16 подарков, к которым прилагается история
Обычно дарить и получать подарки — одно удовольствие. Но порой безобидный презент на день рождения, Новый год, свадьбу или любой другой праздник становится поводом для бурных обсуждений. У кого-то такие подарки вызывают смех, у кого-то — обиду, но неизменно надолго врезаются в память и остаются там навсегда.
- Дочке исполнилось 5 лет. Свекровь вручила конверт с хорошей суммой, а мой папа опаздывал и в киоске купил за копейки самую дешевую и страшную Барби. Дочка схватила это чудище, подбежала к свекрови и сказала: «Вот что надо дарить, бабушка, а то ты все письма даришь!» Хотя я ей всегда объясняла, что на денежки из бабушкиного конверта мы покупаем подарочки. © Александра Позднякова / Dzen
- Лето, у моей знакомой день рождения. Свекор — директор крупного предприятия с высокой зарплатой. На праздник они приносят ей мужскую меховую шапку. На вопрос: «Что это вообще такое?» — ответили: «Так это для Миши, сына. Какая разница кому? Вы же семья». При этом у свекра была большая на то время заплата. © Надежда К. / Dzen
- Я тоже не люблю мягкие игрушки, ибо они — пылесборники. На день рождения дочки (1 год) муж приволок огромного медведя. Денег тогда не было совсем. Я его пилила весь вечер, потому что увидела ценник. Для нас эта сумма тогда была более чем значительная. Так вот, этот медведь так понравился и дочке, и старшему брату, что никогда один не оставался. Потом у нас родилось еще двое детей, и они тоже этого Потапыча тягали лет до шести! Вот такая инвестиция. По сей день он занимает почетное место, пережил множество гораздо более дорогих и красивых игрушек. Он у нас теперь медведь-оберег, а кто бы мог подумать. © Вася Грид / ADME
- Мама рассказывала, что мне подарили чайную пару из настоящего китайского фарфора. Дело было в 1977 году, мне было 4 года. Мы ехали в поезде Москва — Пекин из Монголии. Папа три года работал в вагонном депо Улан-Батора. Вагон СВ международного сообщения, высший класс. Проводников — по пять человек на вагон. Так вот, супружеской паре, ехавшей в соседнем купе, я так понравилась, что они подарили мне чайную фарфоровую пару. Ну, отдали ее, конечно, маме, но сказали, что подарок для меня. Жаль, что потом я его ни разу не видела. Может, разбили, может, подарили кому-то, а может, еще что. Вот так и получилось, что был подарок, которого я в глаза не видела. © Надежда Рябченкова / Dzen
- В старших классах у нас была компания девчонок: мы скидывались и дарили на день рождения общий подарок. И вот на 15 лет от пяти девчонок я получаю... сережки. Хотя до этого мы говорили, что я никогда не буду прокалывать уши. Видимо, думали, что я шучу. Если честно, было обидно. Сережки я передарила тете, а уши у меня до сих пор не проколоты — прошло уже 35 лет. © МуШка / ADME
- Однажды на день рождения родители подарили мне наличные. Сказали, что, если хочу, могу потратить их на фишки — тогда они были в моде. Пришли мы в магазин, и мне понравились самые дорогие. Ну, я и купил: родители же разрешили. Сколько потом я услышал упреков о том, что спустил $ 15 на фишки! Прикол еще в том, что через два месяца был день рождения у брата. Родители закатили ему вечеринку и подарили дорогой пистолет... До сих пор вспоминаю — и обидно. © flowerdreamxo / Reddit
- Дочери на 3 года моя двоюродная сестра подарила большую и красочную книгу сказок. С условием возврата через два года, так как у нее только что родился внук. Был наказ: книгу листать аккуратно, в руки дочке не давать, сильно не открывать. Вернула я «подарок» через 3–4 месяца, потому что при каждой встрече она интересовалась состоянием книги. © Марина Ж / Dzen
- Бывшая свекровь как-то раз подарила мне сломанный, бывший в употреблении держатель для скотча. Даже дети помнят это. В другой год она вручила мне огромный, явно не по размеру, фиолетовый свитер. Я потащила тогдашнего мужа в магазин, чтобы вернуть или обменять подарок. В очереди простояли больше часа. На кассе выяснилось, что это был уцененный товар за $1,75. Своим же детям она дарила дорогие подарки. Даже муж был в шоке. © Jenhaaow546 / Reddit
- Свекровь подарила мне одеяло, которое я всего пару недель назад отдала на благотворительность. Она сходила туда, купила его и вручила мне как новый подарок. Кажется, она даже не поняла, что это то же самое одеяло. Теперь, если собираюсь что-то отдать, уезжаю в другой район — вдруг опять «вернется» © scifilove / Reddit
- К моему 17-летию парень тоже распинался, что подарит мне духи, что он на них копит и все свои деньги вложил. Наступает день рождения, мы оба в школе в этот день. Парень поздравляет словами, подарка пока нет, а через несколько часов ведет меня в гардеробную таинственно... что-то показать. Но в итоге всего лишь говорит: «Представляешь! Мать у меня такого скверного характера, что залезла ко мне в рюкзак и украла себе этот парфюм! А я только сейчас заметил». Ржала я долго. © SupSkotami / Pikabu
- На свадьбе тетя мужа все торжество намекала, какой классный подарок нас ждет от нее. При каждом удобном случае брала микрофон и соловьем заливалась о том, как мы по гроб жизни будем благодарны. Дома открываем тяжелую коробку — а там открытка и двенадцать килограммов стирального порошка.
- Я прогулял школу. Об этом, увы, стало известно родителям. Сидя на кухне и выслушивая их нотации, я мог только молча слушать и вздыхать. Потом они сказали что-то, на что я мгновенно ответил: «Но это было важно! И оно стоило того!» Конечно, тут же потребовали объяснений, что же это было такое важное. А я... я экономил на карманных деньгах, чтобы сделать им подарок на годовщину. Это была ваза ручной работы у одной старушки, торговавшей на базаре возле школы. Мне нужно было забрать подарок именно в школьное время, а потом вышло так, что она его упаковывала, и я весь день был занят другими делами. Родители просто потеряли дар речи. Такого они явно не ожидали. В тот день про школу больше не было ни слова. © Шкогвартс / VK
- В универе я заметил милейшую девушку. Часто встречал ее, но познакомиться боялся — смелости не хватало. Начал делать ей сюрпризы: анонимно оставлял подарки на лавочке возле универа, подписывая их ее именем и фамилией, которые случайно услышал. После нескольких недель такой романтики все же набрался сил и подошел познакомиться. Оказалось, что это моя преподавательница, пары которой я всегда пропускал. © Палата ** / VK
- У мужа есть красавица-дочка от прошлого брака, ей 14 лет. Пытаюсь наладить с ней отношения, так как муж обожает этого ребенка. Вчера взяла кредит и купила ей дорогой планшет. Думаете, ребенок обрадовался? Маленькая негодница мило улыбнулась и сказала, что маме отдаст на 8 марта, как от папы подарок. © Unknown author / Pressa.tv
- На нашей свадьбе, сразу после регистрации, беременная сестра мужа выхватила микрофон у ведущей и заявила, что они с ее мужем дарят нам в подарок возможность прямо сегодня узнать пол их ребенка. Притащили надувной шар и под ликование родственников с их стороны лопнули его — выпали розовые конфетти. Гости с моей стороны обомлели от этого перфоманса. Вся родня мужа ринулась поздравлять будущих родителей, и весь акцент был смещен на них. Сестре мужа больше не позволено даже на порог нашего дома заходить. © Подслушано / Ideer
- Парень, с которым встречалась, за пару месяцев до дня рождения начал издалека: «Что тебе подарить? Может быть, духи?» Я парфюмами не увлекалась и честно отвечала, что духи не люблю и не хочу. Он спрашивал еще пару раз и получал тот же ответ. На день рождения принес духи. Я не разбиралась, мама посмотрела и сказала, что это старье, которое, видимо, не пригодилось его маме. © ZlayaJaba / Pikabu
Мне как-то на новый год подарили итальянский шампунь и кондиционер, у которых через месяц заканчивался срок годности. Видимо, купили, потому что были с большой скидкой
В старших классах была кем-то между металлистом и готом. Одевалась соответственно. На 18 лет мне бабушка подарила кружевные перчатки, в которых ещё её прабабушка на балы ходила.
На свадьбу она мне подарила пеньюар ручной работы начала 20-го века. Всё берегу.)