленью. Когда я достала все, то заметила на дне целлофановый пакет с какими-то бумажками. Ну, думаю, случайно закинула. Но когда развернула, обомлела — это были детские письма от моей подружки. Мы так летом, когда были маленькими, на даче развлекались. Жили в домиках через дорогу, но взбрело нам в голову попереписываться, телефонов тогда еще не было. И вот мама нашла их случайно среди старых газет и журналов, когда наводила порядок в шкафах. Так тепло стало на душе, как будто на мгновение в детство окунулась. Очень рада, что мама не сожгла их в бане с кучей другой макулатуры, а сохранила мой кусочек детства. Где-то там еще, наверное, мои куклы бумажные завалялись, для которых мы с сестрой одежду сами рисовали.
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Кира
только что

Ребята, кончайте слово "обомлела" ставить в каждую публикацию, уже перебор! Найдите другое, чередуйте!!!

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  • У меня было классное детство. Бабушка 40 лет отработала учителем начальных классов. Очень любила своих учеников, а когда ушла на пенсию, то появилась на свет я. Было мне лет 6-7. Привезла меня мама к бабушке в деревню, а там... У меня собственный дом в кустах сирени, с полочкам, посудой. Я была в восторге! А потом бабушка меня учила из глины «печь» пирожки и пряники и сушить их на солнце на подносе. Я была хорошей хозяйкой. Звала гостей и угощала чаем с глиняными шедеврами!
Sofia Cohen
только что

И шалаш из одеял и ещё мы играли в-автобус ,расскладывали стулья один за другим и садились был и контролёр и билеты ,а больше всего я любила выходить на сцену и петь на соседских концертах которые мы устраивали летними вечерами ,была и сцена и кулисы и приглашения писали и раздавали соседям .Хорошее детство у нас было

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  • Моя бабулечка заменила мне всех. Мы жили вместе, ходили по магазинам, вместе готовили. Она всегда с радостью принимала у нас моих подружек, и мы устраивали с ними дискотеки, кинопросмотры или модные показы. По вечерам мы с бабушкой читали книги, она научила меня шить, вязать, печь вкуснейшие пироги и тончайшие кружевные блинчики. Всегда говорила мне, чтобы я училась и работала, и я действительно поступила на бюджет в хороший вуз, начала рано работать.
    На мои заработанные деньги мы сделали в бабушкиной комнате ремонт — я сама настояла, хотя она не хотела. Потом сделали красивый ремонт на кухне, чтобы бабушка с удовольствием готовила. Я научила ее пользоваться компьютером, она оказалась продвинутой и любопытной до всего нового. Мы завели двух ленивых котов, обожали с ними играть. К нам по-прежнему приходили мои подружки, все очень любили бабушку. Она одобрила моего молодого человека, ему она тоже очень понравилась.
Lisenok22
только что

Моя бабушка была очень гостеприимной и радушной, дале к неожиданным гостям. Помню, как без предупреждения приехала с подружкой (обе подростки), так даже слова не сказала, напомнила чаем, посидели, поболтали. Большая часть детства прошла там, но и в любое другое время, всегда можно было спонтанно приехать.

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  • Летом в деревне у бабушки у сына была полнейшая свобода. Она его редко привлекала к работе, каникулы же. Только от чтения нельзя было отлынивать, бабулю не обхитришь, но ребенок попытался. И вот однажды приехали мы и слышим умоляющее: «Ба-а-а, а куда у меня провод от „Денди“ пропал?» Оказалось, Саня две недели от души ленился, говорил, что читает, а бабушка заметила, что книжка на тумбочке даже положения не меняет, убрала ее, а внучок любимый даже не заметил ничего. Ну и решила она ему провод выдавать только после того, как он ей на три вопроса по прочитанной главе ответит. Месяц так они прожили, а потом книжки его затянули, так он сам от них оторваться уже не мог.
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Татьяна
только что

Моя няня, т. е. бабушка, была строгой, но доброй. Она любила меня. И ни разу не ударила. Даже если я баловалась. Она научила любить природу и рукодельничать. Она любила чистоту и порядок. Мне её очень не хватает. Она светлый человек из моего детства.

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Обязательно найдите минутку, чтобы подарить своим любимым мамам и бабушкам немного внимания и напомнить, как сильно вы любите их за весь этот, порой невидимый, но бесконечный труд.

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