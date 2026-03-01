17 историй из солнечного Египта, после которых тоже хочется поехать в отпуск к верблюдам
Путешествия
1 час назад
Зимний побег в Египет — мечта многих, но иногда и она оборачивается проверкой на прочность. Даже если прятаться от городской суеты в отеле, всегда есть шанс попасть в нелепую историю. Перед вами 17 историй, которые станут для вас подспорьем к путеводителю по этой загадочной стране.
- Тетка моя в Египте решила, что местные продавцы ее не обманут, потому что она «опытная». Пошла покупать папирус: выбрала самый красивый, торговалась до упаду, унесла довольная. Вечером приходит к нам в номер хвастаться, разворачивает, а там не рисунок, а карта Египта, напечатанная на рисовой бумаге. Тетка с дядей бегом обратно на рынок, а продавец ее уже ждет с новым папирусом: «Я знал, что мадам вернется за вторым! Вчерашний был пробный, сегодня даю настоящий!» Деньги с трудом получилось вернуть и то потому, что дядя рядом был.
- Отдыхала в Египте. Местный молодой человек сделал комплимент высшей пробы: «Девушка, ты такой красивый, нога длинный, как у верблюда!» © Не все поймут / VK
- Пару лет назад поехали с мужем в Египет на отдых. Гуляем по Каиру и тут понимаем, что заблудились. Не знали, кого спросить, пока не увидели каких-то туристов. Полчаса пытались им на своем ломаном английском объяснить, куда нам нужно, а потом они еще час пытались объяснить нам, куда нужно выйти. И только через час, когда все друг друга поняли, мой муж с облегчением произносит: «Фу-у-ух. Ну наконец-то». А та другая пара, что нам объясняла дорогу, как посмотрели на нас, и разразились диким смехом со словами: «Да, ладно, вы тоже земляки?» © Не все поймут / VK
- В отеле Египта пару дней подряд наблюдали такую картину в столовой. Одна и та же женщина подходила к столу, его осматривала, что-то шептала и уходила, так ничего и не поев. А сегодня я у нее спросила о причине такого «ритуала». Она расхохоталась и выдала, что в первый день за этим столом забыла свой дорогой беспроводной наушник. И теперь она каждое утро ходит проверять, не выложил ли его кто-нибудь на видное место, а спросить у персонала стесняется из-за плохого английского.
- Я видела, как двое мужчин вовсю ругались из-за того, что один коцнул машину другого, а затем владелец соседнего магазина просто вынес столик на тротуар. Зачем? Чтобы они могли вместе выпить чаю после того, как перестанут орать друг на друга. © Reddit
- Вечером гуляли по территории отеля в Египте. Территория большая, красивая. Темнота вокруг. Вдруг мой молодой человек нашел в траве чей-то мобильник. Позвонить с него, чтобы найти хозяев, не получилось. Подняли, решили отнести на ресепшен. Пока шли, встретили шумную парочку лет 40. Мы прислушались к их диалогу и поняли, что она его ругает за то, что тот телефон посеял. Мы подошли, осторожно спросили и поняли, что найденный телефон — его. С чистой совестью отдали. Мужик стоит, мямлит благодарность. И тут эта тетка нам выдает: «А чехол-то где?» Мы знатно прифигели! Подсказали, где нашли аппарат, и посоветовали поискать чехол там. И быстренько ушли оттуда. © Елена М / Dzen
- Ездил в Египет в 2007 году. Заселился в отель, где снимали «Не родись красивой». Приехал ночью, даже звезд из окна не видать. Утром оказалось, что окна выходят в какой-то колодец. Переселили. Уже расслабился, прихожу с пляжа, заваливаюсь в трусах в постель. Вдруг открывается дверь, в комнату заходит маленькая девочка и выясняется, что существует дверь, которая соединяет два соседних номера и закрывается на древнюю щеколду. © Влад Иванов / Dzen
- Отдыхала с мужем в Египте. В нашем отдыхе был, пожалуй, один минус. На пляже было лежаков штук пятьдесят, а отдыхающих в два раза больше. Кто не успел занять место, тому доставался лежак в 50 метрах от моря. Поэтому все старались с утра пораньше занять место, оставив на лежаке полотенце отеля (оно было подписано номером комнаты). У нас с мужем стоял будильник на 5 утра. Мы шли любоваться рассветом, купались, занимали место, завтракали и высыпались в самую жару. Так продолжалось четыре дня. На пятый — у нас куда-то делось полотенце. Управляющий отеля сказал, что мы должны купить новое за 20 долларов. Заплатили. Я подозревала одну пару из соседнего номера. Очень подозрительные, постоянно шушукались и нас обсуждали. Решила провести расследование: затаилась на пляже вечером. Примерно в 23:00 появился мужчина. Он прошелся вдоль лежаков отеля и забрал три полотенца. Им оказался тот самый управляющий. Деньги нам вернули. Дальше отдых прошел без всяких недоразумений. © Палата № 6 / VK
- Были с подругой в Египте. Решила она снять видео на закате: красивое платье, верблюд на фоне. Нашли погонщика. И тут животное начинает то садиться, то вставать — ее трясет, она ржет. Слезла вся помятая, а он: «Сто долларов». Мы обалдели, спрашиваем, за что. Ответ уложил: «За особенный танец верблюда!» Тут подходит какой-то мужик, по-арабски ему пару слов сказал — и погонщик резко передумал.
- Знакомая моей мамы рассказывала ей недавно историю о том, как их сын потерялся в аэропорту Египта. Они были на отдыхе в середине лета, поехали всей семьей. Видимо, женщина как-то не уследила за своим шестилетним сыном, потому что в один момент внезапно обнаружила, что его нет рядом. Разволновалась она сильно — бегала по всему аэропорту, обращалась к каждому работнику, полицейскому, расспрашивала всех людей о своем сыне. Вот так бегала в панике, пока сама же его и не нашла. Шестилетний пацан спокойно сидел в кафешке, пил молочный коктейль и ел пирожное. Он купил за деньги отца себе поесть и решил, что еда важнее родителей и перелета домой. Я в шоке от того, как этот ребенок расставляет приоритеты. © Палата № 6 / VK
- Бабушка поехала с нами и решила, что раз она в Африке, то надо попробовать все фрукты. Накупила на рынке всего подряд: какие-то колючие, какие-то гладкие, оранжевые, зеленые, красные. Принесла в номер, разложила на кровати и давай пробовать. Один фрукт почистила, откусила и замерла. Сидит с открытым ртом, слезы текут, сказать ничего не может. Оказалось, это был недозрелый финик, который вяжет рот так, что язык не ворочается. Минут двадцать полоскала водой, отпаивали йогуртом. Теперь во фруктовой лавке показывает пальцем и говорит: «Этот не бери, этот бери, а этот вообще не фрукт, а наказание».
- Установил клиенту IP-домофонию. Вызов с домофона может приходить на телефон через интернет. Клиент рассказывает: «Сижу в кафе в Египте. Звонит домофонная приложуха. Кореш мой орет: «Открывай, я в гости пришел». Я ему говорю: «Нет меня дома, я в Египте».
Обиделся: «Ты с ума сошел? Я в домофон звоню, открывай!» Не поверил, что с домофона в Египет дозвонился. © Unknown author / Pikabu
- Отдыхали в Египте в одном из пятизвездочных отелей Шарм-эль-Шейха. В один прекрасный вечер предстала перед нами такая картина: мужчина лет 65 пришел на ужин в одних плавках. Все прекрасно знают, что такой вид не подходит для посещения ресторана. За этим дедушкой ходили все официанты и руководство отеля, уговаривая его переодеться, но он делал вид, что не понимает их, и продолжал ходить так. Не сумев объяснить ему это, они не нашли ничего лучше, чем закрыть его собой, когда он сел ужинать. Так продолжалось на протяжении нескольких дней. © Палата № 6 / VK
- В конце февраля летали семьей в отпуск. Сели в самолет, взлетели. Дочь, 6 лет, поворачивается ко мне и на ухо говорит: «Пап, представляешь, мальчик впереди меня тоже в Египет летит». © Volpav / Pikabu
- Не рекомендую никому первый раз ехать в Египет самостоятельно — лучше отправляйтесь туром. Держите ухо востро. Супер-совет: наденьте наушники. Я ходил туда-сюда, и зазывалы ко мне не приставали, думая, что я их не слышу. © ewalton73 / Reddit
- Были в Марс-а-Аламе. Туристов гораздо меньше, чем в Хургаде. Заселение, можно сказать, на выбор. За чаевые $5 мальчишка так намыл нам номер, что дышать было невозможно от аромата моющего средства! Привела его обратно, долго объясняла, в чем дело. В итоге мы все втроем мыли еще три раза пол. © Луба Луба / Dzen
- В Египте, в последний день пребывания в отеле, решил взвесить чемоданы, чтобы подстраховаться. Прибежал в ближайший магазинчик рядом с отелем и пытаюсь то руками, то на ломаном английском рассказать, что мне нужны ручные весы для чемодана. Он не понимает. Достаю телефон, запускаю переводчик и диктую ему свою проблему. Он смотрит перевод, улыбается, затем смотрит уже на меня удивленно и все равно не понимает. После нескольких попыток он уже сам берет мой телефон и также что-то надиктовывает на арабском. Вышел такой диалог на экране телефона:
— Мне нужны весы. Чемоданы взвешивать.
— Я копыта. И я — это прямо.
До сих пор не знаю, что он реально хотел сказать! В итоге разошлись миром. Весы в другом месте купил. © Yurasmus / Pikabu
А для тех, кто планирует этим летом посетить турецкое побережье, мы подготовили статью, которая станет полезным и приятным дополнением к вашему путеводителю
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
20+ бабушек и дедушек, которые шутят получше комиков
15+ историй о встречах одноклассников, где реальность оказалась смешнее комедии
15 живых историй о старшем поколении, чей юмор и логика попадают в самое яблочко
20+ историй о ночевках в гостях, которые пошли не по плану, зато теперь есть что вспомнить
15 ситуаций, когда благодаря чистой случайности день заиграл яркими красками
Истории
1 неделя назад
18 историй о мужских поступках, которые согревают сердце лучше любого пледа
Добро
2 недели назад
15+ пушистых хулиганов, которые сначала устроили в доме хаос, а потом стали главными любимцами
19 примеров женской солидарности, которые согревают сердце лучше чашечки какао
19 историй о том, как люди находили родственников, о существовании которых даже не подозревали
17 фото и историй о семейных буднях, которые держат в тонусе покруче любого спортзала
Фотоподборки
1 месяц назад
20 историй о том, как люди поняли, что вот этот человек — и есть их половинка
Истории
3 недели назад