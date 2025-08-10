"Могу копать, а могу не копать"(с) Предпочитаю не копать, если не хочу - так прямо и говорю.
18 историй, которые доказывают, что в отношениях главное — чувство юмора (и крепкие нервы)
Готовы ли вы к тому факту, что отношения — не только романтика, а иногда вполне себе проверка на прочность? Мы собрали 19 экстравагантных историй, где юмор и крепкие нервы стали единственным спасением.
«Частенько сижу так. Жена называет меня странным»
Пришлось сходить в оригинал, чтобы понять, что тут странного (переплетены пальцы на ногах, если кто-то тоже не так внимателен 😄).
- Я — девушка ростом 197 см, из-за этого нет отношений. Недавно познакомилась с парнем в приложении, предупредила про рост — он сказал, все ок. На встрече оказался 165 см — у меня шок. А он показывает фото, где его мама выше папы, мол, у них любовь — может, и у нас получится. Начали встречаться, пошли знакомиться с родителями, а там такая картина — они одинакового роста. Я потом у него спрашиваю, мол что за фигню он мне рассказывал на первом свидании. А он говорит «Катя, прости, это был фотошоп, просто не знал как к тебе еще можно было подкатить, спросил у нейросети, а она мне такой вариант посоветовала». Прикиньте, меня склеила нейросеть! © Не все поймут / VK
- Мой жених клялся, что он не ест в кровати, но я что-то заподозрила, так как везде были крошки. Каждый раз он отмахивался и все отрицал. Пока я не решила постирать наши большие одеяла и пледы. Для этого я отношу все в ближайшую прачечную, чтобы за раз справиться со всем бельем. Я, значит, запихиваю все это добро в корзину, приношу в прачечную, начинаю расправлять, чтобы закинуть в машинку... и тут на глазах у всех из одеяла вываливаются пять штук чипсин. © syd_lit / Reddit
- Мы как-то с парнем поругались немного. Сидели в разных комнатах, не общались. Внезапно ко мне пришла наша собака. Она несла небольшой клочок бумаги в зубах. Я забрала его, открыла. Парень решил сделать первый шаг и сказать слово с помощью нашей собаки. Мы так еще «попереписывались» минут 10. Я уже хотела его простить, но тут собака что-то долго не возвращалась. Спустя 5 минут она вышла с ушками-сердечками на голове, а в зубах несла корзинку. Внутри этой корзинки лежала коробочка с кольцом и бумажка с надписью: «Настя, выходи за меня!» Я расплакалась, а в это время вышел парень, который стал на колено и сказал: «Я люблю тебя. Ты выйдешь за меня, Насть?» В тот момент я поняла, что он — мой. Три года уже, как муж и жена. До сих пор считаю тот момент самым лучшим в моей жизни! © Палата ** / VK
- Поехали с дочкой в гипермаркет, муж должен был подъехать позже — ходил к врачу. Набрали вкусняшек, в основном то, что любим мы с дочкой, потому что у мужа вкусы часто меняются. Когда он пришел, я спросила: «Тебе что-нибудь взять?» — ответил, что нет, и предложил просто перевести деньги. Ок. Дочка стала просить мороженое, он услышал и сказал: «Выбери ей какое-нибудь», и ушел. Я купила ей эскимо. Подхожу к кассе, а он стоит, ждет. Уже оплачиваю, а он: «Почему ты мне не купила?» Хотя я же спрашивала! Сказал, что могла бы еще раз уточнить... Но я не умею читать мысли. В итоге он молча дулся всю дорогу до парка, пока не зашел в супермаркет и не купил себе мороженое. Взрослый мужчина, работает в солидной компании, а временами ведет себя как истеричный ребенок. © Не все поймут / VK
Мужчины - они такие. Всегда скромничают, но хотят, чтобы о них подумали. В чем проблема была лишнюю мороженку взять?
- Муж решил сделать мне сюрприз и украсил квартиру к выписке из роддома. Повесил огромную стену из воздушных шаров у изголовья нашей с ним кровати с надписью «Спасибо за дочь». Всё было безумно мило до тех пор, пока эти шары не начали лопаться, причем почему-то особенно по ночам. Ходили злые от недосыпа, зато дочка спала как убитая. Психанули, выкинули шары — в ту же ночь дочь стала просыпаться каждый час. Пока я это пишу, муж дует новую стену из шаров. Авось, поможет. © Мамдаринка / VK
- Познакомился недавно с девушкой. Встретил ее в городском парке, сидела и читала книгу на лавочке. Такие глазки красивые, такая вся миленькая, женственная. Подошел к ней познакомиться, хоть и волновался сильно. Взял ее контакты, договорились погулять на следующий день. Через сутки встретились, прошлись по городу, поели вместе мороженого, узнали друг друга чуточку лучше. Только вот она меня всю нашу прогулку называла Юрой, хотя я не Юра. И вот мы прощаемся, а я у нее спрашиваю: «Ань, а почему ты меня Юрой называешь? Меня же Олег зовут». На что она мне отвечает: «Вообще-то я тоже не Аня, но ты меня почему-то так называл!» Бывшая в голове до сих пор сидит, наверное, перепутал при знакомстве имена... © Палата ** / VK
- Гуляла я как-то по торговому центру, долго так гуляла, сама не знала уже, чего хочу. Муж рядом телепался. Заморочились в конец! И вот в одном из отделов вижу на манекене прекрасную меховую жилетку. Подошла, стала рассматривать, щупать мех, отгибать подкладку, попыталась расстегнуть крючки... И тут манекен пошевелился! Поднимаю глаза и вижу лицо офигевшей девушки, она от такой наглости, по-моему, дар речи потеряла. Как я бежала из этого отдела! А муж стоял все это время в стороне и ржал как конь! © Подслушано / Ideer
- Свекровь позвала в деревню картошку копать. Согласилась, хотя устала как собака. Мужу меня стало жалко и он решил подсуетиться, чтобы меня не заставили пахать. Но в итоге ляпнул такое, что я все выходные разгребала последствия: «У Кати ветрянка». Почему он придумал ее, а не что я ногу потянула — не знаю. Но в итоге свекровь и вся родня все выходные осматривали меня на предмет прыщиков. Кажется, не особо они мне поверили, но копать я не копала.
- Помню случай, когда сыну было лет пятнадцать, он провинился, и мы не отпустили его гулять. Тогда нам позвонили его друзья, извинялись и умоляли простить его — уж очень он был нужен на улице. Сын давно вырос, поэтому я думала, что больше никогда с таким не столкнусь, однако... Мне недавно звонил какой-то мужчина, судя по всему, знакомый мужа по интернету и спрашивал: «Здравствуйте, а можно Мише сегодня с нами в танки поиграть?» © Мамдаринка / VK
- Я только получила права, и мы поехали в деревню. Муж дал порулить по трассе. Ну еду я, значит, еду, а там такой затяжной подъем. Муж говорит: «Что-то машина плохо тянет...» Смотрит на панель, а там ручник горит. Я километров 20 на подъем ехала с ручником. Он так орал на меня, что я готова была права свои тут же порезать и выбросить. nesterenko_maru_life
- Немного предыстории: я просто обожаю сов, и на Рождество моя семья подарила мне детский плед в виде совы — весь ярко-розовый, с капюшоном в виде совиной мордочки и кармашками для рук, чтобы можно было делать вид, будто у тебя крылья. Вечером я снимала макияж перед сном и краем глаза заметила что-то розовое... Поворачиваюсь — а мой парень бегает по комнате в одних трусах и с моим совином пледом, размахивает «крыльями» и издает какие-то звуки. Наверное, это должны были быть «совиные крики». Обычно он такой серьезный и уравновешенный, а тут такое... Я даже сейчас вспоминаю и не могу не смеяться! © SpeedierUnicorn / Reddit
- Мы с мужем встретились после работы, чтобы сходить в кино. Как только он увидел меня, тут же крепко обнял и прошептал: «У меня в карманах бургеры». И действительно, садимся на свои места в зале, а он достает из карманов два бургера, будто это совершенно нормально. © KrystalFayeO / Reddit
Он так орал на меня, что я готова была права свои тут же порезать и выбросить.
Дети пойдут, косяки , что с мужем будет...
- Я решил, что жена забыла про мой день рождения. Начал загоняться, сомневаться в наших отношениях. Утром она сказала, что хочет заехать за фастфудом в свое любимое место — и я подумал, что мой ДР точно выпал у нее из головы. Я решил ничего не говорить. Забрал ее с работы, все как обычно. Но вместо ее любимого места мы приехали в мой любимый ресторан, куда ходим только по особым случаям. За ужином она призналась, что еле сдерживалась, чтобы не выдать сюрприз. Поведал о своих переживаниях, она сразу извинилась, но я сказал, что она ни в чем не виновата — она же хотела порадовать меня. Вечер закончился спокойно — вернулись домой и посмотрели фильм, который я давно хотел ей показать. Он ей даже понравился. В общем, все прошло хорошо, и мои страхи оказались напрасными. © ibleedaudio / Reddit
- Я в декрете с двумя детьми погодками. Муж частенько говорил, что я тут дескать прохлаждаюсь и ничего не делаю, еще и попрекал, если посуду помыть не успела. Предложила ему денек пожить моей жизнью. Согласился, сказал, что с этим и дурак справится. Ушла в 9 утра, сходила в кино, кафе, по магазинам. За день ни одного звонка, подозрительно, он там жив вообще? Вернулась вечером, дома порядок, дети сыты, ужин готов. Я почувствовала себя самой ужасной женой и мамой в этом мире! Но потом... заметила на ковре сережку свекрови. Надеюсь, муж успел сделать выводы, раз пришлось экстренно вызывать ее на помощь. © Мамдаринка / VK
- Самое романтичное свидание у меня случилось, когда мне было 19 лет. Парень позвал меня гулять, на улице лето, у нас каникулы. Мы — беднющие студенты. Живем на берегу реки. Потащил меня к берегу, приходим, он раскрывает свой рюкзак, под деревом ивы расстилает плед, достает свечи в стеклянных стаканах, виноград, напитки, какие-то булочки, пушистые женские носки, спрей от комаров и конфеты. Я спрашиваю: «А носки-то зачем?» — а он мне преспокойным голосом: «Так у тебя же всегда ноги мерзнут. Сейчас после заката прохладно будет». И вот под ивой мы сидели, ели фрукты, разговаривали. На фоне заката помню свои ноги в этих пушистых полосатых смешных носках до сих пор. А для этого свидания он работал весь месяц на складе овощей возле дома, таская мешки с картошкой. Потом еще шутил нередко, что вешу я как мешок с картошкой, поднимая меня на руки. © Подслушано / Ideer
Моё самое романтичное свидание тоже в студ годы. Пошли мы с одногрупником на фильм гладиатор, а потом меня провожать и тут начался ливень. Тепло лето на улице закат, людей нет и мы под его курткой вдвоём бежим.добежали до обрыва перед Волгой, дождь стал меньше, так и стояли под одной курткой, мокрые обнимались и смотрели на закат.
Не поженились. Не сложилось что-то
- Мой парень очень неуклюжий — вечно все роняет, задевает, разливает и т. д. И все бы ничего, но страдают почему-то только мои вещи. Снимал свою футболку на балконе — случайно скинул мою белую кофту на клумбу с землей, цветами и травой. Мало того, что вымазалась и не отстирывается, так еще и порвалась на видном месте. Разлил сок на столе — конечно же, на мой телефон. На свой не попал, а мой теперь зависает и отключается сам по себе. Разбитая моя любимая чашка, залитый светлый диван — да просто куча испорченных именно моих вещей. Его вещи почему-то всегда в порядке. Извиняется, конечно, но ничего компенсировать не собирается — ведь случайно же, не хотел, и вообще, чего оно здесь лежало/висело/стояло? А мне что делать?! © Подслушано / Ideer
- Первая беременность, пошли на УЗИ, ребенок повернулся так, что не видно пол. Но почему-то решили, что будет мальчик. Муж как узнал о положении, сразу же начал предлагать имена. Захотел сына назвать Диего. Ужас какой-то, и я его отговариваю, и сестра его, и даже родители — уперся, Диего, в честь Марадоны и точка. Даже спустя 8 месяцев он был настроен категорически. Я аж выдохнула облегченно, когда мне сказали, что у нас девочка, и дали подержать малютку на руках. Сошлись с ним на том, что назовем Юлей, тут разногласий не было. Прошло 7 лет. Планируем второго ребенка. Я так аккуратно спрашиваю — как назовем, если будет мальчик. Он говорит, раз ты против Диего, давай тогда Лионель — в честь Месси. Надеюсь уговорить его просто на Леню. © Не все поймут / VK
