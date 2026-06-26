18 светлых историй о мамах и бабушках, которым при жизни хочется отлить памятник из золота за их труд

Моя бабушка тоже разрешала носить, что угодно, лишь бы чисто и опрятно. Нет, это было не так давно, уже современная мода, но бабушка, хоть и старой закалки, никогда не придирались, что юбка или шорты коротковаты и т.д. Ну, я не особо изощрялась, всё прилично)) Помню, как она решила мне на ДР подарить обувь, вместе поехали в магазин. Мне понравились странные (это сейчас понимаю) сабо на высоченной платформе, ещё и красного цвета. И она их купила, просто из-за того, что мне очень понравились. А заодно, купила классические туфли тёмного цвета, уже на свой вкус, чтобы разбавить это безумное веселье. 🤣🤭