20+ архивных фото мам и бабушек, которые хочется поближе рассмотреть
Ностальгия
1 час назад
Просматривая старые фотографии, невозможно не восхищаться естественной красотой и обаянием женщин прошлого века. Кажется, что их модные образы отражают целую эпоху. И даже те, кого мы привыкли видеть как милых бабушек, в юности могли бы легко затмить голливудских звезд. Пользователи сети поделились снимками своих мам и бабушек — настоящих красавиц, чьи образы настолько яркие и вдохновляющие, что на них хочется любоваться снова и снова.
«Моя беременная бабуля со старшей дочерью собираются на голливудскую вечеринку»
- Извините, а можно подробности ее жизни? © Embarrassed-Item8499 / Reddit
- Просто введите в поисковике ее имя: Финтан Мэйлер. © embolie / Reddit
«Моя мама работала бортпроводницей в 70-х. У нее было сшитое на заказ китайское платье. Однажды она забыла его в самолете и ей пришлось заказать новое в Сингапуре»
«Моя прекрасная мама в 1952 году»
«Моя мама в 16 лет в своей комнате. 1987 год»
«Моя бабуля в 36 лет. Недавно ей исполнилось 100 лет»
- Восхищаюсь ее купальником. Просто вне времени! © shmarold / Reeddit
«Моя бабушка в 1968 году. Мне достались ее волосы»
- Вот это поворот! Неожиданно. © rw997fire / Reddit
«Мама с сестрами в 60-х»
«Моя мама в 80-х. Она говорила, что стрижется так же часто, как люди меняют одежду»
«Моя бабушка в 1946 году»
«Бабушка со своим уловом в 1960 году»
- Ну ничего себе! Где она вытащила этого монстра? © HawkeyeTen / Reddit
- В заливе Винья в Южной Каролине. © DJ_Sk8Nite / Reddit
«Это платье бабуля сшила сама. Фотография была сделана в тот день, когда мой дедушка предложил ей стать его женой»
«Моя бабушка в 1952 году. Я очень скучаю по ней»
«Моя бабушка и мой дядя в 1980 году»
«Бабуля в 1970-х»
«Мои прадедушка и прабабушка в день их свадьбы в 1917 году. Прадедушка был портным и сам сшил это свадебное платье»
«Мои мать и отец в 1974 году. Они только что отпраздновали Золотую свадьбу»
«Моя свекровь в начале 70-х. Друзья моего мужа до сих пор говорят, что влюблены в нее»
«Моя красавица мама в 32 года и в 93»
- Да ей больше 60 не дашь! В чем ее секрет? © why-is-the-floor-wet / Reddit
- Она всегда была очень активной. До сих пор делает домашние лепешки! © saveitforthedisco / Reddit
«На фото моя бабушка на фоне строящегося Сиднейского оперного театра»
«Моя мама в молодости в начале 80-х»
«Моя мама в 70-е годы. Отец называл ее „куколкой“»
- Поразительно, что тренд на такие брови продержался до начала 2000-х годов. © a-very- / Reddit
«Моя мама примерно в 18 лет»
- У нее нереальные глаза, кожа и волосы. Надеюсь, тебе передались ее гены. © grmrgurl / Reddit
«Моя бабушка в 1950-е годы. Она пела всю свою жизнь, выступая в женском трио»
«Моя мама в 1990»
Полюбуемся еще несколькими фотоподборками с красавицами прошлого:
Фото на превью Halloweenpenguin / Reddit
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