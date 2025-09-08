А зачем эта дамочка из Питера приехала в Турцию? Как-то не по статусу ей должно быть отдыхать в такой "дешёвой" стране. Ей надо отправляться на отдых на Лазурное побережье Франции или на Канарские острова (ирония).
16 человек, которые из отдыха в Турции привезли не только рахат-лукум, но и историю на миллион
Турция — это не просто отели «все включено» и ласковое море. Это страна, где за каждым поворотом вас может поджидать приключение, курьезная ситуация или знакомство, которое вы не забудете никогда. Пока одни везут домой чемоданы с пахлавой и магнитики на холодильник, другие возвращаются с историями, от которых друзья еще долго будут хвататься за животы. В общем, Турция — это место, где возможно абсолютно все.
- Отдыхали с мужем в Турции. Проходим мимо магазина шуб. Продавец зазывает, отвесил кучу комплиментов. Заходите, посмотрите! Мы вежливо отказались. И тут мимо проходит дамочка. Она сказала то, после чего продавец выпал в осадок и резко замолчал. Дама выдала: «Да и зачем мне ваши шубы? Вы знаете сколько у меня их? И не ширпотреб какой-то, а все дорогие. Вообще-то я из Питера приехала!» Так мы узнали, что у нее куча шуб и что она из Питера приехала. Продавец также узнал, что эта дамочка ест на 500 баксов и одевается на 1000. Хотя этого у нее никто не спрашивал. © anastasiyanaya
- У подруги был роман с турком. Воздыхатель разговаривал с дамой сердца на родном для нее языке. Когда они плавали в море, этот чудик решил порадовать возлюбленную и назвать ее ласково во всеуслышание. А теперь представьте картину, как мужик восторженно заорал на весь пляж: «Ты моя собака!» © Не все поймут / VK
- В прошлом году в Турции сидела за столиком в кафешке. Вокруг меня было много свободных стульев. И тут ко мне подошла компашка турецких детей. Они вежливо попросили эти стулья. Я, конечно же, была не против. Так как играла очень громкая музыка, я просто кивнула, мол, конечно, берите. А они на меня так разочарованно посмотрели и какие-то обиженные ушли. Я ничего не стала делать и только потом узнала, что кивок в Турции означает «нет», а мотание головой — «да». © Палата № 6 / VK
- У меня с Турцией связано одно теплое воспоминание. Где-то между Мармарисом и Кемером у нас спустило колесо. Мы застряли в одной из деревенек. Ближайшее домовладение принадлежало пожилым супругам. Мы не знали турецкого, они не знали ни один из известных нам языков. Тем не менее, мы отлично побеседовали на языке мимики и жестов. Рассказали о себе, узнали про их детей и внуков. Помимо помощи, получили банку местного меда. © Маркони / ADME
- Подруга работала в Турции в отеле. Однажды к ним приехала пара Сергей и Марина. Они плотно сдружились с аниматорами. Через месяц снова приехал Сергей, но без Марины. Один из аниматоров воскликнул: «Привет! А где же Марина?» Спутница злобно посмотрела на него и, как оказалось, он сначала свозил отдохнуть туда любовницу, а потом жену. В один и тот же отель! Он даже не подумал о том, что его могут здесь запомнить. © Подслушано / Ideer
Кивок в Турции головой значит тоже, что и у нас.
Нет - это вроде кивка наверх (резкий подъем подбородка) + цокание
- Медовый месяц в Турции. Подплываем на катамаране к берегу, заталкиваем его. Подошел турок, начал нам помогать. В это время наши сланцы начали уплывать в море. Я бросила катамаран и побежала ловить сланцы. Муж в это время усердно толкает катамаран. В тот момент, когда я наклонилась к воде, чтобы спасти нашу обувь, у меня развязывается купальник на бедрах и... Ну вы поняли. Я бросила сланцы и побежала ловить плавки. Турок тоже бросил катамаран и побежал ловить мои плавки. © Подслушано / Ideer
- На экскурсии гид предупредил, что нас завезут в магазинчик при фабрике сладостей. Так вот, гуляем по городу. Забрели на базар. Видим сладости от той фабрики по баксу. Взяли немного, ведь нас завезут в магазинчик. Привезли. Зашли и сразу же обомлели. Оказалось, что та же самая упаковка, купленная на базаре, здесь стоит аж 15 баксов. © Mordabum / Pikabu
- Поехали в Турцию. Отель изумительный! Но муж не смог бы выйти из номера, если бы не заправил кровать, не вынес мусор и не прибрался. Наверное клинеры были в шоке, когда заходили в номер. Ведь все было сделано за них. Дошло до такого абсурда, что в конце нашего отдыха они оставили чаевые в виде сладостей, а не мы им за уборку. Ну вот не умеет мой муж отдыхать. © Мамдаринка / VK
Сладости, на прощанье, называется «комплимент гостям – от отеля».
И, насколь, мне известно, это – Norme!
- Приехала на отдых в Турцию — сняла квартиру. И вот у меня сломался душ. Пришел мастер. Сказал, мол, купит нужную деталь и вернется через 15 минут. Жду час, два — никого. Звоню хозяйке: «Что делать?» И тут она меня ошарашила: «Он посчитал невежливым отказывать напрямую, наверное. Не мог починить душ, но и не хотел говорить „нет“. Восточный мужчина. Не обижайтесь. А я вам другого мастера вызову».
- Была в Турции на экскурсии в музее граната. Там боги маркетинга впаривали всем целебный гранатовый сироп без сахара и консервантов. Состав был написал на турецком, но глюкозу даже я на турецком узнаю, так как я по профессии химик. Более того, заметила, что в составе куча Е-шек. Решила приколоться над продавцом и попросила перевести состав. Так он мне начал заливать, что глюкоза в составе — это ее просто лишнюю удаляют из сиропа, а всякие Е-шки — это витамин Е. Ну а цифры за ними — это просто граммы. © Подслушано / Ideer
- Отдыхали в Турции. Сын подошел на ресепшен, а там работники о чем-то между собой на турецком шушукаются. Сын как ляпнул в шутку: «А я знаю турецкий!» Что тут началось! Их лица резко побледнели, они начали извиняться, падать на колени и говорить, что они совсем не это имели в виду. В общем, весь оставшийся день в наш номер носили турецкие вкусности. © Не все поймут / VK
Вежливый, но стеснительный турецкий сантехник должен был позвонить хозяйке квартиры и объяснить ситуацию. А не скрываться в тумане.
- Были с мамой в Турции 8 лет назад. Там большинство отдыхающих были наши соотечественники с детьми. Одна мамочка попросила повара сварить манной каши своему ребеночку. Тот сделал, она попробовала, поплевалась и сказала: «Пусти меня на кухню, я научу вас манку варить!» Турки упирались, но против наших мамочек не попрешь. В общем, научила она их манку варить. С тех пор на шведском столе была манная каша. © Не все поймут / VK
- Недавно прилетели из Турции. У бассейна наблюдали такую картину, как отдыхающие перед отъездом оставили на газоне детский круг в виде лошадки. Они просто не хотели его сдувать и везти домой. Этот круг пролежал там несколько часов. Потом подул ветер и его унесло прямо на дорожку перед магазинчиками. Вскоре тот самый круг висел на витрине с надувными игрушками. Причем он резко отличался от остального ассортимента, был такой единственный. Конечно же, его снова купили. © Milana / ADME
- Как-то отдыхали в Турции. В бассейне познакомились с парой. Она — наша соотечественница, он — турок. Их разделяют тысячи километров, но она летает к нему каждый год. Она его любит. Он мало-мальски изъясняется на родном для нее языке. И тоже ее любит. Прекрасная пара, одним словом! Между нами состоялся такой диалог:
— Где работаешь? — спросил я.
— Не работаю.
— Отель недешевый. Турок твой оплачивает?
— Нет, муж.
Оказалось, у нее муж и сын. И любит она и мужа, и того самого турка. © Ksander83 / Pikabu
Ну спрашивать «где работаешь» и «откуда деньги нa отель» - тоже так себе, если честно.
- Приехала в Турцию. И как назло не вовремя пришли месячные. Нырнула в бассейн, чтобы не палиться. Тут вижу, что один мужик резко вскакивает со своего лежака, ныряет и плывет по направлению ко мне. Он тут же достал меня из бассейна и, ничего не спросив, начал вызвать скорую. Они приехали, я им все рассказала. В общем, вместе поржали. © Подслушано / Ideer
- Отдыхала в Турции. Так вот, плыву в бассейне и наблюдаю, как все парни пялятся на меня. Прям в упор! Ну, думаю, почему бы и нет? Фигура хорошая, внешность тоже ничего. Подмигнула им в ответ своими шикарно подчеркнутыми глазками. И тут вижу на водной глади бассейна свои ресницы с одного глаза. А я, чтобы после купания выглядеть хорошо, не красила ресницы, а приклеивала очень длинные накладные. В общем, в бассейн больше не ходила. © Палата № 6 / VK
Вот так обычная поездка к морю может превратиться в коллекцию удивительных воспоминаний, которые согревают душу лучше любого турецкого солнца. Эти истории еще раз доказывают: самые яркие моменты путешествий часто случаются тогда, когда их совсем не ждешь. И неважно, было это неловко, смешно или до слез трогательно — главное, что теперь есть о чем рассказать. А у вас бывали такие случаи в отпуске, которые вы вспоминаете с улыбкой?
