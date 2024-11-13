20+ архивных фото мам и бабушек, которые хочется поближе рассмотреть

Просматривая старые фотографии, невозможно не восхищаться естественной красотой и обаянием женщин прошлого века. Кажется, что их модные образы отражают целую эпоху. И даже те, кого мы привыкли видеть как милых бабушек, в юности могли бы легко затмить голливудских звезд. Пользователи сети поделились снимками своих мам и бабушек — настоящих красавиц, чьи образы настолько яркие и вдохновляющие, что на них хочется любоваться снова и снова.

«Моя беременная бабуля со старшей дочерью собираются на голливудскую вечеринку»

«Моя мама работала бортпроводницей в 70-х. У нее было сшитое на заказ китайское платье. Однажды она забыла его в самолете и ей пришлось заказать новое в Сингапуре»

«Моя прекрасная мама в 1952 году»

«Моя мама в 16 лет в своей комнате. 1987 год»

«Моя бабуля в 36 лет. Недавно ей исполнилось 100 лет»

«Моя бабушка в 1968 году. Мне достались ее волосы»

«Мама с сестрами в 60-х»

«Моя мама в 80-х. Она говорила, что стрижется так же часто, как люди меняют одежду»

«Моя бабушка в 1946 году»

«Бабушка со своим уловом в 1960 году»

«Это платье бабуля сшила сама. Фотография была сделана в тот день, когда мой дедушка предложил ей стать его женой»

«Моя бабушка в 1952 году. Я очень скучаю по ней»

«Моя бабушка и мой дядя в 1980 году»

«Бабуля в 1970-х»

«Мои прадедушка и прабабушка в день их свадьбы в 1917 году. Прадедушка был портным и сам сшил это свадебное платье»

«Мои мать и отец в 1974 году. Они только что отпраздновали Золотую свадьбу»

«Моя свекровь в начале 70-х. Друзья моего мужа до сих пор говорят, что влюблены в нее»

«Моя красавица мама в 32 года и в 93»

Да ей больше 60 не дашь! В чем ее секрет? © why-is-the-floor-wet / Reddit

Она всегда была очень активной. До сих пор делает домашние лепешки! © saveitforthedisco / Reddit

«На фото моя бабушка на фоне строящегося Сиднейского оперного театра»

«Моя мама в молодости в начале 80-х»

«Моя мама в 70-е годы. Отец называл ее „куколкой“»

Поразительно, что тренд на такие брови продержался до начала 2000-х годов. © a-very- / Reddit

«Моя мама примерно в 18 лет»

У нее нереальные глаза, кожа и волосы. Надеюсь, тебе передались ее гены. © grmrgurl / Reddit

«Моя бабушка в 1950-е годы. Она пела всю свою жизнь, выступая в женском трио»