16 человек, которые умудрились превратить поездку в невероятное приключение

Народное творчество
5 часов назад
16 человек, которые умудрились превратить поездку в невероятное приключение

И спонтанная, и тщательно спланированная поездка порой преподносит сюрпризы, которые не смог бы предсказать ни один туроператор. Иногда все идет наперекосяк, а иногда жизнь подбрасывает идеальный сюжет для фильма. Так, один из героев этой подборки умудрился сделать предложение девушке спустя несколько часов после встречи на пляже.

  • Поехали в командировку на поезде. Утром глянули, а нашего товарища и след простыл. Выяснилось, ночью вышел подышать, поезд тронулся, а он остался на перроне в футболке, трениках и шлепанцах. Но добрался он раньше нас, ему дико повезло: ночью он встретил подмогу в лице доброй девушки. Дала вещи, еды и билеты на самолет! В итоге он добрался до пункта назначения раньше нас, да еще и в бизнес-классе. © Палата № 6 / VK
  • Сделал предложение девушке, а она ответила: «Нет». Психанул и уехал на две недели на море. Встретил там на пляже девушку. Проговорили всю ночь, я достал то кольцо и спросил: «Выйдешь за меня?» Через неделю мы поженились, а еще через месяц развелись, потому что поняли, что сглупили. Но зато теперь обоим есть, что рассказать. © Палата № 6 / VK
  • Я плыла на лодке из Чунцина по реке Янцзы. Рядом со мной сел китаец и целый час говорил без умолку. Его акцент был настолько необычным, что я даже не могла разобрать ни слова. Когда он закончил и ушел, подошел мой друг и спросил, о чем мы так долго говорили. Понятия не имею. © whittlingcanbefatal / Reddit
  • Ехали как-то с другом в другой город на машине. Разговариваем о своем, он за рулем, а я замечаю, что на трассе много людей с рюкзаками попадается. Все пытаются автостоп словить. Говорю другу, мол, не хочешь ли подобрать кого-то, вдруг по пути сможем подкинуть человека? Он смотрит на меня с удивлением и спрашивает: «Подкинуть? Так они подымают большой палец вверх, потому что просят их подкинуть? А я-то думаю: почему всем людям на трассе так сильно нравится моя машина?» © Палата № 6 / VK
  • Собрался я, значит, ехать автостопом. Останавливается машина, внутри пожилая пара. Сажусь, водитель тянет руку в мою сторону, я думаю, виделись, может, где-то, и пожал ее, да с силой, чтоб хиляком не показаться. Довез меня, я выхожу, отошел уже, смотрю, а он снова людей набирает. И тут до меня дошло: он подвозит за деньги. А руку за платой тянул. © Палата № 6 / VK
  • Зашла в магазин одежды в Париже, осмотрела полки, отказалась от помощи продавца. Выйдя, я поняла, что это химчистка. © IndependenceFree2364 / Reddit
  • Друг уехал на отдых. Ну, как на отдых... Поехал к маме помогать ей делать ремонт в доме. Он и меня с собой звал, и я все же сказал, что реально отдохнуть хочу, пока отпуск. А теперь сижу целыми днями дома, играю в плейстейшен и думаю: «А почему я отказался?! Так бы хоть что-то полезное сделал — ремонт Галине Александровне!» © Палата № 6 / VK
  • Давно мечтала поехать на Камчатку, но для меня это очень дорого. И вот по работе меня с шефом направляют в командировку на Камчатку, с полным курсом развлекаловки для нас. Я была на седьмом небе! Но за сутки до поездки вдруг оказалось, что у меня ротавирус! И, естественно, никуда я не полетела. Как мне было обидно, не передать. © Подслушано / Ideer
  • Будучи в Баварии, я заказал диетическую колу. Мне же принесли вегетарианское тайское карри. Все равно съел. © dave_gregory42 / Reddit
  • В киргизском отеле я попросил пароль от Wi-Fi. Девушка на ресепшене плохо говорила по-английски, но уверяла, что уже отдала его, и даже поднялась в номер. Взяла мой паспорт с тумбочки и радостно: «Вот же он!» Я чуть не упал со смеху: «Пароль от Wi-Fi, а не паспорт!» (Девушка перепутала «password» и «passport» — прим. ADME). А пароль от Wi-Fi висел на двери. Потом мы долго болтали, и в итоге все закончилось тем, что я поехал на свадьбу ее кузена в другой город. © mcwobby / Reddit
  • В Панаме я пытался купить джинсы и целых пять минут на своем ломаном испанском объяснял продавцу, что хочу штаны для лошадей (caballos), а не для мужчин (caballeros). © TomMFive / Reddit
  • Когда мне было 5 лет, мы с родителями поехали за границу. Когда мы гуляли по одному замку с экскурсией, я решила пробежаться сама. Короче я заблудилась, нашла какие-то старинные комнаты, о которых не знал экскурсовод, так как я маленькая была и могла везде пролезть. Нашли меня еле-еле. © Не все поймут / VK
  • У моего друга аллергия на арахис, и в Японии мы пользовались интернет-переводчиком на телефоне. Обычно это отлично работало, но в одном кафе официант вернулся и показал нам экран, где было написано: «В этом пуделе, возможно, есть арахис». © llamaesunquadrupedo / Reddit
  • Экскурсия по городу. Все пошли в музей, а мы решили погулять по окрестностям. Забегаем в пафосное кафе, оно полупустое. Говорим официантке: «Посадите нас». Она: «Не могу, у нас все забронировано». «Но, — говорю, — нам на полчаса только». Она: «Все равно не могу, потому что вас трое, а столики свободные у нас только на четверых остались». Мы в шоке, мол, вон, у вас же люди и по двое, и по трое сидят. Но девочка выдала: «Так там и стульев-то меньше». Не знаю, откуда такие официанты берутся. Понятно, почему у них кафе полупустое в разгар сезона. Мы оттуда ушли и прекрасно поели в другом месте.
Александр
1 день назад

так если вам, дуpaчкам, объяснили, что все занято/забронировано, а вы все равно лезете, то тут однозначно не в официанте дело

-
-
Ответить
  • Друг рассказывал историю о том, как когда-то ездил на отдых в одиночестве, и это было его худшее решение. Он думал, что таким образом сможет отдохнуть от всего вокруг. Уже за границей у него возникли сложности с языком, потому что он поехал в какой-то небольшой итальянский городок, где никто не понимал английский. Два часа он добирался до своего мотеля по бумажной карте, которую купил в аэропорту. В конце концов до мотеля он доехал, но следующие три дня его путешествия также дались ему сложно, потому что, не зная языка, и поговорить было не с кем, и спросить что-то он не мог. © Палата № 6 / VK
  • Была в Риме и решила заглянуть в Ватикан, в Сикстинскую капеллу. Я шла с рюкзаком, задрав голову к потолку, и не заметила уклон пола. В итоге рухнула на спину, распластавшись на полу. Я начала смеяться, и в этот момент подошел охранник: «Вам помочь встать?» Отвечаю: «Конечно, но дайте еще тридцать секунд, никто ведь не видел эту капеллу с такого ракурса!» Он рассмеялся вместе со мной, потом помог подняться и сказал, что я сделала его день. До сих пор не понимаю, как я тогда не умерла от смеха и смущения. © jdorn76 / Reddit

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее