Я впервые улетела отпуск без мужа и даже не могла представить, чем обернется мой отдых

В этом году наши планы на совместный отпуск накрылись медным тазом. Мы с мужем договорились на работе, что возьмем по две недели в июле, а начальство с обеих сторон спокойно кивнуло и согласилось. Вроде бы ничего не предвещало грозы, мы уже купили билеты на самолет и забронировали небольшой дом в 10 минутах ходьбы от моря в курортном поселке. Но тут шеф мужа заявил, что не может отпустить летом такого ценного сотрудника. Мол, важный проект и без него никак не обойтись.

И вот стоим мы, смотрим друг на друга. У меня аж слезы в глазах закипают. Мы же так ждали этого отпуска, дети настроились есть алычу с дерева и купаться в море. Да еще и депозит за домик невозвратный — банально денег жалко. Не выдержала я говорю мужу: «Не обидишься, если мы без тебя уедем?» Видно было, что он был не в восторге, но все же согласился.

И вот приехали мы с дочкой и сыном в поселок, заселились в домик. А вокруг куча зелени, речка небольшая течет — так хорошо и тихо. Пока гуляла, познакомилась с соседями. У одной женщины заказала парное молоко, у другой — яйца домашние купила и адыгейский сыр. Дети успели познакомиться с соседской ребятней. Сын им планшет показывал — мальчишки аж пищали от восторга. Конечно, почти сразу побежали на море, накупались. Стою на берегу в сарафане, локоны распустила. С лежака подскакивает мужчина лет 40, вытирает о волосатую грудь руки и говорит: «Девушка, пойдемте вместе загорать!» И тут меня просто складывает пополам от смеха. У него это «девушка», наверное, случайно вырвалось. Меня, мать двоих детей, уже сто лет так никто не называл. Не скрою, даже приятно было. А он, видимо, принял это на свой счет и обиженно нырнул в море. Дочке 14 лет. Смотрю, она глаз положила на жгучего брюнета лет 16. Просыпается каждое утро, чтобы посмотреть, как он быков выгоняет. Тот заметил, как она выглядывает, подошел, бросил камушек в окно. А я подглядываю в приоткрытую дверь. Она окно открывает, а парень протягивает ей какой-то яркий, красивый цветок, названия которого я не знаю. Больше я подглядывать не стала. Но вечером, когда сын уснул, мы пошли на кухню пить чай. Вера сама заварила его, сказала, что травы дала мама того парня. Мы проговорили почти до рассвета. Она призналась, что в школе есть мальчик, которого она любит, а он не обращает на нее внимания. Так странно, что раньше мы не обсуждали это. Только оценки и успехи в музыкальной школе, иногда ее подруг. Но не такое. Сидя на этой кухне, я увидела, что передо мной уже не девочка, а мудрая, взрослая, загорелая девушка. Еще немного, и она уедет от меня. И мы будем видеться реже. Тогда мне отчаянно захотелось задержать мгновение, пока она рядом со мной, такая открытая. Проживать время, когда мои дети рядом, обнимать их чаще, говорить и смотреть им прямо в глаза.

Сыну 10. Он каждую свободную секунду проводит за компьютером. Садится есть — берет планшет. Едет в машине — смотрит в телефон. Я устала с этим бороться. И наказывала, и угрожала, и отбирала — все без толку. Мы с мужем записывали его в разные секции — Денису везде скучно. А в деревне он вообще забыл про гаджеты. А все потому, что наконец нашел хобби! И это — нет предела моему изумлению — готовка! Талант стал открываться еще на рынке, когда сын с азартом выбирал самый спелый арбуз, идеальной формы кабачки, ароматную зелень. Даже торговался. Продавцы-мужчины его зауважали, через пару дней уже начали здороваться за руку. Мы готовили вместе, много смеялись и болтали, потом он усадил меня на кресло и сказал: «Ладно, мам, я сам справлюсь, а ты рядом посиди, чай попей». Я пила чай и вспоминала, как мы проводили отпуск раньше. Вставали рано утром, я готовила завтрак, спешили на море, потом наш папа обязательно тащил нас на какую-нибудь экскурсию по жаре или на прогулку в горы. Мы возвращались уставшие и злые, чтобы снова соскочить ни свет ни заря. Но так хотел папа. Он и сейчас нам покоя не давал. Вернее, и он, и его драгоценная матушка. Пошли мы на пляж, а я телефон в номере забыла. Возвращаемся и дочка кричит мне: «Мам, тут бабушка звонила!» Беру телефон, а там реально 12 пропущенных звонков от свекрови и под занавес — фото, на котором видно, что пол в нашей квартире уже давно не подметали. И подпись: «У хорошей хозяйки муж пылью не дышит». На следующий день лежу на пляже, а муж дома себе ужин готовит и названивает: «Как солить, сколько риса, а если слипнется?» Говорю: «Скинь потом фотку плова». Смотрю на это фото и вдруг четко понимаю, что мой муж будет ужинать с другой женщиной. Его выдал кусочек букета с цветами, который попал в кадр. Не знаю, почему он не заметил этого.