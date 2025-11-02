16 человек, которые умудрились превратить поездку в невероятное приключение

так если вам, дуpaчкам, объяснили, что все занято/забронировано, а вы все равно лезете, то тут однозначно не в официанте дело
-
-
Ответить
И спонтанная, и тщательно спланированная поездка порой преподносит сюрпризы, которые не смог бы предсказать ни один туроператор. Иногда все идет наперекосяк, а иногда жизнь подбрасывает идеальный сюжет для фильма. Так, один из героев этой подборки умудрился сделать предложение девушке спустя несколько часов после встречи на пляже.
так если вам, дуpaчкам, объяснили, что все занято/забронировано, а вы все равно лезете, то тут однозначно не в официанте дело
Больше бесценных воспоминаниях о поездках и отпусках здесь: