18 историй, которые доказывают, что в отношениях главное — чувство юмора (и крепкие нервы)

Моё самое романтичное свидание тоже в студ годы. Пошли мы с одногрупником на фильм гладиатор, а потом меня провожать и тут начался ливень. Тепло лето на улице закат, людей нет и мы под его курткой вдвоём бежим.добежали до обрыва перед Волгой, дождь стал меньше, так и стояли под одной курткой, мокрые обнимались и смотрели на закат.

Не поженились. Не сложилось что-то